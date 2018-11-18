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«Бережливая поликлиника» - это покупать бинты, шприцы и вату?

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Максим Забелин прокомментировал свое назначение на пост министра здравоохранения Башкирии. «Предложение, от которого невозможно отказаться», написал он на своей странице в соцсети.

«Бережливая поликлиника» - это покупать бинты, шприцы и вату?


- Мог бы я ещё месяц назад представить, что жизнь сделает такой крутой вираж? Решиться и уехать в другой город, отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам, - написал он. – Но как писал Марио Пьюзо, это «предложение, от которого невозможно отказаться».

Новый и.о. министра здравоохранения Башкирии выразил свою готовность развивать сельскую медицину, повышать качество и доступность медицинской помощи, а также продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», развивать цифровые медицинские технологии в регионе.

По словам чиновника, он готов решать как глобальные задачи так и локальные. Повысить авторитет врача, престиж профессии. Кроме этого Забелин пишет, что готов быть открытым, выслушать и помочь на местах.

Напомним, что 13 декабря стало известно о том, что в Башкирию назначен новый и.о. министра здравоохранения. Им стал Максим Забелин, ранее работавший в Минобороны РФ. Последнее место его работы - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.






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  • Гость
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  • 1 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поболеем - увидим!



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  • Гость
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  • 2 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трудно ему будет, в башкирском "здравоохранении" сплошь одни башкиры, собственно это одна из причин почему я не посещаю поликлинику, как то раз пришел , а там одни аульные, какие из них врачи объяснять не надо, посмотрел в их совершенно невыразительные глаза и решил не испытывать судьбу,- ушёл.



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  • 3 | 17.12.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Трудно ему будет, в башкирском "здравоохранении" сплошь одни башкиры, собственно это одна из причин почему я не посещаю поликлинику, как то раз пришел , а там одни аульные, какие из них врачи объяснять не надо, посмотрел в их совершенно невыразительные глаза и решил не испытывать судьбу,- ушёл.
----------------------------
Если человек не дружит головой, то это не аульные виноваты, это не доработка психиатров. Тебе в самом деле не поликлинику надо обращаться, а психиатрическую больницу.



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4

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  •  
  • 4 | 17.12.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трудно ему будет, в башкирском "здравоохранении" сплошь одни башкиры, собственно это одна из причин почему я не посещаю поликлинику, как то раз пришел , а там одни аульные, какие из них врачи объяснять не надо, посмотрел в их совершенно невыразительные глаза и решил не испытывать судьбу,- ушёл.
++++++++++++++++++++++

Неужели Русское здравоохранение самое передовое в мире? Почему при этом высокая смертность?



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1

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  • 5 | 17.12.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.12.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Тебе в самом деле не поликлинику надо обращаться, а психиатрическую больницу.
==============================
В психиатричку очередь из аульных на много лет вперед расписана...



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 17.12.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.12.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.12.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Тебе в самом деле не поликлинику надо обращаться, а психиатрическую больницу.
==============================
В психиатричку очередь из аульных на много лет вперед расписана...
+++++++++++++++++++++

Где такое вычитал? Назови пожалуйста!



Оценили
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  • Участник
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  • 7 | 17.12.2018, 11:25 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1213 | Рейтинг: +91
“«Бережливая поликлиника» - это покупать бинты, шприцы и вату? Администратор |17.12.18… Новый и.о. министра БашЗО выразил свою готовность развивать сельскую медицину, повышать качество и доступность медицинской помощи, а также продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», развивать цифровые медицинские технологии в регионе…готов решать как глобальные задачи так и локальные. Повысить авторитет врача, престиж профессии… готов быть открытым, выслушать и помочь на местах…”

Будем надеяться. Но масштабные задачи со старыми вороватыми главрвачами не решить. Есть смысл приглашать на крупные медорганизации главврачей со стороны, по конкурсу.
Местные то уже зашевелились - к примеру пост главврача РДКБ может достаться женщинам.
Может это и к лучшему, женщины обычно меньше берут, по российской статистике. Галимова VS Латыпова, обе хороши и опытны в медицинских вопросах. Латыпова признавалась лучшим педиатром России в 2011г. Да и ходоки серьёзные. У Галимовой больший управленческий опыт.
Но расковырять грешки предыдущих им не под силу, а без этого эффекта никакого. Хотя б половину заставить вернуть, и потратить на возврат опытных педиатров, и обязательно провести проверку закупа за последние 5 лет.

Ведь доходило до того, что фирму, выигравшей аукцион на поставку специфичного товара под миллион рублей ещё в 12г., заставили забрать товар, поскольку до аукциона они не преклонились перед главным об разрешения участия и условиях.

А что вытворялось после 12г., пусть следственный комитет разбирается.



