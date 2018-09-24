Нет, не письмо царю Петру от Кочубея, а ответ некоему Корнею, на его претензии, вопросы, и прочие его забавы

«Вот знаешь, Ирек, с тобой неинтересно». Знаю, знаю Корней (Иванович), и помню некоторые Ваши слова, как например: «А статья интересная», и про другую «Прочитал статью. Вполне неплохая статья. Возник, правда, ряд вопросов. Попробую задать их, думаю, автору статьи не составит труда ответить на них». Те заданные Вами вопросы по той статье, я обязательно принял к сведению.Хорошие вопросы дорогого стоят, и понятное дело не всегда можно скоренько и кратенько на такие вопросы ответить, тем более на вопросы связанные со сложными явлениями в истории. Как уже отписал, я принял их сведению, ну как в арифметике, на ум пошло, и в своих работах я их обязательно учту. И да, Вы Корней (Иванович) тогда к своим вопросам привели несколько очень интересных цитат, высказываний, и я их даже записал тогда, но в текучке подзабыл несколько об этом. Спасибо Корней (Иванович) за них, и за то, что напомнили о них.Корней (Иванович) у меня уже был такой случай и тоже с земляком, представившимся Карагаем. Он даже более чем Вы с увагой ко мне начал было общение со мной, обращаясь ко мне непременно как Ирек агай. И его тоже, как и Вас Корней (Иванович), затем вдруг заклинило, и он тоже начал злобствовать. Особенно в этом он стал усердствовать, когда стал Гиреем, и главным актёром на сайте неких «традиционалистов» Башкортостана. Залетал он ко мне и в ЖЖ с этим, и с некими возражениями на уровне массовика, затейника и пропагандиста, но уже как А.Т. Бердин. Он и в реале, ещё злобствует в мой адрес своим коллегам гуманитариям. Об этом мне рассказал один башкирский историк из Уфы, будучи в гостях у меня дома. Корней (Иванович), я вполне активно общаюсь с историками, и в частности с башкирскими. И к слову, пока отрицательных высказываний моим изыскам по нашей истории от историков, гуманитариев, я не слышал, не читал. Излишне говорить, что Карагай, Гирей, Бердин и собственно Вы Корней (Иванович) не в счёт.Он массовик, затейник, пропагандист, а Вы Корней (Иванович) и незнамо кто.А всё же пару слов, насчет, почему клинит некоторых земляков от моих работ, иных сразу, а других, как этих двух упоминаемых, апосля. Есть советский мультфильм, где девочка идёт по лесу, и песенку спивает «Кто похвалит меня, тот получит конфету». Вот так, надо и этим землякам, про нашу историю, а она у нас по определению не может быть раздельной, касательно собственно башкирской истории, надо писать только восторженно, восхитительно и обязательно только хвалебно. А если к этому согласиться и с тем негативом, что иные башкирские гуманитарии пишут про татарский народ, про его историю, тогда им совсем полный плизир. Что, например, творят, пишут члены той же команды человека в безрукавочке с БСТ. Массовик же, затейник, пропагандист и главный «традиционалист» Башкортостана дописался даже до того, что объявляет нас татар, диаспорным народом. Если же возражать всякому такому безобразию, и писать о реальных фактах прошедшей и нынешней нашей истории, то ты обязательно некий татарист, и башкирофоб. Наслышался я премного всякого такого в свой адрес, а вот аргументированных возражений моим изыскам не было, и нет.История, в общем-то, это никак не розовые фантики. И к слову, хотя у меня пока немного статей, опубликованных в бумажных изданиях, самая первая моя статья в №5 ж. Идель за 2008 год была с критикой как раз своих татарских историков. Добавлю, что в одном сборнике историков, где была опубликована и моя статья, я был назван независимым аналитиком. А это, в общем, так и есть. Без аналитики, без логического мышления не бывает выпускников Физтеха (МФТИ), физтехов. А насчёт независимости, так я ведь нигде, ни в каких учреждениях не служу, гонораров за свои изыски по истории не получаю, и зовут ведь меня Ирек. Не считать же большими дивидендами, полученные мной, за вычетом налогов, 2 500 рублей от ж. Идель, и 500, от газеты «Татарстан яшляре»Однако далее.«Ты не слышишь и не хочешь услышать».