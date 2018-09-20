О том, как Мустай «башкирскую интеллигенцию душил»?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Рейтинг публикаций
Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Ловкая многоходовочка ...

Ну что ж, можно считать, что Кремль ловко выпутался из приморской истории. Не ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Аэропорт: А может как все ...

25 | 18.10.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ко ...
  Рейтинг: +2  Зулия

Первые социальные постано ...

1 | 18.10.2018, 09:42 | Автор: Герасим Публикации: 0 | Комментарии: 12 ...
  Рейтинг: +2  ЯСЕНПЕНЬ

Аэропорт: А может как все ...

Глупость несусветная! Имена аэропортам дают в случае,если их два или б ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Хабиров обязал чиновников ...

18 .я согласен с Куха апа. Как всегда точные и убийственные выражения ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Обсуждаемое за неделю
Рамиль Рахматов: В ...

По некоторым данным, оперативные мероприятия ведутся в кабинете зампрокурора ...
  19.10.2018   28

О том, как Мустай ...

Преследователь башкирской интеллигенции? Уфимцы против присвоения аэропорту ...
  19.10.2018   37

Хайдаровщине в ЦИК РБ ...

Источники сообщают, что ЦИК РБ возглавит давний соратник Радия Хабирова. В ...
  19.10.2018   13

Необразованный министр ...

Глава Министерства образования Башкирии Гульназ Шафикова, занимающая эту ...
  19.10.2018   35

Навальный. Ответ ...

Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. ...
  19.10.2018   10

Обсуждаемое за месяц
Рамиль Рахматов: В ...

По некоторым данным, оперативные мероприятия ведутся в кабинете зампрокурора ...
  19.10.2018   28

О том, как Мустай ...

Преследователь башкирской интеллигенции? Уфимцы против присвоения аэропорту ...
  19.10.2018   37

Хайдаровщине в ЦИК РБ ...

Источники сообщают, что ЦИК РБ возглавит давний соратник Радия Хабирова. В ...
  19.10.2018   13

Необразованный министр ...

Глава Министерства образования Башкирии Гульназ Шафикова, занимающая эту ...
  19.10.2018   35

Навальный. Ответ ...

Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. ...
  19.10.2018   10

Последние публикации
Рамиль Рахматов: В ...

По некоторым данным, оперативные мероприятия ведутся в кабинете зампрокурора ...
  19.10.2018   28

О том, как Мустай ...

Преследователь башкирской интеллигенции? Уфимцы против присвоения аэропорту ...
  19.10.2018   37

Хайдаровщине в ЦИК РБ ...

Источники сообщают, что ЦИК РБ возглавит давний соратник Радия Хабирова. В ...
  19.10.2018   13

Необразованный министр ...

Глава Министерства образования Башкирии Гульназ Шафикова, занимающая эту ...
  19.10.2018   35

Навальный. Ответ ...

Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. ...
  19.10.2018   10

Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  19.10.2018   14

Отправление в рай или ...

Дискуссию на эту тему открыл наш президент, красуясь на сцене клуба «Валдай». Я ...
  19.10.2018   13

Ничего нового: Во всем ...

Трагедия в керченском колледже стала, в том числе, результатом глобализации ...
  19.10.2018   18

Ход конем: Навальный ...

Во-первых, это красиво. Навальный действительно снял хорошее видео и прекрасно ...
  19.10.2018   6

Первые социальные ...

После критики, озвученной на первом совещании Радием Хабировым, правительство ...
  18.10.2018   122

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (99)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Пенсии: Что думает ...

Здоровье не то, работа на пенсии – от безвыходности, а деньги у России есть, но ...
  13.10.2018   38

Националистический шабаш ...

В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе ...
  13.10.2018   328

Крестовый поход зеленых ...

Совет безопасности (орган, чья полномочия не установлены ни Конституцией, ни ...
  14.10.2018   51

Нищенский прожиточный ...

Сейчас все говорят о Министре занятости, труда и миграции Саратовской области ...
  14.10.2018   18

Будут ли хабировские ...

Рустэм Хамитов ушел, пришел Радий Хабиров. Такую новость получил Башкортостан ...
  14.10.2018   107

Читаемое за месяц
Итоги невыборов осени ...

