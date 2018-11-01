Что скажут — то и поддержат

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка обучения. Поправки также получили положительное заключение главы и правительства республики.Депутаты профильного комитета Госсобрания Башкортостана поддержали законопроект о свободном выборе изучения родных и государственных языков республики, пишет "АИФ" в Уфе.По данным издания, в Башкортостане 15,6% учащихся выбрали родным башкирский язык.Председатель комитета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Раиль Асадуллин уточнил, что действующий республиканский закон приводится в соответствие с федеральным."Республиканский законопроект дополняется нормой, согласно которой свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов республики, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков Республики Башкортостан осуществляется по заявлениям родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся", — сообщил Асадуллин, уточнив, что поправки получили положительное заключение главы и правительства республики.