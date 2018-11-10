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Виктор Золотарев: Законы России против агрессии и войны

  • Опубликовано: Виктор | 07.12.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 24105 | Комментарии: 116
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Статьи 353, 354, 356, 361 УК РФ. Ура! Есть в России замечательные Законы «против агрессии и войны»! Давайте и мы с ними кратко познакомимся.

Виктор Золотарев: Законы России против агрессии и войны


Ибо, мало иметь «замечательные Законы», нам необходимо их знать и применять.

Это если мы с вами, народ и страна – против войны.

А мы – против! Это, если мы с вами хотим мира по настоящему, а не только «в песнях и плясках, про Катюшу, березки и течет река Волга», и не только в телеспорах «с потоками ненависти через край телеэкранов» гос-ТВ РФ (Кстати, есть Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

Увы, опрос показывает, обычные граждане России Законы УК РФ «против агрессии и войны» - НЕ ЗНАЮТ абсолютно. И даже юристы.

А люди во власти, депутаты и сенаторы, назначенцы и чиновники, суды и люди в погонах, эти Законы (похоже, знают), но не применяют? И так – до самого верха.

Да и «люди из СМИ и ТВ РФ», тоже, нам об этих Законах ничего не рассказывают и ничего населению не объясняют.

А все почему? Чей интерес? И кто виноват-то?

Комментарии профи к УК РФ: «Мотивами могут быть ложно понимаемые интересы государства и народа, соображения укрепления своего авторитета в той или иной политической или социально-экономической ситуации, карьеристские устремления».

Видите, как всё в Законе, понято и точно названо?

Давайте, и мы прочитаем вместе, сам Закон и Комментарии к нему. И кратко обсудим.

Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны:

Ч.1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ч.2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Комментарии: «1.Субъектом преступления является должностное лицо, в компетенцию которого входят объявление войны и решение иных вопросов военного характера».

«2. Субъектами преступного посягательства (ч. 2) могут быть только лица, занимающие высшие государственные должности государственной службы РФ, в соответствии с Конституцией компетентные осуществлять ведение войны и руководить им».

«3. Развязывание агрессивной войны предполагает совершение конкретных действий по ее началу и осуществление первого акта агрессии,

и не имеет значения, была война объявлена или нет.».

Мой Вопрос – а были ли, подобные события, за последние 5-10 лет в РФ?

А не было ли таких событий, например, в Грузии 8.8.8, или в Крыму в феврале-марте 2014, на Донбассе, в Славянске, Донецке и Луганске с лета 2014?

Вот если бы не было «планирования и подготовки, увеличение численного состава вооруженных сил, передислокации войск»», то, как бы смогли, огромные колонны войск и танков РФ, попасть в ЮО через тоннель и ранее по ж/д в нужный момент конфликта?

И если бы не было «Планирования, подготовки, планов и перемещения войск», то как смогли бы «зеленые человечки» в Крыму сами по себе, занять здания Верховного совета и совета министров ночью 27.02.14г., аэродромы, блокировать ВЧ ВСУ и штабы, корабли… Не могли. А «первый», их назвал публично, наградил и похвалил. И – приказал им, тоже он сам. И решение по Крыму принял он сам лично. Есть видео.

Полковник ВЧК - И.И.Гиркин (помощник Аксенова в Крыму) рассказывает (и есть видео), как он лично и его отряд в 52 чел. из РФ перешли границу с Украиной (имея умысел на захват городов и органов власти Украины с оружием), и как именно они «начали войну» в Славянске (о чем не могли не знать люди во власти РФ и в погонах).

Гиркин говорит, он лично финансировал, раздавал наличные деньги в Крыму и ставил задачи сепаратистам Донецка, Одессы, Днепра и других мест Украины…

Гиркин говорит, он лично (и не только он, а группы подобные), с автоматчиками РФ в Крыму «собирал депутатов Крыма на голосование», и лично, помогал захвату аэродрома Бельбек.

Есть Статья 359 УК РФ. Наемничество. 1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового. 3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. (Явно – многое совпадает!).

Статья 361 УК РФ. Акт международного терроризма. 1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Все эти статьи вполне подходят к полковнику ВЧК - И.И.Гиркину и его людям. Почему они не наказаны?

