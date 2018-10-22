Особый, долговой путь вперемешку с духовностью

Греф в субботу в интервью России-1: «Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году — больше брать потребительские кредиты, стали тратить. Немножко, видимо, стало больше уверенности в этом году, нежели в прошлом».Вот серьезно, влезание населения в долговую кабалу — это показатель его «уверенности»?Сегодня 2⁄3 работающих россиян имеют долги и отдают банкам почти четверть своих доходов: (PTI на 1 октября 2018 — 23,6%, данные НБКИ). Для сравнения PTI в США в октябре 2018 составляет менее 10%. Мы оставили американцев далеко позади…Рост кредитования населения при низких доходах (сейчаc реальные располагаемые доходы населения на 9,5% ниже 2013 года) — это не показатель его уверенности в завтрашнем дне. Это, скорее, усталость от кризиса и попытка хоть как-то (пусть в долг) улучшить свое положение, воспользовавшись рыночными условиями (снижением процентной ставки ЦБР).