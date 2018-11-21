Борис Павлов: Шиханы. Разум победит!

РАЗУМ ПОБЕДИТ!
Защитник шиханов, бывший глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов, явно поплатился за смелость и принципиальность в деле защиты Природы на основе природоохранных законов − был снят с должности и отправлен в отставку. Не смей выступать против власти бизнеса! Хотя такая мотивировка не подчёркивалась. И эта явная несправедливость совершается на глазах юного поколения и молодёжи. Защита Природы наказуема? В школе учат другому: на основе знаний уметь защищать Природу, относиться к ней бережно, любить её делом.
Лицемерие взрослых ранит чистые души. Руководителем республики быстро назначили другого, более покладистого и послушногочиновника. Он поддержал волевое решение заместителя председателя правительства РФ о разработке одной из гор шиханов в качестве сырьевой базы. Это явное покушение на уникальный природный объект мирового значения! Новый руководитель республики подчинился этому авторитарному решению и стал претворять его в жизнь. В печати уже пожалели нового руководителя: он-де тут не виноват − приказали разработать одну из гор, которая будет уничтожена. Не виноват?! Приего позитивных планах и намерениях навести порядок в республике, здесь им было продемонстрировано явное неуважение к Природе, к родной земле. Он сделал выбор не в пользу Природы. Не виноват?! А в чём виноваты Природа и её заповедные памятники?
Под защиту «Юнеско» могут войти только все горы шиханов, а не часть их. Абсурдное, лукавое решение – разделить шиханы …
Статус шиханов как особо охраняемых территорий – бельмо в глазу содовой компании. И полетели в российское правительство абсурдные, предложения и требования о снятии этого статуса. Позорище! Не получилось. Одна из гор, Куштау, как сирота, не имеет почему-то этого защитного статуса. На неё и обрушилась беда. Требование о снятии с шиханов охранного статуса и непродуманное, скороспелое решение о судьбе горы Куштау – это ещё и нравственный удар по юному поколению, чуткой к справедливости молодёжи.
Кого мы воспитываем: истинных патриотов или разрушителей Природы и демократии?
Можно ли с современных руководителей брать пример?
Конечно, спасать от банкротства содовое предприятие и защищать его работников надо.
Единственно верный путь помощи предприятию, его благополучию − освоение и использование альтернативных месторождений известняка и совершенствование технологии.
В печатисообщалось, что в республике есть более чистые породы известняков, пригодные для технологии предприятия. Заключения геологов нужно экспертно и лабораторно ещё раз исследовать и начать подготовительные работы. Башкирия и Предуралье богаты известняками.
Об альтернативном сырье для предприятия говорил и Рустэм Хамитов. Он не толькополитик и чиновник, но и учёный.
Конечно, для разработки новых источников сырья для предприятия потребуютсябольшие расходы, особенно транспортные. В компании утверждают: за счёт прибыли этот план нереален. Но где расчёты, экспертные заключения? Этим бы важным делом и заняться новому руководителю республики. А правительствам РФ и РБ подумать бы о дополнительном финансировании новых проектов, работ и технологий, в том числе и за счёт федерального бюджета. Это был бы разумный подход. Были бы спасены шиханы. И совесть руководителей, принявших волевое, разрушительное решение.
И экологическая молодёжь, которая помогла бы взрослым дядям произвести необходимые компьютерные расчёты, сказала бы спасибо неразумным чиновникам и руководителям. Но это, к сожалению, розовые мечты. Существующий в России экономический принцип: «Прибыль любой ценой!» разорителен и опасен и для самой экономики, и для Природы, опасен для морального, нравственного будущего молодого поколения. Опасен он и для самого государства.
Не за горами новое время, новая эпоха, когда новые люди, честные, цивилизованные граждане России потребуют проведения международного экологического и правового Трибунала, международного Суда над разрушителями Природы и государства, над истинными преступниками России!
Борис Павлов, член фракции «Зелёная Россия», Башкирского РО РОДП «Яблоко», декабрь 2018 года
ШИХАНЫ
Защищать Природу −
Защищать Родину!
(По Пришвину)
Шиханы, Шиханы −
Открытые раны.
Творится безбожье –
Чтоб их уничтожить.
Преступность бездушных,
Лукавство послушных.
Размах беззаконья.
Науки − безволье.
Давленьевластей.
Перечить не смей.
Правде – экзамен!
Бизнес – хозяин:
Коварен и грозен −
Жизнь под бульдозер!
Спасти же Куштау −
Нет места здесь Праву.
Важна сверхприбыль −
Живому − погибель!
Богатству − рады.
Убрать преграды!
Сырьё же рядом:
Страшны – затраты!
Потомки спросят:
«Где наши ГОРЫ?»
Печальна повесть:
Кто ж предки? Воры?
Ты удивлён?
Но где же Закон?
Школьников участь:
«Чему нас учат?!»:
Разумный – не слышен,
Смелый − унижен.
Откроешь рот −
Молчи, народ!
Мы не уроды,
А патриоты!
Чиновничий звон.
Цветёт произвол.
Планы – презренны.
Горы – священны!
Природы укор:
Безумцам – позор!
Не поддаваться.
Сопротивляться!
Шиханы, Шиханы –
Открытые раны...
Борис Павлов, декабрь 2016-2018 г.
Борис Павлов: Шиханы. Разум победит!
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