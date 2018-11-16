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Апайку протолкнули в очередное теплое кресло

  • Опубликовано: natall | 15.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 35859 | Комментарии: 42
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Гульназ Шафикова своему новому коллективу: «Мне все равно, что про меня думаете». Коллектив ИРО РБ не намерен сдаваться.

Апайку протолкнули в очередное теплое кресло


Сегодня министр образования РБ Айбулат Хажин представил коллективу Института развития образования РБ Гульназ Шафикову в качестве и. о. ректора.

– Решение правительства и министерства является однозначным и доминирующим. Никто не говорит о том, что сейчас это мнение будет каким-то образом оспариваться. И это не должно оспариваться, на мой взгляд. Но сразу хочу сказать, что мы возлагаем большие надежды на ИРО РБ. Меня абсолютно не удовлетворяет качество образования. Мы достойны более высоких результатов.

Элементарно могу сказать по своей прежней работе: в каждой пятой школе приостановлена государственная аккредитация по итогам проверок, нет качества подготовки, со стороны педагогов не видим движения вперед. Здесь важно организовать качественную методическую работу. Но без ИРО РБ это выполнить невозможно. Поэтому уже новому ректору института поручаю переформатировать работу. Наша позиция жесткая. Кто примет ее и захочет работать, поднимая качество нашего образования на высокий уровень.

Гульназ Радмиловна очень опытный специалист. Человек со стажем работы, с профессиональным опытом и компетенциями, который достоин быть руководителем образовательного учреждения такого масштаба, – рассказал Айбулат Вакилович.

После этого слово было передано Гульназ Шафиковой:

– Я человек государственный – куда меня государство послало, туда и пойду работать. Меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Сказали идти работать заведующим кафедрой – пошла и работала, сказали идти проректором – пошла и работала, сказали идти министром – пошла и работала, сказали прийти в ИРО – пришла и буду работать.

Мы будем работать с теми, кто хочет работать на благо Республики Башкортостан. Когда я была министром, говорила, что у нас две задачи – доступность и качество. Министерство может организовать доступность, за качество должен отвечать ИРО РБ. Поэтому с сегодняшнего дня наш сленг: «С нами качество образования». Мы должны стать первыми среди наших конкурентов. Вот такую цель я ставлю себе в течение одного года. С кем мы это будем делать, с тем мы это будем делать. Потом мы с вами будем выходить на российский уровень.

Институт много пережил, я не первый и даже не десятый ректор. Здесь было много государственных людей, они много сделали для этого учреждения. Я тоже, знаете, трудоголик. Вы многое про меня писали, хотя я не читала. Наверное, это правда, если так написано. Будем много работать, я человек результата. Результат будем подводить каждую неделю. Пять дней – пять шагов на развитие образования и Республики Башкортостан.

А что у вас лично ко мне, извините, мне с вами детей не крестить. Я могу многое тоже рассказать про хорошее руководство ИРО РБ.

Я очень хочу, чтобы у Института было не пять ВАКовских статей, а минимум 30. 150 статей вышло у вас в 2018 году, из них за пределами РБ – 18. Это не Институт развития образования. Я точно обещаю, будет весело, не соскучитесь в профессиональном плане.

Никому навязываться не собираюсь, я не пряник, чтобы всем нравиться. Мне, извините, все равно, что вы про меня думаете. Мне самое главное, что про меня думают мои близкие люди.

Сработаемся значит сработаемся.

С назначением Шафиковой коллектив все равно не согласен. Они считают, что Айбулат Хажин и Гульназ Шафикова монополизировали право выступать от имени государства.

– Мы помним ставшее крылатым высказывание французского короля Людовика XIV «Государство – это я». Но Людовик был королем, а мы вроде как живем в демократическом государстве, в котором, согласно принятым конституциям, глас народа (демоса) должен приниматься во внимание. Или это только «вроде как»? Коллективу четко дали понять, что он ничто. Как высказалась г-жа Г. Р. Шафикова, ей, как человеку государственному, все равно, что думает о ней коллектив. Получается, что главное для нее – чтобы «костюмчик сидел»? Что касается А. В. Хажина, то его сравнение работающих в институте людей с винтиками, которые они в случае чего «смажут» или «заменят», тоже весьма символично, – прокомментировали они.

ПроУфу
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  • 1 | 15.12.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера на сайте "проуфу" прочитал о том, что ХРЗ вошёл в состав совета директоров "Башнефть" с окладом 464 тысячи рублей в месяц.



