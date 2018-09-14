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Пенсии: Что думает обманутый народ?

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Здоровье не то, работа на пенсии – от безвыходности, а деньги у России есть, но они идут на оружие и войну: что рассказали о пенсионной реформе журналистам Настоящего Времени жители Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Перми, Томска и Хабаровска.

Пенсии: Что думает обманутый народ?


Белгород. "Не нужно воевать"

"Проводить такую политику вредно для нашего населения, – считает житель Белгорода. – Доходы, которые мы получаем от нефти и газа – куда они идут? На какие цели используются? Поэтому не нужно воевать, а Россия у нас сегодня воюет – и в Украине, и в Сирии".

Он считает, что нужно так строить внешнюю политику, чтобы россияне жили в мирной и экономически развитой стране.

Еще один житель города уверен, что пенсионная реформа – это предписание МВФ: "Выполнение этих предписаний является обязательным для всех ветвей власти. Это нынешние обстоятельства, это не то, что кто-то там захотел из правительства нашего протолкнуть такой закон через Госдуму. Эти законы спускаются свыше".

Хабаровск. "У одного несколько миллионов зарплата, а у другого – нищенская"

"За границей, говорят, так уже давно. Так за границей жизнь в миллионы, в миллионы раз лучше, чем у нас! Поэтому там вот это есть. А у нас рано это делать. Рано! – уверен житель Хабаровска. – Потому что у нас низкий уровень жизни по сравнению с ними".

Нужно поднимать экономику, говорит он: "Все бросить, все – вот просто все! И заняться экономикой. А мы чем занимаемся? Война, политика, спорт – все! А кто будет страной заниматься?"

"Это ненормально, когда одни получают сверхдоходы от национальных богатств – у одного несколько миллионов зарплата в месяц, а у другого нищенская. Я думаю, деньги нужно искать именно там", – говорит другой хабаровчанин.

Нижний Новгород. "Это трагедия в будущем"

"Никакой тысячи мне не надо. Ради будущих я от тысячи могу отказаться. Не нужна она мне, – говорит жительница Нижнего Новгорода. – Денег нет, работы нет. А деревни вообще выживают на морковке. Нужно производство, нужна работа. Все люди хотят работать, молодежь без работы. А в 50 лет вообще на работу не устроишься – в 40 лет уже не берут. Поэтому я не знаю, что это решит. Но это трагедия в будущем".

Другие горожане говорят о том, что наверняка есть деньги, которые можно привлечь, чтобы не делать эту пенсионную реформу: "Я предложила бы перестать воровать – вот и все".

"Пусть поменьше в карман кладут. У нас такие недра – нефть, газ, они миллиардеры там уже, а людям по 8 тысяч зарплату дают".

Саратов. "Нам только удавку можно затянуть"

"Пояса пускай они себе затянули бы, а нам больше некуда, нам только удавку можно затянуть. Коммуналка все съедает. Нет у нас уверенности в завтрашнем дне, и у молодежи нет этой уверенности", – жалуется местная жительница.

"Мне кажется, когда рушится государство, первыми должны уходить руководящие работники – которые не справились с тем, что за 18 лет правления Путина мы не достигли того, чего хотели. У нас нет стабильности, у нас нет работы, у нас нет достойной пенсии и достойных пособий", – говорит еще одна жительница Саратова.

Еще один горожанин уверен, что эти деньги нужны не для будущих пенсионеров: "Ну на войну в Сирии, Украине – это все понимают. Так что можете меня показать по телевизору. Я никого не боюсь".

Пермь. "Как денег нет? Такие суммы на вооружение идут"

"У нас население все больное, начиная от детей и кончая взрослыми. Пока она (пенсия) подходит, и уже конец котенку. Как денег нет? Сейчас такие огромные суммы на вооружение – это же ужас! Все на вооружение, а нам уже фигу остается", – уверена жительница Перми.

"Вот человек работает до 65 лет – на что он будет потом способен? Смерти ждать, как я сейчас уже жду, когда человек никому не нужен? Почему у нас миллиардами воруют – и ничего им за это?" – спрашивает еще одна пермская пенсионерка.

Томск. "Когда начинают искать средства у пенсионеров, дальше будет только хуже"

"Непонятно, почему эту реформу должны оплачивать самые незащищенные слои населения, – возмущается пенсионер из Томска. – И вообще, все время стремились освободить людей от вот этого ярма, а здесь наоборот: вот ты должен родиться, отработать, тебя, как этот использованный материал, выкинут на помойку – и всё: вся твоя миссия в этом мире закончилась".

Еще один житель города уверен, что, "когда начинают искать средства именно у пенсионеров, дальше будет только хуже".

Москва. "У нас рыба тухнет с головы"

"Как сейчас рассчитывается пенсия – никто не знает. Вы приходите в пенсионный фонд, подаете документы. Там чего-то колдуют они месяц, потом говорят: "Вот у вас вот столько будет". И вы понимаете: ну, сказали, хорошо. А как это проверить, вообще никто не знает. И они будут все время вот это что-то придумывать, а мы под этим будем все время жить", – рассуждает житель Москвы.

