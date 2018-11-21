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Послание Хабирова: Взгляд с галёрки

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Публицист, руководитель Медиакорсети Шамиль Валеев рассказывает о своих впечатлениях о Послании врио главы республики Радия Хабирова.

Послание Хабирова: Взгляд с галёрки


Ходить репортёру на оглашения ежегодного Послания имеет смысл в двух случаях: если ты фотокорр или телевизионщик, или если хочешь посмотреть/провентилировать кулуары. Тем более, что трансляция налажена, с неё или из пресс-центра (туда мы тоже аккредитовались, в лице Марата Гареева: по ссылке - его репортаж ) реально удобнее писать: никто не мешает.

Мне пришло бумажное приглашение, из тех, что нельзя игнорировать. Оно было написано строго, без отчества, как повестка. Госмашина есть госмашина, с ней шутки плохи: один знаменитый композитор один раз отказался от госнаграды, потом ему это лет тридцать припоминали.

В принципе, там бывает интересно посмотреть на рассадку и кто с кем кучкуется, особенно в новой конфигурации власти. Например, первая леди Каринэ Хабирова и вице-премьер Ленара Иванова сидели вместе, сразу после виповского ряда.

Послание было в Конгресс-холле с новым названием «Тора-тау», что тоже как-то интриговало. Как правило, такие собрания — это своего рода смотр элит. Я знаю людей, которые очень переживали, если не попадают в Первую Тысячу Башкирии, начинали хлопотать заранее, чтобы про них не забыли.

Традиционная парковка у фонтана была по какой-то, видимо, важной государственной причине, «расчищена», независимо от того, что у Конгресс-холла с десяток всяких хитрых входов для вип-персон: народ служивый уже начал «показывать работу» перед новым начальством.

Пробившись «к себе» на балкон, я начал примерять объективы, чтобы хоть чего-нибудь нащёлкать. Встретил там практически весь Уфимский фейсбук: Валериана Гагина, Владимира Кобзева, Алию Айсину, Раиса Габитова, Полину Вишневскую, Анику Ти (интересно, как её фамилия значится на охране?), Михаила Бреслера, Елену Арямнову, Руслана Шарифуллина, Ильшата Абдуллина из «Бурелар». На противоположной стороне сидел Камиль Бузыкаев, Паша Степанов и Вадим Беляков, из тех, кого я смог рассмотреть. Меня попытались куда-то усадить, от чего я , прикинувшись фотокорром.

Хабиров стоял на сцене, в какой-то бойцовской стойке, поставив ноги на ширину плеч, как будто готовился принимать удары. По бокам от него были два наклонных полупрозрачными телесуфлера, которые придавали ощущение инаугурации (чуть не написал «иназугурации» - «на башкирский лад») американского президента.

Послание - помимо ритуального и невербального смысла - имеет ещё и характер, как говорят «свода»: по всем «блокам», то есть, министерствам, примерно полгода собирают интересные цифры и факты о прошлом и будущем, которые неимоверными усилиями спичрайтерский «блок» собирает в одну стройную произносимую речугу. Труд это адский: скрещивать 20-30 ужей, стаканов крови, коней, ланей, голов сахара и пляжей песка в одну логику. И как бы чего не пропустить, не забыть какое-то важное ведомство или вицика. Тут полугода не было. Как и не было обязательства всех «соавторов» расцеловать в попу. Обычно начинали с гипнотической фразы про «индекс промышленного развития 106»: за 20 лет я так и не понял, о чем идет речь, хотя очень старался.

Хабиров начал с другого - «зур рахмата» Первому Президенту Башкирии Рахимову, который пришел с палочкой. Зал встал. Потом похвалил за достижения в плане популяризации Башкирии господина Хамитова. Зал поменжевался, и тоже встал. Кажется, кроме Бабая, который, повторюсь, был с палочкой.

Мне хотелось спрыгнуть ненадолго с балкона в зал, чтобы сфоткать на каком расстоянии друг от друга протокол Хабирова рассадил политиков прошлого и настоящего. Взяв объектив подлиннее, посчитал вооруженным глазом. Между Хамитовым и Рахимовым сидели 4 человека. Рядом с Рахимовым по правую руку сидел мэр Уфы Ульфат Мустафин. Между Хамитовым же и Ялаловым — было всего лишь двое. Но Ялалова справа «подпирали» силовики в генеральской форме. Видимо, не остыли еще страсти вокруг отношений между этими «випами». Получалось, что Ялалов вдвое менее неудобен для Хамитова, который сидел в центре, чем Рахимов.

