«Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны», - сообщает пресс-служба ОП РФ. По их итогам, большинство жителей Башкирии предпочли, чтобы уфимскому аэропорту присвоили название в честь башкирского писателя и поэта Мустая Карима. Согласно голосованию на сайте «Великие имена России», за него проголосовали 95 707 людей. На втором месте военный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев – за него отдали голоса 74 533 человека. За башкирского национального героя Салавата Юлаева проголосовали 24 554 человека.
Для Санкт-Петербурга, Архангельска и Нижневартовска будет проведен второй тур. Кроме того, экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Минеральных Водах. Также представители исторического и научного сообщества признали целесообразность отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске.
«В каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов. По ним будут проведены экспертные консультации», - прокомментировал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Напомним, голосование за переименование уфимского аэропорта спровоцировал скандал. О возможной накрутке голосов за одного из претендентов - Мустая Карима - стало известно в ноябре. Отметим, что исходя из первоначальных результатов голосования, жители предпочитали назвать уфимский аэропорт в честь Мусы Гареева. В конце ноября общественность попросила Радия Хабирова остановить переименование аэропорта или исключить имя поэта Мустая Карима из списка кандидатур. Однако врио главы Башкирии ни на одну из просьб общественников не отреагировал.
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Всетаки замустаили
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