Кому Хамитов отдаст кресло мэра Уфы?

Сразу два наших источника сообщили, что в списке кандидатов на пост мэра Уфы появился новый человек, который, судя по всему, и станет новым сити-менеджером.Новым мэром республиканской столицы может стать генеральный директор Башкирской генерирующей компании (БГК, входит в «Интер РАО») Александр Симановский.Новую кандидатуру, судя по всему, активно продвигает глава республики Рустэм Хамитов. Наши информаторы рассказали о прошедшей в Москве встрече Хамитова с братьями Ковальчуками - давними друзьями и бизнес-партнерами Владимира Путина. Младший, Юрий, является совладельцем банка «Россия», а старший, Михаил, занимается наукой и является президентом Курчатовского института. Борис Ковальчук (сын Юрия Ковальчука) является председателем правления "Интер РАО".По словам источников, Хамитов предложил отдать кресло мэра Симановскому не просто так: в свою очередь, Хамитов хочет лоббирования своей кандидатуры на третий срок в качестве главы Башкортостана.Ковальчуки напрямую связаны с Сергеем Кириенко, первым замруководителя Администрации Президента РФ. И Ковальчуки, и Кириенко имеют все возможности для решения вопроса с назначением «нужного» мэра или главы региона.57-летний энергетик, по словам наших источников, является наиболее удобной кандидатурой: «Скорее всего, именно он и сядет в кресло мэра. Этот человек умеет договариваться с властью». В свое время он учился в Екатеринбурге, работал в Уляьновске, а в 2011 году стал советником генерального директора ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» и работал в Москве. В Уфу приехал в 2012 году, что, по словам источников, тоже является плюсом: «Он сторонний человек, не входит ни в одну политическую «группировку», это сыграет ему на руку».