Параллельно я сообразил, куда делись эти ВРП и прочая зубодробительная цифирь от «премьерского» блока, которая, как правило, убеждала, что региональная экономика существует в принципе (у меня в этом большие сомнения). В раздатке оказалась приятно изданная синяя книжка с цифрами. Наверняка вы сможете прочитать в «Башинформе» их глубокий смысл.

Дальше параллели с американской политической культурой углубились. В передней части зала, между сценой и вип-рядом, народ был одет чуть наряднее и цветастее плотной и дорогой чиновно-общественной массы. То были простые граждане, учителя, завклубом, фермеры, которые вставали, когда Хабиров называл по именам.

Они, вместе со своими портретами на экране позади выступавшего, как бы иллюстрировали своим примером какое-нибудь хорошее явление. Вот предприниматель построил дом для погорельцев. Вот гаишник не испугался водителя с гранатой. Вот библиотерапию внедряют детям-инвалидам.

Стало немного напоминать Трампа, который тоже обращался к нации, приводя в пример простых людей. Хотя такая традиция — приглашать доярок и комбайнеров на партсъезды — была и у нас. Странно, что этим приёмом редко пользовались при «народном» Рахимове. Тогдашний «тартип» (от башк. тәртип — порядок) не предполагал особого популизма.

Примерно на половине Послания, на 20-минуте, включилась система оповещения о тревоге в здании Конгресс-холла, робот с женским голосом потребовал всех покинуть помещение. Но роботу не удалось перехватить власть у временно исполняющего обязанности главы Башкирии: Хабиров выступал, зал — внимал. Робот вскоре понял тщетность своих попыток и заткнулся. Впоследствии журналистское расследование выяснило, что датчики сработали на пар от ведра, опрокинутого на кухне на плиту: для приезжих издалека был приготовлен обед.

Из того, что зацепилось за память: на должности главы района — не больше двух сроков. Перед сельскими врачами — хоть пой, хоть пляши, лишь бы остались. Впервые думцам и сенаторам поставили задачу (возможно даже KPI) не просто ходить где-то и чего-то лоббировать, а заниматься единственным делом — привлекать федеральные и прочие деньги на малую Родину. А денег, как известно, будет немало: Владимир Путин на съезде ОНФ уже объявил, что на производство и социальную инфраструктуру будет направлено 28 трлн.рублей за несколько лет. Раньше такой дождь был над оборонкой и армией - 20 трлн. на 5 лет.

У Хабирова начал садиться голос. Но он настойчиво предложил избавиться всем от байства и клановости, гигантомании и прожектёрства. Прошелся по утраченным в результате рейдерских атак Бельскому речному пароходству и Зирганской МТС, и чуть было не украденному издательству «Башкортостан».

Под конец он процитировал шаймиевское «Без булдырабыз!» в башкирской трактовке «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы сможем лучше!»), чем вызвал оживление в зале.

Вот только призыв сделать Башкирию «great again» (аллюзия на лозунг Трампа «Вернуть величие Америки») в его исполнении пришлось на севший от волнения голос и получилось недостаточно громко. А финально-политкорректные «Алға, Башкирия! Вперёд, Башҡортостан!» были услышаны и поддержаны залом.

Хабиров закончил на том, что хочет запомниться человеком, который умеет держать слово. И это повергло меня в раздумья: скоро ли он перестанет раздавать обещания, чтобы выполнить те, что уже успел дать за три медовых месяца.

В холле была очередь к гардеробу, мы сфоткались с Аминой Шафиковой (нас уже молва народная сшибает лбами в схватке за кресло министра культуры недели так три), обнялись с Камилем Бузыкаевым, накоротке перекинулись двумя-тремя словами с Рауфой Рахимовой. Радий Хабиров прорезал толпу уже после того, как экс-глава региона Рустэм Хамитов в нарядном блескучем пуховике с меховой оторочкой покинул помещение, в числе первых.

