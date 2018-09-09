Пенсионка: Кургинян и сталинисты теперь против Путина

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую пенсионную реформу. Народ этого никогда не простит, считает лидер движения Суть времени Сергей Кургинян.Власть нашла способ – пенсионная реформа – осуществить ограбление народа так, чтобы он по-настоящему возмутился. Власть потеряла адекватность?Похоже. Она потеряла связь с реальностью. Это страшное заблуждение. Каждый раз, когда власть так заблуждается, потом происходит нечто чудовищное.У власти в ситуации давления Запада и санкции США есть только одна опора – народ. Теперь власти не на что опереться. На Россию не просто давят – ее приговорили. Но нельзя сочетать державный курс с антисоциальной политикой!Самый страшный удар нанесен по президенту. На Путина очень надеялись, как ни на кого. Но чем больше надежды – тем острее разочарование. Огромный рейтинг Путина рухнет быстро.Движение Суть времени собрало более миллиона подписей граждан России под Обращением к президенту Путину с требованием остановить пенсионную реформу. Путин не прислушался. Что ж, борьба будет продолжена. Суть времени не может бездействовать. Нет ничего хуже, чем отказ от борьбы, когда борьба необходима.