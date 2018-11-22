Арсен Нуриджанов: «Я считаю, что мы должны объединиться с Челябинской и Оренбургской областями, тогда столицей вполне может быть Уфа»

Гость: Социолог Арсен Нуриджанов. Ведущий: Руслан Валиев. — Свежеизбранный губернатор Приморского края Кожемяко уже упомянул, что есть Перспектива объединения Приморского края и Сахалинской области. В связи с этим телеграм-канал «Кремлевский мамковед» заговорил, что следующие на очереди Башкортостан и Татарстан. Это что за история, на ваш взгляд?— Я не знаю, что телеграм-канал говорит. Я ещё в вашем эфире говорил полгода назад, что задача, которая стоит перед Путиным, историческая задача и миссия, которую он видит перед собой — и в этом будет его основное значение, даже не возврат Крыма. Самое главное, что он может и должен сделать — это, конечно, разрушить Сталинско-Ленинскую систему разделения страны на национально-территориальные объединения. Надо вернуться к системе царских губерний, когда губернии были названы не по национальному признаку, и население в них не делилось на титульное и не титульное.Только тогда этот плавильней котёл, именуемый Россией снова заработает в полную силу. Заново должна появиться новая нация россиян или русских. В советское время мы строили Советского человека и советский народ — у нас была такая новая общность. А сегодня это россиянин. Эта задача стоит перед Путиным и, конечно, новые регионы, как Башкирия и Татария, а вы помните, когда он пришёл в 2000-м, фактически страна стояла на грани развала, как и СССР, и мы чуть не получили много чего нового — ему это удалось собрать в кулак. Теперь надо раз и навсегда ликвидировать эту угрозу для страны. И, конечно, в первую очередь, Татария и Башкирия будут ассимилированы с близлежащими регионами, и созданы новые губернии.— То есть на ваш взгляд это необходимо для сохранения государства?— Это историческая необходимость. И историческая миссия, и задача Путина.— А как быть с национальным самосознанием так называемых малых народов? Понятно, что башкиры и татары — это не малые народы, но все-таки они не титульные в России?— Национальное самосознание всячески поддерживать, но не поддерживать национальный сепаратизм. Далеко за примерами заходить не будем, возьмём ту же самую Америку — такая же огромная страна. Там все американцы, но американцы ирландского происхождения, итальянского происхождения, еврейского происхождения, российского происхождения и так далее. Это не мешает им на Брайтон-бич использовать русские вывески. Рациональная идентичность там полностью решена, национальное самосознание «Пейте водку, закусывайте икрой с чёрным хлебом» тоже есть. Я беру нам понятный пример: у итальянцев свои, у китайцев свои чайна-тауны. Национальные Школы, Поддержка всех языков, доступность литературы, Культуры на национальном языке, доступность традиций и их сохранение сквозь века — ради бога.— Но ведь Соединенные штаты по-другому произошли? У нас здесь территория, исторически принадлежащая башкирам, татарам и так далее — история вопроса отличается.— Но у нас нет исторически кому-то принадлежащих территорий. У нас есть территории, на которых расселились и исторически жили. Но это не значит, что они им принадлежали. Те территории, на которых мы живем, до 18 года принадлежали Российской империи, они не принадлежали ни калмыкам, ни бурятам, ни якутам, ни русским — это все была Российская империя.— Но если говорить про территорию Башкирии, все-таки было вотчинное землевладение. Башкиры все-таки являлись собственниками?— Ну, конечно, таких собственников было огромное количество: всевозможных этих латифундистов и помещиков. А что, у русских разве было мало помещиков?— А это не может оказаться миной даже не замедленного, а убыстрённого действия: если вдруг начнётся такая реформа, ситуация может быстро выйти из-под контроля?— А в этом и есть историческая задача и миссия Путина, что он сегодня создал ситуацию, когда ему одному по силам провести эту реформу, и она не вызовет отторжения. Вот сегодня он такой лидер — собиратель страны, он такой патриархальный «отец» патриархальной страны, и его будут слушать, ему поверят, склонят голову и подчинятся.— Помимо национальных вопросов ведь ещё есть вопросы столиц. Например, жители Уфы могут предположить, что если мы объединимся с Татарстаном, то столицей нового региона будет не Уфа?— А почему мы должны объединиться с Татарстаном? Я считаю, что мы должны объединиться с Челябинской и Оренбургской областями, тогда столицей вполне может быть Уфа. Пофантазируем — это может быть Уфимская губерния. Восстановленная. Разве моему самосознанию, если я, предположим, башкир, не будет это приятно? Были столицей одной Башкирии, а теперь столицей трёх бывших регионов. Это здорово.— На этом фоне идут разговоры об изменении Конституции. На ваш взгляд, речь именно об этом?— Да, речь прежде всего идёт об укрупнении. Тут ведь ещё есть экономическая точка зрения. Это ещё сокращение чиновничьих мест. У нас сегодня чиновников в России больше, чем во всем Советском Союзе. Это ведь наши деньги. Надо сократить количество чиновников и пустить бюджет на народное хозяйство.— А что мешает их сейчас сократить?— Сейчас у нас в каждом губернском городе сидит своя структура. В нашем случае в три раза можем сократить.— Смотрите, мы так легко говорим о таком важном вопросе, а между тем элементарная история с переименованием аэропорта вылилась в публичные скандалы. Столько копьев переломано, хотя вопрос относительно пустяковый?— Мы очень любим малозначительные вещи поднимать и раздувать их. Да не верю я, что в этом конфликте вокруг аэропорта замешано огромное количество людей. Верю, что три десятка, ну может быть, сотни две-три человек, которые между собой схватились в фейсбуке. А в Республике 4,5 миллиона живет. 4 миллионам все равно — и это хорошо, и это хорошо.— Но по данным общественной палаты проголосовали больше 100 тысяч человек на их сайте?— Ну что такое 100 тысяч человек?— А если 100 тысяч выйдут на улицы?— Я вас умоляю. У нас все уже повыходило на улицу. У нас по пенсионной реформе самое больше, по-моему, 800 человек вышло. У нас все хорошо, спокойный, грамотный и все понимающий народ. Да, всегда есть интересанты, которые поворачивают ситуацию под тем или иным углом. Всегда есть люди, которые из определенной ситуации хотят получить свои дивиденды. Это демократия, извините меня.— История не говорит разве о том, что и не нужно выходить половине населения? Достаточно 5% самого активного населения, чтобы сменить направление?— Да, только у нас сейчас нет революционной ситуации. Я хорошо учил Ленина.— А если поднимется вопрос об объединении регионов, это разве не та самая ситуация?— Кто будет собирать-то?— Например, представители национальных движений?— Там тоже максимум 300 активных человек. Людей волнуют совершенно другие вопросы: как прожить, как увеличить зарплату, как уменьшить квартплату, как уменьшить проценты по кредитам — это гораздо более значимые для людей личностные вопросы, неужели сегодня простому республиканскому труженику важны эти политические вопросы? У нас телевизор сегодня не смотрит огромное количество людей, у нас Новости смотрит каждый десятый. Их не волнует общественно-политическая ситуация в стране. Их волнует только реальная жизнь.