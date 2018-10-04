Что творится в МВД Башкирии?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Lensmaster

Рейтинг публикаций
Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Что творится в МВД Башкир ...

Можно, конечно, еще долго стебаться над случившемся, но на самом мы ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Что творится в МВД Башкир ...

Если насилуют себе подобных, то что же они делают с с рядовыми гражда ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Гильмутдинов, в общем-то, ...

1 | 02.11.2018, 08:16 | Автор: Герасим Публикации: 1 | Комментарии: 1 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Для меня комсомол – это, прежде всего Молодёжная организация! Других н ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Сергей Наумкин: Я верю – ...

40 | 29.10.2018, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Хабиров обязал чиновников ...

18 .я согласен с Куха апа. Как всегда точные и убийственные выражения ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   33403    146

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   33461    34

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   34310    28

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   17833    19

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   24218    13

Обсуждаемое за месяц
Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   18378    146

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   20997    34

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   32184    28

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   43108    19

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   23239    13

Последние публикации
Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   18657    146

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   26186    34

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   19952    28

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   20415    19

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   19549    13

С украденными ...

Благотворительный фонд «Урал», который контролирует первый президент Башкирии ...
  1.11.2018   37949    76

Содомия в УВД Уфимского ...

Предположительно, в ночь с 29 на 30 октября начальник полиции Уфимского района ...
  1.11.2018   17741    327

Арестован подельник ...

Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии. Суд ...
  1.11.2018   39979    13

Лилия Чанышева подала в ...

30 октября Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте», чтобы признать ...
  1.11.2018   12869    19

Новый мэр Уфы отчитал ...

В администрации города прошло первое оперативное совещание во главе с новым ...
  31.10.2018   34979    63

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (9)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
В День автомобилиста ...

Важность праздника и автомобильной сферы в целом врио главы Башкирии отметил на ...
  29.10.2018   36817    16

Хамитов. Каким ...

Медиакорсеть публикует мнение известного политтехнолога Аббаса Галлямова. ...
  29.10.2018   41062    53

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Поздравляю всех с Днём комсоМола! А мне, благодаря родителям и звёздам, ...
  29.10.2018   38749    66

Хабиров: «В республике ...

Врио Главы РБ при встрече с жителями Баймакского района подчеркнул, что в ...
  29.10.2018   24839    59

ФСБ задержало ...

При попытке сбежать за границу сотрудники ФСБ задержали бывшего первого ...
  29.10.2018   41743    39

Читаемое за месяц
Кругом охранники Путина ...

Специфический кадровый резерв в России связан с особой организацией власти, в ...
  4.10.2018   31090    20

До гроба без пенсий: ...

Президент подписал поправки в пенсионное законодательство, главная среди ...
  4.10.2018   12019    22

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  4.10.2018   16704    13

Работа идет. ФСБ ...

Задержан бизнесмен, которого называют вхожим к руководству прокуратуры ...
  4.10.2018   19193    17

Роберт Загреев вышел на ...

Суд признал активиста виновным в "публичных призывах к осуществлению ...
  4.10.2018   16586    101


Что творится в МВД Башкирии?

Оценили
2


Letyshops [leads]

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, который потряс не только республику, но и всю страну. Вседозволенность и цинизм стражей порядка, замешанных в преступлении, поражает.

Что творится в МВД Башкирии?


Напомним, в ночь на 30 октября в Уфе, в здании Отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Уфимскому району трое крупных чинов полиции – начальник УВД Уфимского района 51-летний Эдуард, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Г., а также 30-летний инспектор управления по миграции Павел Я. – употребляли спиртные напитки. В процессе пьянки в кабинет была приглашена сотрудница-дознаватель, мужчины ее опоили и изнасиловали. Как выяснилось позже, пострадавшей оказалась 23-летняя дочь высокопоставленного офицера Росгвардии. На следующий день она написала заявление в следственный комитет. Подозреваемые задержаны, уголовное дело возбуждено, а в Уфу приехала целая группа расследователей из федерального МВД.

