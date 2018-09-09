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Нобелевку за духовность, скрепы и «Новичок»?

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Вот и объявлены все лауреаты Нобелевских премий за 2018 год. Медицина, физика, химия, экономика. Премия мира, наконец. И везде, во всех областях, великая наша держава по нулям. В этом году опять с пустым неводом – не удалось наловить золотых «нобелей».

Нобелевку за духовность, скрепы и «Новичок»?


Это, конечно, незаслуженно, несправедливо, нерукопожатно. Нобелевский комитет настроен против России.

Были у нашей страны хорошие перспективы.

Например, по химии солидные позиции были у разработчиков «Новичка», у создателей сочинского спортивного допинга.

Премию мира вполне мог получить Путин за бомбовое решение сирийского конфликта.

В области медицины, несомненно, дуэт министров Скворцова-Топилинмог отхватить «нобеля» за идею жизни пенсионеров до 120-150 лет.

По физике можно было наградить канал РЕН-ТВ, ежедневно совершающий массу открытий вроде того, что Земля плоская, на Марсе живут гуманоиды и так далее.

Но ничего не рассмотрели из наших заявок. Ничего не дали.

Пролетел наш космический корабль «Россия» мимо Нобеля, посвистывая дыркой от дрели в правом боку, и помчался, набирая ход, дальше в темные просторы абсурда.

СерпомПо






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  • Гость
  •  
  • 1 | 09.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пролетел корабль РОССИЯ мимо нобел -ну и ладно.Ангажирован больно уж этот комитет в другую сторону.туфта все его признания.Горбачу давали за слом страны ,обезьяне обаме за борьбу за мир.Хер с ними с этими премиями .давно уж надо и не представлять кандидатуры



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  • Эксперт
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  • 2 | 09.10.2018, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35278 | Рейтинг: +5826,5
Был у майора Мишкина товарищ – майор Петров.
Вместе людей лечили, тех, кто не был здоров.
А у майора Петрова – Боширов - не сын, а друг.
Его все «Полковник Чепига» называли вокруг.
Бывало, врагов травили ядом из-за угла.
Такая привычка, видно, у майоров была.

Он вздохнул. Пожал плечами.
Зыркнул глазом, ссупил бровь:
- Мишкин,- просто отвечает.
- Мишкин?- Тут и сел Петров...


zapadnay: Тема не раскрыта:
- Кто из них мальчик, а кто - девочка ?

=====================А это нам завтра Маня расскажет.



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  • 3 | 09.10.2018, 10:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
А че управляющему Россией премию опять не дали? Проклятые империалисты не хотят наградить управляющего РФ.



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  • 4 | 09.10.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По физике можно было наградить канал РЕН-ТВ, ежедневно совершающий массу открытий вроде того, что Земля плоская,
********************************************
Нобелевку не получили, зато получили ТЭФИ: передача «Военная тайна» (РЕН ТВ) в номинации «Просветительская программа».Статуэтку получил ведущий Игорь Прокопенко Так, в эфире одной из последних программ он доказывал теорию, согласно которой ЗЕМЛЯ ИМЕЕТ ПЛОСКУЮ ФОРМУ!!!!!!
Маразм крепчает!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • Гость
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  • 5 | 09.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нобелевский комитет настроен против России.

-------------------

Эта контора себя дискредитировала. Старик Нобель даже не учреждал некоторых номинаций.



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  • 6 | 09.10.2018, 11:10 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
5 что Вы имеете в виду под понятием Россия? Клептократический режим или народ России?



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  • 7 | 09.10.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.10.2018, 11:10 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 826 | Рейтинг: +10,1
5 что Вы имеете в виду под понятием Россия? Клептократический режим или народ России?
-------------------

Хэ... Как твой вопрос коррелируется с вышеупомянутой конторой? Кому она вручала пресловутую "Премию мира"? Горбачёву, уничтожившему СССР. Обаме, уничтожившему Ливию (и позднее признавшему это своей главной ошибкой).



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  • 8 | 09.10.2018, 11:46 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
7 вернемся к Нашим баранам. Вопрос кто и у кого печатный станок печатать деньги? ФРС частный банк принадлежащий мощной финансовой группе .У кого деньги тот и владеет миром. Горби и Обама шли в русле и исполнили то что от Них требовалась и получили вознаграждение.



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  • 9 | 09.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 09.10.2018, 11:46 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 829 | Рейтинг: +10,1
...

-------------------

Никто не спорит. Но это подтверждает, что нобелевский комитет ангажирован.



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  • 10 | 09.10.2018, 12:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Вот и ладушки. Нам бы в россиюшки разобраться. Дома прибраться.. Да вот как то не получается пока. А причина одна и Она на поверхности. Первобытно общинный строй прошел и Мы перестали хотится на мамонтов вместе сообща . Мы индивидуалисты и генетически уже похоже заложено не сможем объединится. Да на примере УЖа это колет глаза. как у Крылова. Что же нужно делать сейчас? Самоорганизовываться . Дом.Двор.Улица .Район.Город -страна. Все вроде как просто.



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  • 11 | 09.10.2018, 12:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Да и по проще на примере РБ.. Кого ставят министрами культуры образования? Выходит что ангажирован не только нобелевский комитет .



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  • 12 | 09.10.2018, 12:18 | Автор: Comrad | На сайте
    Публикации: 1 | Комментарии: 823 | Рейтинг: +24,7
Чужие гуляют у нас на поле, чужие.
Как будто корову ведут на водопой и пастбищу. А я хочу свободный выпас и без маяков!



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- дайте немного нобеля Эхе МСК (которую финансирует Газпром)



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  • 14 | 09.10.2018, 12:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
12 комрад большой курятник и кто занял высший насест тот и оправляется на ниже сидящих кур. Свободный выпас -анархия -Бунин . В теории идея привлекательная но на практике пока не применялась не вышло.



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  • 15 | 09.10.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Послушать этого либераста, так абсолютно всем странам нобелевку дали, а одной России не дали. Хватит на этих больных людей обращать внимание.



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  • 16 | 09.10.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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=====================А это нам завтра Маня расскажет.
------------
У нашего дурачка опять пластинка заедает. У него есть мысль, и он ее думает.



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  • 17 | 09.10.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хохлятский националист-террорист Сенцов прекратил голодовку в тюрьме РФ, когда ему сообщили, что Нобелевка за мир ему не светит! Очень Опытный



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