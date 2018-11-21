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Борис Павлов: Шиханы. Разум победит!

  • Опубликовано: san-ufa | 20.12.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 26367 | Комментарии: 15
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Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» движения Башкирии Борис Павлов назвал 2013-й «Годом страдающей среды», поскольку для окружающей среды и природы, делу охраны которых была отдана вся его жизнь, оказался для уфимцев и всех жителей республики, годом начала строительства экологически опасного завода австрийско-кипрской компании «Кроношпан», гадящей по всему миру. Тогда в своём стихотворении «Светлая река» он с горечью писал о недопустимости размещения завода на берегу реки с питьевой водой... На днях он завершил работу над новым стихотворением «Шиханы» и статьёй «Разум победит!».

Борис Павлов: Шиханы. Разум победит!


РАЗУМ ПОБЕДИТ!

Защитник шиханов, бывший глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов, явно поплатился за смелость и принципиальность в деле защиты Природы на основе природоохранных законов − был снят с должности и отправлен в отставку. Не смей выступать против власти бизнеса! Хотя такая мотивировка не подчёркивалась. И эта явная несправедливость совершается на глазах юного поколения и молодёжи. Защита Природы наказуема? В школе учат другому: на основе знаний уметь защищать Природу, относиться к ней бережно, любить её делом.

Лицемерие взрослых ранит чистые души. Руководителем республики быстро назначили другого, более покладистого и послушногочиновника. Он поддержал волевое решение заместителя председателя правительства РФ о разработке одной из гор шиханов в качестве сырьевой базы. Это явное покушение на уникальный природный объект мирового значения! Новый руководитель республики подчинился этому авторитарному решению и стал претворять его в жизнь. В печати уже пожалели нового руководителя: он-де тут не виноват − приказали разработать одну из гор, которая будет уничтожена. Не виноват?! Приего позитивных планах и намерениях навести порядок в республике, здесь им было продемонстрировано явное неуважение к Природе, к родной земле. Он сделал выбор не в пользу Природы. Не виноват?! А в чём виноваты Природа и её заповедные памятники?

Под защиту «Юнеско» могут войти только все горы шиханов, а не часть их. Абсурдное, лукавое решение – разделить шиханы …

Статус шиханов как особо охраняемых территорий – бельмо в глазу содовой компании. И полетели в российское правительство абсурдные, предложения и требования о снятии этого статуса. Позорище! Не получилось. Одна из гор, Куштау, как сирота, не имеет почему-то этого защитного статуса. На неё и обрушилась беда. Требование о снятии с шиханов охранного статуса и непродуманное, скороспелое решение о судьбе горы Куштау – это ещё и нравственный удар по юному поколению, чуткой к справедливости молодёжи.

Кого мы воспитываем: истинных патриотов или разрушителей Природы и демократии?

Можно ли с современных руководителей брать пример?

Конечно, спасать от банкротства содовое предприятие и защищать его работников надо.

Единственно верный путь помощи предприятию, его благополучию − освоение и использование альтернативных месторождений известняка и совершенствование технологии.

В печатисообщалось, что в республике есть более чистые породы известняков, пригодные для технологии предприятия. Заключения геологов нужно экспертно и лабораторно ещё раз исследовать и начать подготовительные работы. Башкирия и Предуралье богаты известняками.

Об альтернативном сырье для предприятия говорил и Рустэм Хамитов. Он не толькополитик и чиновник, но и учёный.

Конечно, для разработки новых источников сырья для предприятия потребуютсябольшие расходы, особенно транспортные. В компании утверждают: за счёт прибыли этот план нереален. Но где расчёты, экспертные заключения? Этим бы важным делом и заняться новому руководителю республики. А правительствам РФ и РБ подумать бы о дополнительном финансировании новых проектов, работ и технологий, в том числе и за счёт федерального бюджета. Это был бы разумный подход. Были бы спасены шиханы. И совесть руководителей, принявших волевое, разрушительное решение.

И экологическая молодёжь, которая помогла бы взрослым дядям произвести необходимые компьютерные расчёты, сказала бы спасибо неразумным чиновникам и руководителям. Но это, к сожалению, розовые мечты. Существующий в России экономический принцип: «Прибыль любой ценой!» разорителен и опасен и для самой экономики, и для Природы, опасен для морального, нравственного будущего молодого поколения. Опасен он и для самого государства.

Не за горами новое время, новая эпоха, когда новые люди, честные, цивилизованные граждане России потребуют проведения международного экологического и правового Трибунала, международного Суда над разрушителями Природы и государства, над истинными преступниками России!

