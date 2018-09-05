Работа идет. ФСБ задержала в Уфе еще одного «решалу»

Задержан бизнесмен, которого называют вхожим к руководству прокуратуры Башкирии. И снова при обыске обнаружились десятки миллионов рублей.Коррупционная чистка в республике продолжает набирать обороты. В минувшие сутки в Уфе сотрудники СК по РБ совместно с оперативниками УФСБ по РБ задержали посредника, вхожего к ряду высокопоставленных должностных лиц, в том числе прокуратуры РБ.По некоторым данным, указанным лицом является Феим Мухитов, которого многие называют известным в городе «решальщиком» и который якобы входит в команду первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова, содержащегося под стражей прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и депутата городского совета Вадима Рамазанова.При запросе в строке поиска в Интернете фамилии предполагаемого задержанного действительно выходят публикации, в которых распространяется информация о связях прокурора с Мухитовым. Источники в силовых структурах сообщают, что проверяется версия, что Гарифуллин, Рамазанов и Мухитов могли быть посредниками в передаче взяток от предпринимателей высокопоставленным сотрудникам прокуратуры РБ. В качестве примера собеседник намекнул на вынесение мягкого, по его мнению, обвинительного приговора по уголовному делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.Также есть непроверенная информация, что в ходе прошедших по месту жительства Феима Мухитова обысков были изъяты наличными более 30 млн рублей.В СУ СК по РБ и УФСБ по РБ информацию о задержании лиц и возбуждении новых уголовных дел пока не подтвердили и не опровергли. Подробности о связях и деятельности господина Мухитова читайте в наших следующих публикациях.