Главный итог невыборов – Башкирия снова осталась без легитимного и без ...
  20.09.2018   55

ФСБ по Башкирии ...

Сотрудники УФСБ провели во вторник выемку документов в госкомпании ...
  20.09.2018   61

Карательная психиатрия ...

Несовершеннолетнего участника митинга против пенсионной реформы в Уфе обязали ...
  20.09.2018   15

Ловкая многоходовочка ...

Ну что ж, можно считать, что Кремль ловко выпутался из приморской истории. Не ...
  20.09.2018   33

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  20.09.2018   22


О том, как Мустай «башкирскую интеллигенцию душил»?

Оценили
0


Преследователь башкирской интеллигенции? Уфимцы против присвоения аэропорту имени Мустая Карима. На днях состоялся круглый стол, где решали вопрос о присвоении Международному аэропорту «Уфа» имени выдающейся личности Республики Башкортостан.

О том, как Мустай «башкирскую интеллигенцию душил»?


Напомним, 45 российским аэропортам будут присвоены имена в рамках федерального проекта «Великие имена России». Цель проекта – прославить имена великих соотечественников, пробудить интерес к истории регионов и страны.

Координатором проекта выступила Общественная палата Республики Башкортостан. По словам его зампредседателя Галии Мухамедьяновой, благодаря этому проекту люди будут соприкасаться с историей Отечества, что является важным аспектом патриотического воспитания.

Общественная палата Башкортостана должна провести заседание Совета, на котором будет дан анализ всем предложениям, представленным в ходе работы горячей линии, итогам круглого стола и сформирован лонг-лист для дальнейшего его представления в Общественную палату России. Проголосовать за тот или иной вариант может любой желающий, независимо от возраста и места проживания.

– Имя должно создавать настроение, позитивное отношение гостей нашей республики, составлять первое впечатление о нашем населении, культуре
ведь сегодня ежегодный пассажиропоток приблизился к 2,5 млн человек. Также стоит продумать вопрос оформления, атрибутики аэропорта, связанный с будущим именем, возможно, музей или иные формы сопровождения, – высказался генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа» Александр Андреев.

Мнения участников круглого стола разделились. Одни активно лоббировали присвоение аэропорту имени башкирского национального героя Салавата Юлаева, другие – писателя и поэта Мустая Карима. Также были названы имена Урал-батыра, Сергея Довлатова, Сергея Аксакова, Ахмет-Заки Валиди, Федора Шаляпина, Мусы Гареева.

Ни один из названных вариантов не вызвал столько негатива, как имя Мустая Карима. Среди уфимских общественников и научных деятелей нашлись те, кто был категорически против присвоения его имени аэропорту республики.

Азамат Галин, общественник и предприниматель:

– Во-первых, у уфимского аэропорта уже есть название – «Международный аэропорт «Уфа». По архивным данным, это название было со времен его переноса с нынешнего проспекта Октября. Стоит задуматься об этом названии в следующем свете.

Сам аэропорт, небо над Уфой и зона ответственности за воздушное пространство заключены в этом названии. Это трафик и трансферт воздушных судов, грузов и пассажиров. Это и есть международная узнаваемость, это инвестиции, экономика. Тем более об этом названии узнал весь мир во время саммитов ШОС и БРИКС. Это название во всех каталогах и справочниках. Поэтому смена названия – это не смена вывески, а волна последствий. Все это должно быть просчитано, выверено, учтены все последствия.

Во-вторых, я считаю мутной историей, что Общественная палата РБ так спешит с определением названия. ОП РБ на основе непонятных опросов не уполномочена выносить такое решение. На фоне смены власти захотелось как-то проявить себя, напомнить Радию Хабирову о своем существовании, и не важно как. Вот и решили такие, как госпожа Панчихина, что легче всего хайпануть. И им это удалось, ведь в соцсетях люди готовы предлагать самые абсурдные названия.

Но существует определенная процедура и закон, как даются или меняются такие названия. Хотя МАУ и принадлежит Республике Башкортостан, но через определенную процедуру название может менять орган муниципальной власти, где расположен аэропорт. В данном случае таким органом является совет депутатов ГО город Уфа.