Есть аудио записи по Затуллину и Глазьеву, как они советовали сепаратистам в Одессе и Харькове, занять здания власти и просить ВС РФ о помощи по плану Крыма.

Есть свидетельства руководства Вл.Сурковым по Донбассу. Они помощники их начальника.

«п.11. Под развязыванием войны понимается объявление или фактическое начало военных действий».
Является ли это агрессией?

См. п.6. «Агрессией считается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства».

Было? Было. А было ли «строгое уважение суверенитета государств, Украины и Грузии»? Нет. Не было!

Посмотрим Комментарии к Статье 353 УК РФ. 1.Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны являются преступлениями против мира… приводят к нарушению мирного сосуществования народов и государств, человеческим жертвам и страданиям мирного населения, неоправданным материальным затратам, ...

(Разве этого не было в ЮО и на Донбассе? Есть.).

2. Основным объектом преступного посягательства являются мир и мирное сосуществование между народами. … отношения между государствами, основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами, и отсутствие организованной вооруженной борьбы между государствами. (есть.)

3. Под мирным сосуществованием понимается … отказ от войны, неприменение силы или угрозы силой как средства решения спорных вопросов, разрешение их путем переговоров; невмешательство во внутренние дела и учет законных интересов друг друга; право народа осуществлять свободный социально-политический выбор; строгое уважение суверенитета государств; сотрудничество на основе полного равноправия и взаимной выгоды; добросовестное выполнение обязательств, вытекающих из норм международного права и международных договоров. (Здесь, Будапештского договора).

4. Объективная сторона состава преступления (ч. 1) проявляется в совершении одного или совокупности следующих действий:

а) планирование агрессивной войны; (есть)

б) подготовка такой войны; (есть).

в) развязывание агрессивной войны.

(есть 300+ км фронта, 5 лет на Донбассе. Есть вооруженное нападение на суда в Керчи, стрельба на поражение в нейтральных водах, раненные и пленение 24 моряков Украины. Есть и требование стран Семерки - освободить их.).

5. Под войной понимается организованная вооруженная борьба между государствами... В войне используются вооруженные силы как главное и решающее средство, а также экономические, политические и идеологические средства борьбы…
(Все есть и пропаганда - в избытке).

6. Агрессией считается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, согласно Резолюции 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. несовместимое с Уставом ООН, война признается агрессивной, если она выразилась в применении в нарушение Устава ООН государством вооруженной силы первым против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или народа.

(Первыми, кто захватил здания власти Крыма?! «Зеленые». Есть видео.).

7. Состав преступления… Преступление окончено (составами) в момент совершения хотя бы одного из указанных действий. (!!!)

8. Под планированием войны, понимается составление компетентными должностными лицами соответствующих мобилизационных и организационно-технических планов и проектов, разработка … осуществление отдельных военных кампаний или операций. (Есть.).

9. Подготовка войны - это осуществление организационных, идеологических и иных мер и мероприятий разведывательного, военного и материально-технического характера в целях обеспечения готовности к ведению войны, например ведение разведки на территории государства, с которым готовится война, передислокация или сосредоточение воинских формирований в районе предполагаемых военных действий, сооружение фортификационных объектов и сооружений, создание и реорганизация структур военного управления войсками или предполагаемыми оккупированными территориями.

10. Под развязыванием войны понимается объявление или фактическое начало военных действий. (Есть.)

11. Субъектами преступного посягательства (ч. 1) могут быть лица, занимающие в результате выборов или по назначению, как правило, высшие государственные должности в органах государственной службы, в Вооруженных Силах РФ или исполнительных и представительных органах власти, в компетенцию которых входит решение вопросов военного характера. Перечень и группы таких должностей устанавливаются ФЗ от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" …

12. Преступление в любой форме может совершаться только при наличии прямого умысла. Мотивами могут быть ложно понимаемые интересы государства и народа, соображения укрепления своего авторитета в той или иной политической или социально-экономической ситуации, карьеристские устремления.

13. Часть 2 коммент. статьи устанавливает более строгую УО за ведение агрессивной войны.

