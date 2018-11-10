Виктор Золотарев: Законы России против агрессии и войны

Ибо, мало иметь «замечательные Законы», нам необходимо их знать и применять.
Это если мы с вами, народ и страна – против войны.
А мы – против! Это, если мы с вами хотим мира по настоящему, а не только «в песнях и плясках, про Катюшу, березки и течет река Волга», и не только в телеспорах «с потоками ненависти через край телеэкранов» гос-ТВ РФ (Кстати, есть Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
Увы, опрос показывает, обычные граждане России Законы УК РФ «против агрессии и войны» - НЕ ЗНАЮТ абсолютно. И даже юристы.
А люди во власти, депутаты и сенаторы, назначенцы и чиновники, суды и люди в погонах, эти Законы (похоже, знают), но не применяют? И так – до самого верха.
Да и «люди из СМИ и ТВ РФ», тоже, нам об этих Законах ничего не рассказывают и ничего населению не объясняют.
А все почему? Чей интерес? И кто виноват-то?
Комментарии профи к УК РФ: «Мотивами могут быть ложно понимаемые интересы государства и народа, соображения укрепления своего авторитета в той или иной политической или социально-экономической ситуации, карьеристские устремления».
Видите, как всё в Законе, понято и точно названо?
Давайте, и мы прочитаем вместе, сам Закон и Комментарии к нему. И кратко обсудим.
Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны:
Ч.1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ч.2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Комментарии: «1.Субъектом преступления является должностное лицо, в компетенцию которого входят объявление войны и решение иных вопросов военного характера».
«2. Субъектами преступного посягательства (ч. 2) могут быть только лица, занимающие высшие государственные должности государственной службы РФ, в соответствии с Конституцией компетентные осуществлять ведение войны и руководить им».
«3. Развязывание агрессивной войны предполагает совершение конкретных действий по ее началу и осуществление первого акта агрессии,
и не имеет значения, была война объявлена или нет.».
Мой Вопрос – а были ли, подобные события, за последние 5-10 лет в РФ?
А не было ли таких событий, например, в Грузии 8.8.8, или в Крыму в феврале-марте 2014, на Донбассе, в Славянске, Донецке и Луганске с лета 2014?
Вот если бы не было «планирования и подготовки, увеличение численного состава вооруженных сил, передислокации войск»», то, как бы смогли, огромные колонны войск и танков РФ, попасть в ЮО через тоннель и ранее по ж/д в нужный момент конфликта?
И если бы не было «Планирования, подготовки, планов и перемещения войск», то как смогли бы «зеленые человечки» в Крыму сами по себе, занять здания Верховного совета и совета министров ночью 27.02.14г., аэродромы, блокировать ВЧ ВСУ и штабы, корабли… Не могли. А «первый», их назвал публично, наградил и похвалил. И – приказал им, тоже он сам. И решение по Крыму принял он сам лично. Есть видео.
Полковник ВЧК - И.И.Гиркин (помощник Аксенова в Крыму) рассказывает (и есть видео), как он лично и его отряд в 52 чел. из РФ перешли границу с Украиной (имея умысел на захват городов и органов власти Украины с оружием), и как именно они «начали войну» в Славянске (о чем не могли не знать люди во власти РФ и в погонах).
Гиркин говорит, он лично финансировал, раздавал наличные деньги в Крыму и ставил задачи сепаратистам Донецка, Одессы, Днепра и других мест Украины…
Гиркин говорит, он лично (и не только он, а группы подобные), с автоматчиками РФ в Крыму «собирал депутатов Крыма на голосование», и лично, помогал захвату аэродрома Бельбек.
Есть Статья 359 УК РФ. Наемничество. 1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового. 3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. (Явно – многое совпадает!).
Статья 361 УК РФ. Акт международного терроризма. 1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы.
Все эти статьи вполне подходят к полковнику ВЧК - И.И.Гиркину и его людям. Почему они не наказаны?
Есть аудио записи по Затуллину и Глазьеву, как они советовали сепаратистам в Одессе и Харькове, занять здания власти и просить ВС РФ о помощи по плану Крыма.
Есть свидетельства руководства Вл.Сурковым по Донбассу. Они помощники их начальника.
«п.11. Под развязыванием войны понимается объявление или фактическое начало военных действий».
Является ли это агрессией?
См. п.6. «Агрессией считается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства».
Было? Было. А было ли «строгое уважение суверенитета государств, Украины и Грузии»? Нет. Не было!
Посмотрим Комментарии к Статье 353 УК РФ. 1.Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны являются преступлениями против мира… приводят к нарушению мирного сосуществования народов и государств, человеческим жертвам и страданиям мирного населения, неоправданным материальным затратам, ...
(Разве этого не было в ЮО и на Донбассе? Есть.).
2. Основным объектом преступного посягательства являются мир и мирное сосуществование между народами. … отношения между государствами, основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами, и отсутствие организованной вооруженной борьбы между государствами. (есть.)
3. Под мирным сосуществованием понимается … отказ от войны, неприменение силы или угрозы силой как средства решения спорных вопросов, разрешение их путем переговоров; невмешательство во внутренние дела и учет законных интересов друг друга; право народа осуществлять свободный социально-политический выбор; строгое уважение суверенитета государств; сотрудничество на основе полного равноправия и взаимной выгоды; добросовестное выполнение обязательств, вытекающих из норм международного права и международных договоров. (Здесь, Будапештского договора).