Между тем, это не единственное громкое преступление, связанное с участием сотрудников полиции, за последний год.

Аферы из УЭБ и ПК

Напомним, экс-замначальника одного из отделов УЭБ и ПК МВД по РБ Ильнур Юсупов подозревается по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения», «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права граждан на жилое помещение».

По материалам дела, Юсупов превысил служебные полномочия, когда незаконно предоставил своей жене право на участок размером 15 соток в Уфимском районе. Также он незаконно выделил 32 гражданам около 120 гектаров земли в деревне Нурлино. Далее земли были оформлены на его близких, родных и друзей. Местному бюджету причинен ущерб в размере более 6 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту было передано в суд для рассмотрения по существу.

По данному делу сейчас идет суд.

«Уфимский Захарченко»

Сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности 36-летний Раиль Миргалеев был уволен по отрицательным мотивам. Такая формулировка заканчивается для экс-стражей порядка судебной скамьей и приговором. А Миргалеева заподозрили в вымогательстве.

А дело в том, что другой сотрудник УСБ, Буреко, продал удостоверения уволенных полицейских двум гражданским. Те использовали корочки для того, чтобы вымогать деньги у наркодилеров. И именно продавец наркотиков не выдержал и обратился в ФСБ. Так удалось дойти до начала этой цепочки - организатора схемы, Миргалеева.

Любопытно, сколько было обнаружено имущества у полицейского и его родственников, это никак не соотносится с уровнем их доходов. В частности, у семьи полицейского было найдено 10 квартир: 7 – в Уфе и 3 – в Евпатории, 5 домов в Нижегородке, Чишминском районе и поселках Жуково, Булгаково Уфимского района. Также у семьи полицейского изъяли автомобиль Chevrolet Captiva. По самым скромным подсчетам, стоимость имущества может составлять порядка 50 млн рублей.

Заказное убийство на Мингажева

43-летний экс-сотрудник СОБРа стал исполнителем заказного убийства бизнесмена Павла Кабанова, которое произошло 20 октября 2017 года. А его заказчик - экс-начальник Управления по делам печати Башкирии полковник милиции Эдуард Юлдашев.

На убийство экс-сотрудник органов решился за 750 тысяч рублей. Более двух месяцев он выслеживал свою жертву. В октябре он дождался «заказанного» бизнесмена на подземной парковке и четырежды выстрелил ему в голову. После этого он выбросил пистолет в реку.

Однако покушение не удалось – благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший выжил.

Послание силовикам

В настоящее время в Уфе уже работает специальная комиссия по внутренней безопасности из МВД России, присланная специально для разбирательств по существу. Свое расследование ведет также Следственный комитет.

Остается добавить, что скандал с участием офицеров полиции случился в аккурат после нашумевшей фразы врио главы Башкирии о руководителях в погонах. В минувший понедельник, отчитывая руководство ГИБДД за плохую работу, Радий Хабиров изрек: «Если офицеру–руководителю ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол и стреляется, либо достойно увольняется».

Фраза, брошенная явно неслучайно, служит сейчас интересным маркером порядочности руководства МВД. После такого позора на всю страну, вероятно, должны последовать кадровые решения и на уровне министерства.

Денис Мельников, ПроУфу
Оригинал публикации




« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 02.11.2018, 08:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
По мнению кухарки и турка мена это не изнасилование -три человека в погонах мало нужен хотя бы взвод а лучше рота рос гвардии.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 02.11.2018, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ясно всем что полиция не работает они пишут отчёты и получают зарплату,



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 02.11.2018, 08:30 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Это рядовой эпизод из жизни современной полиции случайно вылезший на ружу. Полиция -изменники Родины на оккупированных территориях СССР в годы ВОВ вообще сжигали живьем деревни вместе с жителями например Хатынь расстреливали евреев в Бабьем яру.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 02.11.2018, 08:30 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Это рядовой эпизод из жизни современной полиции случайно вылезший на ружу. Полиция -изменники Родины на оккупированных территориях СССР в годы ВОВ вообще сжигали живьем деревни вместе с жителями например Хатынь расстреливали евреев в Бабьем яру.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 02.11.2018, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если насилуют себе подобных, то что же они делают с с "рядовыми" гражданами!? А потом в 40 лет уходят на "заслуженный" отдых с пенсиями о которых можно только мечтать.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 02.11.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«вероятно, должны последовать кадровые решения и на уровне министерства.»

