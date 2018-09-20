О том, как Мустай «башкирскую интеллигенцию душил»?

Преследователь башкирской интеллигенции? Уфимцы против присвоения аэропорту имени Мустая Карима. На днях состоялся круглый стол, где решали вопрос о присвоении Международному аэропорту «Уфа» имени выдающейся личности Республики Башкортостан.Напомним, 45 российским аэропортам будут присвоены имена в рамках федерального проекта «Великие имена России». Цель проекта – прославить имена великих соотечественников, пробудить интерес к истории регионов и страны.Координатором проекта выступила Общественная палата Республики Башкортостан. По словам его зампредседателя Галии Мухамедьяновой, благодаря этому проекту люди будут соприкасаться с историей Отечества, что является важным аспектом патриотического воспитания.Общественная палата Башкортостана должна провести заседание Совета, на котором будет дан анализ всем предложениям, представленным в ходе работы горячей линии, итогам круглого стола и сформирован лонг-лист для дальнейшего его представления в Общественную палату России. Проголосовать за тот или иной вариант может любой желающий, независимо от возраста и места проживания.– Имя должно создавать настроение, позитивное отношение гостей нашей республики, составлять первое впечатление о нашем населении, культуреведь сегодня ежегодный пассажиропоток приблизился к 2,5 млн человек. Также стоит продумать вопрос оформления, атрибутики аэропорта, связанный с будущим именем, возможно, музей или иные формы сопровождения, – высказался генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа» Александр Андреев.Мнения участников круглого стола разделились. Одни активно лоббировали присвоение аэропорту имени башкирского национального героя Салавата Юлаева, другие – писателя и поэта Мустая Карима. Также были названы имена Урал-батыра, Сергея Довлатова, Сергея Аксакова, Ахмет-Заки Валиди, Федора Шаляпина, Мусы Гареева.Ни один из названных вариантов не вызвал столько негатива, как имя Мустая Карима. Среди уфимских общественников и научных деятелей нашлись те, кто был категорически против присвоения его имени аэропорту республики.Азамат Галин, общественник и предприниматель:– Во-первых, у уфимского аэропорта уже есть название – «Международный аэропорт «Уфа». По архивным данным, это название было со времен его переноса с нынешнего проспекта Октября. Стоит задуматься об этом названии в следующем свете.Сам аэропорт, небо над Уфой и зона ответственности за воздушное пространство заключены в этом названии. Это трафик и трансферт воздушных судов, грузов и пассажиров. Это и есть международная узнаваемость, это инвестиции, экономика. Тем более об этом названии узнал весь мир во время саммитов ШОС и БРИКС. Это название во всех каталогах и справочниках. Поэтому смена названия – это не смена вывески, а волна последствий. Все это должно быть просчитано, выверено, учтены все последствия.Во-вторых, я считаю мутной историей, что Общественная палата РБ так спешит с определением названия. ОП РБ на основе непонятных опросов не уполномочена выносить такое решение. На фоне смены власти захотелось как-то проявить себя, напомнить Радию Хабирову о своем существовании, и не важно как. Вот и решили такие, как госпожа Панчихина, что легче всего хайпануть. И им это удалось, ведь в соцсетях люди готовы предлагать самые абсурдные названия.Но существует определенная процедура и закон, как даются или меняются такие названия. Хотя МАУ и принадлежит Республике Башкортостан, но через определенную процедуру название может менять орган муниципальной власти, где расположен аэропорт. В данном случае таким органом является совет депутатов ГО город Уфа.Против присвоения аэропорту имени Мустая Карима выступил историк Марат Кульшарипов. По его мнению, писатель был слишком гибок в «политическом смысле».Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор:– Если уж давать какое-то имя, то оно должно быть нейтральным. В этом отношении я бы выбрал вариант «Урал-батыр». Сходное название имеет аэропорт «Манас». Но я категорически против присуждения названия «Мустая Карима».В Уфе есть улица, памятник в центре города. Такими темпами мы создаем культ личности. Да и сама личность была далеко не однозначная. При советской власти он говорил одно, потом другое. Но при этом для писательской среды и для башкирской интеллигенции совсем не секрет его роль – не без участия КГБ – в преследовании некоторых ее представителей. Об этом говорили близкие Рами Гарипова, Хадии Давлетшиной и других. В своих книгах об этом писали Тайфур Сагитов, Зайтуна Ханова.Еще в 1986 году я начал с ним переписку, когда увидел в некоторых публикациях Мустая Карима уничижительное отношение к республике и коренному населению. Эти письма я отправлял в наши издания, в том числе «Ватандаш», но они не были опубликованы. Я подниму эту переписку и опубликую. Не стоит судить слишком строго за прошлое, но и создавать культ несуществующего образа нельзя. Поэтому я категорически против.Марат Махмутович писал открытое письмо Мустаю Кариму, в котором указал на его негативную реакцию на положительные сдвиги в культурной жизни Башкортостана. К примеру, он отметил, что писатель был недоволен празднованием 150-летия М. Акмуллы. С полным документом можно ознакомиться здесь.Рамиля Саитова, общественница:– От имени Конгресса башкирского народа был заявлен Урал-батыр. Я считаю, что название аэропорта должно связывать Башкортостан с Уралом и древнейшей мифологией.Географическое название «Урал» в настоящее время эксплуатируется Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, хотя основные исторические и географические права на название принадлежат башкирам. Не все в России и мире об этом знают. В этом смысле нужно восстановить справедливость. Кроме того, это бесценный туристический бренд, который может присвоить себе только аэропорт Башкортостана, поскольку право на имя первопредка имеем только мы.Нужно иметь в виду и то, как будет оформлен аэропорт. Название «Урал-батыр» задает космической красоты дизайн с использованием героики, мифологических персонажей и красот Урала. Будет оживлена вся топонимика Башкортостана: реки Нугуш, Идель, Сакмар, Урал и другие названия вернут свой сакральный смысл, что привлечет туристов.На имя Мустая Карима иностранные, да и российские туристы вряд ли откликнутся, согласны? На круглом столе мне пришлось выступить против варианта «Мустай Карим», поскольку это имя возвеличивалось некоторыми участниками в таких масштабах, что терялись грани логики. Например, звучали примерно такие слова: «Прилетаешь в Уфу, а тебя встречают ясные глаза Мустая». Для меня не осталось сомнений, что кто-то поработал как над заинтересованностью выступающих, так и над списком приглашенных. Мне пришлось напомнить, что Мустай Карим преследовал Рами Гарипова, Зайнаб Биишеву и других башкирских писателей и поэтов, потому что видел в них конкурентов.Также я поставила под сомнение правовую состоятельность процедуры – почему мы разрешаем всему населению России голосовать за наименование нашего аэропорта, ведь он находится в республиканской собственности? Предстоящая процедура всероссийского голосования явно нарушает Конституции России и Башкортостана в части разделения предметов введения. Только жители республики вправе решать, кто является их героем.Некоторые общественники считают, что надо перестать хвалить Мустая Карима за его творчество, так как в него вложено мнение господствующей власти, а не народа. И это наносит большой вред духовному состоянию башкирского народа.А вы как считаете? Нужно ли переименовывать уфимский аэропорт? Если да, то чье имя он должен носить?