13.1. Ведение агрессивной войны означает осуществление военных операций против другого государства с применением всех или отдельных видов вооружения или военной техники. Эти действия могут выражаться: а) во вторжении или нападении на территорию другого суверенного государства или в военной оккупации территории другого независимого государства полностью или частично (Есть!);

б) … в применении любого вида оружия против вооруженных сил и военной техники на территории другого государства; (Есть видео.)

в) в блокаде портов или берегов другого государства; (Керчь, Азовское море. Нарушен договор 2003г. Украины и РФ).

г) в нападении на военно-морские и военно-воздушные флоты другого государства; (Керчь, Азовское море.).

д) в применении вооруженных сил, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством; (Крым, ЮО).

е) в нарушении условий, оговоренных в подписанном соглашении. (Да!)

13.2. Ведение агрессивной войны является, как правило, длящимся преступлением, для которого свойственно достаточно длительное осуществление состава преступного деяния. (Пять лет на Донбассе. 10 лет в Грузии). п. 1 Постановления 23-го Пленума ВС СССР от 04.03.1929 …

16. Преступление относится к категории особо тяжким.

Остановимся. Слишком много всего у нас в жизни совпадает с записанным в ст.353 УК РФ.

Как с этим жить? Как из этого выходить? Кто прав и кто виноват, обязаны изучить, знать и решать сам народ, депутаты и люди в погонах, служащие России по законам РФ и Конституции РФ.

Пока, ситуация с исполнением ст.353 УК РФ, каждый день становится все тяжелее.

Да. Закон обязаны выполнять все. Но… Реальная жизнь, сложнее.

Мир и война стоят дорого. Каждый гражданин России, обязан бороться за мир и против войны.

2. Отметим особо. Россия получила ряд санкций за Крым, Украину, Грузию.

США официально заявляют – они никогда не признают. И никто из почти 300 стран мира – не признаёт.

Россия не сможет развиваться экономически и всячески, пока не вернется к соблюдению международных договоров и границ.

Уровень жизни и экономика РФ непрерывно падают.

Уровень ненависти у населения растет. Сильно у тех, кто сам лично повоевал и понял. Нет счастья на войне. Только горе и потери.

Выборы, как основа Конституции РФ и устройства демократии в России, не могут быть свободными, пока продолжаются военные конфликты.

Развитие России по сути уперлось в войны и остановлено невыполнением властью Закона ст.353 УК РФ.

Виктор Золотарев, специально для сайта «Уфимский Журнал»

Комментарии взяты с сайтов 1, 2, 3






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  • 1 | 08.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кто-нибудь, дайте Витюше галоперидола, чтобы он спустился с небес на землю!



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  • 2 | 08.12.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего удивительного. Вспомните высказывание путина: «Один из очень выдающихся людей сказал так: "Своим все, чужим — по закону". Хотелось бы, чтобы в нашей стране действовал такой тезис, такой неформальный лозунг». «С этим тезисом полностью согласен. Поверьте мне, многие из присутствующих в зале знают, что я пытаюсь реализовать его на практике», — ответил Путин.

Напомню: Известная цитата «Своим — всё, чужим – закон» приписывается Бенито Муссолини.



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  • 3 | 08.12.2018, 10:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29097 | Рейтинг: -694,1
Чеченские войны, наиболее разрушительные.
Многочисленные агрессивные высказывания Жириновского



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4

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  • 4 | 08.12.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отметим особо. Россия получила ряд санкций за Крым, Украину, Грузию.

США официально заявляют – они никогда не признают. И никто из почти 300 стран мира – не признаёт.
____________________
Кошмар!
Что ж, Россия тоже может заявить, что не признаёт аннексию США Калифорнии, Техаса и Нью-Мексико. Полагаю, что в Мексике это вызовет бурное одобрение. Правда, эти оккупированные США мексиканские территории как были в составе США, так и останутся до тех пор, пока США не ослабнет, и Мексика проведёт свою "крымскую весну" в Калифорнии.
Всё решает сила, а не писанные бумажки и вера в них неадекватных лиц.
А ещё надо признать оккупацию Великобританией аргентинских Фолклендских (Мальвинских) островов, испанского Гибралтара и Северной Ирландии, Германией - некогда датского Шлезвига, Румынией - Трансильвании, Литвой - Вильнюса, Украиной - Львова, Волыни, Буковины, закарпатья.
В очередь, сукины дети, возвращать аннексированное, захваченноё, завоёванное.
Вот пусть Украина вернёт Львов (на австрийской "мове" - Лемберг) Польше или Австрии, покажет пример, а уж потом и про Крым ставит вопросы. Слабо? Ась?



