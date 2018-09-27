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Нагорного привлекают к судебному спору за мандат

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Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома КПРФ к восьми участковым избирательным комиссиям Уфы. Компартия рассчитывает через суд оспорить результаты голосования 9 сентября в Ленинском одномандатном округе №7. Баллотировавшийся в этом округе от КПРФ в парламент Башкирии кандидат Евгений Романчиков проиграл 200 голосов (2%) кандидату от «Патриотов России», бывшему руководителю администрации главы республики Владимиру Нагорному.

Нагорного привлекают к судебному спору за мандат


В КПРФ считают, что на восьми участках округа были допущены «грубые нарушения», повлиявшие на итоги голосования.

В частности, были нарушены права членов комиссии с правом совещательного голоса: им не предоставлялась информация об избирателях, ходе голосования, числе проголосовавших и числе заявок, поданных для голосования на дому, отмечают коммунисты.

Кроме того, истец обращает внимание на то, что УИК №206 признала недействительными необычно большое количество бюллетеней для голосования за кандидатов по единому избирательному округу (245 штук).

В ответ на ходатайство представителя территориальной избирательной комиссии Ленинского района судья Артур Гималетдинов решил привлечь к разбирательству депутата Владимира Нагорного, признав его заинтересованным лицом.

В Курултае господин Нагорный получил должность председателя комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Следующее слушание по иску КПРФ назначено на 8 ноября.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 26.10.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни коммунисты что-то там еще шубуршаться, а остальным "партиям" все до фени...



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  • Участник
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  • 2 | 26.10.2018, 10:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Коммунисты ? Горби коммунисты будет правильнее. Коммунистов перебили еще в ВОВ .В партии приспособленцы нужна и Она есть партия нового типа.



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 26.10.2018, 10:28 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Герасим!! Вот я тебя никак не пойму! То ты ерунду разную пишешь , то начинаешь умные вещи писать ! Трезво мыслить , хорошо анализировать , как вот тебя понять ? Кто ты есть на самом деле ?



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 26.10.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.10.2018, 10:28 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1802 | Рейтинг: +442
Герасим!! Вот я тебя никак не пойму! То ты ерунду разную пишешь , то начинаешь умные вещи писать ! Трезво мыслить , хорошо анализировать , как вот тебя понять ? Кто ты есть на самом деле ?
++++++++++++++++++++++

Если бы он сам понимал кто он такой, он бы сразу перестал присылать наборы букв, нащупал бы свою ориентацию. Он смесь Герасима и Му-Му.



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  • 5 | 26.10.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ты есть на самом деле ?
***************
Тоже не узнаю его в гриме.
Ксения Собчак?
А, б-же мой-Ринат Баимов?



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  • Участник
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  • 6 | 26.10.2018, 10:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
3 Скорпион ! Я один из Вас из неравнодушных граждан России.Которому не по что происходит в России.Над Нами просто издеваются социальные паразиты .Почему издеваются? Проще лозунг : Пролетарии всех стран объединяйтесь. Для чего? Что бы вместе отстаивать Свои права на жизнь.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 26.10.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.10.2018, 10:42 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1551 | Рейтинг: -36,3

Над Нами просто издеваются социальные паразиты .Почему издеваются? Проще лозунг : Пролетарии всех стран объединяйтесь.
____________________
Если тебя пролетарии не слышать, может их нет?



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  • Гость
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  • 8 | 26.10.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нагорный кагбэ и якобы "занимался развитием" Орджоникидзевского и Ленинского р-нов?
Ленинский р-н полная задница, равный ему по негативу и Орджоникидзеский.
На днях в Орджоникидзевском р-не рухнула на жильцов стена барака, еще в 90-х признанного аварийным.
А жители затона,дома которых попадают под затопление понят знаменитое: " Не там строились!"



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  • 9 | 26.10.2018, 11:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
7 посмотри те в вике .Пролетариат это человек у которого нет средств производства а у современного гражданина России нет ни средств производства -заводов фабрик но и нет природных ресурсов и земли. Правда в место кандалов кредиты что модернизированное финансовое рабство. Кто же владелец земли природных ресурсов?



