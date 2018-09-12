Вранье и изворотливость? А нужен ли такой министр?

Министр образования Башкортостана об обвинениях в плагиате: "Заимствований не было". Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова прокомментировала обвинения в плагиате.Она не признала свою вину, сообщает "ГорОбзор".Напомним, блогер Елена Садыкова написала в своем Фейсбуке о том, что министр взяла авторские тексты из ее Telegram-канала по психологии и опубликовала на своей странице в социальной сети "Вконтакте", причем без указания авторства.— Текст, опубликованный на странице Министра образования "ВКонтакте", был передан министру от другого источника. Текст, на который указывает в своем сообщении Е.Садыкова в Фейсбуке не копировался, т.е заимствования не было. Между тем, авторство должно быть подтверждено в порядке, установленном гражданским законодательством, — говорится в комментарии от министра.После просьбы Садыковой поставить ссылки на авторский канал, министр молча удалила свою страницу, оставив девушку без ответа.Напомним, Гульназ Шафикова не так давно стала объектом внимания пользователей из-за своих ошибок в текстах.Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагогический институт по специальности "педагогика и психология (дошкольная)", аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета. Доктор психологических наук.