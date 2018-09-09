А может, просто такие выборы никому не нужны?

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. Низкую явку избирателей в день голосования новоизбранный депутат объяснил сезонностью.4 октября, в пресс-центре БАГСУ представители Госсобрания-Курултая республики встретились со студентами и журналистами, чтобы подвести итоги избирательной кампании 2018 года.Главным вопросом от обучающихся на юрфаках и факультетах госуправления стала причина низкой явки на выборах.- Было ошибкой федералов перенести выборы с марта на сентябрь. Законопроект делали люди, которые живут в пределах садового кольца, - отмечает заместитель председателя Госсобрания-Курултая Рустам Ишмухаметов. - Они, похоже, не знают, что в первое воскресенье октября копают картошку, а предвыборную кампанию мы были вынуждены проводить, когда все сельские жители были на сенокосе. Это было самое неудачное время для выборов, поэтому и явка соответствующая.Напомним, 9 сентября прошел единый день выборов. В Госсобрание-Курултай республики были избраны: от «Единой России» - 79 депутатов, КПРФ - 15 депутатов, ЛДПР - 7 депутатов, «Патриоты России» - 2 депутата, «Зеленые» - 1, а также один самовыдвиженец.