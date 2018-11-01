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Что скажут — то и поддержат

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В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка обучения. Поправки также получили положительное заключение главы и правительства республики.

Что скажут — то и поддержат


Депутаты профильного комитета Госсобрания Башкортостана поддержали законопроект о свободном выборе изучения родных и государственных языков республики, пишет "АИФ" в Уфе.

По данным издания, в Башкортостане 15,6% учащихся выбрали родным башкирский язык.

Председатель комитета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Раиль Асадуллин уточнил, что действующий республиканский закон приводится в соответствие с федеральным.

"Республиканский законопроект дополняется нормой, согласно которой свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов республики, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков Республики Башкортостан осуществляется по заявлениям родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся", — сообщил Асадуллин, уточнив, что поправки получили положительное заключение главы и правительства республики.






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  • Изображение
  • Гость
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  • 1 | 30.11.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15%-истинная доля башкир в численности населения



Оценили
6

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  • Гость
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  • 2 | 30.11.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что скажут — то и поддержат
+++++++++++++++++++

Есть у них другие варианты, кроме как одобрять и не одобрять?

Глупый, необдуманный, провокационный заголовок.



Оценили
1

  • Изображение
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  •  
  • 3 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
А вот что главы многих районов дебилы, и казнокрады верю!



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5

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  • Гость
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  • 4 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть у них другие варианты, кроме как одобрять и не одобрять?

Глупый, необдуманный, провокационный заголовок.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.11.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну теперь то визги закончатся?



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3

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  • Гость
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  • 6 | 30.11.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
++++++++++++++++++++++++
Коров доить, улицу подметать, оператором в перегонном пункте дежурить пойдет любой язык, необязательно русский.
Для более основательных знаний надо ехать в Лондон, знать энглишь. В перспективе Китайский, чтобы быть готовым встретить их новшества.



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1

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  • Участник
  •  
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
===========================
такое воспеваемое волшебное значение русского языка лехко опровергаемо статистикой:

- число русских живущих в деревнях больше числа всех нерусских постоянно живущих в России



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1

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  • Гость
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  • 8 | 30.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может теперь науськивать и возбуждать перестанут недалеких людей, дескать их язык запрещают айда бузить. Есть желание учи. Не подменяй необходимость сохранения, выпячиванием титульности, когда 15 процентов населения вдруг должны быть графьями просто по нац признаку, и навяливать всем свои капризы



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3

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  • Гость
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  • 9 | 30.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.11.2018, 10:55 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3643 | Рейтинг: -374,4
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
===========================
такое воспеваемое волшебное значение русского языка лехко опровергаемо статистикой:

- число русских живущих в деревнях больше числа всех нерусских постоянно живущих в России
_______________________________________________________-
Ничем оно не опровергается а только подтверждается. Даже такой обормот - конеебалист как ты, постишь здесь свои однобитные мыслишки. Не будь русского, остался бы ты даже без этой узкой аудитории. Для нежелающих использовать русский полно ресурсов в сети, пиши на французском или на урду. Финны с япошками видать читать тебя не хотят



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1

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  • Участник
  •  
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
=====================================

русское население Башкортостана, по переписи населения 2010 года — 1 432 906 человек
В настоящее время около 83,0% русских проживают в городах Республики
...
это значит,на сегодняшний день в аулах Башкортостана проживает 243 600 русских.
хмм... - хА!
Четверть миллиона .

Что то не помогло им величайшее значение Русского языка,
возможно значение оного сильно преувеличено?



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0

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  • 11 | 30.11.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
++++++++++++++++++++++++
Коров доить, улицу подметать, оператором в перегонном пункте дежурить пойдет любой язык, необязательно русский.
Для более основательных знаний надо ехать в Лондон, знать энглишь. В перспективе Китайский, чтобы быть готовым встретить их новшества.



