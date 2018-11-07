Башкирские анклавы Южного Урала: Как рисовали границу с Челябинской областью

В ближайшие годы Башкортостан отрегулирует свои границы с соседними регионами. В 2019 году — с Оренбургской и Свердловской областями, а в 2020 году — с Челябинской областью и Республикой Татарстан. О том, как устанавливались границы Башкортостана с Татарстаном — мы уже писали. Теперь обратим свое внимание на восток — на процесс установления границ с Челябинской областью. Процесс этот затянулся на долгие годы и был не менее противоречивым, чем установление западных границ РБ.Чтобы понять суть этого процесса, следует подробнее рассмотреть хронологию пертурбаций всех административных границ Башкирской республики.Годом основания Башкирской республики нынешними башкирскими исследователями считается 1917-й. Тогда, в декабре 1917 года, и было принято постановление "Об автономном управлении Башкурдистана". Согласно первоначальному плану, республика состояла из девяти кантонов. Однако во время подписания Договора 1919 года между Советским и Башкирским правительствами в территорию Башкурдистана включили уже 13 кантонов. Именно тогда были окончательно установлены границы Башкирской республики проекта Ахмета Заки-Валиди.Башкирская республика (другое официальное название — Башкурдистан) занимала восточную часть нынешнего Башкортостана и, плюс, имела анклавные территории в виде Аргаяшского (нынешние Аргаяшский и Кунашакский районы Челябинской области), Яланского (территория нынешнего Альменевского и Сафакулевского районов Курганской области) и Ток-Чуранского (небольшая часть нынешней Оренбургской области) кантонов. Республика занимала площадь в 78 тыс. кв. км (сейчас — около 143 тыс. кв. км), а население составляло около 1,2 млн. человек.Столицей на тот момент официально считалось село Темясово (Баймакский район РБ), т.к. на территории Башкирской республики не было своих городов — за исключением, пожалуй, Белорецка (но отсутствие какого-то ни было башкирского населения в этом городе не позволяло объявить его столицей республики).Как мы видим, территория Башкирской республики не была соединена в единую, не имела своих городов, железных дорог или крупных речных артерий (вся судоходная часть реки Агидель осталась в Уфимской губернии). Т.е. с экономической точки зрения территория республики была совершенно не сбалансирована. Но в то же время ее главным плюсом была моноэтничность: основную часть населения составляли башкиры (около 60-65 %) — хотя и были территории со смешанным татаро-башкирским населением (северо-восточная часть республики, Ток-Чуранский, Аргаяшский и Яланский кантоны). Именно моноэтничность была главным критерием, которую закладывал Ахмет Заки-Валиди при строительстве Башкирской республики.Однако после подписания соглашения между советской властью и Башкирским правительством территория Башкирской республики летом 1919 года оказалась под контролем армии Колчака. Правительство из Темясово эвакуировалось в город Саранск. В конце 1919 года, вернувшись из эвакуации, Башкирское правительство однако отказывается возвращаться в Темясово и оседает в Стерлитамаке. После долгих прошений Башкирского правительства Москва идет навстречу и Декретом ВЦИК от 12 августа 1920 года передает Стерлитамак Башкирской республике. 18 ноября 1920 года основная часть волостей (за исключением пяти волостей, отданных Уфимской губернии) Стерлитамакского уезда были переданы Башкирии уже по другому декрету ВЦИК (от 18 ноября 1920 г.) Эти территории составляли, в основном, зону компактного проживания русско-татарского населения, но к тому моменту самого Ахмета Заки-Валиди в республике уже не было.Причина, как отмечалось, заключалась в полном отсутствии городских центров на территории республики, а также в преобладании горно-лесной территории, где было очень плохо развито сельское хозяйство. Т.е. территория Башкирской республики на тот момент едва могла сама себя прокормить и обеспечить с финансово-экономической точки зрения. Поэтому включение Стерлитамака, который благодаря татарскому населению города имел уже готовую национальную базу: мечети, школы и медресе при них, а также национальные типографии — было, в целом, оправдано. Но вот в случае с волостями Стерлитамакского уезда вопрос не столь однозначен — их включение существенно размыло башкирское этническое доминирование Башкирской республики.И это было только началом. В мае 1920 года выходит декрет об образовании Татарстана. Первоначально в состав Татарской республики должна была быть передана вся Уфимская губерния — против чего не возражало Башкирское правительство и лично Ахмет Заки-Валиди, указавшие в своем письме в Москву, что на этой территории башкирское население составляет абсолютное меньшинство. Однако в окончательном декрете речь шла только о передаче Белебеевского и Бирского уездов (западная и северо-западная часть нынешнего Башкортостана).В мае 1920 года Ахмет Заки-Валиди эмигрирует, а в январе 1921-го председатель Башкирского правительства Муллаян Халиков, увидев, что планы по включению Белебеевского и Бирского уездов Татарстану не претворяются в жизнь, создает комиссию по новой перекройке границ Башкурдистана.10 мая 1921 года данная комиссия выносит свое постановление. Согласно ему Муллаян Халиков просил в состав Башкирии включить следующие территории:1) территорию республики (на тот момент) с включенным недавно Стерлитамакским уездом;2) Златоустовский горнозаводской район (т.е. граничащую с Башкортостаном территорию нынешней Челябинской области) и Магнитную гору (т.е. территорию нынешнего Магнитогорска);3) город Оренбург;4) Мензелинский уезд, уже находившийся в составе Татарстана.Все эти территории не являлись зоной компактного проживания башкирского населения, и запросы М.