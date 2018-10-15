В Башкирии 5 полицейских обвиняются в мошенничестве на 8 миллионов рублей

В Башкортостане пять автоинспекторов и 15 граждан обвиняются в страховом мошенничестве на 8 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.По версии следствия, с октября 2016-го по июль 2017 года обвиняемые 23 раза инсценировали ДТП и подделывали документы о технических повреждениях автомобилей. Документы предоставлялись страховым компаниям, которые выплачивали денежные компенсации.Дело передано в Кировский районный суд Уфы. 15 человек обвиняются по статье "Мошенничество в сфере страхования", а дорожные полицейские — еще в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.