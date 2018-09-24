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ФСБ: Ловят взяточников, больших и малых

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Следком Башкирии подтвердил задержание следователя при получении взятки. В ведомстве отметили, что «вне зависимости от занимаемых должностей, рангов и заслуг сотрудники Следственного комитета, совершившие преступление, несут установленную законом ответственность».

ФСБ: Ловят взяточников, больших и малых


27-летнего следователя из Стерлитамака подозревают в получении взятки в значительном размере. Напомним, ранее мы сообщили о том, что должностное лицо было содержано сотрудниками ФСБ в собственном кабинете.

По данным следствия, сегодня, 23 октября, примерно в 10.30 утра следователь был задержан с поличным при получении последней части взятки в размере 15 тысяч рублей за то, чтобы не менять избранную в отношении обвиняемого меру пресечения по находящемуся в производстве следователя уголовному делу. Ранее за указанные незаконные действия следователь уже получил от обвиняемого часть взятки в сумме 36 тысяч рублей. В итоге следователь принял 51 тысячу рублей.

Расследование уголовного дела поручено Второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления республики. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ПроУфу
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  • 1 | 24.10.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В связи с временным кризисом и экономии бюджета , для тех преступлений , которые не нужно особо доказывать и мучать подсудимого по бесконечным этапам и судам... КАК ВРЕМЕННУЮ МЕРУ чиновникам предателям предложат три варианта...как ранее в СССР .
Веревка яд и пистолет.



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  • Гость
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  • 2 | 24.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даа, взялись не хило. Успехов вам, товарищи!

Вычищайте всю грязь из кабинетов власти и людям станет жить хотябы чуточку лучше



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