Халикова были связаны с тем, чтобы, присоединив эти земли, улучшить экономический потенциал Башкирской республики. Муллаян Халиков действовал как экономист- хозяйственник, как сказали бы сегодня, а не как политик, понимающий идеологическую концепцию национальной автономии.И как ни странно, но большинство запросов Муллаяна Халикова было одобрено — это нашло свое отражение в Декрете ВЦИК от 14 июня 1922 года "О расширении границ Автономной Башкирской Социалистической Советской Республики". За исключением Оренбурга и Мензелинского уезда запросы халиковской комиссии были удовлетворены, правда, один из анклавов — Яланский кантон — в ответ был передан Челябинской губернии.В случае же с Татарстаном центр не только не удовлетворил запросы, связанные с соединением всех территорий компактного проживания татарского населения в одну, но и в конечном итоге не выполнил предписаний изданного Декрета о передаче Белебеевского и Бирского уездов Татарской республике. Стоит отметить, что против присоединения Уфимской губернии протестовал Заки-Валиди — уже находившийся в эмиграции.Башкирия получила всю Уфимскую губернию вместе с Златоустовским горнодобывающим районом, который часто называли еще и горнозаводской Башкирией. Данный момент был особенно важен, т.к. это позволило соединить один из анклавов — Аргаяшский кантон с территорией остальной части республики.Стоит отметить, что территория горно-заводской Башкирии (Катав-Ивановск, Миас, Златоуст) была важна для башкирского народа и с идеологической точки зрения, т.к. эта территория сыграла важную роль в его истории. Здесь происходила активная колонизация башкирских земель — с переселением русских крепостных крестьян и постройкой на этой территории металлургических заводов. Во время восстаний эти заводы становились первыми целями местного восставшего населения. После подавления восстаний население башкирских сел, участвовавшее в восстаниях, либо уводилось в плен, либо переселялось на другие территории, а на их место, соответственно, заселялись крепостные русские крестьяне, прикреплённые к местным заводам. В результате чего этническая ситуация здесь со временем уже изменилась не в пользу башкир, поэтому неслучайно эти территории не вошли в состав Башкирской республики образца 1917-1919 гг.Присоединение так называемой горно-заводской Башкирии, помимо идеологических, транспортных плюсов, было весьма логично и с экономической точки зрения, т.к. позволило соединить горнодобывающий узел Южного Урала в одну единую территорию.Но всё это, как оказалось потом, было лишь временной тактической мерой, т.к., не прошло и двух месяцев, как 17 августа 1922 года Декретом ВЦИК Златоустовский уезд с присоединением к нему девяти волостей Уфимского уезда (Симская, Миньярская, Илекская, Еральская, Усть-Катавская, Сергиевская, Аша-Балашевская, Караульская, Катав-Ивановская) отошли к Челябинской губернии. Теперь вся так называемая горно-заводская Башкирия оказалась на территории уже Челябинской губернии. Аргаяшский кантон вновь стал анклавом, но судьба анклавов уже была предрешена.Так, в 1923 году Ток-Чуранский кантон был упразднен, а его территория вошла в состав Белебеевского кантона БАССР. Затем уже по Постановлению ВЦИК от 21 октября 1924 года эта территория вошла в состав Киргизской АССР. Впоследствии она оказалась в составе Оренбургской области.Последний из трех анклавов — Аргаяшский кантон — в 1930 году разделен на Аргаяшский и Кунашакский районы, согласно постановлению Президиума ЦИКа и Совета народных комиссаров Башкирской АССР (20 августа, когда кантонное деление в республике было заменено на разделение по районам). И 17 января 1934 года ВЦИК РСФСР принял постановление "О разделении Уральской области", согласно которому Аргаяшский и Кунашакский районы были переданы вновь созданной Челябинской области. При этом, если первоначально на базе этих двух районов был образован Аргаяшский башкирский национальный округ, что предусматривало некую автономность территории в разрешении национально-культурных вопросов, то уже в ноябре того же 1934 года он был ликвидирован другим постановлением ВЦИК РСФСР. Мы видим зеркальное повторение истории с присоединением и отсоединением территории горно-заводской Башкирии в 1922 году.Таким образом окончательно границы между Башкортостаном и Челябинской областью установились в 1934 году.Правда, в 1954 году появился нереализованный проект Магнитогорской области, согласно которому город Магнитогорск, прилегающая к нему часть Челябинской области и территории Белорецкого, Учалинского, Абзелиловского и Баймакского районов Башкортостана могли войти в состав данного территориального образования. Главной целью такого проекта было соединить эти территории в единый субъект, т.к. Магнитогорск и отмеченные выше районы были частью единой цепочки горнодобывающей промышленности Южного Урала. Но республиканская номенклатура Башкирии по понятным этнополитическим причинам выступила против, и проект был свернут. Однако до сих пор экономические связи этих территорий не только не ослабли, а скорее даже укрепились. Это весьма четко прослеживаются даже в том, что, по подсчётам уфимских экономистов, треть работающего населения Магнитогорска — это жители башкирского Зауралья.Если посмотреть с высоты сегодняшнего дня, то необходимо отметить, что башкирские анклавы при должной политической воле могли бы существовать без особых проблем в рамках одного государства. Опыт Калининградской области времен СССР это только подтверждает.Возвращаясь к вопросу об Аргаяшском анклаве, то, по данным последней переписи населения 2010 года, в Кунашакском районе башкиры составляют 47%, татары — 36%, русские — 15%. В Аргаяшском районе 65% составляют башкиры, 5% — татары. Поэтому потеря этих восточных территорий, населенных преимущественно башкирским населением, вкупе с присоединением территории Уфимской губернии окончательно предопределило нынешнюю этническую ситуацию в Башкортостане.