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  • 5 | 08.12.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жить не по закону, значит жить "по понятием", что и пытается делать путин.
Он как урка на допросе: изворачивается, хитрит, передергивает факты, как во внешней политике, так и во внутренней. Может пора переименовать госДуру в сходняк, президента в смотрящего, правительство в братву (типа: "братва решила повысить пенсионный возраст") ... и тогда все встанет на "свои" места.



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  • 6 | 08.12.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот пусть Украина вернёт Львов (на австрийской "мове" - Лемберг) Польше или Австрии, покажет пример, а уж потом и про Крым ставит вопросы. Слабо? Ась?
__________________________________
Слабо! Сначала пенсии инвалидам и старикам, зарплаты молодым семьям..... сделать достойными, а потом уже законным образом думать о возврате своих территорий и сметь предъявлять претензии цивилизованному миру!!!!
Задолбал весь мир " русский алкаш" !!



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  • 7 | 08.12.2018, 12:12 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
В данной статье представлен список случаев применения вооружённых сил США — за рубежом и для внутренних карательных операций.

Соединённые Штаты Америки на протяжении всей своей истории постоянно принимали участие в войнах, интервенциях и карательных операциях.

Многие из подобных конфликтов являлись прямой агрессией против независимых государств или территорий.

По количеству войн практически за любой период времени США значительно превосходит любое другое государство, в том числе Россию.

Стоит отметить, что за редким исключением американские вторжения не были оправданы какими-либо угрозами безопасности самих Соединённых Штатов, а были направлены на захват новых территорий или установление политического и экономического влияния в зарубежных странах.

Характерно, что несмотря на огромное количество военных операций, США официально объявляли войну только 11 раз.
В перечне главных стран-агрессоров Соединённые Штаты Америки занимают почётное первое место.
В среднем с момента обретения независимости Штаты раз в год на кого-нибудь нападали.

Чаще всего военные операции США представляли собой силовые интервенции, нарушающие нормы международного права.
Многие из этих интервенций привели к многочисленным неоправданным жертвам среди мирного населения, к разрушению инфраструктуры и, как следствие, к погружению целых стран в хаос.


https://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%
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  • 8 | 08.12.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

1 | 08.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-нибудь, дайте Витюше галоперидола, чтобы он спустился с небес на землю!
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--------------Слышь,мюдила, тебе тупице объясняют и поясняют статьи конституции и суть нарушений шоблой,которая управляет страной,незаконность их действий и тд.,а ты вместо поддержки и понимания выставляешь автора в "плохом" виде,глупый...



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  • 9 | 08.12.2018, 12:18 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
За всю историю СССР ни один боевой самолет не вторгался в воздушное пространство США, не совершал облетов территории этой страны, не вел в ее воздушном пространстве боев.
Но за пятьдесят лет противостояния над территорией СССР было сбито более тридцати боевых и разведывательных самолетов США. В воздушных боях над нашей территорией мы потеряли 5 боевых самолетов, американцами были сбито несколько наших транспортно-пассажирских бортов.
А всего было зафиксировано более 5 000 нарушений нашей государственной границы американскими самолетами.

За это же время на территории СССР было выявлено и задержано больше ста сорока парашютистов – диверсантов, имеющих вполне конкретные задания по ведению диверсий на нашей территории. ЦРУ активно печатало советские деньги и доставляло их всеми возможными способами к нам в страну, чтоб вызвать инфляцию.

Так, в 1970-х годах была рассекречена созданная еще 3 ноября 1945 года Объединенным разведывательным управлением при Объединенном комитете начальников штабов США “разработка”, согласно которой атомное нападение сразу на 20 городов СССР планировалось “тогда, когда уровень промышленного и научного развития СССР станет недопустимым".

