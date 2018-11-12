Русский дух, скрепы и затянутые пояса

В начале ноября председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела "Русского Собрания" Михаил Щеглов разослал письмо, в котором прогнозировал, что в России останется только один государственный язык — русский. Теперь же в беседе с корреспондентом "Idel.Реалии" Щеглов поделился мыслями о судьбе федерализма в России в целом. Он считает, что договорных отношений между субъектами и центром не должно быть, а сейчас они, по его признанию, и вовсе невозможны.
Активист характеризует нынешнюю российскую вертикаль как "полную централизацию управления" и относится к ней положительно.
— В таком большом государстве как Российская Федерация правильно, что управление централизованное, — отмечает активист.
В то же время Щеглов призывает, развивать в регионах самоуправление. По его словам, пока ставить вопрос об упразднении республик нельзя.
Между тем общественник не считает централизацию экономической жизни правильной.
— Большая часть зарабатываемого здесь должно оставаться здесь. Но не на нужды кланов, а на нужды народа, — констатирует активист.
Щеглов полагает, что централизованное управление в государстве никак не противоречит необходимости экономической свободы региона.
По мнению русского националиста, власть в регионе должна быть подконтрольна не только федеральному центру, но и собственно народу. А на вопрос о том, возможно ли такое на практике, Щеглов отвечает: "Это должен быть двусторонний процесс. Абсолютизировать вертикаль нельзя".
Владимир Басманов, глава Комитета "Нация и Свобода", секретарь Центрального организационного комитета русского марша считает, что в федеративном государстве необходимо максимально учитывать интересы граждан, желающих жить в соответствии со своими традициями, культурой, менталитетом, религиозными нормами, учитывать, что у разных "наций и этносов" могут быть разные интересы, и помогать находить справедливые компромиссы.
— Вот татарский язык в школах. Это нерешаемая проблема, если подходить к ней с социалистической позиции о том, что у всех должно быть всё одинаково. В действительности, нет проблемы, если желающие того русские и удмуртские дети не будут учить татарский — ни одного часа в неделю. И так же нет проблемы, если все желающие этнические татары, согласно воле родителей, будут проходить обучение только на татарском, чтобы могли существовать школы и классы с таким обучением, где русский для них будет преподаваться как "иностранный". Чем мы больше учитываем различия и мнения людей, тем меньше конфликтов. При нынешней ситуации многие русские дети будут ненавидеть татар, только из-за принуждения к изучению их языка, многие татары будут ненавидеть русских за ограничения возможности изучать родной язык лишь два часа в неделю. Это явно нездоровый подход, и его надо менять, — отмечает он.
Глава Комитета "Нация и Свобода" также выступает за рационализм в создании субъектов федерации.
— Кто сказал, что балкарцы хотят жить в одном субъекте с кабардинцами, от чего постоянно идут межэтнические конфликты? Коммунисты когда-то так решили? Почему мы должны следовать заветам убийц и тиранов? Нам непонятно. И это не единственный такой химерический, искусственный субъект. Нет такого народа, этноса — дагестанцы, я даже не знаю, кто это придумал. Такое ощущение, что это какой-то колониальный подход, для простоты управления, не учитывающий интересы местных жителей. Есть аварцы, лакцы, лезгины, кумыки, ногайцы, и так далее, национальные интересы которых не состоят явно в смешении в один маленький аналог "советского народа", — сетует политический активист.
При этом, по мнению Басманова, с одной стороны, нужна унификация тех немногих субъектов, где русских больше 50% от числа жителей. Таким особым регионам не нужно сильно отличное от основного законодательство, сейчас это всё равно ничего не даёт, кроме подкидывания сепаратизма и межнациональной ненависти.
— Вот есть, например, Адыгея, где русских 65%, но им говорят это не ваша земля, это земля адыгов, вы тут на птичьих правах, ваши деды — оккупанты, при этом они там живут в десятом поколении. У самих адыгов тоже никаких прав нет, им дали символические аттрибуты, не дав реальных прав и возможностей, естественно они ассоциируют любые проблемы с русскими. Местные единоросы, которые грабят адыгов, больше всего будут кричать об адыгейском национализме, когда начнётся люстрация, так же как жулики и воры типа Ахметова, Кернеса и Добкина кричали в Украине о правах русских, когда их криминальная олигархия, десятилетиями грабившая русских, оказалась под угрозой из-за Майдана, — говорит он.
Басманов считает, что, если татары, тувинцы, якуты и другие титульные народы, представляющие большинство в отдельных регионах, привыкли к особому законодательству и не хотят менять эту ситуацию, то их мнение должно быть учтено по максимуму.
— Важным элементом нашей программы является предоставление возможности гражданам нашего государства создавать демилитаризованные автономии, за исключением приграничных территорий, со своим особым законодательством, существенно отличающимся от общегосударственного. Система Автономий — это хорошая альтернатива, она более гибкая, лучше позволяет гражданам реализовать своё видение местного самоуправления, при этом не подрывает целостность государства и гражданскую солидарность, а только укрепляет их, — полагают в Комитете.
По словам Басманова, коренные народы, имеющие проблемы с самовоспроизводством, должны получать от государства социальную поддержку, которая позволит им сохраниться. В религиозной жизни в организации призывают разрешать хиджабы и прекратить практику посадок из-за вероубеждений.
— Сторонники шариата, равно как сторонники форм государственного устройства и законодательства, отличных от всего государства, должны получить собственную демилитаризированную автономию внутри страны, и жить по тем законам, которые они считают справедливыми, не мешая другим гражданам, и имея свои особые правила, которые пожелают, — признается Басманов. Кроме того в Комитете считают, что необходимо провести десоветизацию и "повсеместную люстрацию высокопоставленных лиц причастных к преступной деятельности Путина и "Единой России"".
На фоне позиций русских националистов внесенные в Стратегию госнацполитики изменения, вероятно, читателя, как минимум, удивят, а как максимум — шокируют.
Идель.Реалии
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Русский дух, скрепы и затянутые пояса
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