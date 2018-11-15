Максим Забелин будет расчищать авгиевы конюшни Башминздрава

Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения республики бывшего заместителя генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» (Москва) Максима Забелина. К работе он приступит с завтрашнего дня.Максим Забелин родился в 1979 году в Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Доктор медицинских наук.Карьеру начинал в 2003 году начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске, затем работал в госпиталях министерства, доцентом кафедры хирургии Государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ. В 2010 году устроился врачом-онкологом в ГКБ № 67 Москвы, а в 2013 году возглавил хирургическое отделение столичной ГКБ №50.В 2013-2015 годы — заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера. В 2015 году был назначен заместителем генерального директора — главным врачом «Государственного научного центра Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна» (Москва).Позже полтора года проработал в должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (Москва). В Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (Москва) устроился в октябре текущего года.