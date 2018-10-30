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Галлямов о Муртазе: В одну и ту же реку дважды не войти

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Политолог рассуждает о возможности возвращения в большую политику первого президента Башкортостана. Одним из следствий смены власти в Башкирии стала политическая реабилитация ее первого президента Муртазы Рахимова. Загнанный предшественником в информационный вакуум, в последние годы тот практически не появлялся в повестке и был основательно подзабыт публикой.

Галлямов о Муртазе: В одну и ту же реку дважды не войти


Сменивший Хамитова Хабиров изменил ситуацию в один день: сразу по прибытию в Уфу он провел демонстративную встречу с экс-президентом, обеспечив тому масштабное паблисити. Можно спорить о том, какие цели преследовал новый руководитель, но то, что Рахимов больше не пария, стало очевидно всем.

Скорее всего, на долгосрочную политическую активизацию первого главы региона третий не рассчитывал, однако она может произойти сама собой.

Здесь достаточно слегка приоткрыть дверь. Не будем забывать, что в распоряжении Рахимова есть огромные деньги и если раньше обращаться к их владельцу мешал страх перед административной машиной Хамитова, то теперь он исчезнет, а значит в офис благотворительного фонда "Урал" может выстроиться длинная очередь просителей.

Бабай же - и это хорошо понимал Хамитов - просто так никому помогать не будет. Как сказал Балаганову Остап Бендер: "Имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас ряд мелких услуг".

Нет никаких сомнений, что из зависящей от его подачек публики Рахимов попытается создать обширную и политически активную клиентеллу. Другой вопрос - получится ли это у него? И самое главное: выиграет ли в результате республика? В любом случае, сейчас наследие первого президента вновь становится актуальным, поэтому имеет смысл вспомнить, в чем оно состоит.

Автору, пришедшему на должность заместителя руководителя администрации главы региона через полтора месяца после отставки Рахимова, в ходе дальнейшей работы неоднократно доводилось замерять отношение к нему населения. Выше 30 процентов показатели одобрения его деятельности не поднимались.

Надо понимать, что для аграрного региона это, мягко говоря, не очень высокие цифры. Сельские жители изначально лояльны любой власти и той надо очень постараться, чтобы они начали высказываться против.

Есть и более объективный показатель популярности первого президента (вернее его непопулярности) - итоги избирательной кампании 2003 года - единственной по настоящему конкурентной в истории Башкирии. Несмотря на мобилизацию всей своей административной вертикали, Рахимов не сумел тогда победить в первом туре и гарантированно проигрывал во втором. Если бы не вмешательство Кремля, то главой региона стал бы Веремеенко.

Проигрыш московскому банкиру - это очень серьезный индикатор настроений в регионе.

В общем, если и был Рахимов когда-то по-настоящему популярным, то очень давно - может в начале 90-х. После этого отчуждение между ним и жителями республики непрерывно росло. Особенно плохо обстояло дело в городах. Стилистически "бабай" так и остался недолюбливавшим столицы селянином и горожане платили ему сторицей.

Этим Рахимов заметно отличался от своего коллеги из соседнего Татарстана, который сумел найти общий язык и с жителями Казани, и с обитателями самых глухих сельских поселений. Главная политическая проблема Рахимова заключалась в его демонстративном неуважении к чужому мнению. Мало кто сомневался в том, что он хороший хозяйственник, но при этом всем было очевидным, что делает он лишь то, что сам считает нужным, а на мнение остальных ему плевать. Если деревенские жители к подобным вещам привычны, то горожан такой подход раздражает. Они уже хорошо усвоили, что власть должна хотя бы притворяться, что прислушивается к людям. Рахимов же делать это никогда даже не пытался.

Режимы, сформировавшиеся в 90-е годы в Башкирии и в Татарстане, при всем своем внешнем сходстве, заметно отличались отношением к низовой инициативе. Шаймиев не боялся делегировать полномочия вниз - он следил лишь за тем, чтобы выдерживались основные направления движения и принципы работы системы, а во всем остальном руки у его подчиненных были развязаны. Инициатива поощрялась. Рахимов к последней относился с большим подозрением. Главы районов в Татарстане регулярно ездили за пределы республики - от Москвы до Сингапура - ища повсюду идеи и инвесторов, которыми они надеялись снискать расположение своего "бабая". Рахимова подобным можно было только разозлить. К любому выезду подчиненных за границы региона он относился с подозрением. Выстраивать отношения с внешним миром дозволялось только ему, ну и еще нескольким специально уполномоченным им чиновникам. Все остальные должны были вариться в собственном соку. Они и варились. Результатом стало прогрессирующее отставание от Татарстана.

Подушевые показатели валового регионального продукта двух наших республик в 1995 году были примерно равны друг другу, а вот в 2010-м - когда Шаймиев и Рахимов покинули свои посты - соседей было уже не догнать: их ВРП превышал 250 тысяч рублей на человека, а башкирский не дотягивал до 200 тысяч.

По показателю инвестиций в основной капитал на душу населения отрыв Татарстана наметился ближе к 2000-му году, а за десять последующих лет соседи в суммарном выражении вложили в экономику почти на 70 процентов больше, чем мы.

Отстала Башкирия не только от Татарстана. Если в 2000 году по подушевому показателю инвестиций в основной капитал среди всех регионов страны мы занимали 16-е место, то к 2010-му — оказались уже на 54-м. Естественно, что деградирующая экономика привела к отставанию и в бюджетной сфере: в 1995-м бюджетная обеспеченность на одного жителя у нас была такой же, как в Татарстане, а к 2010-му мы проигрывали соседям уже 40 процентов.

