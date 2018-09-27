Нагорного привлекают к судебному спору за мандат

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома КПРФ к восьми участковым избирательным комиссиям Уфы. Компартия рассчитывает через суд оспорить результаты голосования 9 сентября в Ленинском одномандатном округе №7. Баллотировавшийся в этом округе от КПРФ в парламент Башкирии кандидат Евгений Романчиков проиграл 200 голосов (2%) кандидату от «Патриотов России», бывшему руководителю администрации главы республики Владимиру Нагорному.В КПРФ считают, что на восьми участках округа были допущены «грубые нарушения», повлиявшие на итоги голосования.В частности, были нарушены права членов комиссии с правом совещательного голоса: им не предоставлялась информация об избирателях, ходе голосования, числе проголосовавших и числе заявок, поданных для голосования на дому, отмечают коммунисты.Кроме того, истец обращает внимание на то, что УИК №206 признала недействительными необычно большое количество бюллетеней для голосования за кандидатов по единому избирательному округу (245 штук).В ответ на ходатайство представителя территориальной избирательной комиссии Ленинского района судья Артур Гималетдинов решил привлечь к разбирательству депутата Владимира Нагорного, признав его заинтересованным лицом.В Курултае господин Нагорный получил должность председателя комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Следующее слушание по иску КПРФ назначено на 8 ноября.