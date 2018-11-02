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Нигерия в снегах: ВИЧ по Поволжью распространяется всё быстрее

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Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ продолжает распространяться. На диаграмме представлены показатели заболеваемости — количество новых случаев ВИЧ в год на сто тысяч жителей. Если в Татарстане и Башкортостане ВИЧ распространяется в последние годы примерно одними и теми же высокими темпами, то в Мордовии, Чувашской Республике и особенно в Марий Эл и Удмуртии вирус распространяется всё быстрее и быстрее.

Нигерия в снегах: ВИЧ по Поволжью распространяется всё быстрее


Если говорить не о заболеваемости (скорости распространения ВИЧ), а о поражённости — числе людей, живущих с ВИЧ, на 100 тысяч граждан, то среди республик Поволжья лидирует Башкортостан: 521 человек, живущий с диагнозом "ВИЧ-инфекция", на 100 тысяч граждан к концу октября 2018 года. На учёте к этому времени находились 21154 человека с ВИЧ.

Примерно такой же показатель поражённости (520) — в Удмуртской республике.

На третьем месте по поражённости — Республика Татарстан: 348 человек, живущих с ВИЧ, на 100 тысяч граждан. На учёте к концу октября 2018 года в Татарстане находились 13533 человека с ВИЧ. Однако в Бугульминском районе республики поражённость ВИЧ значительно выше по сравнению не только с Татарстаном, но и с Россией: 861 человек, живущий с ВИЧ, на 100 тысяч граждан (к началу августа 2018 года). В России в настоящее время этот показатель равен 680. Однако после появления петиции ВИЧ-активистов об эпидемии на юго-востоке республики, СПИД-центр Татарстана (главный врач — Нияз Галиуллин) убрал со своего сайта данные о распространении ВИЧ в районах. Минувшим летом одна из немногих общественных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции в Татарстане, Фонд Тимура Исламова, была признана министерством юстиции Татарстана "иностранным агентом".

Как отмечают эпидемиологи, число умерших ВИЧ-позитивных людей в Приволжском федеральном округе из года в год неуклонно возрастает. В 2017 году смертность среди ВИЧ-позитивных людей выросла по сравнению с предыдущим годом в Башкортостане, Удмуртии, Татарстане и Чувашской республике.

Официальная статистика не учитывает случаи ВИЧ, выявленные анонимно. Значительная часть граждан России, живущих с ВИЧ, не знает о своём ВИЧ-статусе. Власти и руководство учреждений здравоохранения по-прежнему избегают использовать термин "эпидемия" в отношении распространения ВИЧ.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 01.12.2018, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
то среди республик Поволжья лидирует Башкортостан:
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****
Интересные статистические данные: заболеваемость ВИЧ растет только в так называемых "национальных республиках", и первое место в них занимает, та в которой наибольшее число разного рода националистических организаций, и это конечно же страна башкир.
Может пора задуматься и переключить свою бурную националистическую деятельность, на общечеловеческие ценности.



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  • Участник
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  • 2 | 01.12.2018, 14:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16282 | Рейтинг: -2937,3
Интересные статистические данные: заболеваемость ВИЧ растет только в так называемых "национальных республиках", и первое место в них занимает, та в которой наибольшее число разного рода националистических организаций, и это конечно же страна башкир.
-----
По России 680, это конечно за счет башкир. В Башкирии 581. Какой же ты сучонок!



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  • Эксперт
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  • 3 | 01.12.2018, 15:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62154 | Рейтинг: +12212,1
Ну то есть - если у вас есть 191 знакомых в б-стане - то один из них инфицирован...



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  • Гость
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  • 4 | 01.12.2018, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В интересной компании оказалась Россиюшка "вставшая с колен" :
Топ-10 стран по количеству больных СПИДом
10 место. Замбия
9 место. Россия
8 место. Кения
7 место. Танзания
6 место. Уганда
5 место. Мозамбик
4 место. Зимбабве
3 место. Индия
2 место. Нигерия
1 место. Южная Африка
И это не удивительно:по данным ООН Россия занимает первое место в мире по потреблению героина, и это не удивительно, так как этот "бизнес поставлен на государственные рельсы, вспомните случай когда власти Аргентины нашли 400 кг. кокаина в посольстве РФ, и это только маленькая толика которая стала известна широким слоям населения.



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  • 5 | 01.12.2018, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1898 | Комментарии: 62154 | Рейтинг: +12212,1
А вообще по пуйлостану - миллион(998 тысяч) ВИЧинфицированных... То есть 1 на 140 человек.

Хотя сейчас часто говорят, что нет нифига 146 миллионов в России - и это тщательно скрывается...

Например Мурманск за 26 лет потерял 38% горожан - с 468
до 295 тысяч человек... при поднимателе с колен - почти столько же, как в лихие 90-е...



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  • 6 | 01.12.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
жена Ибатуллина ворона и больна спидом!!!



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