С учетом того, что стартовое качество элит в Башкирии и Татарстане было примерно одинаковым, да и экономический потенциал не сильно отличался, можно смело сделать вывод, что итоговый результат, полученный республиками, - это в чистом виде заслуга их первых лиц.

Отставки Шаймиева и Рахимова тоже прошли по разному. Первому было дозволено выбрать себе преемника, второму Кремль прислал в качестве сменщика его врага.

Разница объяснялась просто. Шаймиев адекватно воспринимал реальность и не пытался разговаривать с Москвой с позиции силы. При этом он предложил преемника, который устраивал столицу, - нормальный толковый "хозяйственник" без глупостей в голове. Рахимов же вел себя так, будто на дворе 90-е.

Вместо того, чтоб договариваться, он свозил в Уфу толпы "националистов", которые кричали о том, что "республика не примет варяга". Выбранный им сменщик Москву не устраивал по той же самой причине: он проходил там не по разряду "хозяйственников", а числился в категории "националисты".

Естественно поэтому, что Шаймиеву, заполучившему в качестве преемника собственного премьера, и после ухода с должности был обеспечен в родных пенатах режим наибольшего благоприятствования. Рахимову о таком оставалось только мечтать.

При этом первому татарскому президенту хватило мудрости побороть искушение "порулить" из-за кулис: он отошел от текущей политики и не лез к преемнику с советами. Рахимов же попытался вести себя так, будто ничего не произошло и он по прежнему - первое лицо региона. Хамитов и так его недолюбливал, а это его просто взбесило.

В общем, не будет большим преувеличением сказать, что те проблемы, с которыми столкнулся Рахимов накануне отставки и после нее, явились следствием его собственных неуклюжих действий. Ввязавшись же в противостояние с Хамитовым после своего ухода, Рахимов обеспечил со стороны последнего непрерывный поток жалоб в Кремль и окончательно утвердил там о себе мнение, как о "бабае", от которого, "слава богу, что избавились!"

Все это предопределило то, что, уйдя на пенсию, Рахимов оказался совершенно невостребованным Кремлем. Этим он тоже отличался от Шаймиева. В ходе двух последних президентских кампаний - и в 2012-м, и в 2018-м - экс-глава Татарстана входил в состав доверенных лиц кандидата Путина, от услуг Рахимова же его штаб в обоих случаях отказался.

Когда Сергей Кириенко возглавил внутриполитический блок Кремля, Шаймиев оказался в числе одиннадцати человек, которых он назначил своими советниками на общественных началах. Рахимова в их списке не было.

В прошлом году - когда Москва столкнулась с национальной проблемой, которую надо было срочно гасить (связано это было с отказом от обязательного изучения национальных языков в школах) - за публичным советом Путин обратился тоже не к Рахимову, а именно к Шаймиеву.

Главные благотворительные проекты двух бывших президентов, которыми те занялись после отставки, также мало напоминают друг друга с точки зрения своей успешности. Шаймиевские Болгар и Свияжск регулярно поставляют в эфир позитивные новости. Новостной поток же, связанный с главным проектом Рахимова, состоит в основном из скандалов: бывший президент региона из-за постоянных конфликтов - то с местными мусульманскими иерархами, то с властями, то с подрядчиками - никак не может закончить строительство мечети Ар-Рахим и уже несколько раз переносил срок ее сдачи.

Дети двух экс-президентов тоже пребывают сейчас в разном статусе: сыновья Шаймиева по прежнему занимаются бизнесом и любимым хобби - автогонками, а единственный наследник Рахимова скрывается от следствия где-то за границей.

Топливно-энергетический комплекс Татарстана по прежнему принадлежит республике, башкирский - благодаря деятельности двух Рахимовых - старшего и младшего - давно из ее рук уплыл, и лишь часть акций башТЭКа удалось вернуть республике. И то благодаря действиям злейшего врага первого президента - его сменщика Хамитова.

Ну и самое главное в наследии Рахимова - это то, что именно благодаря его деятельности Башкирия в глазах окружающего мира превратилась в настоящий заповедник архаики. В этом смысле избранная недавно в качестве республиканского бренда "Terra Bashkiria" удивительным образом соответствует подобному восприятию.

От Татарстана наш регион теперь отличается радикально. Несмотря на то, что тот остается таким же "электоральным султанатом", дающим кандидатам от власти на выборах любой искомый процент, во всем остальном он воспринимается как регион "прогрессивный" и "бурно-развивающийся". И это тоже наследие ее первого президента.

В общем, ответ на вопрос о той пользе, которую принесет нашей республике активизация Муртазы Рахимова, наверное, каждый найдет сам, хотя автору он представляется очевидным. Есть воды, в которые действительно лучше не входить дважды.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 28.11.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у и самое главное в наследии Рахимова - это то, что именно благодаря его деятельности Башкирия в глазах окружающего мира превратилась в настоящий заповедник архаики.
___________________________________
Хватит сыпать соль на рану!



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  • Гость
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  • 2 | 28.11.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МуртаЗло,- на нары!
Наворованные им деньг, - в бюджет РБ!
Хабирову, этому выкормлешу муртаЗла,- бойкот, и недопуск на выборы!

Хватит! Наелись досыта башкирского сЮверинитета!!!!



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  • Эксперт
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  • 3 | 28.11.2018, 09:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 29021 | Рейтинг: -694,7
А потом пришёл ВВП и построил всех. А болтовня политолога так и осталась болтовней. Пусть бормочет сам среди себя, главное чтоб мешал никому



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