Против присвоения аэропорту имени Мустая Карима выступил историк Марат Кульшарипов. По его мнению, писатель был слишком гибок в «политическом смысле».

Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор:

– Если уж давать какое-то имя, то оно должно быть нейтральным. В этом отношении я бы выбрал вариант «Урал-батыр». Сходное название имеет аэропорт «Манас». Но я категорически против присуждения названия «Мустая Карима».

В Уфе есть улица, памятник в центре города. Такими темпами мы создаем культ личности. Да и сама личность была далеко не однозначная. При советской власти он говорил одно, потом другое. Но при этом для писательской среды и для башкирской интеллигенции совсем не секрет его роль – не без участия КГБ – в преследовании некоторых ее представителей. Об этом говорили близкие Рами Гарипова, Хадии Давлетшиной и других. В своих книгах об этом писали Тайфур Сагитов, Зайтуна Ханова.

Еще в 1986 году я начал с ним переписку, когда увидел в некоторых публикациях Мустая Карима уничижительное отношение к республике и коренному населению. Эти письма я отправлял в наши издания, в том числе «Ватандаш», но они не были опубликованы. Я подниму эту переписку и опубликую. Не стоит судить слишком строго за прошлое, но и создавать культ несуществующего образа нельзя. Поэтому я категорически против.

Марат Махмутович писал открытое письмо Мустаю Кариму, в котором указал на его негативную реакцию на положительные сдвиги в культурной жизни Башкортостана. К примеру, он отметил, что писатель был недоволен празднованием 150-летия М. Акмуллы. С полным документом можно ознакомиться здесь.

Рамиля Саитова, общественница:

– От имени Конгресса башкирского народа был заявлен Урал-батыр. Я считаю, что название аэропорта должно связывать Башкортостан с Уралом и древнейшей мифологией.

Географическое название «Урал» в настоящее время эксплуатируется Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, хотя основные исторические и географические права на название принадлежат башкирам. Не все в России и мире об этом знают. В этом смысле нужно восстановить справедливость. Кроме того, это бесценный туристический бренд, который может присвоить себе только аэропорт Башкортостана, поскольку право на имя первопредка имеем только мы.

Нужно иметь в виду и то, как будет оформлен аэропорт. Название «Урал-батыр» задает космической красоты дизайн с использованием героики, мифологических персонажей и красот Урала. Будет оживлена вся топонимика Башкортостана: реки Нугуш, Идель, Сакмар, Урал и другие названия вернут свой сакральный смысл, что привлечет туристов.

На имя Мустая Карима иностранные, да и российские туристы вряд ли откликнутся, согласны? На круглом столе мне пришлось выступить против варианта «Мустай Карим», поскольку это имя возвеличивалось некоторыми участниками в таких масштабах, что терялись грани логики. Например, звучали примерно такие слова: «Прилетаешь в Уфу, а тебя встречают ясные глаза Мустая». Для меня не осталось сомнений, что кто-то поработал как над заинтересованностью выступающих, так и над списком приглашенных. Мне пришлось напомнить, что Мустай Карим преследовал Рами Гарипова, Зайнаб Биишеву и других башкирских писателей и поэтов, потому что видел в них конкурентов.

Также я поставила под сомнение правовую состоятельность процедуры – почему мы разрешаем всему населению России голосовать за наименование нашего аэропорта, ведь он находится в республиканской собственности? Предстоящая процедура всероссийского голосования явно нарушает Конституции России и Башкортостана в части разделения предметов введения. Только жители республики вправе решать, кто является их героем.

Некоторые общественники считают, что надо перестать хвалить Мустая Карима за его творчество, так как в него вложено мнение господствующей власти, а не народа. И это наносит большой вред духовному состоянию башкирского народа.

А вы как считаете? Нужно ли переименовывать уфимский аэропорт? Если да, то чье имя он должен носить?

