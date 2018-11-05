Решению предшествовали массовые беспорядки «Жёлтых жилетов».
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. «Никакие налоги не стоят единства общества, — заявил он, выступая в Матиньонском дворце, — Я услышал гнев французов».
В середине ноября во Франции начались массовые протесты из-за роста цен на топливо. 24 ноября полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов, во время беспорядков пострадали не менее 500 человек.
3 декабря протестующие разгромили музей Триумфальной арки в Париже, после чего её закрыли для посетителей.
«Я услышал гнев французов. Никакие налоги не стоят единства общества»
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