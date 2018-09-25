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Налоги на налоги: Как еще обобрать народ?

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В Госдуме работают удивительно талантливые экономисты. Который год они бьются над проблемой как собрать налоги с самозанятых: нянь, репетиторов, копирайтеров, бытовых мастеров и других людей, которые получают деньги из рук в руки. Сейчас депутаты сочинили очередной законопроект, суть которого сводится к прекрасному тезису: «Вы нам деньги, а мы вам ничего».

Налоги на налоги: Как еще обобрать народ?


Но даже этот маневр можно было провернуть по-умному, в несколько этапов. Сначала ввести стимулы, чтобы десятки миллионов зарегистрировались в этом статусе, а затем потихоньку вводить небольшие налоги. Но наш «слон в посудной лавке» сразу предупредил: «Кто зарегистрируется как самозанятый, тот заплатит налоги, а если нет, у того мы отберем весь его годовой доход в виде штрафа!» И сколько человек после такого заявления испытали желание пойти и зарегистрироваться?

***

В Госдуме перед первым чтением законопроекта о самозанятых гражданах предложили штрафовать людей, отказавшихся зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного дохода. Самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода, заявил на заседании думского комитета по бюджету его глава Андрей Макаров. «Мы предлагаем, что в случае если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал депутат.

Видео:



Налоги – это же ведь очень просто. Собирать их можно двумя путями. Первый я бы назвал американским с формулой «нет представительства – нет налогов». То есть в обмен на отданные государству деньги гражданин это государство контролирует. Например, на выборах. Но выборов в России нет.

Или на местном уровне. Но здесь нам предлагают решить единственно важный вопрос: в какой цвет покрасить лавочки во дворе. Все остальное, сколько-нибудь значимое, уже определил чиновник.

И граждане отлично это видят, знают, куда уходят собранные с них деньги. Сколько там миллиардов стоит пятиэтажная квартира Сечина, война в Сирии или годовой пиар Собянина? Сколько самозанятых будут трудиться ради этого?

Ответ: ноль.

Есть и второй способ собирать налоги: татаро-монгольский. Приехали баскаки, ограбили город, уехали. Кто не отдал свое добром – того повесили на воротах. Сегодня это, увы, именно наш, российский путь, но тут проблема: на воротах вешать как-то неловко, да и пойди еще их найди. Вот как понять, что Алексей Петрович, случайный прохожий, самозанятый? Как узнать, сколько он заработал? В прежние времена иголку под ногти – и готова налоговая декларация. А сейчас? Проблемка.

Так и выходит, что единственный путь для России – с представительством. Когда гражданам выгодно и интересно отдавать деньги государству. Когда взамен им и пенсию (а не повышение пенсионного возраста), и выборы, и разнообразные стимулы, которые как раз и должны обсуждать депутаты в Думе.

Но для этого нужны именно депутаты, а не назначенные ими баскаки.

Дмитрий Гудков




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  • 1 | 24.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть и второй способ собирать налоги: татаро-монгольский. Приехали баскаки, ограбили город, уехали. Кто не отдал свое добром – того повесили на воротах. Сегодня это, увы, именно наш, российский путь
------------------------------
Это путь Гудкова и его коллекторского агентства, с помощью которого он выбивал из людей деньги.



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  • 2 | 24.10.2018, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35458 | Рейтинг: +5832,9
Андрюша Макаров- редкий мудак!



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  • 3 | 24.10.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрюша Макаров- редкий мудак!
---------------------------------
На УЖе можно повстречать еще более редкого.Как дела,Юрик?



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  • 4 | 24.10.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хозяин коллекторского агентства переживает что у россиян деньги отбирают. То ли смеяться то ли плакать. А либерасты на полном серьезе читают этого вышибалу.



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  • 5 | 24.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35458 | Рейтинг: +5832,9
3 | 24.10.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрюша Макаров- редкий мудак!
---------------------------------
На УЖе можно повстречать еще более редкого.Как дела,Юрик?

==================Твой юрик давно вяло висит в провонявших мочой трениках. Не унывай. Если помажешь его красным перцем, результат будет положительный.



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  • 6 | 24.10.2018, 11:00 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35458 | Рейтинг: +5832,9
Саратов возглавил список самых пьющих городов России, следует из исследования, проведенного Zoom Market.

Отмечается, что агентство провело 3250 личных интервью в 25 российских городах. Среди респондентов были люди в возрасте от 19 до 73 лет, они отвечали на ряд вопросов, включая «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».


Второе место в списке самых пьющих городов России занял Ханты-Мансийск, а замкнула тройку лидеров Пермь. Также в десятке оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 16 и 11 места соответственно.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 40% россиян не пьют.

===================Не может быть!



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  • 7 | 24.10.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жи.ды так и не хотят принимать закон о прогрессивном налоге.



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  • 8 | 24.10.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть и второй способ собирать налоги: татаро-монгольский. Приехали баскаки, ограбили город, уехали.
_______________________
Чем отличается татаро-монгольский от ордынско-русского способа собирать налоги?



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  • 9 | 24.10.2018, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
«Мы предлагаем, что в случае если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал депутат.
________________________________
А мы предлагаем, что в случае если обнаруживается у депутата РАСХОД, больше, чем ДОХОД - конфисковать имущество, заставить возместить свердоходный расход в виде, например, путешествий, оплаты учебы деток, и попросить их присесть за коррупцию. Лет на пять...



