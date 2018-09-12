Она не признала свою вину, сообщает "ГорОбзор".
Напомним, блогер Елена Садыкова написала в своем Фейсбуке о том, что министр взяла авторские тексты из ее Telegram-канала по психологии и опубликовала на своей странице в социальной сети "Вконтакте", причем без указания авторства.
— Текст, опубликованный на странице Министра образования "ВКонтакте", был передан министру от другого источника. Текст, на который указывает в своем сообщении Е.Садыкова в Фейсбуке не копировался, т.е заимствования не было. Между тем, авторство должно быть подтверждено в порядке, установленном гражданским законодательством, — говорится в комментарии от министра.
После просьбы Садыковой поставить ссылки на авторский канал, министр молча удалила свою страницу, оставив девушку без ответа.
Напомним, Гульназ Шафикова не так давно стала объектом внимания пользователей из-за своих ошибок в текстах.
Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагогический институт по специальности "педагогика и психология (дошкольная)", аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета. Доктор психологических наук.
Вранье и изворотливость? А нужен ли такой министр?
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