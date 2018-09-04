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Кому Хамитов отдаст кресло мэра Уфы?

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Сразу два наших источника сообщили, что в списке кандидатов на пост мэра Уфы появился новый человек, который, судя по всему, и станет новым сити-менеджером.

Кому Хамитов отдаст кресло мэра Уфы?


Новым мэром республиканской столицы может стать генеральный директор Башкирской генерирующей компании (БГК, входит в «Интер РАО») Александр Симановский.

Новую кандидатуру, судя по всему, активно продвигает глава республики Рустэм Хамитов. Наши информаторы рассказали о прошедшей в Москве встрече Хамитова с братьями Ковальчуками - давними друзьями и бизнес-партнерами Владимира Путина. Младший, Юрий, является совладельцем банка «Россия», а старший, Михаил, занимается наукой и является президентом Курчатовского института. Борис Ковальчук (сын Юрия Ковальчука) является председателем правления "Интер РАО".

По словам источников, Хамитов предложил отдать кресло мэра Симановскому не просто так: в свою очередь, Хамитов хочет лоббирования своей кандидатуры на третий срок в качестве главы Башкортостана.

Ковальчуки напрямую связаны с Сергеем Кириенко, первым замруководителя Администрации Президента РФ. И Ковальчуки, и Кириенко имеют все возможности для решения вопроса с назначением «нужного» мэра или главы региона.

57-летний энергетик, по словам наших источников, является наиболее удобной кандидатурой: «Скорее всего, именно он и сядет в кресло мэра. Этот человек умеет договариваться с властью». В свое время он учился в Екатеринбурге, работал в Уляьновске, а в 2011 году стал советником генерального директора ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» и работал в Москве. В Уфу приехал в 2012 году, что, по словам источников, тоже является плюсом: «Он сторонний человек, не входит ни в одну политическую «группировку», это сыграет ему на руку».

ПроУфу
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  • 1 | 02.10.2018, 09:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Если страна колония США то что обязательны названия на английском? Почему не на русском или на башкирском. Глава Уфы или Бош Уфы.



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  • 2 | 02.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно: Русскому городу,-Русский мер!



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  • 3 | 02.10.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Герасим! Начни с замены слова ИНТЕРНЕТ.



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  • 4 | 02.10.2018, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
А я считаю, что единственным и порядочным мэром будет Марат Хуснияров.
Во- первых=у него привлекательная фамилия. во-вторых, он из иудеев (значит, не дурак), в третьих юридически грамотен, значит воровать внаглую не будет.
И, наконец, в четвертых, пьёт умеренно и контроль не теряет.
Марат, 8-го числа подавай документы.
Я тебя поддержу.



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  • 5 | 02.10.2018, 10:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Юра Я анализы сдал . как в том анекдоте анализы сдал а по конкурсу не прошел. Вообще у Меня мечта быть председателем тройки хотя бы Уфы..



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  • 6 | 02.10.2018, 10:44 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
Марат мог бы и Хамитова заменить. Если бы выборы были честными и ему бы дали возможность выступить в дебатах.



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  • 7 | 02.10.2018, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
Марат! Тебе надо сходить к Бен-Лазару ( уфимскому раввину) и покалякать с ним по поводу выдвижения на пост мэра.
Хамитов раввина побаивается, так. что за тебя похлопочет.( Я уже наводил справки).



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  • 8 | 02.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
Синагога открылась в здании еврейского культурного центра по ул. Блюхера, возведенного в 2008 году. Главный раввин — Дан Кричевский. В центре работают еврейский детский сад и гимназия, спортивный зал, музей памяти жертв Холокоста, бассейн для ритуальных омовений, благотворительная столовая. Издается ежемесячная газета «Еврейская душа». Проводятся религиозные праздники, Дни еврейской культуры. Поведение в синагоге строго регламентируется. В синагогу необходимо приходить с покрытой головой и в соответствующей одежде. В субботу и праздники нельзя вносить включенные телефоны и любые другие электронные приборы, которыми в эти дни нельзя пользоваться. Тем более запрещено пользоваться мобильными телефонами во время молитвы. Тексты молитв находятся в молитвенниках «Теилат а-шем». Служба ведется на иврите с переводом на русский язык. Молитвенник на иврите называется «Сидур» — от слова «седер» — «порядок» и содержит в себе порядок молитв на любой день и любую ситуацию. Молитвенник открывается вправо, читают его справа налево. Он содержит отрывки из Торы, из псалмов, отрывки из сочинений раввинов. Отрывки, присутствующие в субботних и праздничных молитвах, собраны в особых брошюрах, изданных специально. В будни в синагоге молятся три раза – утром, днем и вечером. Эти молитвы установили, по преданию, праотцы еврейского народа: Авраам – утреннюю молитву («шахарит»), Ицхак – дневную («минха») и Яаков – вечернюю («арвит»). В субботы и праздники молятся четыре раза, в Судный день – пять раз.

Источник: POSREDI.RU - http://posredi.ru/enc_s_sinagoga.html



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  • 9 | 02.10.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
..........бассейн для ритуальных омовений, благотворительная столовая.

