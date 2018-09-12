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Старый Муртаза борозды не испортит: «Дорогие башкортостанцы!»

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Поздравление Первого Президента Башкортостана, Председателя Совета Благотворительного фонда «УРАЛ» М. Г. РАХИМОВА.

Старый Муртаза борозды не испортит: «Дорогие башкортостанцы!»


Дорогие башкортостанцы!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Республики!

28 лет назад 11 октября была принята Декларация о государственном суверенитете Башкортостана – важнейший документ, провозгласивший основные принципы общественно-политического и государственного устройства нашей республики. Это событие стало фундаментальной вехой в истории региона.

Именно за годы суверенитета зримо изменился облик городов и сел Башкортостана. Были введены в эксплуатацию десятки миллионов квадратных метров жилья. Проделана огромная работа по газификации, строительству дорог, мостов и других необходимых людям объектов.

Произошли значительные сдвиги в системах здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства. Укрепилась материально-техническая база учреждений, были построены многие сотни уникальных зданий. Не только в городах, но и в отдаленных селах жители получили возможность приобщаться к высоким духовно-культурным ценностям.

По денежным доходам населения республика переместилась из шестого десятка на одно из ведущих мест в стране. А по индексу развития человеческого потенциала мы устойчиво перешли в первую десятку. В итоге Башкортостан уверенно вошел в число десяти опорных регионов России, формирующих две трети доходов федерального бюджета. А многонациональный народ республики получил реальные возможности для спокойного и обеспеченного существования.

Сегодня важно бережно относиться к нашему историческому прошлому и помнить, что оно является опорой нынешнего дня. Беречь и приумножать не только созданные материальные и духовные ценности, но прежде всего наше главное богатство – людей!

В этот знаменательный день желаю всем вам здоровья, мира и добра! Пусть в семьях будет порядок и достаток, а ваша созидательная работа во благо Башкортостана обязательно будет успешной!

С уважением,
Первый Президент
Республики Башкортостан,
Председатель Совета
Благотворительного фонда «УРАЛ»
М. Г. РАХИМОВ




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  • 1 | 11.10.2018, 09:36 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
======Новые подарки от гаишников:

Если мы обратимся к КоАП РФ, то на первый взгляд может показаться, что штраф за ненадевание жилета не предусмотрен. Но это лишь до первого ДТП. После ДТП наши «доблестные» блюстители порядка на дорогах начинают вспоминать о том, что в статье 12.7 КоАП РФ сказано: «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей». Однако ждать, пока произойдет ДТП предприимчивым сотрудникам ДПС ГИБДД некогда. И хитроумные сотрудники ДПС придумали еще как минимум два способа «честного отъема денег у населения» с использованием статьи 12.29 КоАП РФ, в которой говорится о нарушениях со стороны пешеходов или других лиц, участвующих в дорожном движении. Штраф по ней составляет 500 руб. Пересек стоп-линию на желтый - как избежать штрафа? Просмотров: 91Комментариев: 1 Способ первый Сотрудник ДПС останавливает водителя «в темное время суток» и просит открыть багажник. Водитель покидает салон и – опачки! - вот она свеженькая 500-рублевая купюра без светоотражающего жилета. И ваша купюра переходит в бюджет. В чей бюджет - зависит от ситуации и вашего желания решить вопрос на месте. Что же делать в этом случае? Для начала – не покидать транспортное средство по первому требованию сотрудника ДПС. В данном случае правильнее будет апеллировать к требованиям статьи 27.9 КоАП «Досмотр транспортного средства», в соответствии с которой досмотр ТС осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 Кодекса, и в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Поэтому требуйте составления протокола и присутствия понятых. Пока не будет понятых, транспортное средство можно не покидать. Скорее всего, если остановка связана именно с желанием наложить штраф за отсутствие светоотражающего жилета, инспектор после этих требований просто отпустит водителя. Способ второй Транспортное средство останавливают «вне населенного пункта в темное время суток», и инспектор ДПС требует предъявить документы. А потом – предъявить светоотражающий жилет, объясняя это требованием статьи 2.3.4 ПДД. При этом сотрудник ДПС умалчивает о том, что данная статья требует надевать жилет только при выходе из машины. А пока водитель находится в машине, надевать жилет он не обязан. Правда, сотрудники ГИБДД иногда пытаются развивать свою мысль дальше: дескать раз жилета нет, то и надеть водитель его не сможет. Однако в данном случае следует напомнить сотруднику ДПС, что закон позволяет накладывать штраф только за совершенное правонарушение. А вот штрафовать за то, что могло бы произойти в будущем, инспектор права не имеет. Если инспектор все же стоит на своем и составляет протокол, следует сообщить ему, что вы не согласны с протоколом, отметите это, и будете обжаловать действия сотрудника ДПС в судебном порядке. Скорее всего, желание штрафовать водителя, в этом случае у инспектора резко уменьшится, и он предложит вам продолжать движение. Всем водителям – ни шипа, ни жезла! 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'



