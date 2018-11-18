«Бережливая поликлиника» - это покупать бинты, шприцы и вату?

Максим Забелин прокомментировал свое назначение на пост министра здравоохранения Башкирии. «Предложение, от которого невозможно отказаться», написал он на своей странице в соцсети.- Мог бы я ещё месяц назад представить, что жизнь сделает такой крутой вираж? Решиться и уехать в другой город, отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам, - написал он. – Но как писал Марио Пьюзо, это «предложение, от которого невозможно отказаться».Новый и.о. министра здравоохранения Башкирии выразил свою готовность развивать сельскую медицину, повышать качество и доступность медицинской помощи, а также продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», развивать цифровые медицинские технологии в регионе.По словам чиновника, он готов решать как глобальные задачи так и локальные. Повысить авторитет врача, престиж профессии. Кроме этого Забелин пишет, что готов быть открытым, выслушать и помочь на местах.Напомним, что 13 декабря стало известно о том, что в Башкирию назначен новый и.о. министра здравоохранения. Им стал Максим Забелин, ранее работавший в Минобороны РФ. Последнее место его работы - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.