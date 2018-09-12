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Генпрокуратура запросила данные о расследовании антикоррупционных дел

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Как стало известно “Ъ-Уфа”, Генеральная прокуратура России поручила прокурору Башкирии Андрею Назарову подготовить отчет о надзоре за расследованием резонансных антикоррупционных дел в регионе. Поручение было дано первым заместителем генерального прокурора Александром Буксманом 5 октября в ответ на запрос, поступивший из Госдумы, сообщил информированный источник “Ъ-Уфа”.

Генпрокуратура запросила данные о расследовании антикоррупционных дел


Фамилию депутата, направившего запрос, собеседник не раскрыл, но уточнил, что заместитель генерального прокурора поручил «организовать проверку каждого приведенного довода», а при необходимости — принять меры прокурорского реагирования.

Мотивированное заключение по этому запросу прокурор Башкирии, согласно поручению, должен утвердить до 12 октября, приложив копии подтверждающих документов.

По информации собеседника “Ъ-Уфа”, знакомого с текстом запроса, поступившего в Генеральную прокуратуру, в нем упоминалось об участившихся случаях коррупционных нарушений, совершаемых в Башкирии чиновниками, представителями прокуратуры и сотрудниками МВД.

В частности, автор запроса указывает на недавние задержания по обвинению в получении взяток прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова, уголовные дела в отношении сотрудников антикоррупционного подразделения МВД республики Ильнура Юсупова и Игоря Воробьева, сотрудника управления собственной безопасности МВД Раиля Миргалиева, а также уголовное дело по обвинению в превышении полномочий бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

«В запросе со ссылкой на информацию средств массовой информации отмечается, что вице-мэр действовал в команде с другими лицами, в том числе с депутатом горсовета Вадимом Рамазановым и якобы вице-спикером Курултая Вадимом Старовым. При этом оценка их действиям с точки зрения уголовного законодательства дана не была»,— сообщил собеседник.

Целью запроса, по его словам, было привлечь внимание Генеральной прокуратуры к сращиванию в Башкирии «интересов бизнеса, чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и прокурорских работников». Автор запроса просит генерального прокурора взять расследование антикоррупционных дел в регионе под свой контроль и провести проверку сотрудников прокуратуры и регионального управления СКР, отметил источник.

В прокуратуре республики “Ъ-Уфа” сообщили, что поручение от первого заместителя генпрокурора пока не поступало, никакой проверки не проводится.

Дарья Кучеренко, Коммерсант










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  • 1 | 10.10.2018, 09:19 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35297 | Рейтинг: +5826,6
Даша- хорошая девочка. Не по годам!



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  • 2 | 10.10.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Целью запроса, по его словам, было привлечь внимание Генеральной прокуратуры к сращиванию в Башкирии «интересов бизнеса, чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и прокурорских работников».

---------------------------

Коррупция - стержень сложившейся системы. Как её идеология.



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  • 3 | 10.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прокуратуре республики “Ъ-Уфа” сообщили, что поручение от первого заместителя генпрокурора пока не поступало, никакой проверки не проводится.
**********************************************
А что, чтобы проверить факты нужно обязательно указание сверху?



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  • 4 | 10.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Все это формально со стороны Генпрокуратуры - сами хороши.
У них в башпрокуратуре межклановые разборки - с помощью ФСБ новенького Серышева скрылись факты с Гарифуллиным и другими объявляются в СМИ.
Но сама прокуратура: Назаров, Горбунов, Зубаиров - все им до фени.
Коррупция там была, есть и будет, бессмертна



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  • 5 | 10.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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БУРЯ-СКОРО ГРЯНЕТ БУРЯ !!!!! И пойдут по этапу солнцем палимы



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  • 6 | 10.10.2018, 11:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Генеральная прокуратура -что Им не когда прислать следственную группу и проверить досконально работу прокуратуры? такое впечатление что все Они за одно. ПЕТОН не выплатил Мне сверхурочные пол миллиона рублей прокуратура отписывается. ПЕТОН очень богатая фирма -дочка внебрачная газпрома .Два варианта. Прокуратуре не по зубам ПЕТОН или второй вариант дали на зуб.



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  • 7 | 10.10.2018, 11:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Генеральная прокуратура -что Им не когда прислать следственную группу и проверить досконально работу прокуратуры? такое впечатление что все Они за одно. ПЕТОН не выплатил Мне сверхурочные пол миллиона рублей прокуратура отписывается. ПЕТОН очень богатая фирма -дочка внебрачная газпрома .Два варианта. Прокуратуре не по зубам ПЕТОН или второй вариант дали на зуб.



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  • 8 | 10.10.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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две недели назад московская проверке отбыла назад по делу гарифуллина.....
Ну а ПЕТОН это детище курносенко - зама колокольцева
И все на этом.



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  • 9 | 10.10.2018, 13:30 | Автор: Герасим
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8 да против гвардейцев не попрешь иначе Их директор вызовет на татами. Подождем . Наши уже спускаются с горы Сион и горы Свержения.



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  • 10 | 10.10.2018, 13:32 | Автор: Герасим
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8 так может Мне Курносенко написать пусть вернут Мне 500 тысяч.



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  • 11 | 10.10.2018, 13:32 | Автор: Герасим
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8 так может Мне Курносенко написать пусть вернут Мне 500 тысяч.



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  • 12 | 10.10.2018, 13:47 | Автор: Герасим
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8 Может Мне обратится сразу к Бене у Меня одноклассник в Тель Авиве а сын у Него равин .Он так Бен Лазара называет ? Юра Ты не в курсе есть в интернете сайт Б Лазара ? Что Им пол миллиона а Мне в самый раз. Если что скинь .Ты в доле если что получится.



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  • 13 | 10.10.2018, 19:38 | Автор: Герасим
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Юра как думаешь потянем ПЕТОН или подождем когда Наши с горы Син спустятся.? Или кули там пол миллиона? Им деньги нужнее.



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  • 14 | 10.10.2018, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена и благотворителя Левона Айрапетяна, отбывавшего срок за мошенничество.
По утверждению адвоката г-на Айрапетяна якобы отравили



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  • 15 | 10.10.2018, 20:09 | Автор: Герасим
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14 просто не успел привыкнуть к тюремной баланде не более того.



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  • 16 | 10.10.2018, 20:09 | Автор: Герасим
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14 просто не успел привыкнуть к тюремной баланде не более того.



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  • 17 | 10.10.2018, 20:30 | Автор: Герасим
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На фото два пальца -масонский знак А у блатных этот знак означает -маргала выдавлю.



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  • 18 | 10.10.2018, 20:43 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 10.10.2018, 20:09 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 893 | Рейтинг: +12,6
14 просто не успел привыкнуть к тюремной баланде не более того.
****
Скорее всего "много знал" о ситуации вокруг "Башнефти"



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  • 19 | 10.10.2018, 21:10 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
18 Да чем меньше знаешь тем спокойней спишь. верная поговорка башкирских Амуров.



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