Слышу, слышу Корней (Иванович), и Вы это сами отмечаете, и даже с радостью: «Видите, уважаемый незарег, как бедный Йорик высоко ценит моё мнение? Цитирует, конспектирует. Хотя и кривляется. Вот только ни тогда он не ответил на вопросы. Ни ранее не отвечал, ни позднее не отвечал. Только обещал. И сейчас не ответит.Материалом не владеет. Анализировать и понимать прочитанное не в состоянии».Вначале оговорюсь, я многих и многое «законспектиривал». На сайте «Уфимский Журнал» я например, законспектировал и «гениальные высказывания» Вашего сотоварища, некоего КАЦа, и с некоторыми своими комментариями даже выложил у себя в ЖЖ, с трансляцией этого его бреда на Фэйсбук.Сохранил с Башфорума некоторые, скажем так, особо интересные темы, как например долгоигравшую там тему «Татаризм в Башкортостане». Сохранил я в большущем файле, тоже особо интересные публикации с сайта неких «традиционалистов» Башкортостана РБ-21 век, где был главным актёром «некий» Гирей. Не помню, был ли там он, ещё и Карагаем, но А.З. Бердиным он там тоже очень активно проявлялся. Да, к слову, почил в бозе этот сайтик, и вроде бы уже окончательно. Но и здесь, применимы слова, что «рукописи не горят». Там и комментарии некоторые были, но уже навряд ли уже, они будут доступными.Помимо всего этого, у меня ещё много чего накопилось для дальнейшего анализа и прочтения «вслух». Взять хотя бы ту же «Многотомную зажигалку», томов, которой шустрая команда человека в безрукавочке с БСТ, настругала тридцать штук, если уже не более. Ну, или взять недавнюю конференцию по городским башкирам, проведённую в моём родном Янауле, материалы её тоже очень интересные. Так ведь надо ещё те начатые мной работы продолжить, и оформить это в нечто целое для публикации. Так что работы у меня Корней (Иванович) премного. Уповаю на Всевышнего, чтобы он помог мне в этих моих делах, дал, и отпустил мне время на это.По Вашему Корней (Иванович) «зелен виноград», я не стану возражать, зелен, так зелен, «плинтусов» много, под каждый не угодить, не сравняться. И да, на каждый Ваш чих Корней (Иванович) отвечать отдельно, это как-то жирно, и времязатратно, на многое из Вашего есть ответы в моих текстах в ЖЖ. Касательно же, тех Ваших запавших мне вопросов на историческую тематику, и приведённых тогда цитат, высказываний, отдельно отвечать на них и со временем сложно, и сугубо неправильно это, сложные явления истории отдельными вопросами и ответами на них невозможно описать, объяснить. Повторюсь, я принял всё это к сведению, ну как в арифметике, на ум пошло, и в своих работах обязательно учту. И да, на каждый Ваш чихА теперь обратимся к нашим баранам, т.е. к недавно «озвученным» Вами Корней (Иванович) высказываниям, претензиям и вроде как вопросам, причем даже специально повторенным.«Привёл в качестве примера, что вряд ли жителей Татарстана обрадовало бы назначение к ним такого руководителя как Хамитов».Я не знаю, обрадовало бы или нет жителей Татарстана назначение к ним главой Хамитова Р.З. Однако я не слышал из Казани запугиваний Москвы разъяренными аульными массами на назначение им извне президента республики, как это делал из Уфы на таковое главный «традиционалист» Башкортостана А.Т. Бердин. А что Корней (Иванович), пустых бочек не хватило для этих разъяренных аульных масс, чтоб колотить в них как при Рахимове с ором «Всё будет наше»?Вместе с тем, думаю, если бы даже произошло назначение Хамитова главой Татарстана, особой катастрофы, думаю, не произошло бы, а может и вполне справился бы Рустэм Закиевич в руководстве процветающей республикой. И чем Вам Корней (Иванович) не нравится другой Рустам, Рустам Нургалеевич Минниханов, нынешний президент Татарстана. Мне лично нравится, и, наверное, татарстанцам тоже. Да, и его ругают, наверное, ну, а как же без этого.Корней (Иванович), и всё же причем при этом Татарстан?«Растырили, как ты пишешь, не только в Башкирии. Везде растырили».С этим Вашим Корней (Иванович) согласимся, но давайте за всех не будем, а остановимся на наших двух республиках. В соседней ветке Азамат Галин, названный неким политологом, объявил: «Период Хамитова показал, насколько сильно мы отстали за это время от соседей, стагнировали, откатились». Во бла, целых 8 лет понадобилось этому политологу, чтоб увидеть, понять это. Тогдашний же начальник Счётной палаты РФ Степашин С.