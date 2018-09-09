А может, просто такие выборы никому не нужны?

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Роберт Загреев вышел на с ...

Какие-то клопы обсуждают двух настоящих мужиков. Такое только на УЖе в ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Роберт Загреев вышел на с ...

21 | 04.10.2018, 17:01 | Автор: Иннокентий Иванов Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Решить дело Скрипаля «по- ...

Путин как крыса загнанная в угол. Он ужасно боится, и в этом состояни ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Беспокоимся за рейтинг на ...

Лично мне никакого ВЦИОМа не надо. В последнее время для меня лакмусов ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сжигая заводы и убивая ра ...

“Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные ...
  Рейтинг: +4  alis

Сжигая заводы и убивая ра ...

43 | 29.09.2018, 19:29 | Автор: Ирек Публикации: 128 | Комментарии: 6 ...
  Рейтинг: +4  Comrad

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Пара лживых «патриотов»? ...

Возвращаясь к памяти героя Захарченко, я прошу и объявляю минуту молча ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Необучаемые учителя и ...

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В ...
  5.10.2018    34

Регион-донор, но вы ...

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего ...
  5.10.2018    18

А может, просто такие ...

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. ...
  5.10.2018    15

Пенсионка: Кургинян и ...

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую ...
  5.10.2018    7

Решить дело Скрипаля ...

Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу ...
  5.10.2018    14

Обсуждаемое за месяц
Необучаемые учителя и ...

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В ...
  5.10.2018    34

Регион-донор, но вы ...

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего ...
  5.10.2018    18

А может, просто такие ...

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. ...
  5.10.2018    15

Пенсионка: Кургинян и ...

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую ...
  5.10.2018    7

Решить дело Скрипаля ...

Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу ...
  5.10.2018    14

Последние публикации
Необучаемые учителя и ...

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В ...
  5.10.2018    34

Регион-донор, но вы ...

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего ...
  5.10.2018    18

А может, просто такие ...

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. ...
  5.10.2018    15

Пенсионка: Кургинян и ...

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую ...
  5.10.2018    7

Решить дело Скрипаля ...

Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу ...
  5.10.2018    14

Четверть века псам под ...

25 лет назад в Москве случилась гражданская война между президентом и ...
  5.10.2018    6

Почему при коммунизме ...

Друзья, сегодня предложу вам на обсуждение очень интересную и важную тему — а ...
  5.10.2018    12

Ассоциация присосалась к ...

​​Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества ...
  4.10.2018    26

Роберт Загреев вышел на ...

Суд признал активиста виновным в "публичных призывах к осуществлению ...
  4.10.2018    91

Работа идет. ФСБ ...

Задержан бизнесмен, которого называют вхожим к руководству прокуратуры ...
  4.10.2018    17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (36)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Мутанту-миллионеру ...

Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности. Николай ...
  29.09.2018    26

Беспокоимся за рейтинг ...

Изучая каждый новый отчет ВЦИОМ о рейтингах власти, возникает ощущение, что всю ...
  29.09.2018    45

В совок семимильными ...

Недавние региональные выборы и последовавшие за ними кадровые решения ...
  29.09.2018    18

Депутаты - дешевые ...

Между прочим, депутату Ганзя, надеюсь, я правильно ставлю ударение, до ...
  29.09.2018    19

Сжигая заводы и убивая ...

Излюбленное место многих уфимцев и гостей столицы – парк возле Конгресс-холла, ...
  29.09.2018    139

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   155569   106

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   39139   17

Довольных не будет ...

Пенсионная реформа: следующие шаги. Если кто-то думал, что пенсионная реформа ...
  10.09.2018   25252   9

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   23991   29

Новый налог для дачников ...

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предлагающий ...
  9.09.2018   18938   24


А может, просто такие выборы никому не нужны?

Оценили
0



Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. Низкую явку избирателей в день голосования новоизбранный депутат объяснил сезонностью.

А может, просто такие выборы никому не нужны?


4 октября, в пресс-центре БАГСУ представители Госсобрания-Курултая республики встретились со студентами и журналистами, чтобы подвести итоги избирательной кампании 2018 года.

Главным вопросом от обучающихся на юрфаках и факультетах госуправления стала причина низкой явки на выборах.

