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Пенсионка: Кургинян и сталинисты теперь против Путина

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«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую пенсионную реформу. Народ этого никогда не простит, считает лидер движения Суть времени Сергей Кургинян.

Пенсионка: Кургинян и сталинисты теперь против Путина


Власть нашла способ – пенсионная реформа – осуществить ограбление народа так, чтобы он по-настоящему возмутился. Власть потеряла адекватность?

Похоже. Она потеряла связь с реальностью. Это страшное заблуждение. Каждый раз, когда власть так заблуждается, потом происходит нечто чудовищное.

У власти в ситуации давления Запада и санкции США есть только одна опора – народ. Теперь власти не на что опереться. На Россию не просто давят – ее приговорили. Но нельзя сочетать державный курс с антисоциальной политикой!



Самый страшный удар нанесен по президенту. На Путина очень надеялись, как ни на кого. Но чем больше надежды – тем острее разочарование. Огромный рейтинг Путина рухнет быстро.

Движение Суть времени собрало более миллиона подписей граждан России под Обращением к президенту Путину с требованием остановить пенсионную реформу. Путин не прислушался. Что ж, борьба будет продолжена. Суть времени не может бездействовать. Нет ничего хуже, чем отказ от борьбы, когда борьба необходима.

Сергей Кургинян






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  • 1 | 05.10.2018, 09:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Что Вы хотите от управляющего Россией и оккупационной администрации? Но выходесть.Новая конституция и Культурная революция как в Китае -сейчас это называется люстрацией то есть замена горби коммунистов засидевшихся во власти на совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов в союзе с трудовой интеллигенцией.



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  • 2 | 05.10.2018, 09:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Вы ошибочно или по незнанию называете управляющего президентом а оккупационную администрацию правительством .Азохен вей.



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  • 3 | 05.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.10.2018, 09:47 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 673 | Рейтинг: +9
Что Вы хотите от управляющего Россией и оккупационной администрации? Но выходесть.Новая конституция и Культурная революция как в Китае -сейчас это называется люстрацией то есть замена горби коммунистов засидевшихся во власти на совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов в союзе с трудовой интеллигенцией.
________________
.. далее разогнать эти советы и создать новые и так до бесконечности
турк



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  • 4 | 05.10.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый страшный удар нанесен по президенту.
*********************************************
НЕ СОГЛАСЕН!!!!
Самый страшный удар нанесен путиным по России!!!
Это даже не идет ни в какое сравнение с обесцениванием вкладов населения при ельцине. При ельцине отобрали деньги, при путине ,- деньги и жизни.



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  • 5 | 05.10.2018, 10:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
турк мен или турк гел? Ху ес турк? Вы с Леной два лаптя пара или Вы уже слились в эк"стазе на УЖе и по жизни.



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  • 6 | 05.10.2018, 10:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Турк мен если мен просто читай -это полит ликбез для таких заблудших в телевизоре как Ты и Твоя фурия. Вам с подружкой что бы дойти до понимания момента нужно еще штук 100 букварей искурить.



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  • 7 | 05.10.2018, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин поручил своим нукерам изыскать средства для компенсации убытков, которые понесет бюджет от т.н. "мероприятий по изменению пенсионной системы".
То есть по их вывернутой наизнанку логике, пенсионный грабеж россиян принесет убытки, а не доходы бюджету. Но если это всё убыточно, то зачем им понадобилось так мощно раскачивать "Титаник" стабильности? В общем, совсем изоврались, называя повышение понижением, а наглый грабеж народа, который принесет их бюджету триллионы рублей ежегодно, убытком для себя.



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