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  • Гость
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  • 10 | 26.10.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.10.2018, 10:56 | Автор

Если тебя пролетарии не слышать, может их нет?
==================================================
Думаю Вы правы !
За 25 лет правления Ельцин - Медведев - Путин , с лица Российской земли ИСЧЕЗЛО ( разрушили ) 78 тысяч заводов и фабрик !
48 тысяч сельхоз предприятий различного направления !
В большинстве только десятки миллионов безработных и пенсионеров !!



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  • 11 | 26.10.2018, 12:27 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Из за того что барыги и торгаши громко орут не слышно простых граждан !!



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  • 12 | 26.10.2018, 12:50 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Кто то сейчас может пойти и получить квартиру !? Сколько они народу обманули с квартирами !? Сколько обманутых дольщиков !? В этой отрасли аферист на аферисте сидит и аферист аферистом погоняет !!



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  • 13 | 26.10.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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отдельно для Хруля...Романчиков , молодой парень, я с ним встречался, у него своё видение, как в принципе и у всей молодёжи в рескоме. Молодежь КПРФ считает, что пока Зю , кутлгужин и иже с ними деды совейской закалки . сидят у руля - ловить нечего, т.е КПРФ - болото. а вот как и сдвинуть с места , что бы выпустить прогрессивную молодежь они пока не знают. Хотя вот тому же Романчикову поступало предложение стать председателем рескома. щас пока не знаю как там дело движется, но отслеживаю периодически...
ну а по Владимиру Александровичу... вчера тока на проуфу поглядел потылицына о бенефициарах при стройках на саммитах и там недвусмысленно одним из первых стоИт нынешний председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.
турк



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  • 14 | 26.10.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Герасим!! Вот я тебя никак не пойму! То ты ерунду разную пишешь , то начинаешь умные вещи писать ! Трезво мыслить , хорошо анализировать , как вот тебя понять ? Кто ты есть на самом деле ?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Он оборотень в погонах. Погоны у него под пиджаком.



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  • 15 | 26.10.2018, 14:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
тук вот у Вас откуда? Вы употребляете совьинный помет из официальных СМИ. Вы видели что бы кого то из порядочных людей в телевизоре? Вот что значит политическая не зрелась. Дом 2 то смотрите? Это детище кандидата в президенты РФ. А то что Зю оппортунист и трусливый приспособленец тут Вы правы. Предложение отменить голосование по партийным спискам и такие как Зю Жириновский и т д в гос думу не будут выбраны. Молодежь ушал к А Навальному. Они требуют перемен -движения в перед а при Зю застой и гниение . Да и про кутлугужина Вы правы -земляк Бабая и наверняка выставит Себя кандидатом от КПРФ на выборах главы региона. Был Я на митингах против пенсионной реформы .Надеюсь что таким приспособленцам как кутлугужин вообще не место в партии КПРФ.



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  • 16 | 26.10.2018, 14:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Дима грамотный и настырный молодой человек.За Ним молодежь пойдет. Хотя как попадают во власть так начинается разложение . Посмотрим как пойдут дела дальше.Но пасаран. А остальные петелицын и Ему подобные на этом просто делают деньги.



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  • 17 | 26.10.2018, 14:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Романчиков местный Грудинин. По чувствовали что за КПРФ будущее и все кинулись в КПРФ бизнесмены и прочие дельцы а скорее всего мандаты по партийному списку дешевле чем в других партиях и движениях.



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  • 18 | 26.10.2018, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где ваш Арсланов Файзит пусть он нам зарплату дас сам живет как бай машины меняет, а зарплату не отдает депутат хренов. Убижал в Турцию и думает у него проблемы кончились.



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  • 19 | 26.10.2018, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
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От делается лёгким испугом.



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  • 20 | 26.10.2018, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зампрокурор Башкортостана Олег Горбунов, которого подозревают в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей (ч.6 ст. 290 УК), попытался уехать из страны рейсом из аэропорта Шереметьево, но был задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СК).
******
То ли еще будет?



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