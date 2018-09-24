ФСБ: Ловят взяточников, больших и малых

Следком Башкирии подтвердил задержание следователя при получении взятки. В ведомстве отметили, что «вне зависимости от занимаемых должностей, рангов и заслуг сотрудники Следственного комитета, совершившие преступление, несут установленную законом ответственность».27-летнего следователя из Стерлитамака подозревают в получении взятки в значительном размере. Напомним, ранее мы сообщили о том, что должностное лицо было содержано сотрудниками ФСБ в собственном кабинете.По данным следствия, сегодня, 23 октября, примерно в 10.30 утра следователь был задержан с поличным при получении последней части взятки в размере 15 тысяч рублей за то, чтобы не менять избранную в отношении обвиняемого меру пресечения по находящемуся в производстве следователя уголовному делу. Ранее за указанные незаконные действия следователь уже получил от обвиняемого часть взятки в сумме 36 тысяч рублей. В итоге следователь принял 51 тысячу рублей.Расследование уголовного дела поручено Второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления республики. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.