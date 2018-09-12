Генпрокуратура запросила данные о расследовании антикоррупционных дел

Как стало известно “Ъ-Уфа”, Генеральная прокуратура России поручила прокурору Башкирии Андрею Назарову подготовить отчет о надзоре за расследованием резонансных антикоррупционных дел в регионе. Поручение было дано первым заместителем генерального прокурора Александром Буксманом 5 октября в ответ на запрос, поступивший из Госдумы, сообщил информированный источник “Ъ-Уфа”.Фамилию депутата, направившего запрос, собеседник не раскрыл, но уточнил, что заместитель генерального прокурора поручил «организовать проверку каждого приведенного довода», а при необходимости — принять меры прокурорского реагирования.Мотивированное заключение по этому запросу прокурор Башкирии, согласно поручению, должен утвердить до 12 октября, приложив копии подтверждающих документов.По информации собеседника “Ъ-Уфа”, знакомого с текстом запроса, поступившего в Генеральную прокуратуру, в нем упоминалось об участившихся случаях коррупционных нарушений, совершаемых в Башкирии чиновниками, представителями прокуратуры и сотрудниками МВД.В частности, автор запроса указывает на недавние задержания по обвинению в получении взяток прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова, уголовные дела в отношении сотрудников антикоррупционного подразделения МВД республики Ильнура Юсупова и Игоря Воробьева, сотрудника управления собственной безопасности МВД Раиля Миргалиева, а также уголовное дело по обвинению в превышении полномочий бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.«В запросе со ссылкой на информацию средств массовой информации отмечается, что вице-мэр действовал в команде с другими лицами, в том числе с депутатом горсовета Вадимом Рамазановым и якобы вице-спикером Курултая Вадимом Старовым. При этом оценка их действиям с точки зрения уголовного законодательства дана не была»,— сообщил собеседник.Целью запроса, по его словам, было привлечь внимание Генеральной прокуратуры к сращиванию в Башкирии «интересов бизнеса, чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и прокурорских работников». Автор запроса просит генерального прокурора взять расследование антикоррупционных дел в регионе под свой контроль и провести проверку сотрудников прокуратуры и регионального управления СКР, отметил источник.В прокуратуре республики “Ъ-Уфа” сообщили, что поручение от первого заместителя генпрокурора пока не поступало, никакой проверки не проводится.