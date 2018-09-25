Налоги на налоги: Как еще обобрать народ?

В Госдуме работают удивительно талантливые экономисты. Который год они бьются над проблемой как собрать налоги с самозанятых: нянь, репетиторов, копирайтеров, бытовых мастеров и других людей, которые получают деньги из рук в руки. Сейчас депутаты сочинили очередной законопроект, суть которого сводится к прекрасному тезису: «Вы нам деньги, а мы вам ничего».Но даже этот маневр можно было провернуть по-умному, в несколько этапов. Сначала ввести стимулы, чтобы десятки миллионов зарегистрировались в этом статусе, а затем потихоньку вводить небольшие налоги. Но наш «слон в посудной лавке» сразу предупредил: «Кто зарегистрируется как самозанятый, тот заплатит налоги, а если нет, у того мы отберем весь его годовой доход в виде штрафа!» И сколько человек после такого заявления испытали желание пойти и зарегистрироваться?***В Госдуме перед первым чтением законопроекта о самозанятых гражданах предложили штрафовать людей, отказавшихся зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного дохода. Самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода, заявил на заседании думского комитета по бюджету его глава Андрей Макаров. «Мы предлагаем, что в случае если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал депутат.Видео:Налоги – это же ведь очень просто. Собирать их можно двумя путями. Первый я бы назвал американским с формулой «нет представительства – нет налогов». То есть в обмен на отданные государству деньги гражданин это государство контролирует. Например, на выборах. Но выборов в России нет.Или на местном уровне. Но здесь нам предлагают решить единственно важный вопрос: в какой цвет покрасить лавочки во дворе. Все остальное, сколько-нибудь значимое, уже определил чиновник.И граждане отлично это видят, знают, куда уходят собранные с них деньги. Сколько там миллиардов стоит пятиэтажная квартира Сечина, война в Сирии или годовой пиар Собянина? Сколько самозанятых будут трудиться ради этого?Ответ: ноль.Есть и второй способ собирать налоги: татаро-монгольский. Приехали баскаки, ограбили город, уехали. Кто не отдал свое добром – того повесили на воротах. Сегодня это, увы, именно наш, российский путь, но тут проблема: на воротах вешать как-то неловко, да и пойди еще их найди. Вот как понять, что Алексей Петрович, случайный прохожий, самозанятый? Как узнать, сколько он заработал? В прежние времена иголку под ногти – и готова налоговая декларация. А сейчас? Проблемка.Так и выходит, что единственный путь для России – с представительством. Когда гражданам выгодно и интересно отдавать деньги государству. Когда взамен им и пенсию (а не повышение пенсионного возраста), и выборы, и разнообразные стимулы, которые как раз и должны обсуждать депутаты в Думе.Но для этого нужны именно депутаты, а не назначенные ими баскаки.