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Разнос бездельникам в теплых креслах

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Радий Хабиров предложил чиновникам сходить в семьи онкобольных. Сегодня во время первого заседания с участием нового главы Башкортостана Радия Хабирова прозвучала проблема строительства нового онкологического диспансера, которое длится уже более шести лет. По его словам, власть совсем забыла о социальной стороне вопроса в погоне за планами по строительству, пишет "ПроУрал".

Разнос бездельникам в теплых креслах


Хабиров предложил чиновникам сходить в семьи онкобольных, чтобы у них, как и строящегося центра, тоже "все перекосило".

— Полтора миллиона квадратных метров построили за три года, а сколько поликлиник? Как минимум для этих домов должно быть шесть поликлиник.

Мне говорят, что их очень не хватает.

Почему их нет, кто может объяснить? Нужно посмотреть все инвестиционные контракты. Вы в них вникали? Какие вообще объекты здравоохранения возведены в Уфе. Что происходит с онкологической больницей, когда завершится строительство?

Почему так долго строят, спроектировано-то в 2012 году, а сегодня 2018, разве это правильно. С кадрами тоже дефицит. Вы издеваетесь что ли. Люди не попадают в больницы неделями, сутками, а потом умирают, — отметил Радий Хабиров.

Он также напомнил, что регион вошел в тройку по смертности от рака.

***

Радий Хабиров о нелегальных перевозчиках в Уфе: "У вас что здесь Техас?"

Сегодня во время первого заседания с участием нового главы Башкортостана Радия Хабирова прозвучала проблема нелегальных перевозчиков.

Врио главы призвал к ответу чиновников, отвечающих за работу транспортной отрасли, пишет МК Сеть.

— Когда на территории Уфы перестанут ходить нелегальные автобусы? Это что, нерешаемая проблема? — обратился от к подчиненным.

"Решаемая", ответил ему представитель администрации Уфы Салават Хусаинов.

— У нас в регионе нет правоохранительных структур? — продолжил Радий Хабиров. — Обратитесь к Совету безопасности. Москва — десятимиллионный город. Вы не представляете, что там было, но сейчас в Москве нелегальных перевозчиков нет. Во многих крупных городах такая же ситуация. В Казани, например, так. У Вас что здесь, Техас? Власть есть вообще, нет? — обратился он.

А так же он напомнил о недавнем конфликте между водителями, который закончился перестрелкой.

Он поставил срок до 1 декабря навести порядок на рынке нелегальных перевозок и отчитаться о проделанной работе.

***

Вице-премьер Башкирии Андрей Трухан ушел на больничный после заседания Радия Хабирова

На оперативном совещании врио главы РБ Радий Хабиров отчитал чиновников за их работу.

Вслед за новостью о том, что 15 октября в отставку подал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров, появилась новость еще об одном уходе.

Правительственный источник сообщил порталу «ФедералПресс», что в понедельник на больничный ушел вице-премьер Башкирии Андрей Трухан. И вполне вероятно, что после больничного, Трухан, который курирует вопросы строительства, уйдет в отставку.








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  • Участник
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  • 1 | 16.10.2018, 09:23 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
Постоянно шумят, что не хватает медицинских специалистов.
Никто не уточняет, именно специалистов при наличии вакантных месть или же нехватка вакансий из-за скудости выделяемого на здравоохранение бюджета.

Надо бы попросить Путина, чтобы он сходил и навещал онкобольных.
Планировать стройку не проблема, проблема - откуда найти средства на финансирование всего этого. Чем обещать, "не щадя живота свого", оправдать доверие работодателя, подумал бы откуда найти шиши на все это.



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  • 2 | 16.10.2018, 09:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1190 | Рейтинг: +0,8
Всех кто нагрелся на этом на строительство Байкало Амурской магистрали с киркой и лопатой и тачкой.



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  • 3 | 16.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бы попросить Путина, чтобы он сходил и навещал онкобольных.
Планировать стройку не проблема, проблема - откуда найти средства на финансирование всего этого. Чем обещать, "не щадя живота свого", оправдать доверие работодателя, подумал бы откуда найти шиши на все это
_______________________________________
Гунн, ты для начала бы сам вник в то, о чём пишешь.
Хабиров спросил у министра строительства, есть деньги на строительство онкоцентра или нет. Тот ответил, что есть.



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  • 4 | 16.10.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А потом и этих, новых, надо будет увольнять.