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  • 10 | 24.10.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.10.2018, 11:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1889 | Комментарии: 61241 | Рейтинг: +12260,7
«Мы предлагаем, что в случае если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал депутат.
________________________________
А мы предлагаем, что в случае если обнаруживается у депутата РАСХОД, больше, чем ДОХОД - конфисковать имущество, заставить возместить свердоходный расход в виде, например, путешествий, оплаты учебы деток, и попросить их присесть за коррупцию. Лет на пять...
++++++++++++++++++

Как бы ответила на такое Саратовская министерша?

Подскажу, их СТАТУС не позволит конфисковать!



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  • 11 | 24.10.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.10.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть и второй способ собирать налоги: татаро-монгольский. Приехали баскаки, ограбили город, уехали.
_______________________
Чем отличается татаро-монгольский от ордынско-русского способа собирать налоги?
***
В период ига башкиры платили кожаными рукавицами, шерстяными варежками, шкурами и ....уральской бронзой.
За медью купцы даже из Китая до Урала добирались.
В памяти народа осталась одаривать семьей невесты гостей на свадьбе варежками.
Иногда их количество доходило до 200 пар.
В калыме( выкупе невесты) обязательно главе рода дарилась большая чаша- пиала из березового капа в литом медном окладе.
Этот предмет у башкир баскаки часто отбирали силой



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  • 12 | 24.10.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 24.10.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.10.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть и второй способ собирать налоги: татаро-монгольский. Приехали баскаки, ограбили город, уехали.
_______________________
Чем отличается татаро-монгольский от ордынско-русского способа собирать налоги?
***
В период ига башкиры платили кожаными рукавицами, шерстяными варежками, шкурами и ....уральской бронзой.
За медью купцы даже из Китая до Урала добирались.
--------------
Ибн Фадлан про такое никаких записей не оставил. Про вырезанный из дерева амулет на шею упоминает.



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  • 13 | 24.10.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
Публикации: 320 | Комментарии: 35454 | Рейтинг: +5832,8
3 | 24.10.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрюша Макаров- редкий мудак!
---------------------------------
На УЖе можно повстречать еще более редкого.Как дела,Юрик?

==================Твой юрик давно вяло висит в провонявших мочой трениках. Не унывай. Если помажешь его красным перцем, результат будет положительный.
____________________
Печально, Юнг, что ты давно вяло висишь в провонявших мочой трениках.
Вот как ты опустился. А идея с перцем неплоха: если тебе кое-где смазать красным перцем, то, возможно, ты ещё сможешь быть похожим на человека.



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  • 14 | 24.10.2018, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Сладкий депутат Макаров.
Доход: 99,39 млн.р.
Недвижимость:
владеет двумя земельными участками 2915 кв. м. и жилым домом и видом на жительство в Испании.
В России двумя земельными участками (5000 кв. м) и жилым домом (746 кв. м) и участком (1837,3 кв. м).



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5

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  • 15 | 24.10.2018, 12:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1177 | Рейтинг: +329,2
Было не жалко платить налоги. Но когдазнаешь что эти деньги идут на яхты олигархам ,кремлевским олигофренам, на войнушки почему то не хочется платить. Медицина, промышленность, дороги убиты, на них денег нет а на лимпияды, чемпионаты и прочую хренотень всегда пожалуйста.



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  • 16 | 24.10.2018, 12:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15805 | Рейтинг: -2903,5
Ибн Фадлан про такое никаких записей не оставил. Про вырезанный из дерева амулет на шею упоминает.
-------------
Все более менее древние этносы относились к фаллосу как к святому, ведь это и сейчас не отрицается как автора любого человека.
Но вот про твоих татар еще 1000 лет ничего не могли знать по причине их полного отсутствия, так как не было соответствующего фаллоса, пока он не появился в 1920 году у Марджани.



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  • 17 | 24.10.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 24.10.2018, 12:51 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15801 | Рейтинг: -2903,1
Ибн Фадлан про такое никаких записей не оставил. Про вырезанный из дерева амулет на шею упоминает.
-------------
Все более менее древние этносы относились к фаллосу как к святому, ведь это и сейчас не отрицается как автора любого человека.
Но вот про твоих татар еще 1000 лет ничего не могли знать по причине их полного отсутствия, так как не было соответствующего фаллоса, пока он не появился в 1920 году у Марджани.
__________________________

Надо бы порыться, может отыщут литье амулета фаллоса из бронзы.



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1

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  • 18 | 24.10.2018, 13:19 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15805 | Рейтинг: -2903,5
Но вот про твоих татар еще 1000 лет ничего не могли знать по причине их полного отсутствия, так как не было соответствующего фаллоса, пока он не появился в 1920 году у Марджани.
__________________________

Надо бы порыться, может отыщут литье амулета фаллоса из бронзы.
---------------------
Неужели фаллос Марджани поставили как статую из бронзы? Вполне могет быть, ведь выродил же целый этнос.



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  • 19 | 24.10.2018, 13:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1485 | Рейтинг: -36,6
Для собирания налогов с самозанятых опять в разы увеличится число чиновников-социальных паразитов тем более что взяткоемкая работа собирание налогов. Штат чиновничества и так перекрыл все разумные пределы. Их надо содержать и конечно из бюджета.



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  • 20 | 24.10.2018, 17:28 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2952 | Рейтинг: -274,2
Все более менее древние этносы относились к фаллосу как к святому,
------------
Кац

у тебя есть амулет из фаллоса ?

Помница Троицкий даже надевал карнавальный костюм олицетворяющий фаллос. Иреку бы в пору пришелся такой костюм.



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