ПроУфу
Оригинал публикации




« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 19.10.2018, 09:42 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35418 | Рейтинг: +5830,2
Не знаю, кого он "душил", но вот то, что он Заки Валиди называл преступником с руками "по локоть в крови", это факт.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"у уфимского аэропорта уже есть название – «Международный аэропорт «Уфа». "
Так и д/б



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.10.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Международный аэропорт Уфа", в крайнем случае ""Международный аэропорт АГИДЕЛЬ".
Прислуживал власти, власть менялась, менялся мустай.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.10.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен что и и среди башкир есть умные люди. Но муртаЗо и его сынишка к ним не относится, Карьеру помогла им сделать жены, дочка банкира....



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 19.10.2018, 10:15 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 62 | Комментарии: 580 | Рейтинг: +189,2
«Только человек, искренне любящий свою Родину, свой народ, безгранично преданный родной земле, мог творить и созидать столь масштабные, яркие и проникновенные произведения, воспевающие величие духа народа и многоцветье его богатейшей культуры. Творческое наследие Мустая Карима отражает несокрушимый национальный дух башкирского народа и неповторимые яркие краски родной природы...

Самой высокой оценкой и признанием трудового подвига Мустая Карима, который по праву считался совестью башкирской нации, является бесконечная любовь и благодарность всего многонационального народа России».

ИА Башинформ



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А, что?У башкир есть интеллигенция?Интересно однако)))))



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.10.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЗНал МУСТАЯ КАРИМА лично,будучи ребенком я видел его,общался .Замечательный ЧЕЛОВЕК .НО НЕ НАДО никаких имен аэропортам .Это большая ДУРОСТЬ.Есть аэропорт УФА.ВСЕ ЗА ГЛАЗА хватит. И тем более ни каких Юлаек в названии.Идиоты не знают чем заняться -вот и придумывают



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Преследователь башкирской интеллигенции?"

------------------------

Интеллигенция мнит себя мозгом нации. На деле это не мозг, а... (как там, юнг?)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 19.10.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щас начнут башкир пинать. Хороший повод. Как же надоело.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.10.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если уж называть, то только именем Шаляпина. Вот его все знают.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.10.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А, что?У башкир есть интеллигенция?Интересно однако)))))
---------------------------------
Употребление слова "однако" точно не делает тебя интеллигентом. Так что не обольщайся.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.10.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему бы не Урала, ... Урала Рахимова, или так аэропорт Уфа имени Аль-Рахими



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 19.10.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Просто "Уфа" и всё!!! Чётко, ясно, конкретно, не подвергается никаким политическим колебаниям! Проблем больше в стране нет? Панчихина - это позор Башкортостана, Толкачёв в юбке! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 19.10.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что вообще за круглый стол? Кто его собирал? Кто его участники (вы видели фото этих никому не известных пенсионеров)? Чье мнение эти участники представляют? Позовите хоть раз на ваш так называемый круглый стол, прогрессивно мыслящих людей города.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 19.10.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен с Галиным насчет хайпа безрезультатной П. после неуклюжего обслуживания унылой власти Хамитова.
Кстати, а за какие-такие заслуги П. возглавила руководство всей общественностью РБ?
И где результаты при полном провале социальной жизни и в построении гражданского общества в РБ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 19.10.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 19.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А, что?У башкир есть интеллигенция?Интересно однако)))))

===========
таких как ты нет. и дай Бог что бы не было, нигде. ))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 19.10.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 19.10.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему бы не Урала, ... Урала Рахимова, или так аэропорт Уфа имени Аль-Рахими

хххх

Янаулский час под разработку попадёшь.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 19.10.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выступления еще раз подтверждают, что личность, перебежчика из татар в башкиры, никогда и справедливо не станет символом для коренного народа, эта участь настигла Хамитова Р.З. и настигает М. Карима. Поэтому люди, любящие себя и свой народ, не меняйте национальность на должность. Авыл Бабай Буртюкский.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 19.10.2018, 12:29 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15750 | Рейтинг: -2893,7
Поэтому люди, любящие себя и свой народ, не меняйте национальность на должность. Авыл Бабай Буртюкский.
-------------
Тут я согласен с кирдыкским. Пора бы вернуться в свои корни миллиону башкир, которые сегодня ходят в татарах. Хватит постыдное прозвище носить .



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 19.10.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов сложил с себя полномочия депутата- СМИ
То есть в связи с посадкой в кресло премьера прав.рб



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com