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В Башкирии 5 полицейских обвиняются в мошенничестве на 8 миллионов рублей

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В Башкортостане пять автоинспекторов и 15 граждан обвиняются в страховом мошенничестве на 8 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Башкирии 5 полицейских обвиняются в мошенничестве на 8 миллионов рублей


По версии следствия, с октября 2016-го по июль 2017 года обвиняемые 23 раза инсценировали ДТП и подделывали документы о технических повреждениях автомобилей. Документы предоставлялись страховым компаниям, которые выплачивали денежные компенсации.

Дело передано в Кировский районный суд Уфы. 15 человек обвиняются по статье "Мошенничество в сфере страхования", а дорожные полицейские — еще в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.











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