Борис Павлов, член фракции «Зелёная Россия», Башкирского РО РОДП «Яблоко», декабрь 2018 года

ШИХАНЫ

Защищать Природу −
Защищать Родину!
(По Пришвину)

Шиханы, Шиханы −
Открытые раны.
Творится безбожье –
Чтоб их уничтожить.
Преступность бездушных,
Лукавство послушных.
Размах беззаконья.
Науки − безволье.
Давленьевластей.
Перечить не смей.
Правде – экзамен!
Бизнес – хозяин:
Коварен и грозен −
Жизнь под бульдозер!
Спасти же Куштау −
Нет места здесь Праву.
Важна сверхприбыль −
Живому − погибель!
Богатству − рады.
Убрать преграды!
Сырьё же рядом:
Страшны – затраты!
Потомки спросят:
«Где наши ГОРЫ?»
Печальна повесть:
Кто ж предки? Воры?
Ты удивлён?
Но где же Закон?
Школьников участь:
«Чему нас учат?!»:
Разумный – не слышен,
Смелый − унижен.
Откроешь рот −
Молчи, народ!
Мы не уроды,
А патриоты!
Чиновничий звон.
Цветёт произвол.
Планы – презренны.
Горы – священны!
Природы укор:
Безумцам – позор!
Не поддаваться.
Сопротивляться!
Шиханы, Шиханы –
Открытые раны...

Борис Павлов, декабрь 2016-2018 г.






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  • Гость
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  • 1 | 20.12.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководителем республики быстро назначили другого, более покладистого и послушного чинова
==============================
Вот попомните мои слова: радий "переплюнет" своего учителя и наставника,- муртаЗло.



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  • 2 | 20.12.2018, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 329 | Комментарии: 36179 | Рейтинг: +5776,7
...бывший глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов поплатился за смелость и принципиальность в деле защиты Природы на основе природоохранных законов − был снят с должности и отправлен в отставку. Не смей выступать против власти бизнеса!

========================== А может быть за бездарность и воровство?



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  • 3 | 20.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, кто кормит этих защитников гор? Сколько десятилетий на этих горах работали и вдруг это оказалось злом. Получается, кто-то очень не доволен приходу Хабирова на пост главы Башкирии. Ну а почему автора не волнует вопрос чистоты воздуха, который ежедневно травится многочисленными частными машинами, автор, наверняка, имеет машину, вот это первая причина пробок на улицах города, т.к. улицы города не рассчитаны на такое количество транспорта. Автор, подними вопрос на эту тему, от разработки этих гор катаклизма не будет, а вот травление населения выхлопным газом от ваших машин это прямая угроза, так что начинайте с посадки деревьев и расширения улиц, и скорее пересядьте на электротранспорт.



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  • 4 | 20.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая то пупырышка на поверхности земли, меня поэта эта пупырышка не вдохновляет нет красоты и изящества, а содой я полощу детям горло при ангине.



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  • 5 | 20.12.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая то пупырышка на поверхности земли, меня поэта эта пупырышка не вдохновляет нет красоты и изящества, а содой я полощу детям горло при ангине.
------
Прекращайте способствовать уничтожению Шиханов. Сода разрыхляет слизистую и делает ее еще больше уязвимой для бактерий.



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  • 6 | 20.12.2018, 11:08 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
В чем ценность, святость этой голой, безжизненной известковой горы?



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  • 7 | 20.12.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где титульные шабаши в защиту? Или опять хитрецы почуяли куда ветер дует, и что никаких выгод с этого не поиметь, и разбежались?



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  • 8 | 20.12.2018, 12:15 | Автор: Евлампий
    Публикации: 175 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +792,6
гунн, ты дурак или хочешь казаться таким?



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  • 9 | 20.12.2018, 12:15 | Автор: Евлампий
    Публикации: 175 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +792,6
гунн, ты дурак или хочешь казаться таким?



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  • 10 | 20.12.2018, 12:24 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
Кухарка, уймись



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  • 11 | 20.12.2018, 12:26 | Автор: Евлампий
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кунн пыэдец ты дэбил



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  • 12 | 20.12.2018, 12:28 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
Придурошная, тебе делать ничего?



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  • 13 | 20.12.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шиханы - все же стратегический запас страны. На случай войны, на случай непредвиденных ситуаций , на слушай нищеты.Ибо они в шаговой доступности и доставлять сырье можно на лошадях и на арбах.
Дербанить легко , как нефть, уголь , руду и проч .
Нужно сажать лес,модернизировать страну, восстанавливать с/х ,перейти на энергосберегающие технологии....



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  • 14 | 20.12.2018, 12:59 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3291 | Рейтинг: -273,3
Здесь вопрос даже не о горе стоит, а о ситуации вцелом. Компрадорская буржуазия в связке с властью дербанит природу и деньги увозит за бугор, оставляя нам безжизненную пустыню.



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  • 15 | 20.12.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
доставлять сырье можно на лошадях и на арбах
_________________________________________________
Сколько живьем лошадей на этой неделе встретил?


Нужно сажать лес,модернизировать страну, восстанавливать с/х ,перейти на энергосберегающие технологии....
___________________________________________
Лес сажай, кто не дает. Я каждый год подсаживаю. Энергосберегающие тоже развивай, лампочки купи тематические, дом обшей, и т.д.



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