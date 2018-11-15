Хабиров о медицине: «Вас послушаешь – вроде всё делается. Но люди у нас умирают»

В Доме Республики прошел очередной «Здравчас». 13 декабря, в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл еженедельное совещание в формате «Здравчас». В режиме видеоконференции в нём приняли участие не только члены правительства, но и руководители муниципалитетов и учреждений здравоохранения.Руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях Елена Прочаковская рассказала, что за прошлую неделю поступило 132 обращения по теме здравоохранения. Больше всего оказалось вопросов, связанных с нехваткой врачей, в том числе узких специалистов, лекарственным обеспечением, недостаточностью диагностического оборудования, высокой изношенностью автопарка «скорой помощи», а также доступностью медицинских учреждений для маломобильных граждан.И.о. министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров (который, как выяснилось позднее, руководит ведомством последний день) доложил, что сейчас 668 медицинских учреждений республики (чуть более 50 процентов) имеют пандусы, при этом 141 из них не соответствуют нормативам. По его словам, в течение трёх лет этот вопрос будет решён, чтобы все организации здравоохранения были доступны для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Далее Рафаэль Яппаров доложил о реализации возможности оформления фельдшерами ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) больничных листов и рецептов для льготных категорий граждан. Данная тема обсуждалась на «Здравчасе» на прошлой неделе и связана с механизмом перехода но новую систему работы. В частности, при наличии приказа главного врача фельдшер получает возможность самостоятельно открывать листок нетрудоспособности, но для его закрытия пациенту все равно придется пройти обследование в центральной районной больнице. Радий Хабиров поручил минздраву республики представить график реализации этого механизма и 14 февраля доложить о ходе работы, а Агентству по печати и СМИ РБ – информировать население о таких важных изменениях.Центральной темой совещания стала организация профилактической работы в системе здравоохранения республики. О деятельности в этом направлении, результатах диспансеризации населения, взаимодействии с работодателями, проводимых мероприятиях и акциях рассказали и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Рифмир Хасанов и главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.– Что касается профилактики, вас послушаешь – вроде всё делается. Но парадокс заключается в том, что люди у нас умирают. И умирают рано – они могли бы жить дольше. Мы не можем констатировать, что всё работает, – сказал Радий Хабиров. – Ваша деятельность очень поверхностна. Вы не там, где формируется позиция. Вы должны быть там, где люди, в том числе в социальных сетях.В числе ключевых проблем Радий Хабиров назвал употребление алкоголя и курение среди населения. И это влияет не только на здоровье. В частности, большинство преступлений, убийств, ДТП совершается именно в состоянии алкогольного опьянения.– Не люблю абстрактных решений. Я сторонник брать одну задачу и дожимать ее до конца. Поэтому предлагаю не вести абстрактный разговор о здоровом образе жизни, а, нащупав конкретную беду, сосредоточиться на ней, – подчеркнул руководитель региона. – Нам нужны конкретные меры воздействия на людей в плане алкоголя, курения, но те, которые носят таргетный характер и являются эффективными.Врио главы республики отметил, что важная роль в этой работе должна отводиться руководителям муниципалитетов.– На вашей территории вне закона должны стать магазины, продающие алкоголь несовершеннолетним, торгующие спиртным в ночное время. Вне закона должны стать школы, где поощряется курение в туалетах или рядом со школой, – отметил Радий Хабиров. – Это задача глав администраций.Руководитель региона поручил правительству совместно с минздравом подготовить республиканскую программу в сфере здорового образа жизни по конкретным направлениям и с измеримыми показателями.Радий Хабиров также отметил, что скоро проведет отдельное совещание на тему диспансеризации населения.