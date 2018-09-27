В КПРФ считают, что на восьми участках округа были допущены «грубые нарушения», повлиявшие на итоги голосования.
В частности, были нарушены права членов комиссии с правом совещательного голоса: им не предоставлялась информация об избирателях, ходе голосования, числе проголосовавших и числе заявок, поданных для голосования на дому, отмечают коммунисты.
Кроме того, истец обращает внимание на то, что УИК №206 признала недействительными необычно большое количество бюллетеней для голосования за кандидатов по единому избирательному округу (245 штук).
В ответ на ходатайство представителя территориальной избирательной комиссии Ленинского района судья Артур Гималетдинов решил привлечь к разбирательству депутата Владимира Нагорного, признав его заинтересованным лицом.
В Курултае господин Нагорный получил должность председателя комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Следующее слушание по иску КПРФ назначено на 8 ноября.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Нагорного привлекают к судебному спору за мандат
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