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  • 2 | 11.10.2018, 09:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28665 | Рейтинг: -696
Дорогие башкортостанцы!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Республики
------------------
Которые из башкортостанцев - действительно дорогие

А которые башкортостанцы - есть засранцы, не стоят поздравлений, нахрен нужно



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  • 3 | 11.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне ваш сувернитет как пятое колесо в телеге....хлебнули сувернитета .глотнули и проглотили .и сейчас еще отрыжкой страдаем



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  • Эксперт
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  • 4 | 11.10.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
И тебя, дорогая, поздравляем. Когда приедешь навестить уфимцев ?



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  • 5 | 11.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это обращение муртоЗла форменное издевательство, глумление, над населением региона. Ведь в выигрыше от его ханствования осталась только его семейка: даже после изъятия у них наворованных заводов они далеко не бедствуют. А самое главное ,- это муртаЗло посеял семена межнациональной вражды ставя на руководящие посты аульных аллаяров, это он ввел обязательное изучение БЯцкого языка, это при нем, как грибы после дождя стали появляться махровые националистические организации финансируемые из бюджета, это он из изменника родины,фашистского прихвостня сделал национального героя. Всех "заслуг" этого @&я не перечислить...



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  • 6 | 11.10.2018, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
А вкладыш в паспорт? Да за одно это его надо не только лишить всех привилегий, но и бить плетями прилюдно прямо на площади!



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  • 7 | 11.10.2018, 10:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28665 | Рейтинг: -696
3 | 11.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне ваш сувернитет как пятое колесо в телеге....хлебнули сувернитета .глотнули и проглотили .и сейчас еще отрыжкой страдаем
-----------
И отрыжкой, и диареей, и недержанием. Таблетки не помогают?



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  • 8 | 11.10.2018, 10:10 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6734 | Рейтинг: +808,7
Какой суверенитет? Даже по словам одного их прислужников Мортазы у них оказывается была какая то непонятная задумка:

"Ведь возьмем даже понятие «суверенитета РБ». Оно не было целью, это было средством достижения экономических целей. Экономика шла через политику, а политика через экономику. Утратили одно, за ним последовало другое…"



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  • 9 | 11.10.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общие благостные фразы, ориентирущие читателей на обеление дремучего мировозренческого невежества с криминальным душком и деструктивную антинародную ельциноидность башкирского элитария



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  • 10 | 11.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 11.10.2018, 09:44 | Автор: юнг
Публикации: 319 | Комментарии: 35305 | Рейтинг: +5826,6
И тебя, дорогая, поздравляем. Когда приедешь навестить уфимцев ?
***
не надо
она будет в обмороке от башкирского театра кукол, но тут же переведет стрелки и обвинит в развале башкирской культуры" "русских рабов" и михельсона
в её астрахани именно русские построили кремль и классный театр кукол которыми сегодня любуются жители и гости газовой столицы россии.



