Будущий мэр Уфы - газпромовец? Ладно хоть не очередной опричник

Пост градоначальника столицы Башкортостана прочат Ульфату Мустафину. Завершилась заявочная компания на конкурс по выборам нового главы администрации Уфы. Срок подачи заявлений, первоначально ограниченный прошлой пятницей, был продлен аж до позднего вечера понедельника – и все в Башкортостане заинтересованные стороны понимают, почему.Прилетевшему в республику из Москвы лишь в ночь с пятницы на субботу новому врио главы региона Радию Хабирову предстояло за три дня найти доверенного кандидата на пост главы администрации Уфы. Ни о каком человеке со стороны и уж тем более члене команды ушедшего башлыгы Рустэма Хамитова речи идти не могло: по мнению политологов, именно конфликт между Хамитовым и экс-мэром Уфы Иреком Ялаловым стал одной из причин отставки обоих. И поздно вечером накануне среди 29 участников конкурса местные политические гурманы отыскали персону, идеально подходящую на роль «кандидата от Хабирова». По мнению инсайдеров, новым мэром Уфы станет заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин, давний соратник врио руководителя региона.О Ульфате Мустафине все политологи заговорили в унисон сразу после возвращения в Башкортостан Хабирова. Согласно официальной биографии, Мустафин родился в 1959 году в деревне Старо-Исханово Чекмагушевского района Башкортостана. По образованию – техник-технолог в сфере легкой промышленности.В 90-е действующий сотрудник «внучки» «Газпрома» работал в системе ЖКХ Кировского района Уфы, поднялся от слесаря ЖЭУ до заведующего отделом коммунального хозяйства, а затем был назначен в мэрию на должность заместителя начальника управления предприятий ЖКХ. С середины 90-х до 2003 года – на руководящих должностях в ООО «Газ-сервис». В 2003-2008 годах возглавлял финансово-хозяйственное управление администрации президента Башкортостана. В 2010-2013 годах работал в Росатомнадзоре, затем получил назначение в «Газпром газораспределение Уфа», где и отвечает до настоящего времени за капитальное строительство.О том, что именно Мустафин является «кандидатом от Хабирова», по мнению источников изданий «Коммерсант-Уфа» и «Медиакорсеть», свидетельствуют три факта. Во-первых, он подал документы одним из последних в понедельник – а топ-менеджеры такого уровня не склонны откладывать решение вопросов до крайнего срока, если только речь не идет о чрезвычайной ситуации, к коей как раз и относится назначение в регион нового врио и необходимость за три дня решить вопрос с сити-менеджером столицы.Во-вторых, карьерный путь Мустафина аккуратно пересекается с аналогичным у Хабирова: годы их совместной работы в администрации президента Рахимова совпадают. Наконец, в-третьих, всегда эффективный и всегда малоразговорчивый Мустафин идеально подходит на роль мэра-хозяйственника. Мэров-политиков после ухода Ялалова в Уфе не будет, об этом говорили многие политологи.Примечательно, однако, что Мустафин, идеально подходя на роль «человека Хабирова», при этом вполне вписывается и в портрет нового мэра Уфы, нарисованный за два дня до ухода Рустэмом Хамитовым. Тогда, напомним, отвечая на вопрос о необходимых качествах для нового сити-менеджера столицы, Хамитов сказал следующее.«Было бы хорошо, если бы кандидат имел опыт производственной работы, потому что в трудовых коллективах люди вырастают по-другому. Сегодня нужны люди не столько из чиновничьей среды, сколько из больших промышленных коллективов, способные внести определенные новации в то, что мы называем городским управлением», – сообщил Хамитов. Журналистам как-то сразу показалось, что Хамитов описывает уже кого-то конкретного. Вот только Мустафина на тот момент среди подавших документы на мэра еще не было.В любом случае топ-менеджер «Газпрома» пока считается наиболее вероятным, но все же не единственным кандидатом на пост мэра Уфы. Всего на эту должность номинируются аж 29 кандидатов, что является рекордом новейшего времени для Башкортостана: в 2016 году для участия в конкурсе заявились 4 кандидата, в 2014 году – 10. При этом поименный список в горсовете не называют: пока известны лишь четыре фамилии людей, которые сами заявили о своем участии в конкурсе и шансов на победу очевидно не имеют.Это экс-аудитор Deloitte CIS, а ныне координатор штаба Алексея Навального в Башкортостане Лилия Чанышева, депутат Госсобрания от КПРФ Рустам Хафизов, подполковник МВД в отставке Олег Смирнов и лидер местного отделения партии «Патриоты России», не прошедший на выборах в Курултай Загир Хакимов.Наверняка среди оставшихся 24 кандидатов есть и еще «крепкие хозяйственники», на которых также может пасть выбор неофициально возглавляющего жюри конкурса Радия Хабирова. Официально же главный в конкурсной комиссии – руководитель администрации главы Башкортостана Евгений Маврин, так что никто особенно ничего и не скрывает.«Ажиотаж из возросшего числа желающих заявиться на пост сити-менеджера Уфы отчасти вызван сменой руководства республики. После недавних событий в Башкирии, многие поверили, что в новой политической реальности у них есть шансы занять определенные государственные позиции, без подковерных игр, но благодаря профессиональной компетенции. Если продолжить эту мысль, то все зарегистрировавшие сегодня на пост мэра Уфы – это люди нового времени, а значит они так или иначе могут рассчитывать на поддержку Радия Хабирова», – заявил «Правде ПФО» политолог Дмитрий Казанцев.Официально фамилии кандидатов на пост главы администрации Уфы будут названы 22 октября, когда комиссия примет решение о допуске кандидатов к конкурсу. Сам конкурс состоится 29 октября, и до конца месяца депутаты утвердят кандидатуру победителя, обещают в Горсовете Уфы.