Шамиль Валеев, МКС
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  • 1 | 19.12.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот ведь еще кроме громких высказываний ничего не зделал а ж6полизы такие как админ мои Бакалы , восторженные деферамбы поют



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  • 2 | 19.12.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне лично понравилось как он выступал, Бабаю, после скольких лет забвения выразил благодарность, ХРЗ, чтобы не поляризовать общество, вроде даже без единой бумаги, хорошее влияние материалом, акцент где нужно, и, в конце призыв к объединению.Уже веселее...



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  • 3 | 19.12.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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на 20-минуте, включилась система оповещения о тревоге в здании Конгресс-холла, робот с женским голосом потребовал всех покинуть помещение.
================================
Я вам тоже без булды скажу: что это очень плохое знамение для радия!
Точно без булды!



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  • 4 | 19.12.2018, 10:29 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
Каждый видит то, чего захочет видеть.
Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать хромой.

Будущее покажет.



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  • 5 | 19.12.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Шамиль! Ярко, с юмором, понятливо. Зашибонский! Талант, как известно, не пропьёшь! Хотя ты ещё и не начинал пить, не замечали тебя в корпоративных мероприятиях на троих . Но скоро Новый Год и, думаю, поднимешь бокал в честь врио башлыка? Али нет? Надо, Шамиль, надо! Так положено! Не нами заведено, и не нам нарушать. Вдруг назначат. Если не министром, то хотя бы редактором. Хотя бы шефом малюсенькой газетенки. Хотя бы куда нибудь...



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  • 6 | 19.12.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Из этой зарисовки мы поняли, что автор вхож в т.н. ылиты, элитами назвать наш бомонд сложно. Бумажки приносят, ценють, даже на минкульте женят за глаза. А по существу что нибудь будет, или самолюбованием ограничимся. Ну и поняли что комментатор-подхалим номер 5 намыливается в замы к автору



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  • 7 | 19.12.2018, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62547 | Рейтинг: +12211,8
2 | 19.12.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован

вроде даже без единой бумаги,
________________________________
В тексте же сказано:
"По бокам от него были два наклонных полупрозрачными телесуфлера, которые придавали ощущение инаугурации (чуть не написал «иназугурации» - «на башкирский лад») американского президента."

ТЕЛЕСУФЛЁР

Техническое устройство, к-рое, будучи скрытым от зрителей, позволяет диктору или другому выступающему читать заранее приготовленный текст.



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  • 8 | 19.12.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Автор "Взгляда с галерки", что бабки в деревне на завалинки то частушки споют, то про проклятую америку скажут пару слов, а более всего "...Сколько слухов наши уши поражает. ... Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по домам..."

Только нет уж теперь в РФ деревень с завалинками и беззубыми старухами их заменили ТВ, интернет, Одним словом, СМИ. И граждане вынуждены слушать эти слухи.



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  • 9 | 19.12.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Послание Хабирова:..
////////////
Усвойте! Власть разговаривает законами и указами, а словами, квлючая "послания", разговаривает оппозиция не согласная с удушением народа!
А законы: МРОТ ниже пайки немецкого военнопленного! Приказ МВЛ РФ ДСП № 870 2002г с концлагерями под названием фильтрационных и расстрелами без суда и следствия.

Голосуя за путинцев вы голосуете за введение и продолжение применения вышеприведённых и других фа шиствующих законов, но это ваш, личный, свободный демократический выбор.



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  • 10 | 19.12.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
слова в сторону ! давай к делу приступай , ото уже 20 лет слушаем. не подведи﻿



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  • 11 | 19.12.2018, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62547 | Рейтинг: +12211,8
Повторю свой вчерашний коммент:

Прошлась по аккаунтам куце-блогеров(около десятка), которые были приглашены на это ЛЖИВОЕ(объясню почему лживое) действо...

НИКТО из них восторгов не высказал, включая вечного жида... сорри - весного холуя Кобзева... Раиска Габитов только и то - слегка отреверансил...

Никто ему не верит!!!!

Теперь поясню, почему лживого:

Обращение было от главы башкортостана к курултаю... то есть на портале за спиной СРАдия, на пригласительных и т.д. в анонсах - было именно так... НЕ ВРИО ГЛАВЫ, а ГЛАВА!

То есть - мошенничество чистой воды.

И - напомню, что у ВРИО нет права назначать премьера и министров БЕЗ приставки ВРИО! Только после его избрания он может их переназначить уже без оной приставки!!!!

