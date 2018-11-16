Апайку протолкнули в очередное теплое кресло

Гульназ Шафикова своему новому коллективу: «Мне все равно, что про меня думаете». Коллектив ИРО РБ не намерен сдаваться.Сегодня министр образования РБ Айбулат Хажин представил коллективу Института развития образования РБ Гульназ Шафикову в качестве и. о. ректора.– Решение правительства и министерства является однозначным и доминирующим. Никто не говорит о том, что сейчас это мнение будет каким-то образом оспариваться. И это не должно оспариваться, на мой взгляд. Но сразу хочу сказать, что мы возлагаем большие надежды на ИРО РБ. Меня абсолютно не удовлетворяет качество образования. Мы достойны более высоких результатов.Элементарно могу сказать по своей прежней работе: в каждой пятой школе приостановлена государственная аккредитация по итогам проверок, нет качества подготовки, со стороны педагогов не видим движения вперед. Здесь важно организовать качественную методическую работу. Но без ИРО РБ это выполнить невозможно. Поэтому уже новому ректору института поручаю переформатировать работу. Наша позиция жесткая. Кто примет ее и захочет работать, поднимая качество нашего образования на высокий уровень.Гульназ Радмиловна очень опытный специалист. Человек со стажем работы, с профессиональным опытом и компетенциями, который достоин быть руководителем образовательного учреждения такого масштаба, – рассказал Айбулат Вакилович.После этого слово было передано Гульназ Шафиковой:– Я человек государственный – куда меня государство послало, туда и пойду работать. Меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Сказали идти работать заведующим кафедрой – пошла и работала, сказали идти проректором – пошла и работала, сказали идти министром – пошла и работала, сказали прийти в ИРО – пришла и буду работать.Мы будем работать с теми, кто хочет работать на благо Республики Башкортостан. Когда я была министром, говорила, что у нас две задачи – доступность и качество. Министерство может организовать доступность, за качество должен отвечать ИРО РБ. Поэтому с сегодняшнего дня наш сленг: «С нами качество образования». Мы должны стать первыми среди наших конкурентов. Вот такую цель я ставлю себе в течение одного года. С кем мы это будем делать, с тем мы это будем делать. Потом мы с вами будем выходить на российский уровень.Институт много пережил, я не первый и даже не десятый ректор. Здесь было много государственных людей, они много сделали для этого учреждения. Я тоже, знаете, трудоголик. Вы многое про меня писали, хотя я не читала. Наверное, это правда, если так написано. Будем много работать, я человек результата. Результат будем подводить каждую неделю. Пять дней – пять шагов на развитие образования и Республики Башкортостан.А что у вас лично ко мне, извините, мне с вами детей не крестить. Я могу многое тоже рассказать про хорошее руководство ИРО РБ.Я очень хочу, чтобы у Института было не пять ВАКовских статей, а минимум 30. 150 статей вышло у вас в 2018 году, из них за пределами РБ – 18. Это не Институт развития образования. Я точно обещаю, будет весело, не соскучитесь в профессиональном плане.Никому навязываться не собираюсь, я не пряник, чтобы всем нравиться. Мне, извините, все равно, что вы про меня думаете. Мне самое главное, что про меня думают мои близкие люди.Сработаемся значит сработаемся.С назначением Шафиковой коллектив все равно не согласен. Они считают, что Айбулат Хажин и Гульназ Шафикова монополизировали право выступать от имени государства.– Мы помним ставшее крылатым высказывание французского короля Людовика XIV «Государство – это я». Но Людовик был королем, а мы вроде как живем в демократическом государстве, в котором, согласно принятым конституциям, глас народа (демоса) должен приниматься во внимание. Или это только «вроде как»? Коллективу четко дали понять, что он ничто. Как высказалась г-жа Г. Р. Шафикова, ей, как человеку государственному, все равно, что думает о ней коллектив. Получается, что главное для нее – чтобы «костюмчик сидел»? Что касается А. В. Хажина, то его сравнение работающих в институте людей с винтиками, которые они в случае чего «смажут» или «заменят», тоже весьма символично, – прокомментировали они.