При чём здесь МВД? Их подставили отдельные сотрудники.
Где здесь причинная преступная связь?
МВД в данном случае является потерпевшей стороной во всех аспектах.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 02.11.2018, 08:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Друзья 7 ноября 2018 года всем кому не безразлична судьба России принять участие в шествие и митинге . Сбор в 12 часов начало демонстрации в 12.30 митинг в 13 часов на площади Ленина ост Горсовет.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 02.11.2018, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если насилуют себе подобных, то что же они делают с с "рядовыми" гражданами!? А потом в 40 лет уходят на "заслуженный" отдых с пенсиями о которых можно только мечтать.
______________________________________________

Простым гражданам достаются предметы неодушевленные, тогда как своим коллегам проявляется все-таки какое никакое теплое, я бы даже сказал отеческое отношение.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 02.11.2018, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ожила диваевщина по поводу возвращения Ахметханова. Все это сигналит о реанимации рахимовских порядков с убийствами и изнасилованиями. Спасибо кремлинам за всею



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 02.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как это "моя милиция меня бережет", если они сами себя не могут защитить от собственных насильников?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 02.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот бы комиссия МВД РФ поверила деятельность 8 отдела Уфы.
Много интересного узнала бы о разрыве показателей и реальностей, о кадровой работе, о технике общения с людьми, о "посиделках" с девочками на ипподроме?
Комиссия получила реальный отрицательный ответ на вопросы жителей: стала ли лучше работать местная полиция после увольнения прежнего начальника, попавшегося с поличным на взятке?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 02.11.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 02.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот бы комиссия МВД РФ поверила деятельность 8 отдела Уфы.
++++++++++++++++

Размечтался! Они выпустят пар и улетят. Зачем им смешать с грязью всю свою систему?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 02.11.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если насилуют себе подобных, то что же они делают с с "рядовыми" гражданами!? А потом в 40 лет уходят на "заслуженный" отдых с пенсиями о которых можно только мечтать.
______________________________________________

Простым гражданам достаются предметы неодушевленные, тогда как своим коллегам проявляется все-таки какое никакое теплое, я бы даже сказал отеческое отношение.
___________________________________________

Дополнение:
Простым гражданам достаются, как правило, предметы неодушевленные, в то время как свои коллеги щедро одариваются душевной и телесной теплотой.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 02.11.2018, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35585 | Рейтинг: +5833,9
"Прижал в коридоре, расстегнул пуговицу": откровения жертвы полицейского домогательства
Изнасилование дознавателя в Уфе заставило другую пострадавшую от харасмента в органах вспомнить свою историю

вчера в 21:59, просмотров: 21947
Изнасилование уфимской полицейской коллегами, заставило задуматься — насколько частое это явление, и удается ли женщинам в погонах отомстить обидчикам и усадить их на скамью посудимых.
Оказалось, что прецедент в России до сего момента был только один. И закончился он для смелого сержанта патрульно-постовой службы Челябинска. Не побоявшейся пойти против системы и сексуальных притязаний начальства, весьма печально. И все-таки она не боится говорить открыто свое имя.

Любовь Герасимова — бывший сотрудник патрульно-постовой службы города Челябинска, сержант полиции. У нее высшее юридическое образование и почти 12 лет безупречной службы. А еще четверо детей. Она не замужем, получается, единственный кормилец в семье.

Она, наверное, единственная женщина-полицейский в России, кто решил дать отпор сексуальным домогательствам на работе начальства и... поплатилась за это.

