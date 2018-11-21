Борис Павлов: Шиханы. Разум победит!

Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» движения Башкирии Борис Павлов назвал 2013-й «Годом страдающей среды», поскольку для окружающей среды и природы, делу охраны которых была отдана вся его жизнь, оказался для уфимцев и всех жителей республики, годом начала строительства экологически опасного завода австрийско-кипрской компании «Кроношпан», гадящей по всему миру. Тогда в своём стихотворении «Светлая река» он с горечью писал о недопустимости размещения завода на берегу реки с питьевой водой... На днях он завершил работу над новым стихотворением «Шиханы» и статьёй «Разум победит!».РАЗУМ ПОБЕДИТ!Защитник шиханов, бывший глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов, явно поплатился за смелость и принципиальность в деле защиты Природы на основе природоохранных законов − был снят с должности и отправлен в отставку. Не смей выступать против власти бизнеса! Хотя такая мотивировка не подчёркивалась. И эта явная несправедливость совершается на глазах юного поколения и молодёжи. Защита Природы наказуема? В школе учат другому: на основе знаний уметь защищать Природу, относиться к ней бережно, любить её делом.Лицемерие взрослых ранит чистые души. Руководителем республики быстро назначили другого, более покладистого и послушногочиновника. Он поддержал волевое решение заместителя председателя правительства РФ о разработке одной из гор шиханов в качестве сырьевой базы. Это явное покушение на уникальный природный объект мирового значения! Новый руководитель республики подчинился этому авторитарному решению и стал претворять его в жизнь. В печати уже пожалели нового руководителя: он-де тут не виноват − приказали разработать одну из гор, которая будет уничтожена. Не виноват?! Приего позитивных планах и намерениях навести порядок в республике, здесь им было продемонстрировано явное неуважение к Природе, к родной земле. Он сделал выбор не в пользу Природы. Не виноват?! А в чём виноваты Природа и её заповедные памятники?Под защиту «Юнеско» могут войти только все горы шиханов, а не часть их. Абсурдное, лукавое решение – разделить шиханы …Статус шиханов как особо охраняемых территорий – бельмо в глазу содовой компании. И полетели в российское правительство абсурдные, предложения и требования о снятии этого статуса. Позорище! Не получилось. Одна из гор, Куштау, как сирота, не имеет почему-то этого защитного статуса. На неё и обрушилась беда. Требование о снятии с шиханов охранного статуса и непродуманное, скороспелое решение о судьбе горы Куштау – это ещё и нравственный удар по юному поколению, чуткой к справедливости молодёжи.Кого мы воспитываем: истинных патриотов или разрушителей Природы и демократии?Можно ли с современных руководителей брать пример?Конечно, спасать от банкротства содовое предприятие и защищать его работников надо.Единственно верный путь помощи предприятию, его благополучию − освоение и использование альтернативных месторождений известняка и совершенствование технологии.В печатисообщалось, что в республике есть более чистые породы известняков, пригодные для технологии предприятия. Заключения геологов нужно экспертно и лабораторно ещё раз исследовать и начать подготовительные работы. Башкирия и Предуралье богаты известняками.Об альтернативном сырье для предприятия говорил и Рустэм Хамитов. Он не толькополитик и чиновник, но и учёный.Конечно, для разработки новых источников сырья для предприятия потребуютсябольшие расходы, особенно транспортные. В компании утверждают: за счёт прибыли этот план нереален. Но где расчёты, экспертные заключения? Этим бы важным делом и заняться новому руководителю республики. А правительствам РФ и РБ подумать бы о дополнительном финансировании новых проектов, работ и технологий, в том числе и за счёт федерального бюджета. Это был бы разумный подход. Были бы спасены шиханы. И совесть руководителей, принявших волевое, разрушительное решение.И экологическая молодёжь, которая помогла бы взрослым дядям произвести необходимые компьютерные расчёты, сказала бы спасибо неразумным чиновникам и руководителям. Но это, к сожалению, розовые мечты. Существующий в России экономический принцип: «Прибыль любой ценой!» разорителен и опасен и для самой экономики, и для Природы, опасен для морального, нравственного будущего молодого поколения. Опасен он и для самого государства.Не за горами новое время, новая эпоха, когда новые люди, честные, цивилизованные граждане России потребуют проведения международного экологического и правового Трибунала, международного Суда над разрушителями Природы и государства, над истинными преступниками России!ШИХАНЫЗащищать Природу −Защищать Родину!(По Пришвину)Шиханы, Шиханы −Открытые раны.Творится безбожье –Чтоб их уничтожить.Преступность бездушных,Лукавство послушных.Размах беззаконья.Науки − безволье.Давленьевластей.Перечить не смей.Правде – экзамен!Бизнес – хозяин:Коварен и грозен −Жизнь под бульдозер!Спасти же Куштау −Нет места здесь Праву.Важна сверхприбыль −Живому − погибель!Богатству − рады.Убрать преграды!Сырьё же рядом:Страшны – затраты!Потомки спросят:«Где наши ГОРЫ?»Печальна повесть:Кто ж предки? Воры?Ты удивлён?Но где же Закон?Школьников участь:«Чему нас учат?!»:Разумный – не слышен,Смелый − унижен.Откроешь рот −Молчи, народ!Мы не уроды,А патриоты!Чиновничий звон.Цветёт произвол.Планы – презренны.Горы – священны!Природы укор:Безумцам – позор!Не поддаваться.Сопротивляться!Шиханы, Шиханы –Открытые раны...