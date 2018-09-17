Разнос бездельникам в теплых креслах

Радий Хабиров предложил чиновникам сходить в семьи онкобольных. Сегодня во время первого заседания с участием нового главы Башкортостана Радия Хабирова прозвучала проблема строительства нового онкологического диспансера, которое длится уже более шести лет. По его словам, власть совсем забыла о социальной стороне вопроса в погоне за планами по строительству, пишет "ПроУрал".Хабиров предложил чиновникам сходить в семьи онкобольных, чтобы у них, как и строящегося центра, тоже "все перекосило".— Полтора миллиона квадратных метров построили за три года, а сколько поликлиник? Как минимум для этих домов должно быть шесть поликлиник.Мне говорят, что их очень не хватает.Почему их нет, кто может объяснить? Нужно посмотреть все инвестиционные контракты. Вы в них вникали? Какие вообще объекты здравоохранения возведены в Уфе. Что происходит с онкологической больницей, когда завершится строительство?Почему так долго строят, спроектировано-то в 2012 году, а сегодня 2018, разве это правильно. С кадрами тоже дефицит. Вы издеваетесь что ли. Люди не попадают в больницы неделями, сутками, а потом умирают, — отметил Радий Хабиров.Он также напомнил, что регион вошел в тройку по смертности от рака.***Радий Хабиров о нелегальных перевозчиках в Уфе: "У вас что здесь Техас?"Сегодня во время первого заседания с участием нового главы Башкортостана Радия Хабирова прозвучала проблема нелегальных перевозчиков.Врио главы призвал к ответу чиновников, отвечающих за работу транспортной отрасли, пишет МК Сеть.— Когда на территории Уфы перестанут ходить нелегальные автобусы? Это что, нерешаемая проблема? — обратился от к подчиненным."Решаемая", ответил ему представитель администрации Уфы Салават Хусаинов.— У нас в регионе нет правоохранительных структур? — продолжил Радий Хабиров. — Обратитесь к Совету безопасности. Москва — десятимиллионный город. Вы не представляете, что там было, но сейчас в Москве нелегальных перевозчиков нет. Во многих крупных городах такая же ситуация. В Казани, например, так. У Вас что здесь, Техас? Власть есть вообще, нет? — обратился он.А так же он напомнил о недавнем конфликте между водителями, который закончился перестрелкой.Он поставил срок до 1 декабря навести порядок на рынке нелегальных перевозок и отчитаться о проделанной работе.***Вице-премьер Башкирии Андрей Трухан ушел на больничный после заседания Радия ХабироваНа оперативном совещании врио главы РБ Радий Хабиров отчитал чиновников за их работу.Вслед за новостью о том, что 15 октября в отставку подал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров, появилась новость еще об одном уходе.Правительственный источник сообщил порталу «ФедералПресс», что в понедельник на больничный ушел вице-премьер Башкирии Андрей Трухан. И вполне вероятно, что после больничного, Трухан, который курирует вопросы строительства, уйдет в отставку.