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  • Участник
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  • 8 | 17.12.2018, 11:25 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1213 | Рейтинг: +91
“«Бережливая поликлиника» - это покупать бинты, шприцы и вату? Администратор |17.12.18… Новый и.о. министра БашЗО выразил свою готовность развивать сельскую медицину, повышать качество и доступность медицинской помощи, а также продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», развивать цифровые медицинские технологии в регионе…готов решать как глобальные задачи так и локальные. Повысить авторитет врача, престиж профессии… готов быть открытым, выслушать и помочь на местах…”

Будем надеяться. Но масштабные задачи со старыми вороватыми главрвачами не решить. Есть смысл приглашать на крупные медорганизации главврачей со стороны, по конкурсу.
Местные то уже зашевелились - к примеру пост главврача РДКБ может достаться женщинам.
Может это и к лучшему, женщины обычно меньше берут, по российской статистике. Галимова VS Латыпова, обе хороши и опытны в медицинских вопросах. Латыпова признавалась лучшим педиатром России в 2011г. Да и ходоки серьёзные. У Галимовой больший управленческий опыт.
Но расковырять грешки предыдущих им не под силу, а без этого эффекта никакого. Хотя б половину заставить вернуть, и потратить на возврат опытных педиатров, и обязательно провести проверку закупа за последние 5 лет.

Ведь доходило до того, что фирму, выигравшей аукцион на поставку специфичного товара под миллион рублей ещё в 12г., заставили забрать товар, поскольку до аукциона они не преклонились перед главным об разрешения участия и условиях.

А что вытворялось после 12г., пусть следственный комитет разбирается.



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  • Гость
  •  
  • 9 | 17.12.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 му Башкирская ( , а разве не российсская?) медицина как губка делает все что прикажут сверху .Слишком уж много бумаг львиную долю составляют совершенно ненужные. В Челобл- просто игнорируют .И здесь работа врачей направлена больше на больного .
Отличия:В Чел обл больше хамства , пренебрежение интересами больного , особенно тихого , незаметного . Воровство в Чел обл еще больше , и по крупному и оно возведено в ранг чего-то Само по себе разумеющегося . .В РБ есть воровсво , но все же меньше. Квалификация почти одинаковая . В рб врачи больше заняты строительством дома пчелами , скотом .Такого в Чел обл почти не увидишь .В отпуске врач РБ может заниматься таксованием ,поехать на заработки .В Чел обл. труднее договориться насчет больничного в РБ - намного легче.
Но в РБ помощь оказывается до конца, вплоть до привлечения самых квалифированных специалистов из Уфы. а Чел обл - как получится...
Но нигде в мире не найдете того места , где б говорили что у нас самые квалифицированные врачи.Даже в самом Челябинске ( Москве) говорит население: ,,...да что унас врачи...одни дуболомы ( аульные)...а вот в США
(В Москве ..Уфе..) врачи так врачи...."



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  • Эксперт
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  • 10 | 17.12.2018, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62513 | Рейтинг: +12210,9
отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам, - написал он.
__________________________________________
Парнишшша метит в кресло Скворцовой - не иначе!

Б-стан - о котором он еще вчера ничего не знал и уж точно не мог отыскать на карте, где у него нет ни единого знакомого, абсолютно чужой и чуждый ему регион - всего лишь ступенька в карьерной лестнице.

Ну и повторю свой ночнй коммент о "бережливости" в медичице:

продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар»

Не внимательность к пациентам, не достоверность диагнозов. не полноценная медицинская помощь, не улучшение содержания в стационаре(доступность душевых, туалетов, снижение количества коек в палатах с 7-8 до 3-4-х, не улучшение качества и разнообразия питания,не обеспеченность льготников НЕОБХОДИМЫМИ лекарствами, а недженериками) - а "бережливость" ставится во главу угла работы этого варяга-назначенца!!!

По сути - ЭКОНОМИЯ НА ВСЁМ!!! И в первую очередь на пациентах. На бесплатности оказываемых медицинских исследованиях!

Помницца и Гульшатачка нам сюда варяженьку привозила - не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...



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  • Эксперт
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  • 11 | 17.12.2018, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36170 | Рейтинг: +5777,1
В памятке Минздрава говорится о том, что для россиян бесплатна первичная медико-санитарная помощь, оказываемая фельдшерами, акушерами, участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специалистами.

Также в перечень вошла специализированная помощь, включающая в себя в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, которые требуют использования специальных методов и сложных технологий.

Бесплатна высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения, а также скорая медицинская помощь, оказываемая в случае необходимости срочного врачебного вмешательства.

Не должны платить россияне за медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия.

Бесплатным является оказание медицинских услуг, назначение и применение в стационарах лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

Если госпитализация необходима ребенку до четырех лет, то спальное место и питание также предоставляется одному родителю или законному представителю.

Граждане также не должны платить за транспортировку пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении.



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  • Гость
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  • 12 | 17.12.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.12.2018, 11:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1902 | Комментарии: 62510 | Рейтинг: +12210,7
отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам, - написал он.
__________________________________________
Парнишшша метит в кресло Скворцовой - не иначе!

Б-стан - о котором он еще вчера ничего не знал и уж точно не мог отыскать на карте, где у него нет ни единого знакомого, абсолютно чужой и чуждый ему регион - всего лишь ступенька в карьерной лестнице.