В целом и общем - даже у ангажированных холуёв пелена с глаз упала...
_____________________________
Ну вот и Шоме сказать нечего по сути речи... Эхо Уфы, например, отметило лишь два момента:
1. Муниципалам Хабиров отводит лишь 2 срока на постах
2. Паша-Мерседес и прочие риммы баталовы зугуры рахматуллины - обязаны будут тащить деньги в Б-стан, а не только под себя грести за лоббирование принимаемых законов... ну типа пальчиком погрозил... и мне стало интересно - а иначе что?! Отзовёт он их штоли?

Кобзев отметил, что СРАдий обещал попытаться вклиниться в строительство трассы Москва-Казань-Ёбург....
Хамитов помницца тоже пытался лоббировать смещение трассы Москва-Пекин в сторону Уфы...
и где эта трасса?! Кажется в ... у дедушки с женскими половыми признаками... по рифме...

В общем - послал быстро - минут за 40-50... и это уже хорошо, а то бы звук его речи заглушался дружным храпом....



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  • 12 | 19.12.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Повторю свой вчерашний коммент:
--------------------------------
Защем?



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  • 13 | 19.12.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосуя за путинцев вы голосуете за введение и продолжение применения вышеприведённых и других фа шиствующих законов, но это ваш, личный, свободный демократический выбор.
_________________________________________________-
Может сразу за Овального, Каспарова, Козырева, Пономарева, Гудка,Борового проголосовать? Они прям открытым текстом заявляют - передать Россию в иностранное управление цивилизованным державам. Что цивилизованные державы творили в России во время интервенции 100 лет назад страшно представить. Что будет с тобой подумай сам. Жизнь туземцев в англосаксонских империях ужасна. Вспомнишь русских, путина, сталина, и великий и могучий, и поймешь что все просрал, а метаться поздно



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  • 14 | 19.12.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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ялалов (жулик и вор) сидит в зале, ждет не дождется должности премьер-министра, посмотрим...



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  • 15 | 19.12.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Не было аналитики,оценки ситуации. Следовательно,все остальное напоминает набор красивых суждений. А что в сухом остатке?Вот вопрос.



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  • 16 | 19.12.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Жизнь туземцев в англосаксонских империях ужасна.
Вспомнишь русских, путина, сталина, и великий и могучий, и поймешь что все просрал, а метаться поздно
+++++++++++++++++++++++++++

Не понял, где жизнь туземцев прекрасна?
У русских или у англосаксов?



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  • 17 | 19.12.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров закончил на том, что хочет запомниться человеком, который умеет держать слово. И это повергло меня в раздумья: скоро ли он перестанет раздавать обещания, чтобы выполнить те, что уже успел дать за три медовых месяца.
======================================================
Да ужж , да уж !
Не завидую Радию Фаритовичу , это сколько же , какой воз
взвалили на него за прошлое руководство ( Вора и Пустозвона )
И ждут НЕМЕДЛЕННЫХ успехов от РБ , за его эти , три
месяца руководства !
Поистине , это похоже на заранее спланированный и
обговоренный флажковый загон для охоты !! Малейший промах и
начнут дербанить картечью без жалости !
Муртазел не дремлет !



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  • 18 | 19.12.2018, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 19.12.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизнь туземцев в англосаксонских империях ужасна.
Вспомнишь русских, путина, сталина, и великий и могучий, и поймешь что все просрал, а метаться поздно
+++++++++++++++++++++++++++

Не понял, где жизнь туземцев прекрасна?
У русских или у англосаксов?
____________________________________-
Приходи с переводчиком, раз аттестат тебе мамка с папкой купили, он растолкует



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  • 19 | 19.12.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 19.12.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизнь туземцев в англосаксонских империях ужасна.
Вспомнишь русских, путина, сталина, и великий и могучий, и поймешь что все просрал, а метаться поздно
+++++++++++++++++++++++++++

Не понял, где жизнь туземцев прекрасна?
У русских или у англосаксов?
_____________________________

Можно оценить сравнивая жизнь Европейских Саамов, Североамериканских Алеутов, Эскимосов с жизнью Чукчей. Это небо и земля.



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  • 20 | 19.12.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Неплохо !.Уважил старших ,какими ни были , попытался внести лепт в обьединении нации РБ ,поставил задачи .
Молодец.! А кто старое помянет......Живите сегодняшним , а не прошлым !



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