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0

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  •  
  • 12 | 30.11.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30.11.2018, 11:08 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3644 | Рейтинг: -374,4
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
=====================================

русское население Башкортостана, по переписи населения 2010 года — 1 432 906 человек
В настоящее время около 83,0% русских проживают в городах Республики
...
это значит,на сегодняшний день в аулах Башкортостана проживает 243 600 русских.
хмм... - хА!
Четверть миллиона .

Что то не помогло им величайшее значение Русского языка,
возможно значение оного сильно преувеличено?
___________________________________________________
Кеша, ты коня седня ип@л, или конь тебя? Твои тупые высеры уже не смешат. Иди на конюшню



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3

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  • 13 | 30.11.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
++++++++++++++++++++++++
Коров доить, улицу подметать, оператором в перегонном пункте дежурить пойдет любой язык, необязательно русский.
Для более основательных знаний надо ехать в Лондон, знать энглишь. В перспективе Китайский, чтобы быть готовым встретить их новшества.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 30.11.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
++++++++++++++++++++++++
Коров доить, улицу подметать, оператором в перегонном пункте дежурить пойдет любой язык, необязательно русский.
Для более основательных знаний надо ехать в Лондон, знать энглишь. В перспективе Китайский, чтобы быть готовым встретить их новшества.



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0

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  • Гость
  •  
  • 15 | 30.11.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык.
Не верю что дети глупы, и не понимают значение Русского языка в РФ.
++++++++++++++++++++++++
Коров доить, улицу подметать, оператором в перегонном пункте дежурить пойдет любой язык, необязательно русский.
Для более основательных знаний надо ехать в Лондон, знать энглишь. В перспективе Китайский, чтобы быть готовым встретить их новшества.



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1

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  • Гость
  •  
  • 16 | 30.11.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________________________________
Кеша, ты коня седня ип@л, или конь тебя? Твои тупые высеры уже не смешат. Иди на конюшню
______
У кеши мозгов и знаний как у - левой задней ноги у третьего с права козленка, подготовленного к ритуальному закланию....
Не обращайте внимания. не читайте, пущай пишет!
Для количества форумчан на "самой главной дискуссионной площадке"?



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3

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  • Участник
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ыыыыыыыыыыыыыыы



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1

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  • 18 | 30.11.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.11.2018, 11:45 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3646 | Рейтинг: -374,4
ыыыыыыыыыыыыыыы
***********
Да все здесь догадывались о твоей причастности к операции турксоя под кодовым названием "ы"



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 19 | 30.11.2018, 11:57 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11083 | Рейтинг: -1791,8
Ну теперь то визги закончатся?
--------------------

Что характерно, визги уже в первых трех комментариях, и визги от проплаченных фашистов и башкирофобов, что давно на этом сайте неудивительно и привычно.

"Уверен, что эти 15%, дети из деревень и небольших поселков, где главой администрации является башкир, имеющий неограниченную власть, этакий бай, который в приказном порядке заставил учащихся "выбирать" башкирский язык."

- уверен - этот писатель действительно уверен, что башкирские дети будут изучать свой родной язык исключительно из-под палки своего бая, который ходит с плеткой по аулу наподобие Карабаса-Барабаса, и хлещет ею всех направо и налево.

Я вовсе не призываю русских учить башкирский - это явно ни к чему, все равно не выучим, так же как и немецкий с английским.

Но меня удивляет та злоба и ненависть, с какой здесь встречают выбор самих башкир, и их желание самим, без посторонней помощи, сохранить свой язык! УЖ на это они должны иметь право?

Не удивлюсь, если на УЖе скоро предложат решить башкирский вопрос в духе Адольфа Алоизыча, окончательно и бесповоротно.

Чтобы комментаторы за нумером 1 - 3 больше так сильно не нервничали.



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 30.11.2018, 12:04 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11083 | Рейтинг: -1791,8
Что характерно - плюсуя 1-й комментарий, в экстазе слились:

Виктор, который не далее, как вчера, хныкал, что Прилепин фашист, и лепшие друзья-клоуны - Юнг с Кухаркой, простите - Резусом.

Это все, что надо знать о повадках местных либералов.



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2

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