- Было ошибкой федералов перенести выборы с марта на сентябрь. Законопроект делали люди, которые живут в пределах садового кольца, - отмечает заместитель председателя Госсобрания-Курултая Рустам Ишмухаметов. - Они, похоже, не знают, что в первое воскресенье октября копают картошку, а предвыборную кампанию мы были вынуждены проводить, когда все сельские жители были на сенокосе. Это было самое неудачное время для выборов, поэтому и явка соответствующая.

Напомним, 9 сентября прошел единый день выборов. В Госсобрание-Курултай республики были избраны: от «Единой России» - 79 депутатов, КПРФ - 15 депутатов, ЛДПР - 7 депутатов, «Патриоты России» - 2 депутата, «Зеленые» - 1, а также один самовыдвиженец.






  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 05.10.2018, 09:39 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Соображает? И что изменится? Может уровень жизни или качество жизни повысится? Власть советам .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто довел страну до того, что, чтобы прокормить семью люди занимаются натуральным хозяйством? Вы-с и довели.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.10.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А может, просто такие выборы никому не нужны?
***********************************************************
Ну как это никому не нужны, а путину?! Каким образом он сможет доказать свою легитимность мировому сообществу?!
Если бы не это "долбанное" мировое сообщество, путин давно бы отменил, ко всем чертям, всякие там выборы идично назначал бы всех и вся!
Ну блин нельзя,- международное общественное мнение понимаш ....



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.10.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруууль... )))) читай осознавай
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 05.10.2018, 10:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
выборы -аттракцион видимости демократии. Если бы выборы что то решали то гражданам РФ запретили голосование.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 6 | 05.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
4 турк -мен или турк -гел Ху ес турк? Да как отношения с Леной кухаркой будите регистрировать или так свободные отношения7



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чё умного сказала голова с галстуком на шее?

Какая ему разница при какой явке ночью в закрытом кабинете заполнять сдаточные протоколы?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.10.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирским политикам и чиновникам надо думать не об очередных кредитах, а о преодолении огромной пропасти обещаний и лжи между ними и населением.
Народ не воспринимает половину хамитовских назначенцев,зачастую не имеющих глубоких соцциаальных корней с Башкирией, по некоторым заведены уголовные дела, но блат и личная преданность, скрепленные ночными протоколами- выше порядочности и уважения к людям.
Попавшие на теплые места не по уровню подготовки и проектному мышлению, но по родо-племенной принадлежности, не только не хотят ничего знать о нуждах и чаяниях людей, но и смотрят на жителей, как на подвластное быдлопоголовье.
За 27 лет не помню ни одного случая когда башкирский депутат любого уровня лично, не через БСТ, отчитался перед избирателями о проделанной им работе.
Смотрите, ни один депутат Курултая или функционер ЕР срочно не выехал с Баймакский р-н на шаурумный конфликт вокруг карьера какого уфимского чиновника,естественно для РБ, оформленного на одного из родственников и не высказал своего видения разрешения кофликта?



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 9 | 05.10.2018, 13:20 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Спикер в башкирском парламенте ? Но чему не курултай ? Спикер это вообще кто или что?



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 05.10.2018, 13:20 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Спикер в башкирском парламенте ? Но чему не курултай ? Спикер это вообще кто или что?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 05.10.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 695 | Рейтинг: +9,1
4 турк -мен или турк -гел Ху ес турк? Да как отношения с Леной кухаркой будите регистрировать или так свободные отношения7

****
так же как у тебя с юнгом или как у этих грушников из созбери



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 05.10.2018, 13:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Турк мен или турк гел? Ху ес турк ? Гемафригид или зоофил?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 05.10.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.10.2018, 13:20 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Спикер это вообще кто или что?
****
Это, г,- самый малоимущий депутат Курултая от ЕР



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 05.10.2018, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 05.10.2018, 13:43 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Турк мен или турк гел? Ху ес турк ? Гемафригид или зоофил?
***
Да ты, дядя, смотрю,- пошлый и банальный тролль вульгарус !
Тебе, герасим, что "барыня" приказала ху.... й на УЖе заниматься?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 05.10.2018, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой-то испуганной безысходностью, созвучной с погодой, веет от подобной тронной речи единороса.

Сверху - сыро, снизу-грязно
Посредине безобразны
Мои тело и душа
За душою - ни гроша
Даже не на что напиться
И в соседний дом ввалиться
И стоять посередине
Словно лошадь в магазине.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com