"Прекратить воевать за рубежом! Вернуть деньги в Россию и людей. Чтобы они здесь занимались созидательным трудом, а не разрушениями, – в этом видит выход жительница столицы. – Так что плохо у нас, плохо! У нас рыба тухнет с головы".

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий поэтапное повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет.

Во многих городах России начались акции протеста, после которых 29 августа Владимир Путин объявил о "смягчении" реформы: женщинам предложили выходить на пенсию в 60 лет, а многодетным матерям – досрочно (на три года раньше, если есть трое детей, на четыре – если четверо, а если пять и более – то в 50 лет).​

26 сентября Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, предложенные Путиным.

27 сентября Дума приняла законопроект в последнем, третьем чтении.

3 октября Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста в России. После этого документ подписал президент России.




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  • 1 | 13.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РФ возможно недра и принадлежат народу, а вот то что находится в недрах, - полезные ископаемые, давно принадлежит путину и кооперативу "озеро".
Забрать у них это богатство,- вот главная скрепа .



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  • 2 | 13.10.2018, 10:28 | Автор: Герасим
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Природные и людские ресурсы принадлежат компрадорской буржуазии .Россиянцы ошибочно называют оккупационную администрацию правительством а управляющего президентом.



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  • 3 | 13.10.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РФ возможно недра и принадлежат народу, а вот то что находится в недрах, - полезные ископаемые, давно принадлежит путину и кооперативу "озеро".
Забрать у них это богатство,- вот главная скрепа .
_______________________
"Забрать у них это богатство", и передать другому кооперативу!
Как достала эта детсадовская наивность!



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  • 4 | 13.10.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие сотни миллионов бюджетных денег сыграли роль в отставке хамитова и назначении хабирова.
Не зря последние годы ялалов по сусекам скребал весь бюджет города и через хабирова: через управление по внутренней политике вышли на боссов в администрации "управляющего" и организовали весь этот "проект" по смене.
В красногорске бюджет крохотный, то есть все из Уфы.
Работали одержимо - и вот один глава РБ, другой будущий премьер
Деньги решают все, а когда они агромадные, решается нерешимое.

Да и хамитов больше не нужен - выборы управляющего и депутатов позади.

Не обольщайтесь насчет хабирова – существующая огромная коррупция вспыхнет в разы



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  • 5 | 13.10.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 13.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие сотни миллионов бюджетных денег сыграли роль в отставке хамитова и назначении хабирова.
Не зря последние годы ялалов по сусекам скребал весь бюджет города и через хабирова - через управление по внутренней политике вышли на боссов в администрации "Главного" и организовали весь этот "проект" по смене.
В красногорске бюджет крохотный, то есть все из Уфы.
Работали одержимо - и вот один глава РБ, другой будущий премьер
Деньги решают все, а когда они агромадные, решается нерешимое.

Да и хамитов больше не нужен - выборы управляющего и депутатов позади.

Не обольщайтесь насчет хабирова – существующая огромная коррупция вспыхнет в разы



Неудивительно

Поэтому ялалов так тихо ушел - на него, с его амбициями и интриганским нутром, это было непохоже.
Близкие его приближенные чины пожелали ему скорейшего возвращения



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  • 6 | 13.10.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Хитрый ялалов сделал верный ход для возврата в республику да еще и премьер-министром - " КАК ЖЕ- ОН СЕНАТОР", а не воришка на должности сити-менеджера.

Вот это ход!



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  • 7 | 13.10.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хитрый ялалов сделал верный ход для возврата в республику да еще и премьер-министром - " КАК ЖЕ- ОН СЕНАТОР", а не воришка на должности сити-менеджера.

Вот это ход!



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  • 8 | 13.10.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Не интересно потому, что не доживу до пенсии.
И в этом виноват сам- начало жизни было непутевым.
К храму таки дорогу не нашел.
С головой не дружил- законы соблюдал, но старших не слушал, ел непотребное, пил все что горит и курил дешевый табак.
За собой, одеждой и жилищами не ухаживал- мол, так сойдет.
Правда, постоянно учился, но больше из любопытства и для зарабатывания денег, но выводов для себя из знаний не делал.
Объехал практически всю страну, но вернулся в свое болото.
Ни с одной женщиной не мог построить нормальные доверительные отношения.
В 22 года прозвенел первый звонок из нижнего мира.
К возрасту И.Х.-куча болячек, живот и лысина, несколько никчемных дипломов,ублюдочная однушка, в интерьере которой деревянные кровать, стол с ноутом, табуретка и хоббийные инструменты.
Остались пара-тройка друзей, но они невольники под пятой у жен.
В этой моей жизни нет места плачу и оценочным суждениям того, что не понимаю, в чем не участвую, что меня напрямую не задевает.
У меня нет иного будущего. Только простое человеческое выживание.
На сем -спасибочки. Сейчас залью водой зеленую гречку и поеду в лес за Гафури на тренаж и поверку зимнего теплового оборудования.
Там же и пообедаю сборными овоще-крупяными сублиматами и под кружку желудевого кофе с цикорием попрощаюсь с осенью.



