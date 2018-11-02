Нигерия в снегах: ВИЧ по Поволжью распространяется всё быстрее

Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ продолжает распространяться. На диаграмме представлены показатели заболеваемости — количество новых случаев ВИЧ в год на сто тысяч жителей. Если в Татарстане и Башкортостане ВИЧ распространяется в последние годы примерно одними и теми же высокими темпами, то в Мордовии, Чувашской Республике и особенно в Марий Эл и Удмуртии вирус распространяется всё быстрее и быстрее.Если говорить не о заболеваемости (скорости распространения ВИЧ), а о поражённости — числе людей, живущих с ВИЧ, на 100 тысяч граждан, то среди республик Поволжья лидирует Башкортостан: 521 человек, живущий с диагнозом "ВИЧ-инфекция", на 100 тысяч граждан к концу октября 2018 года. На учёте к этому времени находились 21154 человека с ВИЧ.Примерно такой же показатель поражённости (520) — в Удмуртской республике.На третьем месте по поражённости — Республика Татарстан: 348 человек, живущих с ВИЧ, на 100 тысяч граждан. На учёте к концу октября 2018 года в Татарстане находились 13533 человека с ВИЧ. Однако в Бугульминском районе республики поражённость ВИЧ значительно выше по сравнению не только с Татарстаном, но и с Россией: 861 человек, живущий с ВИЧ, на 100 тысяч граждан (к началу августа 2018 года). В России в настоящее время этот показатель равен 680. Однако после появления петиции ВИЧ-активистов об эпидемии на юго-востоке республики, СПИД-центр Татарстана (главный врач — Нияз Галиуллин) убрал со своего сайта данные о распространении ВИЧ в районах. Минувшим летом одна из немногих общественных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции в Татарстане, Фонд Тимура Исламова, была признана министерством юстиции Татарстана "иностранным агентом".Как отмечают эпидемиологи, число умерших ВИЧ-позитивных людей в Приволжском федеральном округе из года в год неуклонно возрастает. В 2017 году смертность среди ВИЧ-позитивных людей выросла по сравнению с предыдущим годом в Башкортостане, Удмуртии, Татарстане и Чувашской республике.Официальная статистика не учитывает случаи ВИЧ, выявленные анонимно. Значительная часть граждан России, живущих с ВИЧ, не знает о своём ВИЧ-статусе. Власти и руководство учреждений здравоохранения по-прежнему избегают использовать термин "эпидемия" в отношении распространения ВИЧ.