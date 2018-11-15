Максим Забелин будет расчищать авгиевы конюшни Башминздрава

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Лучшие комментарии дня
Мы же не хотим как в Пари ...

Ротшильды мотшильды! да посрать.пусть ротшильды поставят нам президе ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Мы же не хотим как в Пари ...

не для того его поставили ___________________ Ватоголовым докладываю - ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Об этой власти — как о по ...

Если в стране запрещают говорить правду, значит она захвачена.
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Виктор Золотарев: Законы ...

я устал слушать тупых до безобразия... вы , тупые , даже не удосужилис ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Виктор Золотарев: Законы ...

Читайте Шумилина,некрасова,Астафьева. Как воевать собирались в Красной ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Виктор Золотарев: Законы ...

Вот такое необразованное быдло.как Кац например,думает,что в войну все ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Лучшие комментарии месяца
Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Сытая, продажная и ...

В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской ...
  14.12.2018   24171    17

Максим Забелин будет ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ...
  14.12.2018   17991    10

Хабиров о медицине: «Вас ...

В Доме Республики прошел очередной «Здравчас». 13 декабря, в Уфе врио главы ...
  14.12.2018   15105    8

Очередное словоблудие от ...

Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом ...
  14.12.2018   36548    7

Прощай, парламент. ...

В тени торжеств по случаю 25-летия российской Конституции остался другой юбилей ...
  14.12.2018   18070    9

Обсуждаемое за месяц
Сытая, продажная и ...

В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской ...
  14.12.2018   38862    17

Максим Забелин будет ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ...
  14.12.2018   24178    10

Хабиров о медицине: «Вас ...

В Доме Республики прошел очередной «Здравчас». 13 декабря, в Уфе врио главы ...
  14.12.2018   13177    8

Очередное словоблудие от ...

Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом ...
  14.12.2018   13729    7

Прощай, парламент. ...

В тени торжеств по случаю 25-летия российской Конституции остался другой юбилей ...
  14.12.2018   23759    9

Последние публикации
Сытая, продажная и ...

В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской ...
  14.12.2018   37712    17

Максим Забелин будет ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ...
  14.12.2018   25675    10

Хабиров о медицине: «Вас ...

В Доме Республики прошел очередной «Здравчас». 13 декабря, в Уфе врио главы ...
  14.12.2018   38624    8

Очередное словоблудие от ...

Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом ...
  14.12.2018   28967    7

Прощай, парламент. ...

В тени торжеств по случаю 25-летия российской Конституции остался другой юбилей ...
  14.12.2018   17662    9

Прилепин: Недовольство ...

Известного писателя назначили заместителем художественного руководителя МХАТ ...
  14.12.2018   29410    44

Сергей Наумкин: Арест, ...

Россия простилась с Людмилой Михайловной Алексеевой, стоявшей у истоков ...
  13.12.2018   15847    35

Какие выборы — такие и ...

Источник: «Вброс про конкурента на выборах главы Башкирии – это пробный наезд ...
  13.12.2018   19313    21

Алексей Венедиктов: ...

По мнению главного редактора "Эха Москвы", "политика нынешней администрации по ...
  13.12.2018   13457    105

Об этой власти — как о ...

Госдума предложила штрафовать за неуважение к властям в интернете. ...
  13.12.2018   36805    17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (53)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Виктор Золотарев: Законы ...

Статьи 353, 354, 356, 361 УК РФ. Ура! Есть в России замечательные Законы ...
  7.12.2018   25511    382

Народ будут кормить ...

Русская культурная доминанта присуща всем народам РФ — Путин утвердил поправки ...
  10.12.2018   26303    36

Политолог о решении ...

Решение Радия Хабирова отдать для разработки БСК шихан Куштау прокомментировал ...
  10.12.2018   14605    79

«Своим поведением ...

Договориться о встрече с адвокатом Ириной Валиевой было непросто. Но все же нам ...
  10.12.2018   14010    56

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  10.12.2018   30189    50

Читаемое за месяц
Рост цен на бензин: ...

Рост цен на топливо будет выше инфляции. Эксперты не верят в обещания нефтяных ...
  15.11.2018   32818    39

Куда уходит бюджет ...

