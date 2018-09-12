Вранье и изворотливость? А нужен ли такой министр?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Рейтинг публикаций
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Вранье и изворотливость? ...

Эта апайка еще и бессовестная, наглая врунья!
  Рейтинг: +2  Анонимно

Вранье и изворотливость? ...

Зулия, завтра у башкир праздник, ты купила бойфренду трусы в подарок ?
  Рейтинг: +2  xrul

Вранье и изворотливость? ...

Вы не спорьте с челябинским алконавтом какацем.Спорить с ним себя не у ...
  Рейтинг: +2  резус

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Министр образования уровн ...

Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагоги ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Роберт Загреев вышел на с ...

21 | 04.10.2018, 17:01 | Автор: Иннокентий Иванов Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Роберт Загреев вышел на с ...

Какие-то клопы обсуждают двух настоящих мужиков. Такое только на УЖе в ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Собчак: Полиция снова бье ...

Путин купил всех силовиков не только с потрохами но и с совестью, вот ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Каждый день бюджет ...

В первом полугодии господдержка СМИ составила 70 млн рублей. Объем ...
  10.10.2018    22

Вранье и изворотливость? ...

Министр образования Башкортостана об обвинениях в плагиате: "Заимствований не ...
  10.10.2018    75

Генпрокуратура запросила ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, Генеральная прокуратура России поручила прокурору ...
  10.10.2018    19

Не опять, а снова. Из ...

Первым претендентом на должность сити-менеджера Уфы стал подполковник милиции в ...
  10.10.2018    12

Деньги на все кроме ...

Власти по-разному пытались убедить людей в необходимости повышения пенсионного ...
  10.10.2018    5

Обсуждаемое за месяц
Каждый день бюджет ...

В первом полугодии господдержка СМИ составила 70 млн рублей. Объем ...
  10.10.2018    22

Вранье и изворотливость? ...

Министр образования Башкортостана об обвинениях в плагиате: "Заимствований не ...
  10.10.2018    75

Генпрокуратура запросила ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, Генеральная прокуратура России поручила прокурору ...
  10.10.2018    19

Не опять, а снова. Из ...

Первым претендентом на должность сити-менеджера Уфы стал подполковник милиции в ...
  10.10.2018    12

Деньги на все кроме ...

Власти по-разному пытались убедить людей в необходимости повышения пенсионного ...
  10.10.2018    5

Последние публикации
Каждый день бюджет ...

В первом полугодии господдержка СМИ составила 70 млн рублей. Объем ...
  10.10.2018    22

Вранье и изворотливость? ...

Министр образования Башкортостана об обвинениях в плагиате: "Заимствований не ...
  10.10.2018    75

Генпрокуратура запросила ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, Генеральная прокуратура России поручила прокурору ...
  10.10.2018    19

Не опять, а снова. Из ...

Первым претендентом на должность сити-менеджера Уфы стал подполковник милиции в ...
  10.10.2018    12

Деньги на все кроме ...

Власти по-разному пытались убедить людей в необходимости повышения пенсионного ...
  10.10.2018    5

Конституция: Путина ...

По просьбам трудящихся редакция разъясняет о конституционной реформе. На эту ...
  10.10.2018    8

Похоже, начался обвал ...

По всей стране, по всем направления начался слом. Слом порядков, которым почти ...
  10.10.2018    15

13 миллионов. Новая ...

Башкирия закажет презентацию туристского потенциала в Париже за 13 млн рублей. ...
  9.10.2018    60

Министр образования ...

Главу Минобра Башкирии обвинили в плагиате. Комментариев от Гульназ Шафиковой ...
  9.10.2018    137

К кормушке — за любые ...

Официальные затраты партии «Единая Россия» на проведение избирательной кампании ...
  9.10.2018    11

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (58)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Уголовка за доллары? ...

Инициативы нашего экономического блока прут, как из рога изобилия. Мы уже ...
  4.10.2018    2

Вечно отмороженные ...

Не расслабляйтесь! На подходе еще одна пенсионная реформа. С помощью ее власти ...
  4.10.2018    8

Вертикаль власти - ...

Глеб Павловский, политолог: Да, вот такая получается вертикаль власти ...
  4.10.2018    11

Как не пойти в тюрьму за ...

Первые восторги улеглись, пошла первая критика. В этой связи побуду, пожалуй, ...
  4.10.2018    7

Кругом охранники Путина ...

Специфический кадровый резерв в России связан с особой организацией власти, в ...
  4.10.2018    20

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   155569   106

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   39139   19

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   23991   31

В кольце врагов: ...

Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада ...
  17.09.2018   11995   18

Где больше всего не ...

Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост ...
  12.09.2018   9125   16


Вранье и изворотливость? А нужен ли такой министр?

  • Опубликовано: natall | 10.10.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 0 | Комментарии: 75
Оценили
0



Министр образования Башкортостана об обвинениях в плагиате: "Заимствований не было". Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова прокомментировала обвинения в плагиате.

Вранье и изворотливость? А нужен ли такой министр?


Она не признала свою вину, сообщает "ГорОбзор".

Напомним, блогер Елена Садыкова написала в своем Фейсбуке о том, что министр взяла авторские тексты из ее Telegram-канала по психологии и опубликовала на своей странице в социальной сети "Вконтакте", причем без указания авторства.

— Текст, опубликованный на странице Министра образования "ВКонтакте", был передан министру от другого источника. Текст, на который указывает в своем сообщении Е.Садыкова в Фейсбуке не копировался, т.е заимствования не было. Между тем, авторство должно быть подтверждено в порядке, установленном гражданским законодательством, — говорится в комментарии от министра.

После просьбы Садыковой поставить ссылки на авторский канал, министр молча удалила свою страницу, оставив девушку без ответа.

