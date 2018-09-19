Мэр из вертикали ...

На кресло сити-менеджера Уфы претендуют 28 человек: шесть женщин и 22 мужчины. Среди потенциальных кандидатов — безработные, менеджеры предприятий, работники сферы образования, сотрудники администраций районов Уфы и Башкирии, предприниматели. Основным претендентом на кресло главы администрации Уфы источники „Ъ“ называют заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфата Мустафина. Депутаты горсовета Уфы, опрошенные „Ъ“, заявили, что поддержат господина Мустафина.Комиссия по проведению конкурса на должность главы администрации Уфы зарегистрировала 29 претендентов на эту должность, сообщила вчера пресс-служба горсовета Уфы. Однако вчера один из потенциальных кандидатов — водитель МУП «Продюсерский центр „Вся Уфа”» Руслан Ишмухаметов отозвал свои документы.Количество претендентов — рекордное для конкурса на должность главы администрации. В 2014 году заявления подавали десять человек, в 2016-м — четыре кандидата.Как следует из списка претендентов, опубликованного на сайте горсовета, участвовать в конкурсе планируют пять официально безработных, 13 менеджеров и топ-менеджеров различных компаний и предприятий, четыре сотрудника администраций районов Уфы и Башкирии, два работника сферы образования, один индивидуальный предприниматель, журналист Наталья Вязовкина и руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов. Некто Руслан Камалетдинов не предоставил информацию о своем месте работы.Среди известных, публичных персон, претендующих на кресло сити-менеджера Уфы, кроме Загира Хакимова в списке упомянуты руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, директор ООО «Класс менеджер-Уфа» (РК «Огни Уфы»), бывший клавишник певицы Земфиры Сергей Миролюбов, и. о. директора ГУП РБ «Башкирский лес», исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов, генеральный директор ООО «Добрый день», юрист и общественный деятель Рамиля Саитова.Окончательный пул претендентов станет известен 22 октября, когда конкурсная комиссия, которую возглавляет руководитель администрации главы республики Евгений Маврин, изучит представленные ими документы. 29 октября состоится собеседование допущенных участников на знание федерального, республиканского и муниципального законодательства, а затем — голосование депутатов горсовета Уфы.Наиболее вероятным претендентом на должность сити-менеджера Уфы источники „Ъ“ называют 59-летнего заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфата Мустафина. Господин Мустафин имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ, а в 2003–2008 годах работал в администрации президента Башкирии на должности руководителя финансово-хозяйственного управления. Администрацию в то время возглавлял врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный на эту должность в минувший четверг. До этого господин Мустафин долгие годы проработал в сфере ЖКХ Уфы.По прогнозам опрошенных вчера „Ъ“ депутатов горсовета Уфы кандидатура Ульфата Мустафина, если она будет выдвинута на голосование, будет поддержана депутатским корпусом. «Я очень хорошо его знаю,— сообщил Артур Абдуллин.— Нормальный хозяйственник. Из всех кандидатов, о которых я слышал, он самый достойный». Депутат Александр Баутский заявил, что перед депутатами не ставили задачи голосовать за кого-то конкретного. Говоря о кандидатуре Ульфата Мустафина, господин Баутский отметил, что «если у человека советская закалка, значит не пропадем». «Конечно, кандидатура Ульфата Мустафина будет поддержана,— заявил один из депутатов горсовета на условиях анонимности.— Во-первых, он самый опытный из претендентов, а во-вторых дружит с хорошими людьми».Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что в случае утверждения на должности главы администрации Уфы Ульфата Мустафина «по крайней мере, первые годы будет слаженное взаимодействие между главой республики и сити-менеджером, будет четкая региональная вертикаль». «Судить о том, насколько Ульфат Мустафин будет эффективен в качестве мэра, сложно, ведь он работал на хозяйственных должностях закрытых компаний. Я занимаюсь политикой Башкирии с 2010 года, но узнал о его существовании всего несколько дней назад. Конечно, все депутаты проголосуют за него единогласно, допускаю, что один может воздержаться, но даже в этом сомневаюсь»,— отметил эксперт.«Уфа — всегда головная боль для республиканских властей: и электорально, и экономически,— полагает политолог Сергей Маркелов.— Будет абсолютно естественно, что Радий Хабиров будет биться за свою кандидатуру на посту сити-менеджера Уфы. Ему нужно выстраивать вертикаль, а допустить, чтобы руководителем города стал человек, который может быть ему в оппозиции, значит заложить ситуационные проблемы в перспективе». По мнению эксперта, республиканским властям важно донести до жителей Уфы, что в случае построения вертикали власти, «это точно будет стабильность, и ветви власти будут жить душа в душу на благо города».