Ну и повторю свой ночнй коммент о "бережливости" в медичице:

продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар»

Не внимательность к пациентам, не достоверность диагнозов. не полноценная медицинская помощь, не улучшение содержания в стационаре(доступность душевых, туалетов, снижение количества коек в палатах с 7-8 до 3-4-х, не улучшение качества и разнообразия питания,не обеспеченность льготников НЕОБХОДИМЫМИ лекарствами, а недженериками) - а "бережливость" ставится во главу угла работы этого варяга-назначенца!!!

По сути - ЭКОНОМИЯ НА ВСЁМ!!! И в первую очередь на пациентах. На бесплатности оказываемых медицинских исследованиях!

Помницца и Гульшатачка нам сюда варяженьку привозила - не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...
++++++++++++++++++++++++

Гульшат выполняла указы твоего московского кумира, и этот московитый будет выполнять указы твоего кумира. Свою ненависть местным не маскируй под московские проблемы.



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  • 13 | 17.12.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да трудно будет .В Москвабаде он знать не знал о количестве очков в отделении в больнице ,кол-во калориев на больного , сколько белья и тапочек .Сразу начнутся требования о бесплатных лекарствах при мизерном кол-ве денег выделенных на эту статью .Кол-во запчастей на санитарные машины
Нахапает( если у него получится) уедет в Москвабад ,где у него квартира , сад , возможно и коттедж и знакомая работа ...Считать горшки... и ехать из Москвы ?



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  • 14 | 17.12.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.12.2018, 11:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1902 | Комментарии: 62510 | Рейтинг: +12210,7
отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам, - написал он.
__________________________________________
Парнишшша метит в кресло Скворцовой - не иначе!

Б-стан - о котором он еще вчера ничего не знал и уж точно не мог отыскать на карте, где у него нет ни единого знакомого, абсолютно чужой и чуждый ему регион - всего лишь ступенька в карьерной лестнице.

Ну и повторю свой ночнй коммент о "бережливости" в медичице:

продолжить развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар»

Не внимательность к пациентам, не достоверность диагнозов. не полноценная медицинская помощь, не улучшение содержания в стационаре(доступность душевых, туалетов, снижение количества коек в палатах с 7-8 до 3-4-х, не улучшение качества и разнообразия питания,не обеспеченность льготников НЕОБХОДИМЫМИ лекарствами, а недженериками) - а "бережливость" ставится во главу угла работы этого варяга-назначенца!!!

По сути - ЭКОНОМИЯ НА ВСЁМ!!! И в первую очередь на пациентах. На бесплатности оказываемых медицинских исследованиях!

Помницца и Гульшатачка нам сюда варяженьку привозила - не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...
++++++++++++++++++++++++

Гульшат выполняла указы твоего московского кумира, и этот московитый будет выполнять указы твоего кумира. Свою ненависть местным не маскируй под московские проблемы.



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  • 15 | 17.12.2018, 12:06 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1213 | Рейтинг: +91
“10 | 17.12.18.: Кухарка …помницца и Гульшатачка нам сюда варяженьку привозила - не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...”

Шебаев не варяг был, родился и вырос в Уфе и переехал в москву студентом БГМИ, вслед за четой Хамитовых, поскольку его мама была у них экономистом и видимо толковым.

Шебаев был очень к месту, просто реально не давали ему работать.
Образован был блестяще, в отличие от зур-апай.
А до того доработался до эксклюзивного поставщика Би Браун, Германия в России и зарабатывал многими миллионами в месяц. Вот как только сумели его заманить в Бстан и что обещали – это вопрос.

К нынешнему назначению возможно он то же причастен, рекомендацией - ждали то его самого, а он пошёл руководить российской сетью клиник Мать и Дитя, т.е. ушёл от Димыча.

Может как с корабля…?



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  • 16 | 17.12.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Помницца и Гульшатачка нам сюда варяженьку привозила - не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...
++++++++++++++++++++++++

Гульшат выполняла указы твоего московского кумира, и этот московитый будет выполнять указы твоего кумира. Свою ненависть местным не маскируй под московские проблемы.

________________________

Афрасунжа несогласна, поставила минус.



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  • 17 | 17.12.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Бережливая поликлиника по-белорецки- это взимание платы с нищих сельских бабушек за пользование туалетом.



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  • 18 | 17.12.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 17.12.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 17.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Трудно ему будет...
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Если человек не дружит головой, то это не аульные виноваты, это не доработка психиатров. Тебе в самом деле не поликлинику надо обращаться, а психиатрическую больницу.

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Вина психиатров здесь косвенная. Тут родители балбеса воспитали и "вырастили". Вот и раскрывается сущность юнга. Может кухарка была и права по поводу его предков?



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  • 19 | 17.12.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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В регионе где основная смертность по онкологии данная кандидатура самая правильная



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  • 20 | 17.12.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Медицину доконала гульшат со своей непомерным аппетитом.



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