Русский дух, скрепы и затянутые пояса

В Стратегию государственной национальной политики России внесены изменения. В новой редакции Стратегии определено понятие "российская нация". ​"Idel.Реалии" побеседовали с председателем Общества русской культуры Татарстана Михаилом Щегловым и одним из организаторов русских маршей Владимиром Басмановым о вопросах национальной политики и федерализма.В начале ноября председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела "Русского Собрания" Михаил Щеглов разослал письмо, в котором прогнозировал, что в России останется только один государственный язык — русский. Теперь же в беседе с корреспондентом "Idel.Реалии" Щеглов поделился мыслями о судьбе федерализма в России в целом. Он считает, что договорных отношений между субъектами и центром не должно быть, а сейчас они, по его признанию, и вовсе невозможны.Активист характеризует нынешнюю российскую вертикаль как "полную централизацию управления" и относится к ней положительно.— В таком большом государстве как Российская Федерация правильно, что управление централизованное, — отмечает активист.В то же время Щеглов призывает, развивать в регионах самоуправление. По его словам, пока ставить вопрос об упразднении республик нельзя.Между тем общественник не считает централизацию экономической жизни правильной.— Большая часть зарабатываемого здесь должно оставаться здесь. Но не на нужды кланов, а на нужды народа, — констатирует активист.Щеглов полагает, что централизованное управление в государстве никак не противоречит необходимости экономической свободы региона.По мнению русского националиста, власть в регионе должна быть подконтрольна не только федеральному центру, но и собственно народу. А на вопрос о том, возможно ли такое на практике, Щеглов отвечает: "Это должен быть двусторонний процесс. Абсолютизировать вертикаль нельзя".Владимир Басманов, глава Комитета "Нация и Свобода", секретарь Центрального организационного комитета русского марша считает, что в федеративном государстве необходимо максимально учитывать интересы граждан, желающих жить в соответствии со своими традициями, культурой, менталитетом, религиозными нормами, учитывать, что у разных "наций и этносов" могут быть разные интересы, и помогать находить справедливые компромиссы.— Вот татарский язык в школах. Это нерешаемая проблема, если подходить к ней с социалистической позиции о том, что у всех должно быть всё одинаково. В действительности, нет проблемы, если желающие того русские и удмуртские дети не будут учить татарский — ни одного часа в неделю. И так же нет проблемы, если все желающие этнические татары, согласно воле родителей, будут проходить обучение только на татарском, чтобы могли существовать школы и классы с таким обучением, где русский для них будет преподаваться как "иностранный". Чем мы больше учитываем различия и мнения людей, тем меньше конфликтов. При нынешней ситуации многие русские дети будут ненавидеть татар, только из-за принуждения к изучению их языка, многие татары будут ненавидеть русских за ограничения возможности изучать родной язык лишь два часа в неделю. Это явно нездоровый подход, и его надо менять, — отмечает он.Глава Комитета "Нация и Свобода" также выступает за рационализм в создании субъектов федерации.— Кто сказал, что балкарцы хотят жить в одном субъекте с кабардинцами, от чего постоянно идут межэтнические конфликты? Коммунисты когда-то так решили? Почему мы должны следовать заветам убийц и тиранов? Нам непонятно. И это не единственный такой химерический, искусственный субъект. Нет такого народа, этноса — дагестанцы, я даже не знаю, кто это придумал. Такое ощущение, что это какой-то колониальный подход, для простоты управления, не учитывающий интересы местных жителей. Есть аварцы, лакцы, лезгины, кумыки, ногайцы, и так далее, национальные интересы которых не состоят явно в смешении в один маленький аналог "советского народа", — сетует политический активист.При этом, по мнению Басманова, с одной стороны, нужна унификация тех немногих субъектов, где русских больше 50% от числа жителей. Таким особым регионам не нужно сильно отличное от основного законодательство, сейчас это всё равно ничего не даёт, кроме подкидывания сепаратизма и межнациональной ненависти.— Вот есть, например, Адыгея, где русских 65%, но им говорят это не ваша земля, это земля адыгов, вы тут на птичьих правах, ваши деды — оккупанты, при этом они там живут в десятом поколении. У самих адыгов тоже никаких прав нет, им дали символические аттрибуты, не дав реальных прав и возможностей, естественно они ассоциируют любые проблемы с русскими. Местные единоросы, которые грабят адыгов, больше всего будут кричать об адыгейском национализме, когда начнётся люстрация, так же как жулики и воры типа Ахметова, Кернеса и Добкина кричали в Украине о правах русских, когда их криминальная олигархия, десятилетиями грабившая русских, оказалась под угрозой из-за Майдана, — говорит он.Басманов считает, что, если татары, тувинцы, якуты и другие титульные народы, представляющие большинство в отдельных регионах, привыкли к особому законодательству и не хотят менять эту ситуацию, то их мнение должно быть учтено по максимуму.— Важным элементом нашей программы является предоставление возможности гражданам нашего государства создавать демилитаризованные автономии, за исключением приграничных территорий, со своим особым законодательством, существенно отличающимся от общегосударственного. Система Автономий — это хорошая альтернатива, она более гибкая, лучше позволяет гражданам реализовать своё видение местного самоуправления, при этом не подрывает целостность государства и гражданскую солидарность, а только укрепляет их, — полагают в Комитете.По словам Басманова, коренные народы, имеющие проблемы с самовоспроизводством, должны получать от государства социальную поддержку, которая позволит им сохраниться. В религиозной жизни в организации призывают разрешать хиджабы и прекратить практику посадок из-за вероубеждений.— Сторонники шариата, равно как сторонники форм государственного устройства и законодательства, отличных от всего государства, должны получить собственную демилитаризированную автономию внутри страны, и жить по тем законам, которые они считают справедливыми, не мешая другим гражданам, и имея свои особые правила, которые пожелают, — признается Басманов. Кроме того в Комитете считают, что необходимо провести десоветизацию и "повсеместную люстрацию высокопоставленных лиц причастных к преступной деятельности Путина и "Единой России"".На фоне позиций русских националистов внесенные в Стратегию госнацполитики изменения, вероятно, читателя, как минимум, удивят, а как максимум — шокируют.