По утверждениям ЦРУ, Америка потратила на разрушение СССР в общей сложности более 50-ти триллионов долларов.

Источник: https://fishki.net/1465970-spisok-vojn-ssha--istoricheskaja-
hronologija.html © Fishki.net



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  • 10 | 08.12.2018, 12:19 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1946 - Югославия. Американские войска мстят за сбитый самолёт.

1946 - 1949 - США бомбят Китай и оказывают всяческое противодействие коммунистам.

1947 - Италия. С целью борьбы с коммунизмом финансируются проамериканские
силы на выборах, ЦРУ массово убивает коммунистов, проводит антисоветские кампании в СМИ. В конце концов, на американские деньги были подделаны результаты выборов и, естественно, коммунисты проиграли.

1947 – 1948 - Франция. С целью борьбы с коммунизмом и реколонизации Вьетнама финансируются проамериканские силы на выборах, оказывается военная поддержка. Гибель тысяч мирных жителей.

1947 - 1949 - Греция. Американские войска участвуют в гражданской войне, поддерживая фашистов. Под предлогом "защиты демократии" США вмешиваются в проведение первых всеобщих парламентских выборов в Италии, вводят боевые корабли 6-го оперативного флота в итальянские порты с целью предотвращения прихода к власти Компартии мирным путем. В течение нескольких десятилетий после войны ЦРУ и корпорации США продолжали вмешиваться в выборы в Италии, истратили сотни миллионов долларов с целью блокирования избирательной борьбы коммунистов. Популярность коммунистов базировалась на их активном участии в антифашистском движении, когда они возглавили все силы сопротивления.

Источник: https://fishki.net/1465970-spisok-vojn-ssha--istoricheskaja-
hronologija.html © Fishki.net



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  • 11 | 08.12.2018, 12:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1948 - 1953 - военные действия на Филиппинах. Решающее участие в карательных действиях против филиппинского народа. Гибель многих тысяч филиппинцев. Военщина США развернула борьбу против левых сил страны еще в то время, когда они боролись против японских захватчиков. После войны США привели к власти здесь ряд марионеток, включая президента-диктатора Маркоса. В 1947 были финансово поддержаны проамериканские силы с целью открытия американских военных баз на Филиппинах.

1948 - Перу. Военный переворот, проведённый Америкой. Ко власти пришёл Мануэль Одриа. Не демократическое правительство в дальнейшем вооружалось и поддерживалось Америкой, следующие выборы состоялись только в 1980 году.

1948 – Никарагуа: оказывается военная поддержка с целью установления контроля над правительством.

1948 - Коста-Рика. Америка поддерживает военный переворот под предводительством José Figueres Ferrer.

1949 – 1953 - Албания. США и Великобритания предприняли несколько неудачных попыток свергнуть "коммунистический режим" и заменить его прозападным правительством из числа монархистов и фашистских коллаборационистов.

1950 - восстание в Пуэрто-Рико подавлено американскими войсками. В то время там шла борьба за независимость.

Источник: https://fishki.net/1465970-spisok-vojn-ssha--istoricheskaja-
hronologija.html © Fishki.net



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  • 12 | 08.12.2018, 12:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И так далее.

Почитай, Витя, очень полезно.



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  • 13 | 08.12.2018, 12:25 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1993 - американцы помогают Ельцину провести расстрел нескольких сотен людей при штурме Верховного Совета.

Американцы активно финансируют пропаганду демократии, подкупают военных генералов, чиновников, СМИ , активно пропагандируют новые ценности обещая всем людям стать "банкирами и звездами рока или кино",стараются убедить население в несостоятельности экономики СССР. Огромную помощь они получают от команды Чубайса.
Активно запугивают коммунистами, снимают видеоролик как русский пенсионер в слезах умоляет не голосовать за Зюганова, так как он, обещает всех крестьян раскулачить а протестующих загнать в лагеря (это видео можно найти на просторах "YouTube"). Прежде 24 декабря 1990 года Зюганов организует Всесоюзный референдум о сохранении СССР в котором 77.85% населения голосуют За сохранение СССР. И если бы не активная поддержка СМИ и предательство многих чиновников, США не удалось бы победить , так как возникло довольно сильное и качественное сопротивление среди интеллигенции в сторону коммунистов .