В. уже по снятию Рахимова, нет, не удивился, как было, Вы Корней (Иванович) объявили, заявили, а со знание дела сказал, что в Башкортостане собственного ничего больше нет. Заметим, что про Татарстан, и про другие регионы и области он не высказывал таких категорических заключений. И, в общем-то, даже не в этом дело. Многие предприятия и даже отрасли в России находятся в частных руках, и даже иностранных хозяев, рынок на дворе, и Счётная палата РФ в курсе всего этого.Главу АФК «Система», которая купила, было, республиканскую нефтянку, Евтушенко В.П., ну потрясли немного, и даже отобрали у него нефтянку, но ведь не осудили же. И Евтушенко после всего этого на законных основаниях подал иск фонду «Урал», куда упали денюжки за нефтянку и отсудил ведь, пусть несколько и меньшее чем требовал. Покупка, значит, была законной, и получается, что продажа была не законной. Уральчик Рахимов, получается, стырил республиканскую нефтянку, не законно приватизировал её, и ещё кое-что, в придачу. Ведь именно ему СК РФ предъявляет иск на многие миллиарды долларов и он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Да и к слову, а где был по тем временам мудрый башбаши и отец Уральчика МГР?Корнеи и прочие бывают, кивают в том определённом смысле на сыновей Шаймиева, на супругу Минниханова. А я не слышал ни про какие иски к ним. Корней (Иванович), а у Вас есть серьёзные, обоснованные претензии к ним? И как бы к слову, Корней (Иванович), они ведь не в Австриях, как сыночек МГР Уральчик. И по ходу дела Корней (Иванович), скажите, почему денюжки за республиканскую нефтянку упали в некоторый фонд, который «злые» языки называют фондом Украл? И есть вопрос, а все ли? И если не все, то куда иные делись? Не те ли они, вменяемые СК РФ Уральчику Рахимову. Ну, и всё же почему, главой того фонда стал МГР, тоже было бы интересно. Расскажите, пожалуйста, всё это правдоруб местного пошиба Корней (Иванович).И да, если при МГР нефтянку полностью продали на сторону, а денюжки за это упали в тот фонд, который возглавил опять же МГР, то при Хамитове Р.З. 25% акций Баштэка, переименованного в Башнефть вернули в бюджет республики. Нет, нет, не станем ставить это в заслугу Р.З. Хамитову, но факт остаётся фактом. Однако, как бы к слову, отметим другое явление. Когда Евтушенко тряс фонд «Урал», изымая свои финансы, выплаченные им за Баштэк, то шум в республике в очень её широких и высоких кругах был пребольшой. А вот по той четверти акций Башнефти возвращенных республике при Хамитове же, эти же круги не выразили никакого внимания к этому. Корней (Иванович), а почему так?Корней (Иванович), я не исключаю того, что благодаря отцу, мужу, или иному высокопоставленному родственнику, иным удаётся быть более успешными, чем без этого. Супруге бывшего мэра Москвы Лужкова таковое, но не органы, вполне бурно предъявляли. Сын Аркадия Райкина некогда получил от отца цельный театр в руководство. Лужков сейчас успешный фермер, а Костя, сын Райкина сам очень талантливый актёр, и театром до сих пор вроде руководит. Можно привести пример и сына Юрия Никулина, получившего от отца в руководство цирк на Цветном бульваре Москвы, хотя он, сын, вроде и не актёр. Однако вроде тоже руководит, и я не знаю особых претензий этому. Богатых сыновей, и других отпрысков арабских шейхов можно к этому вспомнить. Корней (Иванович), быть у воды, и не пить, так не бывает, но и «пить», пользоваться своими выгодными условиями, это не обязательно тырить.Однажды на Башфоруме расстенались было, мол, про Татарстан в СМИ, в инете позитив, да позитив, а про наш Башкортостан, сплошной негатив. И заключили, что, мол, пиарить надо республику. А как Вы Корней (Иванович) думаете, только пиарить надо республику, или нечто другое надо?И как бы к слову, напомню Вам Корней (Иванович). Родной наш Башкортостан, собственно по территории, по людским ресурсам, по природным и прочим территориальным ресурсам был и есть богаче Татарстана. Татарстан же на сейчас один из самых успешных регионов России, а где наша родная республика после МГР, даже до Галиных дошло. А как Вам Корней (Иванович)? Похоже, увы, никак, но ведь пыжитесь Корней (Иванович) в мудрствованиях, мня из себя некоего аналитика и правдорубца справедливейшего и мудрейшего.