Старый Муртаза борозды не испортит: «Дорогие башкортостанцы!»

Поздравление Первого Президента Башкортостана, Председателя Совета Благотворительного фонда «УРАЛ» М. Г. РАХИМОВА.Дорогие башкортостанцы!Сердечно поздравляю Вас с Днем Республики!28 лет назад 11 октября была принята Декларация о государственном суверенитете Башкортостана – важнейший документ, провозгласивший основные принципы общественно-политического и государственного устройства нашей республики. Это событие стало фундаментальной вехой в истории региона.Именно за годы суверенитета зримо изменился облик городов и сел Башкортостана. Были введены в эксплуатацию десятки миллионов квадратных метров жилья. Проделана огромная работа по газификации, строительству дорог, мостов и других необходимых людям объектов.Произошли значительные сдвиги в системах здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства. Укрепилась материально-техническая база учреждений, были построены многие сотни уникальных зданий. Не только в городах, но и в отдаленных селах жители получили возможность приобщаться к высоким духовно-культурным ценностям.По денежным доходам населения республика переместилась из шестого десятка на одно из ведущих мест в стране. А по индексу развития человеческого потенциала мы устойчиво перешли в первую десятку. В итоге Башкортостан уверенно вошел в число десяти опорных регионов России, формирующих две трети доходов федерального бюджета. А многонациональный народ республики получил реальные возможности для спокойного и обеспеченного существования.Сегодня важно бережно относиться к нашему историческому прошлому и помнить, что оно является опорой нынешнего дня. Беречь и приумножать не только созданные материальные и духовные ценности, но прежде всего наше главное богатство – людей!В этот знаменательный день желаю всем вам здоровья, мира и добра! Пусть в семьях будет порядок и достаток, а ваша созидательная работа во благо Башкортостана обязательно будет успешной!