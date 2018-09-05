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Работа идет. ФСБ задержала в Уфе еще одного «решалу»

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Задержан бизнесмен, которого называют вхожим к руководству прокуратуры Башкирии. И снова при обыске обнаружились десятки миллионов рублей.

Работа идет. ФСБ задержала в Уфе еще одного «решалу»


Коррупционная чистка в республике продолжает набирать обороты. В минувшие сутки в Уфе сотрудники СК по РБ совместно с оперативниками УФСБ по РБ задержали посредника, вхожего к ряду высокопоставленных должностных лиц, в том числе прокуратуры РБ.

По некоторым данным, указанным лицом является Феим Мухитов, которого многие называют известным в городе «решальщиком» и который якобы входит в команду первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова, содержащегося под стражей прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и депутата городского совета Вадима Рамазанова.

При запросе в строке поиска в Интернете фамилии предполагаемого задержанного действительно выходят публикации, в которых распространяется информация о связях прокурора с Мухитовым. Источники в силовых структурах сообщают, что проверяется версия, что Гарифуллин, Рамазанов и Мухитов могли быть посредниками в передаче взяток от предпринимателей высокопоставленным сотрудникам прокуратуры РБ. В качестве примера собеседник намекнул на вынесение мягкого, по его мнению, обвинительного приговора по уголовному делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Также есть непроверенная информация, что в ходе прошедших по месту жительства Феима Мухитова обысков были изъяты наличными более 30 млн рублей.

В СУ СК по РБ и УФСБ по РБ информацию о задержании лиц и возбуждении новых уголовных дел пока не подтвердили и не опровергли. Подробности о связях и деятельности господина Мухитова читайте в наших следующих публикациях.

Рамиль Рахматов






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  • 1 | 04.10.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Честь и хвала, сотрудники!

Прямо радостно читать что что-то делается. Дальнейших успехов в нелегком труде!



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  • 2 | 04.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх!.. Началось... Вот попёрло, так попёрло!.. А?!. Ну, таперя держись!.. Тока шум пойдёт!..



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  • 3 | 04.10.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх!.. Началось... Вот попёрло, так попёрло!.. А?!. Ну, таперя держись!.. Тока шум пойдёт!..
______________________
вряд ли... это Чайке нужно будет признать , что его ведомство напрочь коррумпировано ...а после этого остается тока пулю в висок, ну в смысле доложить царю - не справляюсь я царь-батюшка...ульяновск, уфа, челяба , самара - это тока по прокуроским , добавим СУ СК и МВД от Карелии до Омска - вот и пожалуйста ОПГ в погонах
турк



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  • 4 | 04.10.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это может одновременным ударом по имиджу Талгата Таджутдина.
Г-н Валеев, кроме "тесной дружбы" с задержанным и подозреваемым из надзорных органов, со слов верующих, якобы является зятем главного мусульманского сановника РБ?



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  • 5 | 04.10.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валеев-муж 18-ой дочери от 12-ой жены,.?



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  • 6 | 04.10.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всем извстно, что горбунов продавливал в СК по рБ защиту филиппова.
Все это прошлое.
Только почему не возьмутся за бывшего главу уфы - иммунитет от СК РФ не позволяет?



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  • 7 | 04.10.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Это что? реальная чистка или профанация?



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  • 8 | 04.10.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что? реальная чистка или профанация?
Реальная чистка начнется с кремля и с человека по фамилии...ну все знают, что говорить.



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  • Начинающий
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  • 9 | 04.10.2018, 16:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
Прокуратуре и Кировского района пора пройти через руки костоломов ФСБ. Не работают вообще .Одни стандартные отписки иди туда иди суда . Обратился Мне не выплатили при сокращении 500 тысяч рублей так до сих пор отписываются что все хорошо .и иди туда иди сюда. Все документы по переработке представил.. У Меня две версии 1 Петон богатый и в службе безопасности да и зам прокурора Орджоникидзевского района хорошие переговорщики и утреслясли вопрос . Вторая версия что нет профессионалов одни блатные которым оторвать зад от кресла лень если только под интерес.



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  • 10 | 04.10.2018, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.10.2018, 16:17 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 636 | Рейтинг: +8,7
"Вторая версия что нет профессионалов одни блатные которым оторвать зад от кресла лень если только под интерес"
***
Кажется, по одинаковым отпискам по сокрытию собственной халатности, точно так же имитируют служение российскому закону в Октябрьской райпрокуратуре Уфы.

Может это заразная болезнь непрофессионализма носит название "дагестано-магнитогорский синдром"?



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сам себя не похвалишь.............................



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  • 12 | 04.10.2018, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кеша, узбагойся!
Нормально будет все с твоей головой, если на охоту не будешь летать на вертолете?



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  • 13 | 04.10.2018, 20:33 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5891 | Рейтинг: -185
Ну можно даже и бутылочку шампанского открыть за такое дело. Афарин.



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  • 14 | 04.10.2018, 21:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прокуратурах РБ сидят бездельники, бездари и хапуги! Очень Опытный



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  • 15 | 04.10.2018, 22:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Серышев не хочет у себя в ведомстве чистку провести? А то, когда жалуешься на сотрудника, не признают, не может быть, да докажи, хитроплпые.



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  • 16 | 04.10.2018, 22:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.10.2018, 21:54 | Автор: Не зарегистрирован
В прокуратурах РБ сидят бездельники, бездари и хапуги! Очень Опытный
===
это обман!
Путин поставил генпрокурора который вниз по вертикали власти в прокуратуру РБ назначил...далее по выше приведённому тексту!



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