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  • 9 | 13.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Где референдум по вопросу изменения пенсионного возраста? Замотали, сволочи!!! Путина и К в отставку!!! Очень Опытный



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  • 10 | 13.10.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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А хамитов запоздал с его метаниями в Санкт-петербург на форум к братьям ковальчукам -подельникам " солнцеликого" , для назначения главой Уфы
ихнего симановского (филиал "ИНТЕР РАО" в Уфе) , а, стало быть, и поддержки сверху на 3-ий срок.

Он слаб и не соперник ялалову в интригах.

Вот и проиграл, хотя мог сидеть на должности до осени 2019 года

Ему ведь и в голову не пришло отправить боссам в Москве миллиард для своей поддержки.

Ему и в голову не пришло, что именно так поступит ялалов в сговоре с хабировым.

Хамитов не учел в противостоянии с 2010года с хабировым и в
противостоянии с ялаловым в последние годы ПОВАДКИ ЯЛАЛОВА, (тем более в его кармане миллиардные бюджетные деньги города), который кинется к хабирову и совместно они разработают молниеносный удар и в один миг "отставка" и "назначение" с разницей в 2 часа да еще в День республики.
Монстры интриг.



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  • 11 | 13.10.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии умерла молодая журналистка, ведущая передачи «Уфимское времечко» Лаура Идиятуллина. Девушке было 22 года, пишет «Комсомольская правда – Уфа».

- В это невозможно поверить, не стало нашей Лауры! Самого светлого, самого жизнерадостного человека и самой юной нашей коллеги.. Смерть всегда неожиданна и трагична, но в этом случае поверить в реальность происходящего невозможно совсем. Мы скорбим и запомним ее такой, веселой и улыбающейся, - говорится в сообщении в официальной группе «Уфимского времечка».

Прощание с уроженкой Мелеуза пройдет завтра, 13 октября. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это несправедливо, когда из жизни уходят такие молодые, у которых, как кажется, вся жизнь ещё впереди! Земля пухом! Очень опытный



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  • 12 | 13.10.2018, 12:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1025 | Рейтинг: +16,2
11 ОО хорошие люди долго не живут но 22 года рановато похоже сердце -слабоватая у Нас молодежь .Сейчас рождается много с врожденным пороком сердца. А какое горе родителям.Обтраган. Врагам не пожелаешь.



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  • 13 | 13.10.2018, 12:20 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1025 | Рейтинг: +16,2
Вот Он и всплывает миллиард .Похоже вложен этот миллиард в павиана и Его подельника малайки который втерся в доверие Гульшат.



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  • 14 | 13.10.2018, 13:01 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11424 | Рейтинг: -1853,1
Пенсии: Что думает обманутый народ?
_____________________________________________
Название не корректное.
Обманули Кухарку и ей подобных.
Это они считают, что пенсионный возраст повышать надо. Им экономисты сказали. Не путинские.
А народ не обманули. Народ кинули.



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  • 15 | 13.10.2018, 13:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1025 | Рейтинг: +16,2
Корней народ -граждане это было в СССР сейчас бандерлоги бабуины -так называет народ оккупационная администрация.



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  • 16 | 13.10.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Я писал уже , что оставить все как есть ,т.е.60/55,работает ,то значит - без пенсии; ,на вспомогательных работах,официально (сантехник, дворник , уборщица,вахтер),то с полной пенсией.
Приравнять серые зарплаты и неофициальное трудоустройство к тяжкому преступлению( диверсия , крупное воровство , убийство человека при отягчающих обстоятельствах).
И все. Но пенсии д.б как пособие по старости , как естественное снижение жизненных сил,снижение трудоспособности .
Кроме того,селянам давать пенсию чуть поменьше , дабы и на пенсии трудился на своем хозяйстве.Но для селян нужны и прежние заготконторы.Разрушать оказывается легко , но восстанавливать очень трудно.



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  • 17 | 13.10.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я писал уже , что оставить все как есть ,т.е.60/55,работает ,то значит - без пенсии; ,на вспомогательных работах,официально (сантехник, дворник , уборщица,вахтер),то с полной пенсией.
Приравнять серые зарплаты и неофициальное трудоустройство к тяжкому преступлению( диверсия , крупное воровство , убийство человека при отягчающих обстоятельствах).
И все. Но пенсии д.б как пособие по старости , как естественное снижение жизненных сил,снижение трудоспособности .
Кроме того,селянам давать пенсию чуть поменьше , дабы и на пенсии трудился на своем хозяйстве.Но для селян нужны и прежние заготконторы.Разрушать оказывается легко , но восстанавливать очень трудно.



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