«Я же предлагал тебе сказать, что сделал-не сделал Рахимов из того, что сделал-не сделал Щаймиев. Ты уклонился от ответа».Окончанием предыдущих своих слов, я, в общем-то, уже вроде как ответил на это. Ведь даже цыплят по осени считают, т.е. по результатам.Результаты же никак не в пользу Рахимова. А пошагово, что эти два руководителя наших республик сделали, не сделали я, не знаю. Это, наверное, известно, только птицам такого высокого полёта, как Вы Корней (Иванович), так Вы и перескажите это.Замечу только, если бы не было Татарстана, и его борьбы за суверенитет, не было бы в руководстве этим Шаймиева, то Башкортостану суверенитет не светил, а лично Рахимову или кому другому в республике президентство. Опять же, уже когда Татарстан отстаивал и отстаивает те достигнутые тогда свои права перед Федеральным центром, сколько подножек творили, и творят некоторые представители братского народа во всяких думах, депутатских креслах, и занимаются бумаготворчеством в написание писем. Так что вот так Корней (Иванович), и никак не иначе.«Я сам ответил, что единственное, что их различает, это Рахимов навые.ывался сверх меры, в результате чего был бит, а с ним и все мы»,Очень серьезная претензия, а как Корней (Иванович) с обоснованием этого. Знак вопроса не ставлю, не к чему. Подобострастнее Муртазы Губайдулловича Рахимова к вышестоящим, я мало кого из руководителей видел. Вспоминаются разные интересные плакаты, видеосюжеты встреч с вышестоящим руководством, и всяк прочее другое. Нет, не за дерзость был бит МГР, не за дерзость, и никак не за вольности. А если бы, не был бит, Вы Корней (Иванович) сами подумайте, и расскажите, что стало бы далее с республикой, а я не любитель альтернативных историй.«а Шаймиев был осторожнее и умнее, не стал дразнить гусей. И остался при своём».И с этим Вашим Корней (Иванович) тоже согласимся. Я лично сам, сугубо такого мнения. Умный МШШ, и да осторожный, и всё с того же, что умный, а вот подобострастия за Минтимиром Шариповичем я не замечал. Если при встречах с вышестоящим руководством рослый Рахимов вроде как-то даже уменьшался в своём росте, и подобострастно кланяясь, заглядывал в глаза им в глаза, то Шаймиев всегда держался с достоинством, и даже с некоторым угрюмством сугубо серьезного, и старшего человека. Улыбался он, когда улыбался, более только своим словам, нежели в угоду вышестоящего руководства глядя им в глаза.«И остался при своём»А вот с этим сложнее, но здесь и сейчас не будем за это. Если же Вы Корней (Иванович) имеете в виду под этим, что Татарстан один из самых успешных регионов России, то сложно не согласиться с Вами.«Или ты хочешь сказать (а ты наверняка хочешь) что Шаймиев не растырил достояние республики?»Я Корней (Иванович) не следователь, и, в общем-то, очень чту презумпцию невиновности. Никак судебных дел против Минтимира Шариповича Шаймиева я не знаю. Наверняка что-то обрели благодаря своему положению, и Шаймиевы, и Миннихановы, и некоторые другие семьи в Татарстане. Вы же сами Корней (Иванович) громогласно объявляете, что таковое наличествует не только в Башкирии, а явление повсеместное в России. Есть только один вопрос Корней (Иванович), если Татарстан один из самых успешных регионов России, как же это может быть с растыренным достоянием республики?«Ты ответь честно - хотел бы видеть Хамитова главой Татарстана?»Так я уже ответил на это. А что не честно? И повторюсь, а причём здесь соседний Татарстан. Может Вы Корней (Иванович) таким образом, жалеете, что башлыками в республике нашей, не оказались Шаймиев, или Минниханов?«Хамитов не был руководителем. Он был обычной профанацией на этом посту».Корней (Иванович) вопрос лично Вам, если бы Вам Корней поручили руководство осинным гнездом, Вы справились бы? И Корней (Иванович) уж коли про пристрастия, а кого бы Вы лично хотели бы видеть, желали бы, на посту главы Башкортостана?«Ирек, я озвучил тебе вопросы».+++++++++++++++++++Я ответил, и вроде до каждой запятой Вами озвученных, и повторенных вопросов. А Вам Корней (Иванович), остаётся мне только напомнить известную поговорку «Мочало, мочало, начинай сначала». И добавлю, мочальте, мочальте, мелите, мелите и дальше Корней (Иванович).