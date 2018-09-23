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Москва. Кремль. Хороший царь и плохие бояре

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Происходит что-то очень плохое. Страна куда-то катится, а нам фактически предлагают восстановить монархию, хорошо, что не крепостное право. Я не претендую на экспертное мнение, я обычный россиянин, жующий попкорн и с грустью наблюдающий за происходящим в стране.

Москва. Кремль. Хороший царь и плохие бояре


Царь, назначаемые генерал-губернаторы, Золотовская Росгвардия и мы холопы, которые должны быть всем довольные и главное меньше думать, а свято верить, натянув подтяжки патриотизма для падающих штанов.

Хотите Платон? Вот вам. Хотите платные парковки? Держите. Хотите повышение пенсионного возраста, цен на бензин, тарифов на ЖКХ и НДС? Нет проблем, уже всё в наличии. Хотите военно-патриотическое воспитание ваших детишек? Да сколько угодно, только маршируйте с автоматами и пейте песню – «Дядя Вова мы с тобой … в последний бой!». В почёте телевизионные царские шуты и толкователи снов Самого. А ещё, нам пообещали, что мы попадём в рай, это для православных, а представителям других религий – видимо райские сады с прекрасными гуриями и другие прелести загробной жизни. Не хватает строительства пирамид, которые были бы больше египетских и отражали мощь, и державность современной России. В сети уже появились шутки про райские указы Президента и что в рай попадут те мученики, которые голосовали на выборах за Владимира Путина. Единороссы пойдут по особой квоте и у них там будет свой, отдельный спецбуфет и привилегии, но вместо гурий — Яровая.

А что Путин? Лично мне непонятно, почему Царь не прилетел в Керчь, а гонял на лимузине, зажигал на Валдае, летал к коллегам и собирался сыграть в хоккей. Я понимаю, что важно начать строительство атомной электростанции в Узбекистане и заехать по пути к другу Назарбаеву. Но почему нельзя было залететь в Керчь и поддержать свой народ, который голосовал за тебя в марте этого года? Разве Царь не должен быть со своим народом в беде?

Масштаб трагедии потряс Крым и всю Россию, погибли и ранены десятки детей. Почему федеральные бояре не прилетел к нам в Крым или их хватает только на болтовню по телевизору? Надо отдать должное Сергею Аксёнову, которые все эти дни трагедии был в Керчи и разделил боль с теми, кому так нужна была просто человеческая поддержка.

Говорящие теле и радио-головы нам уже всё объяснили, кто виновен в происходящем — глобализация, неправильный контент, либералы и конечно американский военный бюджет главная угроза для нас. Только боюсь, точнее уверен, что главная угроза для россиян это антинародная политика правящей верхушки, но это нам не расскажут по телевизору. Как говориться в старом анекдоте – расслабьтесь и получите удовольствие, дорогие россияне.

Может надо прекращать либеральные страдания и стенания? Ну не будет никакой демократии и справедливости в нашей стране. Может нам действительно нужен царь и бояре? Царь не бывает плохим, а бояре хорошими. Может нам не нужна свобода слова и свободные выборы? Хватит иллюзий, монархия уже свершившийся факт, которую надо легализовать за счёт конституционной реформы. Всем будет проще и понятнее. Но тут очень важен вопрос с наследником. Есть ли он? Или всё таки преемник?

Тем временем мы наблюдаем полный провал внутренней политики Кремля в Крыму. 17 октября был арестован очередной крымский вице-премьер, которого подозревают в получении взятки в особо крупных размерах. Это не первый крымский вице-премьер, которого взяли. Перекрасившееся жульё в Крыму пакуют пачками. Я бы нашим силовикам рекомендовал обратить внимание ещё на пару крымских вице-премьеров и министров.

Если бы не керченская трагедия, то этот арест имел бы далеко идущие последствия. С одной стороны он выгоден Аксёнову, так как убирается не его человек, но с другой стороны это мощнейший удар по его имиджу. Взяли человека, который от Крыма курировал Федеральные целевые программы и строительство дорог, а это сотни миллиардов рублей бюджетных денег.

А. Горный




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  • 1 | 22.10.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я обычный россиянин, жующий попкорн и с грустью наблюдающий за происходящим в стране.
----------------------------
Обычные россияне не жуют попкорн. Его жрет школота насмотревшаяся американских фильмов.



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  • 2 | 22.10.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странная ситуация.Что не кресло-то в нем вор ...А не подумаем вместе почему ???



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  • 3 | 22.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.10.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я обычный россиянин, жующий попкорн и с грустью наблюдающий за происходящим в стране.
----------------------------
Обычные россияне не жуют попкорн. Его жрет школота насмотревшаяся американских фильмов
*********************

Запретить все ненашенское, включая попкорнов и автомобилей, гонять к/ф про Чапая и Республика шкид круглые сутки.



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2

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  • 4 | 22.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нам фактически предлагают восстановить монархию, хорошо, что не крепостное право
********************************************
Не торопитесь делать выводы "господа присяжные заседатели": Все будет по порядку, сначала Монархия, потом Крепостное право, а уж потом порки розгами...



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  • 5 | 22.10.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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"...главная угроза для россиян это антинародная политика правящей верхушки, "...

---------------

Спору нет. Скажу больше: внутренняя политика Кремля - это её отсутствие.
То же касается и т.н. "идеологии": пошумят о её необходимости и забудут.

Потому что для сложившегося общественно-политического устройства эти,
нужные для развития страны, целеполагания являются просто инородными.



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  • 6 | 22.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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страшно за будущее, за детей, внуков



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  • 7 | 22.10.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
страшно за будущее, за детей, внуков
++++++++++++
А что, он детей ест?



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  • 8 | 22.10.2018, 11:03 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
Вы хотели капитализма туалетной бумаги колбасы джинсы западный образ жизни -получите с довеском. Вопрос ? Вы помните что бы в СССР такое происходило?



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  • 9 | 22.10.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.10.2018, 11:03 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1402 | Рейтинг: -31,8
Вы хотели капитализма туалетной бумаги колбасы джинсы западный образ жизни -получите с довеском. Вопрос ? Вы помните что бы в СССР такое происходило?
+++++++++++++++++
Что могло происходить в СССР при всеобщей нищете?



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