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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Особый, долговой путь вперемешку с духовностью

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Греф в субботу в интервью России-1: «Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году — больше брать потребительские кредиты, стали тратить. Немножко, видимо, стало больше уверенности в этом году, нежели в прошлом».

Особый, долговой путь вперемешку с духовностью


Вот серьезно, влезание населения в долговую кабалу — это показатель его «уверенности»?

Сегодня 2⁄3 работающих россиян имеют долги и отдают банкам почти четверть своих доходов: (PTI на 1 октября 2018 — 23,6%, данные НБКИ). Для сравнения PTI в США в октябре 2018 составляет менее 10%. Мы оставили американцев далеко позади…

Рост кредитования населения при низких доходах (сейчаc реальные располагаемые доходы населения на 9,5% ниже 2013 года) — это не показатель его уверенности в завтрашнем дне. Это, скорее, усталость от кризиса и попытка хоть как-то (пусть в долг) улучшить свое положение, воспользовавшись рыночными условиями (снижением процентной ставки ЦБР).

СерпомПо, Эхо Москвы






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  • 1 | 19.11.2018, 09:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Понятно что либералы передергивают. Напомню Эхо Москвы финансирует газпром . За что кормят то и тиражируют. Пример на УЖе некой особи платят 15 тысяч Она и тиражирует по выданной методичке. А то что фейки антироссийские дело десятое.Азохен вей.



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  • 2 | 19.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Режим в России олигархическо-компрадорский подконтрольный транснациональным корпорациям, рапродажа ресурсов по назначенным ценам и возврат значительной части бабла в банки стран Буржуинии... и для себя любимых вывод отпиленного бабла за бугор, покупка недвижимости, домов, дворцов, вилл и пр.пр.. Семьи практически всех министров федерального правительства проживают за границей. Сами федеральные чиновники уезжают за границу к семьям на выходные, возвращаясь потом на работу в Москву. Россия - дойная корова: нарубил достаточно бабла - свалил за границу насовсем. В т.н.российских "госкомпаниях" в советах директоров сидят ребятишки от Ротшильдов, Рокфеллеров и прочих. Российские ресурсы должны исправно поступать в страны Буржуинии. Достаточно зайти на сайт той же Роснефти, глянуть Совет директоров, Правление и погуглить буржуинские фамилии (кто есть кто)... кстати Путин пристроил туда своего германского дружка Шрёдера, ну типа Нордстрим помогает продвигать...



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  • 3 | 19.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо ходить в зону к Улюкаеву, как шаману, вот кто точно знает где дно российской экономики.



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  • 4 | 19.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чем базар?!
Посмотрите на показатели деятельности сбера и в поймете кто в России хозяин:
1. Сбербанк за 2017 г. получил 674 млрд руб. чистой прибыли, увеличив ее на 30% (данные без учета событий после отчетной даты). Об этом говорится в отчетности банка по российским стандартам.
2. Чистая прибыль Сбербанка за шесть месяцев 2018 года достигла 397,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем — июнем 2017-го на 25,5%. Об этом свидетельствуют данные полугодовой отчетности банка по РСБУ.



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  • 5 | 19.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Болдьной человек с поносом бреда. Его еще всерьез кто-то воспринимает.



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  • 6 | 19.11.2018, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61903 | Рейтинг: +12220,7
"Пойдём полицию вызывать. Нет, не надо, на нас подумают"
- Питерские школьники нашли труп пенсионерки в кустах, но вызывать ментов не стали,потому что знают, как иногда работают правоохранительные органы.

https://twitter.com/mugabebe/status/1064168147480207361
_____________________________
Не иногда - а почти всегда. Кто заявил о трупе, того и сажают под пытками...
За примером далеко не пойду - за убийство безногого Анвара, посадили его соседа по квартире(коммуналке), который труп и обнаружил.
Под пытками взял на себя... угрожали еще и жену у него на глазах пытать и е-бать... на этом и сломался...
А бухал Анвар совсем с другими соседями... но расследовать, как полагается - менты не захотели... ко мне, как к соседке сверху, которая много чего слышала в том вечер(комната Анвара под моей кухней, а я сидела за компом и слышала их голоса с пьянки) - даже не заходили с опросом - а не слышали ли вы что нибудь в этот вечер и ночь?!
Заходил только адвокат, молоденький... может даже назначенный. Дала показания ему... НО! Жена ко мне подошла буквально накануне вечером перед моим отъездом на отдых с приглашение выступить на заключитеьном заседании суда в качестве свидетеля(без повестки!) - как раз в момент моего отъезда... но билеты и путевки уже куплены и перенсти отъезд было чревато большими финансовыми потерями... Да и что мое слово на суде - супротив и "чистосердечного признания"?! Хотя очень жалею, что не смогла хоть как-то попытаться защитить невиновного... да и не факт, что судья разрешил/а бы мне дать показания, раз повестку не выписывал/а...
И убийца(тоже сосед, но с другого этажа) так и ходит на свободе... весь дом прекрасно знает, что отец или сыновья и есть настоящие убийцы, но ничего поделать не может.
Надо сказать, что после этого семья убийцы(а их там трое не считая матери - отец и два сына, алкаши и дебоширы, кто из них конкретно перерезал горло Анвару - это их тайна) - заметно притихли... перестали буянить и накидываться на наших парней, хвосты по-прижали... что тоже какбэ является косвенным признанием их вины.