=================Марат, давай на пару сходим, заодно омовение сделаем и перекусим.
Я закажу рыбу фиш.



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  • 10 | 02.10.2018, 10:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Юра мне такой медальон подарили Мои одноклассники в Свердловске с Ним можно обратится в крайнем случае если потребуется помощь к еврею любого уровня и Он должен помочь. Я не поверил и попробовал . Зашел в синагогу в Свердловске .Прошел охрану и показал медальон Он сразу спросил чем помочь. Я родился в еврейском квартале Свердловска .В России Моих одноклассников только двое остальные кто в Изариле ктоу бритов в Лондоне.да один в США 110 школа физико математическая и все закончили уральский политех имени Горького сейчас Его обозвали им БН Ельцина.



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  • 11 | 02.10.2018, 11:01 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2886 | Рейтинг: -273,6
:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно: Русскому городу,-Русский мер!
-------------
Александр Симановский. Русский говоришь. Ну-ну.



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  • 12 | 02.10.2018, 11:03 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2886 | Рейтинг: -273,6
Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35217 | Рейтинг: +5825,4
..........бассейн для ритуальных омовений, благотворительная столовая.

=================Марат, давай на пару сходим, заодно омовение сделаем и перекусим.
Я закажу рыбу фиш.
----------------
Сначала писюн обреж, ато не пустят.



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4

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  • 13 | 02.10.2018, 11:03 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
10 | 02.10.2018, 10:58 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 617 | Рейтинг: +8,7
Юра мне такой медальон подарили Мои одноклассники в Свердловске с Ним можно обратится в крайнем случае если потребуется помощь к еврею любого уровня и Он должен помочь.

===============Ну, так , не ссы! Не будь шлимазлом. Азохен вей.



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  • 14 | 02.10.2018, 11:08 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2886 | Рейтинг: -273,6
Надо местного ставить мэром. Приезжему пох на Уфу, обворует и уедет, а дальше хоть потоп.



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  • 15 | 02.10.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно: Русскому городу,-Русский мер!
-------------------------------------
Так как ты говоришь, рассуждают башкиры.
Мне, русскому по национальности и большинству моих русских друзей не принципиальна фамилия мэра, главное чтобы он был подкован экономически и технически, смотрел прогрессивно на мир вокруг себя, был среднего возраста, вел активный образ жизни, владел хорошо русским и желательно английским языком, был бы знаком с проблемами города, родом был лично сам из города, а не из деревни (ибо уж простите, но деревенский менталитет не вышибешь, отец или дед могут быть из деревни, но сам мэр должен родиться в городе).



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  • 16 | 02.10.2018, 11:13 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
Ну, так , не ссы! Не будь шлимазлом. Азохен вей.

Шлимазл ( евр. рас. שלימזל, от שלי מזל шлема мазл, шейлем мазаль — полное счастье; по другой версии от фаш. schlimm и מזל — плохое счастье; если точнее — нем. Schlamassel, вошедшее затем в идиш — неприятность; неловкое положение; невезение, несчастье, либо англ. schlimazel) — труднопереводимое еврейское слово для обозначения придурка, имеет значение, близкое к русскому «неудачник», былинному русскому «бедовик» и английскому «jinxed». Предполагает криворукость, кривоногость, бестолковость, а главное — способность постоянно попадать в нелепые ситуации и претерпевать былинные фэйлы. Неблизким, но схожим понятием можно назвать словосочетание «сказочный долбоеб».

Чем отличается от всех прочих обозначений придурка в идише, достоверно знает только Анатолий Вассерман. Однако определяющим качеством шлимазла является даже не столько собственная глупость, сколько особая, уличная неудачливость, та её разновидность, которая вызывает не сочувствие, а таки уже едкую насмешку (см. эпиграф). И как квинтэссенцию жалости — желание пристрелить беднягу, чтоб не мучился.

Если вам кто-нибудь скажет, что у Рабиновича зять — просто шлимазл, не спешите поздравлять Рабиновича — веселиться ему не с чего.



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  • 17 | 02.10.2018, 11:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Юра был Я скользом в Уфимской синагоге. Понравилось. Вот как надо воспитывать Своих детей .Да и все заметь бесплатно с детского сада и высшего образования. Не случайно Они правят миром. Я бы сходил .Созвонимся . Есть одно но Я по убеждениям крайне левый и поздно вник в катехизис еврея. Да и среда .Жизнь закинула в провинциальный город Уфу. Хотя Я не жалуюсь . Прожил Ярко не напрягаясь и еще поживу.



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  • 18 | 02.10.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 02.10.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно: Русскому городу,-Русский мер!
-------------------------------------
....родом был лично сам из города, а не из деревни (ибо уж простите, но деревенский менталитет не вышибешь, отец или дед могут быть из деревни, но сам мэр должен родиться в городе).

****
На практике в большинстве случаев выходцы из сел более компетентны и ответственны.



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  • 19 | 02.10.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, Саша, ура!ура!ура! Виват! Ждём с нетерпением!



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  • 20 | 02.10.2018, 12:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
18 наговорите? После того как деревню спаивали Роял и фанвурикам Амаретой сомневаюсь.Генетика в хлам нарушена от осинки не родятся апельсинки.



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