Бюджет недоиспользованных возможностей. Министерство финансов РБ опубликовало ...
  15.11.2018   33258    26

Мадриль Гафуров о ...

Я удовлетворен, что мои публистические выступления в СМИ, в том числе в ...
  15.11.2018   12836    316

Русский чиновник сильнее ...

Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика ...
  16.11.2018   32229    29

Салавато-Юлаевские и ...

Голосование для присвоения имени уфимскому аэропорту продолжается. Напомним, в ...
  16.11.2018   35023    49




Максим Забелин будет расчищать авгиевы конюшни Башминздрава

Оценили
1


Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения республики бывшего заместителя генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» (Москва) Максима Забелина. К работе он приступит с завтрашнего дня.

Максим Забелин будет расчищать авгиевы конюшни Башминздрава


Максим Забелин родился в 1979 году в Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Доктор медицинских наук.

Карьеру начинал в 2003 году начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске, затем работал в госпиталях министерства, доцентом кафедры хирургии Государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ. В 2010 году устроился врачом-онкологом в ГКБ № 67 Москвы, а в 2013 году возглавил хирургическое отделение столичной ГКБ №50.

В 2013-2015 годы — заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера. В 2015 году был назначен заместителем генерального директора — главным врачом «Государственного научного центра Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна» (Москва).

Позже полтора года проработал в должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (Москва). В Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (Москва) устроился в октябре текущего года.

Олег Вахитов, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.12.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как онколог, он первым делом займется нашим онкодиспансером. Ждем смену руководства в онкодиспансере. Интересно статус депутата горсовета спасет главного врача или нет?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже до хабирова дошло, что на ответственные должности надо назначать не по принадлежности к башкирским племенам, а по уровню знаний, опыта, интеллекта. Вот только надолго ли его озарила здравая мысль? Поживем, посмотрим...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.12.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОДОБРЯМС !!!! Учитывая высокий уровень онкологии -спец такого уровня нам необходим.Курский соловей .. и этим сказано все!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.12.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень молодой, спущен сверху в приказном порядке -это очевидно. Будет перетягивать свою команду, наворуют и смотаются, все будет как в системе МВД.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.12.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАДЕЮСЬ ЭТИХ ПИ...….ВЫГОНЯТ ИЗ МИНЗДРАВА



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.12.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень молодой, спущен сверху в приказном порядке -это очевидно. Будет перетягивать свою команду, наворуют и смотаются, все будет как в системе МВД.
------------------------------------------------------------
-----------
Варяг он и есть варяг! Своих наверное не было....



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.12.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров сдувается, министра здравоохраненния даже не может сам назначить, да какой там начальника ГАИ снять руки коротки. Далеко ему до Шакирова, не говоря об Рахимове.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.12.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Х-ня, и этот заведомо не годен .Типичный кабинетный работник . Будет увлекаться онкологией, высокими достижениями , наукой. Но не ФАПами,не пандусами и больничными листами и проч чепухой, но которая обеспечивает крепость и стойкость всей медицины.
Неужель не нашлось не нашлось дельного и толкового из гл врачей ЦРБ из просторной РБ,который знает все проблемы изнутри.
Неудачная кандидатура, через неск. лет развалит и уедет в Подмосковье и при этом не забыв обвинить всех и все !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.12.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Х-ня, и этот заведомо не годен .Типичный кабинетный работник . Будет увлекаться онкологией, высокими достижениями , наукой. Но не ФАПами,не пандусами и больничными листами и проч чепухой, но которая обеспечивает крепость и стойкость всей медицины.
Неужель не нашлось не нашлось дельного и толкового из гл врачей ЦРБ из просторной РБ,который знает все проблемы изнутри.
Неудачная кандидатура, через неск. лет развалит и уедет в Подмосковье и при этом не забыв обвинить всех и все !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 14.12.2018, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для меня критерий управления башкирской медициной главные в республиканском тубе, в Белорецкой ЦРБ и ночные стоянки чиновничьих
Авто на территориях больниц и поликлиник Уфы.
Так что поживем-увидим.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com