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  • 11 | 11.10.2018, 10:25 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5911 | Рейтинг: -184,9
Пусть деньги за Башнефть вернет



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  • 12 | 11.10.2018, 10:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15702 | Рейтинг: -2888,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Рахимов за время своего правления понастроил в РБ столько, что сравнивать с тем, что сегодня, просто невозможно. Сколько заводов, дорог, газификация, школы, больницы, жилые дома. Не зря его называли открывашкой. Потому что каждый день что нибудь открывал. А сегодня закрывают, если открывают, то только ТРК. Веселись народ, гуляй, покупай. Уфимцы сегодня уже мечтают о том, чтобы попросить Рахимова отремонтировать дорогу в аэропорт.
По сравнению с Татарстаном конечно Рахимов дурак. Сам не имеет ничего, да и сына гнобят, который за 20 лет работы не напопил и 500 млн долларов, Тьфу!
Рахимов заставлял все заводы ТЭК строить дороги, мосты, газификацию. Был бы поумнее и Урал бы сегодня не в Австрии жил, а был бы хозяином ТЭК, как сыновья Шаймиева. И самого каждый шавка бы не облаивал.
С Праздником Муртаза Губайдуллович!



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  • 13 | 11.10.2018, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
12 | 11.10.2018, 10:33 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15691 | Рейтинг: -2887,6
Рахимов за время своего правления понастроил в РБ столько,....

.................Ага, понастроил...Прям с ломом и лопатой стоял.



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  • 14 | 11.10.2018, 10:43 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
12 | 11.10.2018, 10:33 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15691 | Рейтинг: -2887,7
Рахимов за время своего правления понастроил в РБ столько, что сравнивать с тем, что сегодня, просто невозможно. Сколько заводов, дорог, газификация, школы, больницы, жилые дома. Не зря его называли открывашкой. Потому что каждый день что нибудь открывал. А сегодня закрывают, если открывают, то только ТРК. Веселись народ, гуляй, покупай. Уфимцы сегодня уже мечтают о том, чтобы попросить Рахимова отремонтировать дорогу в аэропорт.
По сравнению с Татарстаном конечно Рахимов дурак. Сам не имеет ничего, да и сына гнобят, который за 20 лет работы не напопил и 500 млн долларов, Тьфу!
Рахимов заставлял все заводы ТЭК строить дороги, мосты, газификацию. Был бы поумнее и Урал бы сегодня не в Австрии жил, а был бы хозяином ТЭК, как сыновья Шаймиева.

===========Урала и его папашку надо не в ТЭК "назначить", а посадить на нары как ОПГ )организованную преступную группировку)!



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  • 15 | 11.10.2018, 10:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15702 | Рейтинг: -2888,6
Правильно, не довольны правлением Рахимова могут быть именно такие общепризнанные идиоты, как юнга.



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  • 16 | 11.10.2018, 10:58 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1169 | Рейтинг: +328,8
Вы неправильно поняли слова курайдуловича мордозада. Не к народу он обращается, а к "дорогим" жуликам и ворам.



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  • 17 | 11.10.2018, 11:00 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
15 | 11.10.2018, 10:43 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15692 | Рейтинг: -2887,9
.... не довольны правлением Рахимова могут быть именно такие общепризнанные идиоты, как юнг.

=============А довольны такие мудаки, как полуеврей-полутатарин Кац.



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  • 18 | 11.10.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При нормальной государственной политике Ельцина "бабай всея Руси" вместе с Мардановым и Букаевым должны были уйти в небытие после того как сговорились под флагом суверенитета о введении в Башкирии своих собственных бумажных денег- РНО.
Экономисты утверждают, что от этого чудовищно "легкого пути" решения сложных экономических вопросов развития Башкирии капитализация старопромышленного башкирского региона мгновенно уменьшилась на 25-30%%, а уровень безработицы достиг 12% от всего трудоспособного населения.



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  • 19 | 11.10.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старичок от скромности не умрет?



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  • 20 | 11.10.2018, 11:02 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5416 | Рейтинг: +1444,1
Вот и вся правда. Рахимов дурак.Дурак и его сын.Это Кац сказал.Вот такие дураки и правят в РБ



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