4. Объективная сторона состава преступления (ч. 1) проявляется в совершении одного или совокупности следующих действий:
а) планирование агрессивной войны; (есть)
б) подготовка такой войны; (есть).
в) развязывание агрессивной войны.
(есть 300+ км фронта, 5 лет на Донбассе. Есть вооруженное нападение на суда в Керчи, стрельба на поражение в нейтральных водах, раненные и пленение 24 моряков Украины. Есть и требование стран Семерки - освободить их.).
5. Под войной понимается организованная вооруженная борьба между государствами... В войне используются вооруженные силы как главное и решающее средство, а также экономические, политические и идеологические средства борьбы…
(Все есть и пропаганда - в избытке).
6. Агрессией считается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, согласно Резолюции 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. несовместимое с Уставом ООН, война признается агрессивной, если она выразилась в применении в нарушение Устава ООН государством вооруженной силы первым против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или народа.
(Первыми, кто захватил здания власти Крыма?! «Зеленые». Есть видео.).
7. Состав преступления… Преступление окончено (составами) в момент совершения хотя бы одного из указанных действий. (!!!)
8. Под планированием войны, понимается составление компетентными должностными лицами соответствующих мобилизационных и организационно-технических планов и проектов, разработка … осуществление отдельных военных кампаний или операций. (Есть.).
9. Подготовка войны - это осуществление организационных, идеологических и иных мер и мероприятий разведывательного, военного и материально-технического характера в целях обеспечения готовности к ведению войны, например ведение разведки на территории государства, с которым готовится война, передислокация или сосредоточение воинских формирований в районе предполагаемых военных действий, сооружение фортификационных объектов и сооружений, создание и реорганизация структур военного управления войсками или предполагаемыми оккупированными территориями.
10. Под развязыванием войны понимается объявление или фактическое начало военных действий. (Есть.)
11. Субъектами преступного посягательства (ч. 1) могут быть лица, занимающие в результате выборов или по назначению, как правило, высшие государственные должности в органах государственной службы, в Вооруженных Силах РФ или исполнительных и представительных органах власти, в компетенцию которых входит решение вопросов военного характера. Перечень и группы таких должностей устанавливаются ФЗ от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" …
12. Преступление в любой форме может совершаться только при наличии прямого умысла. Мотивами могут быть ложно понимаемые интересы государства и народа, соображения укрепления своего авторитета в той или иной политической или социально-экономической ситуации, карьеристские устремления.
13. Часть 2 коммент. статьи устанавливает более строгую УО за ведение агрессивной войны.
13.1. Ведение агрессивной войны означает осуществление военных операций против другого государства с применением всех или отдельных видов вооружения или военной техники. Эти действия могут выражаться: а) во вторжении или нападении на территорию другого суверенного государства или в военной оккупации территории другого независимого государства полностью или частично (Есть!);
б) … в применении любого вида оружия против вооруженных сил и военной техники на территории другого государства; (Есть видео.)
в) в блокаде портов или берегов другого государства; (Керчь, Азовское море. Нарушен договор 2003г. Украины и РФ).
г) в нападении на военно-морские и военно-воздушные флоты другого государства; (Керчь, Азовское море.).
д) в применении вооруженных сил, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством; (Крым, ЮО).
е) в нарушении условий, оговоренных в подписанном соглашении. (Да!)
13.2. Ведение агрессивной войны является, как правило, длящимся преступлением, для которого свойственно достаточно длительное осуществление состава преступного деяния. (Пять лет на Донбассе. 10 лет в Грузии). п. 1 Постановления 23-го Пленума ВС СССР от 04.03.1929 …
16. Преступление относится к категории особо тяжким.
Остановимся. Слишком много всего у нас в жизни совпадает с записанным в ст.353 УК РФ.
Как с этим жить? Как из этого выходить? Кто прав и кто виноват, обязаны изучить, знать и решать сам народ, депутаты и люди в погонах, служащие России по законам РФ и Конституции РФ.
Пока, ситуация с исполнением ст.353 УК РФ, каждый день становится все тяжелее.
Да. Закон обязаны выполнять все. Но… Реальная жизнь, сложнее.
Мир и война стоят дорого. Каждый гражданин России, обязан бороться за мир и против войны.
2. Отметим особо. Россия получила ряд санкций за Крым, Украину, Грузию.
США официально заявляют – они никогда не признают. И никто из почти 300 стран мира – не признаёт.
Россия не сможет развиваться экономически и всячески, пока не вернется к соблюдению международных договоров и границ.
Уровень жизни и экономика РФ непрерывно падают.
Уровень ненависти у населения растет. Сильно у тех, кто сам лично повоевал и понял. Нет счастья на войне. Только горе и потери.
Выборы, как основа Конституции РФ и устройства демократии в России, не могут быть свободными, пока продолжаются военные конфликты.
Развитие России по сути уперлось в войны и остановлено невыполнением властью Закона ст.353 УК РФ.
Виктор Золотарев, специально для сайта «Уфимский Журнал»
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Виктор Золотарев: Законы России против агрессии и войны
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