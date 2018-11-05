Всетаки замустаили ...

Уфимский аэропорт назван в честь Мустая Карима. 4 декабря Общественная палата РФ подвела итоги финального общенационального голосования по переименованию российских аэропортов в честь великих личностей-соотечественников.«Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны», - сообщает пресс-служба ОП РФ. По их итогам, большинство жителей Башкирии предпочли, чтобы уфимскому аэропорту присвоили название в честь башкирского писателя и поэта Мустая Карима. Согласно голосованию на сайте «Великие имена России», за него проголосовали 95 707 людей. На втором месте военный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев – за него отдали голоса 74 533 человека. За башкирского национального героя Салавата Юлаева проголосовали 24 554 человека.Для Санкт-Петербурга, Архангельска и Нижневартовска будет проведен второй тур. Кроме того, экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Минеральных Водах. Также представители исторического и научного сообщества признали целесообразность отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске.«В каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов. По ним будут проведены экспертные консультации», - прокомментировал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.Напомним, голосование за переименование уфимского аэропорта спровоцировал скандал. О возможной накрутке голосов за одного из претендентов - Мустая Карима - стало известно в ноябре. Отметим, что исходя из первоначальных результатов голосования, жители предпочитали назвать уфимский аэропорт в честь Мусы Гареева. В конце ноября общественность попросила Радия Хабирова остановить переименование аэропорта или исключить имя поэта Мустая Карима из списка кандидатур. Однако врио главы Башкирии ни на одну из просьб общественников не отреагировал.