Что творится в МВД Башкирии?

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, который потряс не только республику, но и всю страну. Вседозволенность и цинизм стражей порядка, замешанных в преступлении, поражает.Напомним, в ночь на 30 октября в Уфе, в здании Отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Уфимскому району трое крупных чинов полиции – начальник УВД Уфимского района 51-летний Эдуард, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Г., а также 30-летний инспектор управления по миграции Павел Я. – употребляли спиртные напитки. В процессе пьянки в кабинет была приглашена сотрудница-дознаватель, мужчины ее опоили и изнасиловали. Как выяснилось позже, пострадавшей оказалась 23-летняя дочь высокопоставленного офицера Росгвардии. На следующий день она написала заявление в следственный комитет. Подозреваемые задержаны, уголовное дело возбуждено, а в Уфу приехала целая группа расследователей из федерального МВД.Между тем, это не единственное громкое преступление, связанное с участием сотрудников полиции, за последний год.Аферы из УЭБ и ПКНапомним, экс-замначальника одного из отделов УЭБ и ПК МВД по РБ Ильнур Юсупов подозревается по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения», «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права граждан на жилое помещение».По материалам дела, Юсупов превысил служебные полномочия, когда незаконно предоставил своей жене право на участок размером 15 соток в Уфимском районе. Также он незаконно выделил 32 гражданам около 120 гектаров земли в деревне Нурлино. Далее земли были оформлены на его близких, родных и друзей. Местному бюджету причинен ущерб в размере более 6 млн рублей.Уголовное дело по данному факту было передано в суд для рассмотрения по существу.По данному делу сейчас идет суд.«Уфимский Захарченко»Сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности 36-летний Раиль Миргалеев был уволен по отрицательным мотивам. Такая формулировка заканчивается для экс-стражей порядка судебной скамьей и приговором. А Миргалеева заподозрили в вымогательстве.А дело в том, что другой сотрудник УСБ, Буреко, продал удостоверения уволенных полицейских двум гражданским. Те использовали корочки для того, чтобы вымогать деньги у наркодилеров. И именно продавец наркотиков не выдержал и обратился в ФСБ. Так удалось дойти до начала этой цепочки - организатора схемы, Миргалеева.Любопытно, сколько было обнаружено имущества у полицейского и его родственников, это никак не соотносится с уровнем их доходов. В частности, у семьи полицейского было найдено 10 квартир: 7 – в Уфе и 3 – в Евпатории, 5 домов в Нижегородке, Чишминском районе и поселках Жуково, Булгаково Уфимского района. Также у семьи полицейского изъяли автомобиль Chevrolet Captiva. По самым скромным подсчетам, стоимость имущества может составлять порядка 50 млн рублей.Заказное убийство на Мингажева43-летний экс-сотрудник СОБРа стал исполнителем заказного убийства бизнесмена Павла Кабанова, которое произошло 20 октября 2017 года. А его заказчик - экс-начальник Управления по делам печати Башкирии полковник милиции Эдуард Юлдашев.На убийство экс-сотрудник органов решился за 750 тысяч рублей. Более двух месяцев он выслеживал свою жертву. В октябре он дождался «заказанного» бизнесмена на подземной парковке и четырежды выстрелил ему в голову. После этого он выбросил пистолет в реку.Однако покушение не удалось – благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший выжил.Послание силовикамВ настоящее время в Уфе уже работает специальная комиссия по внутренней безопасности из МВД России, присланная специально для разбирательств по существу. Свое расследование ведет также Следственный комитет.Остается добавить, что скандал с участием офицеров полиции случился в аккурат после нашумевшей фразы врио главы Башкирии о руководителях в погонах. В минувший понедельник, отчитывая руководство ГИБДД за плохую работу, Радий Хабиров изрек: «Если офицеру–руководителю ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол и стреляется, либо достойно увольняется».Фраза, брошенная явно неслучайно, служит сейчас интересным маркером порядочности руководства МВД. После такого позора на всю страну, вероятно, должны последовать кадровые решения и на уровне министерства.