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  • 5 | 16.10.2018, 09:58 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
3 | 16.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бы попросить Путина, чтобы он сходил и навещал онкобольных.
Планировать стройку не проблема, проблема - откуда найти средства на финансирование всего этого. Чем обещать, "не щадя живота свого", оправдать доверие работодателя, подумал бы откуда найти шиши на все это
_______________________________________
Гунн, ты для начала бы сам вник в то, о чём пишешь.
=======================

Хорошо что есть.
Еще лучше, если и на оборудование, и на ваканции, на зарплату будущему персоналу.
Если при ХРЗ было нарушено бюджетное правило, то естественно надо разобраться, привлечь виновных к ответу.



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  • 6 | 16.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Андроповщиной потянуло. Вместо структурных и политических реформ пытаются укрепить разваливающуюся систему разносами и поднятием дисциплины.



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  • 7 | 16.10.2018, 10:17 | Автор: Герасим
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Фонд Мухапат как у прописанной в Московской области на даче в 200 миллионов жены бэушного главы республики счета арестовать -проверить и в женскую колонию Гульшат там нужны врачи.



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  • 8 | 16.10.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 16.10.2018, 10:17 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1151 | Рейтинг: +5,8
Фонд Мухапат
+++++++++++++++

Може Мархамат?
Мухаппат это когда тебя на секс тянет, Мархамат - это помощь нуждающимся.

Если Путин не хочет отобрать нечестно нажитое у Муртазы, врядли пустится на гонение невиновых.



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  • 9 | 16.10.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 16.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андроповщиной потянуло. Вместо структурных и политических реформ пытаются укрепить разваливающуюся систему разносами и поднятием дисциплины.
****
После Хамитова в провалидированной насквозь Башкирии по другому нельзя.
Предложение бороться с коррупцией и местничеством уговорами совершенно не уместно.
Искусство управления по Наполеону - это знание дел и умение выбрать место и время когда и к кому применять нагайку, а когда и кому дарить дарить пряники, когда быть львом, волком, а когда лисой.
Но, чтобы подняться с колен, решительно и быстро избавляться от хамитовского паразитарного балласта Башкирии остро необходимо.



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  • 10 | 16.10.2018, 11:03 | Автор: Герасим
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Муртазе формально принадлежит фонд . Мурхамат арестовать счета и проверить куда уходили деньги и от куда появились -очень забавное происхождение этого фонда Не на эти ли деньги гульшат шикует в Москве. Да и кто нуждающийся-социальные паразиты в окружении Гульшат? Даешь примеры помощи детям бабуинов.-то бишь рядовых тружеников граждан России .



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  • 11 | 16.10.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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А в Стерлитамаке начали строить 3-й торговый центр, ещё к 2-ум строящимся.



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  • 12 | 16.10.2018, 11:06 | Автор: Герасим
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Значит нужно это узбекское понятие милостина заменит на счастье Мухапят. Счастье -любовь.



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  • 13 | 16.10.2018, 11:07 | Автор: Герасим
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как говаривала Мизулина без коррупции движения в её понятии вперед в современной России не возможно.



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  • 14 | 16.10.2018, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61141 | Рейтинг: +12256,3
Ну? Говорила я вам про популлизм? Вот он самый и есть... На публику работает новичок...



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  • 15 | 16.10.2018, 11:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28704 | Рейтинг: -696,1
регион вошел в тройку по смертности от рака.
----------------
Причина в чем, хехе. Построят сто больниц - рак испужается и сам умрет



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  • 16 | 16.10.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров о нелегальных перевозчиках в Уфе: "У вас что здесь Техас?" ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если бы Техас! Тут у нас Сомали!!! Очень Опытный



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  • 17 | 16.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас мечта каждого чиновника РБ - это досидеть на должности до сентября 2019 года! А дальше всё устаканется и пойдёт как везде: коррупция, злоупотребления, воровство! Очень Опытный



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  • 18 | 16.10.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 16.10.2018, 11:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1886 | Комментарии: 61137 | Рейтинг: +12256,7
Ну? Говорила я вам про популлизм? Вот он самый и есть... На публику работает новичок...

ххх

для тебя кухарка его любое действие будет популизмом.
Думаю другие чиновники так не считают по страхом пинка под зад.)))



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  • 19 | 16.10.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 16.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас мечта каждого чиновника РБ - это досидеть на должности до сентября 2019 года! А дальше всё устаканется и пойдёт как везде: коррупция, злоупотребления, воровство! Очень Опытный

хххх

Пусть хоть один год по настоящему поработают.)))
Судя по всему работать придется и после сентября 2019.



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  • 20 | 16.10.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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17-му
согласны с вашим изречением



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