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  • 2 | 15.12.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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– Говорят, что она злопамятная, так что теперь даже и не знаем, что дальше будет.
______________________________________________________
Будет вам, ребятки, знатный БДСМ. Учитесь получать удовольствие. Крепчайте



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  • 3 | 15.12.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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хабиров ,- достойный ученик муртаЗла, он плевать хотел на мнения граждан,
ему плевать на то, что гульназка обвиняется по УГОЛОВНОЙ статье 146 УК РФ (нарушение авторских прав), срок наказания по которой до 6 лет лишения свободы! Ему вообще все пофигу, он приехал байствовать, а для этого ему нужны покорные, на все 100 зависящие от него организмы.



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  • 4 | 15.12.2018, 09:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29121 | Рейтинг: -694,2
Опубликовано: natall | 15.12.2018
-----------+-++
Наталличка, ты вроде как тоже учительствовала?
Представляю, сколько мерзостей успела вложить в незапятнанные умы своих подопечных.
Грамматика РЯ-ки не восполнить недостаток воспитания



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  • 5 | 15.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Это большая ошибка ХРФ



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  • 6 | 15.12.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Как -то Кондолиза Райс, госсекретарь США вспоминала : где -то в общественном месте ей сказали ,, вот мы цветных пустили и они сели нам на голову ...." На что Кондолиза Райс ответила ,, ..а нужно было работать , учиться ...стремиться ..."\
Апайка она на самом деле , но это на башкирском вернее апай( сестра). И даже здесь ее успели ущипнуть руссошвайне - как вас называли немцы.
Сейчас она разворошит этот муравейник и посыплются необоснованные жалобы...



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  • 7 | 15.12.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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• 6 | 15.12.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас она разворошит этот муравейник и посыплются необоснованные жалобы...

Давно нужно было очистить от блатных ИРО!
Сюда попадали многие высокомерные, можно сказать ненужные на практике люди. И новому директору необходимо начинать с персональной аттестацией вверенного коллектива.



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  • 8 | 15.12.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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И даже здесь ее успели ущипнуть руссошвайне - как вас называли немцы.
________________________________________________
Ну ты за немцев то не прячься, папуас немытый



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  • 9 | 15.12.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас она разворошит этот муравейник и посыплются необоснованные жалобы...
___________________________________________________
Старайся, подлизывай. Может и тебя пристроит, в очередное гнездо апайцев



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  • 10 | 15.12.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Немцы- правильно сказали , но я своего ничего не скажу.Вот так!



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  • 11 | 15.12.2018, 10:56 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11194 | Рейтинг: -1819,1
Я вполне допускаю. что Шафикова не вполне компетентна, не знаю, не в теме.

Но вот так, презрительно и в упор - "апайка", это даже для наталки перебор.

Вы не одного человека, вы весь народ оскорбляете.

И что самое мерзкое - прекрасно это знаете.



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  • 12 | 15.12.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 15.12.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как -то Кондолиза Райс, госсекретарь США вспоминала : где -то в общественном месте ей сказали ,, вот мы цветных пустили и они сели нам на голову ...." На что Кондолиза Райс ответила ,, ..а нужно было работать , учиться ...стремиться ..."\
Апайка она на самом деле , но это на башкирском вернее апай( сестра). И даже здесь ее успели ущипнуть руссошвайне - как вас называли немцы.
Сейчас она разворошит этот муравейник и посыплются необоснованные жалобы...
_______________________
Удивляет, что находятся люди, пытающиеся показать Шафикову приличным человеком. Видать, или родня, или что-то от неё имели.
Не буду про грамматические ошибки Шафиковой - это мелочь, хотя раньше, сделав две такие ошибки в сочинении при поступлении в институт, в него можно было и не поступить. Немного о человеческом облике экс министрессы.
Гульназ Шафикова - редкостная хамка. Ей унизить и оскорбить человека, даже годящегося ей в отцы или матери, проще, чем высморкаться. Раньше таких называли базарной бабой, но теперь базарные торговки - образец вежливости, поскольку иначе не продашь и разоришься.
Шафикова - дура, абсолютно не понимающая ни работу, за которую берётся, ни даже то, что нельзя просто так ссориться со всеми: ей ещё долго работать, покровители уйдут, а дурная слава останется, и её не пустят ни в одно образовательное учреждение даже на порог - БИРО это только первый звонок. Ну, это её проблемы.
Сейчас минимум на несколько месяцев Институт развития образования будет просто парализован войной Шафиковой с коллективом: она попытается всех сломать или уволить, а коллектив будет судиться и рассылать во все инстанции жалобы и сигналы, так что в институте просто "пропишутся" всякие проверяющие от прокуратуры до пожарных. Считайте, что минимум до лета БИРО как бы нет. И всё из-за амбиций одной глупой и наглой бабы типа местной Кухарки - ладно, хоть она не министр и не директор.



