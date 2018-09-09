Это, конечно, незаслуженно, несправедливо, нерукопожатно. Нобелевский комитет настроен против России.
Были у нашей страны хорошие перспективы.
Например, по химии солидные позиции были у разработчиков «Новичка», у создателей сочинского спортивного допинга.
Премию мира вполне мог получить Путин за бомбовое решение сирийского конфликта.
В области медицины, несомненно, дуэт министров Скворцова-Топилинмог отхватить «нобеля» за идею жизни пенсионеров до 120-150 лет.
По физике можно было наградить канал РЕН-ТВ, ежедневно совершающий массу открытий вроде того, что Земля плоская, на Марсе живут гуманоиды и так далее.
Но ничего не рассмотрели из наших заявок. Ничего не дали.
Пролетел наш космический корабль «Россия» мимо Нобеля, посвистывая дыркой от дрели в правом боку, и помчался, набирая ход, дальше в темные просторы абсурда.
СерпомПо
Нобелевку за духовность, скрепы и «Новичок»?
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