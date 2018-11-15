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Хабиров о медицине: «Вас послушаешь – вроде всё делается. Но люди у нас умирают»

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В Доме Республики прошел очередной «Здравчас». 13 декабря, в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл еженедельное совещание в формате «Здравчас». В режиме видеоконференции в нём приняли участие не только члены правительства, но и руководители муниципалитетов и учреждений здравоохранения.

Хабиров о медицине: «Вас послушаешь – вроде всё делается. Но люди у нас умирают»


Руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях Елена Прочаковская рассказала, что за прошлую неделю поступило 132 обращения по теме здравоохранения. Больше всего оказалось вопросов, связанных с нехваткой врачей, в том числе узких специалистов, лекарственным обеспечением, недостаточностью диагностического оборудования, высокой изношенностью автопарка «скорой помощи», а также доступностью медицинских учреждений для маломобильных граждан.

И.о. министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров (который, как выяснилось позднее, руководит ведомством последний день) доложил, что сейчас 668 медицинских учреждений республики (чуть более 50 процентов) имеют пандусы, при этом 141 из них не соответствуют нормативам. По его словам, в течение трёх лет этот вопрос будет решён, чтобы все организации здравоохранения были доступны для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Далее Рафаэль Яппаров доложил о реализации возможности оформления фельдшерами ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) больничных листов и рецептов для льготных категорий граждан. Данная тема обсуждалась на «Здравчасе» на прошлой неделе и связана с механизмом перехода но новую систему работы. В частности, при наличии приказа главного врача фельдшер получает возможность самостоятельно открывать листок нетрудоспособности, но для его закрытия пациенту все равно придется пройти обследование в центральной районной больнице. Радий Хабиров поручил минздраву республики представить график реализации этого механизма и 14 февраля доложить о ходе работы, а Агентству по печати и СМИ РБ – информировать население о таких важных изменениях.

Центральной темой совещания стала организация профилактической работы в системе здравоохранения республики. О деятельности в этом направлении, результатах диспансеризации населения, взаимодействии с работодателями, проводимых мероприятиях и акциях рассказали и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Рифмир Хасанов и главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.

– Что касается профилактики, вас послушаешь – вроде всё делается. Но парадокс заключается в том, что люди у нас умирают. И умирают рано – они могли бы жить дольше. Мы не можем констатировать, что всё работает, – сказал Радий Хабиров. – Ваша деятельность очень поверхностна. Вы не там, где формируется позиция. Вы должны быть там, где люди, в том числе в социальных сетях.

В числе ключевых проблем Радий Хабиров назвал употребление алкоголя и курение среди населения. И это влияет не только на здоровье. В частности, большинство преступлений, убийств, ДТП совершается именно в состоянии алкогольного опьянения.

– Не люблю абстрактных решений. Я сторонник брать одну задачу и дожимать ее до конца. Поэтому предлагаю не вести абстрактный разговор о здоровом образе жизни, а, нащупав конкретную беду, сосредоточиться на ней, – подчеркнул руководитель региона. – Нам нужны конкретные меры воздействия на людей в плане алкоголя, курения, но те, которые носят таргетный характер и являются эффективными.

Врио главы республики отметил, что важная роль в этой работе должна отводиться руководителям муниципалитетов.

– На вашей территории вне закона должны стать магазины, продающие алкоголь несовершеннолетним, торгующие спиртным в ночное время. Вне закона должны стать школы, где поощряется курение в туалетах или рядом со школой, – отметил Радий Хабиров. – Это задача глав администраций.

Руководитель региона поручил правительству совместно с минздравом подготовить республиканскую программу в сфере здорового образа жизни по конкретным направлениям и с измеримыми показателями.

Радий Хабиров также отметил, что скоро проведет отдельное совещание на тему диспансеризации населения.

МКС
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  • 1 | 14.12.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Почитал и охренел! О чем идет речь в столь"высоком"собрании:
-О пандусах
-О возможности выписки больничных листов и рецептов фельдшерами
- "Центральной темой совещания стала организация профилактической работы в системе здравоохранения республики."?!!!!
- "В числе ключевых проблем Радий Хабиров назвал употребление алкоголя и курение среди населения"
Дебилоиды млять!!!!



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  • 2 | 14.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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668 медицинских учреждений республики (чуть более 50 процентов) имеют пандусы..........
Самое главное мерило у нас ПАНДУСЫ (не только в больницах), как раньше обходились без этого или не было инвалидов. Но ведь самое главное как тебя обслужат за пределами пандуса: есть ли там подходящая услуга или товар по твоему карману, обслуживает ли тебя понимающий специалист или кто-то с купленным дипломом и т.п. А то заладили пандус.....



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  • 3 | 14.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтоб увидеть реальное состояние здравоохранения нашей республики нужно:
1. Составлять реальный отчет всем лечебным учреждениям;
2.Проводить реальные диспансерные и периодические медицинские осмотры;
3. Проводить лечение не по определенным срокам, а по выздоровлению больного;
4. Финансирование районных больниц проводить не по остаточной форме т.е. что останется после приближенных министру учреждений здравоохранения, а по численности населения того или иного района и уровню оказания медицинской помощи.
До сегодняшнего дня отчеты рисовали такие, какие нужны Минздраву РБ.



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  • 4 | 14.12.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Злоупотребление алкоголем в деревнях началось из за того, что населению нечем заняться. Раньше были колхозы, совхозы сельскому труженику некогда было на алкоголь смотреть и в каждой семье росли минимум 5 детишек... Необходимо прежде всего думать о том, как занять и чем занять этих людей...
В ФАПах когда то начинали заниматься продажей лекарственными препаратами. Почему все остановилось? Необходимо восстановить! Фельдшера занимались доставкой лекарств льготникам в дальние населенные пункты..



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  • 5 | 14.12.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Если Главу РБ будут встречать так, как встречали в Белорецке, скоро в Республике Башкортостан будет все нормально!
Санитарок в Белорецком перенатальном центре закрыли в подвале, чтоб они не показывались на этажах, загнали медицинский персонал, который не должен был работать в этот день. Подготовили родильницу с заученным текстом ответа при обращении И.О.Главы РБ.
Все показушно и мерзко! Истинная картина далеко не такая в Белорецком районе.



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  • 6 | 14.12.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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4 Молодец,реально оцениваешь ситуацию!.Население пьет из-за невротизации, неустроенности ,безысходности . Это один из регуляторов численности населения .Когда индивидууму не находится места в обществе- то появляются суициды , пьянство , преступность , пренебрежение правами других.



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  • 7 | 14.12.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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5 типично башкирская ситуация .Пыль в глаза умеют мастерски ! .Угощения , охотничьи домики , даже девах предложат только для того ,что выглядеть подобающе!



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  • 8 | 14.12.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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5 типично башкирская ситуация .Пыль в глаза умеют мастерски ! .Угощения , охотничьи домики , даже девах предложат только для того ,что выглядеть подобающе!
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Немного ошибся про башкирскую ситуацию. Главой Белорецкого района является истинный русский из достопочтенного поселка Верхний Авзян Миронов В.Г.



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