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  • 7 | 19.11.2018, 13:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
7 да вот так общага у Тебя кухня. Вот у Тебя и поехала крыша от тяжелых условий жизни в общаге. Но Так то Ты встаешь на путь исправления сегодня меньше материшься и обзываешься в интернете .Но еще не вечер и ты пока соображаешь. Совет не пей когда садишься за комп троллить .Это же твоя работа и тебе за это платят. Азохен вей.



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  • 8 | 19.11.2018, 13:58 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11620 | Рейтинг: -1858,6
... но билеты и путевки уже куплены и перенсти отъезд было чревато большими финансовыми потерями... Да и что мое слово на суде - супротив и "чистосердечного признания"?! Хотя очень жалею, что не смогла хоть как-то попытаться защитить невиновного... да и не факт, что судья разрешил/а бы мне дать показания, раз повестку не выписывал/а...
_______________________________________________
Так поступило бы 95 процентов населения.
А потом бы бы себе оправдания.

Об этом много говорится, пишется и поётся в песнях.

...Он топил свою совесть в тяжелом вине.
Перед ним, как живой, тот парнишка стоял,
Тот, который его об одном умолял...

...Никто поделать ничего не смог.
Нет, смог один, который не стрелял.



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  • 9 | 19.11.2018, 15:44 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28998 | Рейтинг: -695,7
http://www.pravoslavie.ru/95305.html

Все лучшее – мужу!

Предлагаем вашему вниманию запись фрагмента духовной встречи слушателей ВБК МДА с архимандритом Георгием (Шестуном), доктором педагогических наук, профессором, академиком РАЕН, настоятелем Заволжского монастыря

Что делает молодая мама после рождения малыша? Она занимается только ребенком. На мужа ни сил, ни времени у нее нет. Он приходит с работы – жена с младенцем: кормит его, купает, гуляет. Потом устала – спит. Муж день терпит, два, месяц, год, а потом и говорит: «А я здесь зачем? Кому я нужен?»

Муж может быть в семье только главой. Поэтому ему должны уделять любовь и внимание в первую очередь. Женщине нужно понимать, что главный в ее семье предмет заботы – это ее супруг. Дети – явление временное: вырастут, уйдут и будет у них своя жизнь. А муж-то останется. Если не разведетесь…

Кого в России всегда сажали на лучшее место? Кому первому подавали тарелку за столом? Мужу. Весь традиционный уклад жизни напоминал, кто в доме хозяин.

«Все лучшее – детям» – призывали в советское время. Нет, надо бы написать в каждой семье другой плакат: «Все лучшее – мужу!»

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава Церкви…» (Еф. 5:22–23).

То есть важно не просто почитать, уважать его, но трепетать, испытывать благоговение, повиноваться супругу, как Господу, – как Божественному наместнику в твоей жизни. Это, конечно, величайший подвиг.

У нас в целом мужчины все это знают, поэтому женщины нередко могут услышать: «Знай свое место, помни, кто в доме хозяин». Действительно, глава жене – муж. Но главой мужа является Христос. Поэтому семья и называется «малой Церковью». Так что, если муж Христа не любит, не слушает, живет «без царя в голове», то становится самодуром.

Если отец не слушается Христа, не живет по Божиим заповедям, значит он – непослушный человек. Если жена не чтит мужа, она тоже не имеет послушания. Как у таких людей может вырасти послушное дитя?

Детишки теперь главные в семье. И это часто продолжается, даже когда они уже создали свои семьи. Порой усердные родители продолжают заботиться о семейных детях так же, как заботились о неженатых, и это неразумное вмешательство очень сильно всех раздражает. Сказано же: «…оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19, 5-6).
-----------------------
https://video.sibnet.ru/day/20181103/video3474573-Zakon_Boji
y__vse_luchshee___muju_/

Закон Божий: всё лучшее - мужу!



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  • 10 | 19.11.2018, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жи.довско- ростовщическая система.



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