«Я не жалею о том, что не смолчала. Потому что таких, как я — за которыми никто не стоит, и поэтому их можно насиловать, принуждать к сексу, унижать, в органах тысячи и тысячи. Девочке из Уфы повезло, у нее папа оказался генералом Росгвардии и поэтому, думаю, это преступление удастся довести до суда и насильники будут наказаны. А сколько совсем молоденьких девчонок, с которыми это произошло, — но они были вынуждены терпеть это, чтобы остаться в полиции».

Все началось, по словам Любы, примерно девять лет назад. К тому времени она была уже опытный постовой. Хотя и пришла в полицию в 2005-м — в 32 года. «Хулиганы ведь не только мужчины, но и женщины. В каждом патруле должна быть представительница слабого пола, чтобы работать с задержанными нарушительницами правопорядка. Моя работа заключалась в обслуживании праздничных мероприятий, спортивных соревнований, концертов. Пусть говорят, что это самый низ полиции. Но меня все устраивало. Я мечтала когда-нибудь выйти с этой должности на заслуженный отдых. Все было тихо и спокойно, пока в наш полк не назначили нового заместителя командира. По званию он был майор. Он начал обращать на меня пристальное внимание.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 02.11.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 02.11.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если насилуют себе подобных, то что же они делают с с "рядовыми" гражданами!? А потом в 40 лет уходят на "заслуженный" отдых с пенсиями о которых можно только мечтать.
______________________________________________

Простым гражданам достаются предметы неодушевленные, тогда как своим коллегам проявляется все-таки какое никакое теплое, я бы даже сказал отеческое отношение.
___________________________________________

Дополнение:
Простым гражданам достаются, как правило, предметы неодушевленные, в то время как свои коллеги щедро одариваются душевной и телесной теплотой.
++++++++++++++++++

И самое важное и главное:

Все это вешается на уши простолюдинам как забота об их здоровье и жизни.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 02.11.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.11.2018, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если насилуют себе подобных...

---------------------

Как говаривал ротмистр Лемке: "Скорей бы вы друг друга ухлопали!.." ("Свой среди...")



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 02.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Размечтался! Они выпустят пар и улетят. Зачем им смешать с грязью всю свою систему?
+++
Да допекли своей праздной жизнью "родоплеменные"!
Ничего в сегодняшней жизни не осталось, кроме мечтаний.
В т.ч. как бы набрать больше плюсов к потребности съеба из проклятой б-гом и людьми полукриминальной "страны башкир"



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 02.11.2018, 09:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28827 | Рейтинг: -693
Радий Хабиров изрек: –
... тихонько уходит за угол и стреляется
------------
УК РФ Статья 110.1. СКЛОНЕНИЕ к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства

1. СКЛОНЕНИЕ к совершению самоубийства путем уговоров, ПРЕДЛОЖЕНИЙ, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства -

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
------------
То есть Хабиров сам должен уйти с должности, по статье



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 02.11.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забавно, что же посоветует "врио" министру внутренних дел Башкортостана? Или и генерал-майору посоветует "тихонько уйти за угол и,,,". А, быть может, не высосет ли из пальца нечто нетрадиционное средство наказания для грешников?

"Врио", пожелавший закручиванием гаек решить вовсе нерешаемые, на сегодня, проблемы Республики, или внимательно начнет вникать в ситуацию или самому придется тихонько уйти с поста.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 02.11.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 02.11.2018, 09:53 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28815 | Рейтинг: -693,7
Радий Хабиров изрек: –
... тихонько уходит за угол и стреляется
------------
УК РФ Статья 110.1. СКЛОНЕНИЕ к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства

1. СКЛОНЕНИЕ к совершению самоубийства путем уговоров, ПРЕДЛОЖЕНИЙ, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства -

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
------------
То есть Хабиров сам должен уйти с должности, по статье
++++++++++++++++
Хабиров соплеменник, но истина дороже!

100%+



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com