Пенсии: Что думает обманутый народ?

Здоровье не то, работа на пенсии – от безвыходности, а деньги у России есть, но они идут на оружие и войну: что рассказали о пенсионной реформе журналистам Настоящего Времени жители Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Перми, Томска и Хабаровска.Белгород. "Не нужно воевать""Проводить такую политику вредно для нашего населения, – считает житель Белгорода. – Доходы, которые мы получаем от нефти и газа – куда они идут? На какие цели используются? Поэтому не нужно воевать, а Россия у нас сегодня воюет – и в Украине, и в Сирии".Он считает, что нужно так строить внешнюю политику, чтобы россияне жили в мирной и экономически развитой стране.Еще один житель города уверен, что пенсионная реформа – это предписание МВФ: "Выполнение этих предписаний является обязательным для всех ветвей власти. Это нынешние обстоятельства, это не то, что кто-то там захотел из правительства нашего протолкнуть такой закон через Госдуму. Эти законы спускаются свыше".Хабаровск. "У одного несколько миллионов зарплата, а у другого – нищенская""За границей, говорят, так уже давно. Так за границей жизнь в миллионы, в миллионы раз лучше, чем у нас! Поэтому там вот это есть. А у нас рано это делать. Рано! – уверен житель Хабаровска. – Потому что у нас низкий уровень жизни по сравнению с ними".Нужно поднимать экономику, говорит он: "Все бросить, все – вот просто все! И заняться экономикой. А мы чем занимаемся? Война, политика, спорт – все! А кто будет страной заниматься?""Это ненормально, когда одни получают сверхдоходы от национальных богатств – у одного несколько миллионов зарплата в месяц, а у другого нищенская. Я думаю, деньги нужно искать именно там", – говорит другой хабаровчанин.Нижний Новгород. "Это трагедия в будущем""Никакой тысячи мне не надо. Ради будущих я от тысячи могу отказаться. Не нужна она мне, – говорит жительница Нижнего Новгорода. – Денег нет, работы нет. А деревни вообще выживают на морковке. Нужно производство, нужна работа. Все люди хотят работать, молодежь без работы. А в 50 лет вообще на работу не устроишься – в 40 лет уже не берут. Поэтому я не знаю, что это решит. Но это трагедия в будущем".Другие горожане говорят о том, что наверняка есть деньги, которые можно привлечь, чтобы не делать эту пенсионную реформу: "Я предложила бы перестать воровать – вот и все"."Пусть поменьше в карман кладут. У нас такие недра – нефть, газ, они миллиардеры там уже, а людям по 8 тысяч зарплату дают".Саратов. "Нам только удавку можно затянуть""Пояса пускай они себе затянули бы, а нам больше некуда, нам только удавку можно затянуть. Коммуналка все съедает. Нет у нас уверенности в завтрашнем дне, и у молодежи нет этой уверенности", – жалуется местная жительница."Мне кажется, когда рушится государство, первыми должны уходить руководящие работники – которые не справились с тем, что за 18 лет правления Путина мы не достигли того, чего хотели. У нас нет стабильности, у нас нет работы, у нас нет достойной пенсии и достойных пособий", – говорит еще одна жительница Саратова.Еще один горожанин уверен, что эти деньги нужны не для будущих пенсионеров: "Ну на войну в Сирии, Украине – это все понимают. Так что можете меня показать по телевизору. Я никого не боюсь".Пермь. "Как денег нет? Такие суммы на вооружение идут""У нас население все больное, начиная от детей и кончая взрослыми. Пока она (пенсия) подходит, и уже конец котенку. Как денег нет? Сейчас такие огромные суммы на вооружение – это же ужас! Все на вооружение, а нам уже фигу остается", – уверена жительница Перми."Вот человек работает до 65 лет – на что он будет потом способен? Смерти ждать, как я сейчас уже жду, когда человек никому не нужен? Почему у нас миллиардами воруют – и ничего им за это?" – спрашивает еще одна пермская пенсионерка.Томск. "Когда начинают искать средства у пенсионеров, дальше будет только хуже""Непонятно, почему эту реформу должны оплачивать самые незащищенные слои населения, – возмущается пенсионер из Томска. – И вообще, все время стремились освободить людей от вот этого ярма, а здесь наоборот: вот ты должен родиться, отработать, тебя, как этот использованный материал, выкинут на помойку – и всё: вся твоя миссия в этом мире закончилась".Еще один житель города уверен, что, "когда начинают искать средства именно у пенсионеров, дальше будет только хуже".Москва. "У нас рыба тухнет с головы""Как сейчас рассчитывается пенсия – никто не знает. Вы приходите в пенсионный фонд, подаете документы. Там чего-то колдуют они месяц, потом говорят: "Вот у вас вот столько будет". И вы понимаете: ну, сказали, хорошо. А как это проверить, вообще никто не знает. И они будут все время вот это что-то придумывать, а мы под этим будем все время жить", – рассуждает житель Москвы."Прекратить воевать за рубежом! Вернуть деньги в Россию и людей. Чтобы они здесь занимались созидательным трудом, а не разрушениями, – в этом видит выход жительница столицы. – Так что плохо у нас, плохо! У нас рыба тухнет с головы".19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий поэтапное повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет.Во многих городах России начались акции протеста, после которых 29 августа Владимир Путин объявил о "смягчении" реформы: женщинам предложили выходить на пенсию в 60 лет, а многодетным матерям – досрочно (на три года раньше, если есть трое детей, на четыре – если четверо, а если пять и более – то в 50 лет).​26 сентября Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, предложенные Путиным.27 сентября Дума приняла законопроект в последнем, третьем чтении.3 октября Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста в России. После этого документ подписал президент России.