Источник: https://fishki.net/1465970-spisok-vojn-ssha--istoricheskaja-
hronologija.html © Fishki.net



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  • 14 | 08.12.2018, 12:26 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1999 - игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, Соединенными Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок суверенного государства Югославии. Агрессия против Югославии, проводившаяся под предлогом "предотвращения гуманитарного бедствия", учинила самую крупную гуманитарную катастрофу в Европе со второй мировой войны. За 32.000 боевых вылета было использовано бомб общим весом 21 тыс. тонн, что эквивалентно четырехкратной мощи атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Только по официальным данным более 2.000 человек гражданского населения было убито, 6.000 ранено и изувечено, свыше миллиона осталось бездомными и 2 миллиона - без всяких источников дохода. Прямые экономические потери оцениваются в размере 600 миллиардов долларов.
Нанесен губительный и продолжительный ущерб экологической среде Югославии, как и Европы в целом.

Источник: https://fishki.net/1465970-spisok-vojn-ssha--istoricheskaja-
hronologija.html © Fishki.net



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  • 15 | 08.12.2018, 12:29 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 11116 | Рейтинг: -1799,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Я просто трепещу за свою страну, когда подумаю, что бог справедлив",президент США Томас Джефферсон.



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  • 16 | 08.12.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 му .Человечество развивается , накапливает исторический опыт и правила поведения . То что раньше было как в порядке вещей , то сейчас грубое нарушение международного права и соглашений .Вот Англия имела территории более102 раз больше чем своя ,было ,было .Но она отказалась от них вольно и невольно .Тогда у индейцев никто ничего не спрашивал - просто сели и все. Сейчас мало кто захватывает чужие территории,будет международный скандал и незатухающая война.
Если вернуться к прошлому Средневековью , то нужно вернуть Монголии территории Руси,образовать Казанское ханство.,создоть Австро-Венгрию,неплохо бы и Великую Германию 40-х годов.



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  • 17 | 08.12.2018, 12:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1211 | Рейтинг: +331,2
Законы для послушной биомассы. Для кремлевской кодлы понятия. В которых говорится что холопы и смерды это мусор.



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  • 18 | 08.12.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Безмозглый либераст из культурной автономии села Булгаково страдает, что НАТО не удалось разместить ОМП в Крыму и Малороссии?
Б- же ж ты мой!
Какая глубина антироссийского предательства?



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  • 19 | 08.12.2018, 12:36 | Автор: юнг
    Публикации: 326 | Комментарии: 36111 | Рейтинг: +5783,2
15 | 08.12.2018, 12:29 | Автор: Harrison
Публикации: 65 | Комментарии: 11107 | Рейтинг: -1794,4
"Я просто трепещу за свою страну, когда подумаю, ........

Все американцы трепещут, когда вспоминают, как наши доблестные "лесовозы" доставили в трюмах самолеты и атомные бомбы на Кубу.



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  • Эксперт
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  • 20 | 08.12.2018, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1899 | Комментарии: 62315 | Рейтинг: +12205,6
Вчера:
11099 | 07.12.2018, 21:45 | Автор: Harrison
Публикации: 65 | Комментарии: 11107 | Рейтинг: -1795,1
Хабиров и БСК решили судьбу шиханов
чё делать то , Харрисон?
---------------

Я тебе скажу, че делать.

Завязать разжигать межнац-срач, перестать реагировать и отвлекаться на разъединяющие народ призывы (и соответствующие статьи на Уфимском Журнале), выступать единым фронтом за лучшую жизнь, пенсии, зарплаты, и экологию.

Показать всем какие мы здесь дружные, толерантные, веротерпимые, и вежливые.

Пафосно, понимаю.

Но зато кратко.
________________________________
А сёдня - сами видите - его волнуют пиндосы, а не своя страна.... гопота именно так поступает:
"А я чо? А я ничо! Другие вон чо, и ничо, а я чуть чо, и сразу вон чо!"©



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