Напомним, Гульназ Шафикова не так давно стала объектом внимания пользователей из-за своих ошибок в текстах.

Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагогический институт по специальности "педагогика и психология (дошкольная)", аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета. Доктор психологических наук.










« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 10.10.2018, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталка, ты же вчера выкладывала. Всё обсудили. "Авторские права" - это рыночная химера.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 10.10.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во-первых, мы ничего не копировали.
Во-вторых, текст скопировали из другого источника.
В-третьих, авторство текста не было защищено авторским правом.
В-четвертых, министр честный человек.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 10.10.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ тоже часто занимается плагиатом копируя чужие статьи без ссылки на автора. И даже без разрешения автора меняя авторское название тем самым присваивая себе авторство.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 10.10.2018, 09:21 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35297 | Рейтинг: +5826,6
А докторская диссертация? А звание профессора?
Б--ть, сколько таких тупых докторов выпекают в педе?
Да и сам Раиль, хоть и доктор- но, дурак дураком.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 10.10.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3. му . А кто же оценить Вас?. М.Б. Вы еще хуже?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 10.10.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.10.2018, 09:21 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 319 | Комментарии: 35287 | Рейтинг: +5826,6
А докторская диссертация? А звание профессора?
...
... хоть и доктор- но, дурак дураком.

--------------------------

Не дурак. Гении всегда немного чудаки. Они зачастую рассеянны:
...
Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки -
Оказалось, это брюки.

Надевать он стал пальто -
Говорят ему: "Не то!"
Стал натягивать гамаши -
Говорят ему: "Не ваши!"

Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.
Вместо валенок - перчатки
Натянул себе на пятки.
...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 10.10.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта апайка еще и бессовестная, наглая врунья!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 10.10.2018, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35297 | Рейтинг: +5826,6
... хоть и доктор- но, дурак дураком.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 10.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот , зажилили мой коммент .Должен был бы быть перед 3 им постом.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 10.10.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы , сами-то ,Юрий Николаевич, лучше или как все, а может даже хуже?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 10.10.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доктор ли кандидат ли человек но это вовсе не значит что он умный но мудак точно.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 10.10.2018, 10:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15690 | Рейтинг: -2887,6
Ясно одно, что претензии предъявляет НИКАКАЯ не студентка.
В последнее время активизировались нападки на в сущности единственную башкирку в руководстве РБ. 90 % денежных и теплых мест заняты за последние годы одной татарской нацией. Вот это и пытаются скрыть переведя стрелки.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 10.10.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто то тут говорит честный человек -если честная уйди .Ведь кол началось-и до докторской докопаются ....А тогда что петь будем честному народу -плагиата нет ,а есть скромное заимствование.ей по .....мешалкой и в детсад воспиталкой



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 10.10.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руки прочь от Анджелы Дэвис!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 10.10.2018, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35297 | Рейтинг: +5826,6
10 | 10.10.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы , сами-то ,Юрий Николаевич, лучше или как все, а может даже хуже?


==================== Докторские или иные, в т.ч. академические звания свидетельствуют лишь о роли в науке. Т.н. индекс цитируемости.

Но, главное, остался ли человек честным и порядочным.

Здесь важна оценка независимых окружающих. Например, я постоянно провожу анкетирование "преподаватель глазами студентов". Результаты радуют.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 10.10.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашим либерастам дай волю, они бы ее палками до смерти забили. Натали совсем обезумела.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 10.10.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.Некоторые имеют Звания академиков, при этом даже не могут назвать тему дипломной работы.Наш главнокомандующий защитил кандидатскую в Горном Университете г. С- Петербурга.Но как-то никаких следов не оставил.Об этом была статья . Правда, кандидатская по экономике нужна ли ему?.Многие губернаторы ,,остепенились" будучи губернаторами,только где уних столько времени??При таких проблемах.
А здесь случай совершенно иной, человек работала в науке ,неглупая,присвоена степень не кулуарно, а Высшей Аттеестационной Комиссией.
Вот и Ситдиковой( скорее подставное лицо) и нужно обращаться туда,
А то что во Всемирной Помойке допустила ошибки , то она сделала специально . Помойка , она и есть Помойка! Туда что только не сливают!



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 18 | 10.10.2018, 10:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Вот такой министр и нужен РБ но пусть работает на общественных началах а её денежное содержание пусть переводят Нам с Юрой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 10.10.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что вы привязались к премиленькой апаечке?
Чем лучше М.Г. Ррахимов трижды ставленник Путина? Энтот ценный кадр о менеджменте имел понятия на уровне управления "тремя курицами", а в советниках у него отирался групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич, до этого, Путиным протащенный в депы ГД ФС РФ. Чем лучше последующий ставленник Путина, экс-тап-менеджер "Урусгидро" на СШ ГЭС утопивший 79 жизней и, в поощрение, назначенный на Башкортостан. Но это "видимая" часть, а невидимая то, что РФ понесла млрд$ убытков, которые так же не увеличивают продолжительность жизни! Кстати упомянутый групповой насильник и у Хамитова в фаворитах отирается!
Возникает вопрос, а может, с этим насильником, Рахимов и Хамитов не при чём, а они исполняют волю Путина?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 10.10.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитова не замай!. Это самый лучший руководитель современности . Через таких и возрастает мощь страны,через таких можно взять все для блага страны , для блага развивающихся стран Азии , Африки и Латинской Америки . У Бабая утащить можно было, но с трудом, а соколы государственной безопасности выявили антиправительственную и антинародную деятельность руководителя буржуазной националистической организации( запрещена в России) Рахимова М,Г.
Поэтому нужно гордиться деятельностью наших чекистов .



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com