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  • 13 | 15.12.2018, 11:05 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11194 | Рейтинг: -1819,1
А наш kleine naive trottel Юнг, еще вчера изображавший из себя борца за справедливость, сегодня плюсует эту мерзость, пуская слюни.


Ксенофобы

Еще одна форма человеческой неприязни – ксенофобия. В отличие от предыдущих, она характеризуется идейностью.
Ксенофобы – это не просто люди, которые ненавидят людей.
Неприязнь их связана с конкретным признаком: национальным, религиозным, расовым.
Специалисты считают, что корни ксенофобии прячутся в биологической теории защитных рефлексов.
Когда человек видит людей с иной внешностью, манерами, характером и поведением, на биологическом уровне у него срабатывает инстинкт сохранения своего вида.
Именно он препятствует образованию межрасовых и межнациональных браков.
Подобное явление можно наблюдать в животном мире.
В социуме ксенофобия приобретает враждебный, агрессивный характер, когда становится идеей.
В современном мире понятия «ксенофобия», «расизм» и «национализм» стали тождественными.



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  • 14 | 15.12.2018, 11:07 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3272 | Рейтинг: -272,8
Я тоже не специалист, но вроде учителя и так жалуются на большое количество отчётов и бумажек, не хватает времени работать с детьми.

А эта Шафикова с новым министром, похоже хотят добавить бумажной работы.

Разве это не вредительство ?



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  • 15 | 15.12.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С диссерами накручено много . Даже наш презик имеет .Только раб наш где же нашел время?
Просто не платить за степень и все . Научным работникам - да,им нужно как добавка к зарплате .



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  • 16 | 15.12.2018, 11:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29121 | Рейтинг: -694,2
Но вот так, презрительно и в упор - "апайка", это даже для наталки перебор
--------------
наталличку саму обзывают по-всякому, а она и не обижается.
Традиция-с.

Хотя по возрасту наталлка постарше будет Шафиковой, то есть она сама по отношению к Шафиковой и есть апайка. То есть тетенька.



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  • 17 | 15.12.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В БИРО работают такие же блатные как и она сама. А все вместе они ни за что не хотят идти в школу учительствовать .



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  • 18 | 15.12.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Вряд ли человек, ненавидящий другие нации, способен любить свою страну. Ведь практически в любой стране проживает не одна, а определенное количество наций. Если такой человек любит свою нацию, но ненавидит остальные, значит он ненавидит часть народа своей страны. Но ненавидеть часть чего-то и любить целое нельзя. Ведь нельзя сказать, что я ненавижу вареные яблоки и груши, но люблю компот с яблоками, грушами и сливами. Следовательно, такого человека можно назвать лгуном, он лжет, что любит свою страну.



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  • 19 | 15.12.2018, 11:29 | Автор: natall
    Публикации: 533 | Комментарии: 178 | Рейтинг: +82,2
Пёс по кличке харя, где ты увидел оскорбление?

Апайка

ж обл. (перм.)

1) татарка или чувашка;

2) перен. нагайка, казачья плеть (Даль, 1, 19). Из тат. апай старшая сестра, тетя; ср. каз. ana старшая сестра; апай сестра (при обращении к старшей). Радлов anal (крым., казан.)

1) (казан.) моя или наша старшая сестра;

2) (казан.) так называют вообще немолодых женщин;

3. (крым.) баба (1, 612). ср. Фасмер, 1, 80.



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  • 20 | 15.12.2018, 11:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16388 | Рейтинг: -2949,2
В БИРО работают такие же блатные как и она сама. А все вместе они ни за что не хотят идти в школу учительствовать .
----------
В институтах работают спецы со степенями. В школах только с вузом и колледжом. За степень в школах не оплачивается.
Лезет тут каждая шваль, не имеющая никаких представлений и трындит целыми днями.
Твой уровень шваброй махать, иди работай. Будешь хоть полезным членом.



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