«Я услышал гнев французов. Никакие налоги не стоят единства общества»

Правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо. Это сделали после трёхнедельных протестов.Решению предшествовали массовые беспорядки «Жёлтых жилетов».Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. «Никакие налоги не стоят единства общества, — заявил он, выступая в Матиньонском дворце, — Я услышал гнев французов».В середине ноября во Франции начались массовые протесты из-за роста цен на топливо. 24 ноября полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов, во время беспорядков пострадали не менее 500 человек.3 декабря протестующие разгромили музей Триумфальной арки в Париже, после чего её закрыли для посетителей.