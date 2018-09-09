Нобелевку за духовность, скрепы и «Новичок»?

Вот и объявлены все лауреаты Нобелевских премий за 2018 год. Медицина, физика, химия, экономика. Премия мира, наконец. И везде, во всех областях, великая наша держава по нулям. В этом году опять с пустым неводом – не удалось наловить золотых «нобелей».Это, конечно, незаслуженно, несправедливо, нерукопожатно. Нобелевский комитет настроен против России.Были у нашей страны хорошие перспективы.Например, по химии солидные позиции были у разработчиков «Новичка», у создателей сочинского спортивного допинга.Премию мира вполне мог получить Путин за бомбовое решение сирийского конфликта.В области медицины, несомненно, дуэт министров Скворцова-Топилинмог отхватить «нобеля» за идею жизни пенсионеров до 120-150 лет.По физике можно было наградить канал РЕН-ТВ, ежедневно совершающий массу открытий вроде того, что Земля плоская, на Марсе живут гуманоиды и так далее.Но ничего не рассмотрели из наших заявок. Ничего не дали.Пролетел наш космический корабль «Россия» мимо Нобеля, посвистывая дыркой от дрели в правом боку, и помчался, набирая ход, дальше в темные просторы абсурда.