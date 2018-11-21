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Гафур Гилязов: Суверенитет и Конституция М. Рахимова

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Всё началось в Москве. «Перестройка» М. Горбачёва (с 1985 г.) во второй раз открыла «окно в Европу». Помимо общения с «Западом», начались переговоры и совместное сокращение стратегических ядерных сил. Но, чего-то не хватало ещё, пожалуй, свободы, нового, не закрытого коммунистической идеологией, взгляда на мировое сообщество и, общения с этим миром.

Гафур Гилязов: Суверенитет и Конституция М. Рахимова


Руководители союзных республик договорились отказаться от СССР в нынешнем виде и создать Союзное государство на новых принципах государственного строительства, при этом планировалось изменить и статус национальных республик.

12 июня 1990 г. Россия (РСФСР) приняла Декларацию о государственном суверенитете. Это открыло дорогу для «парада суверенитетов» национальных республик в составе России, они приняли свои Декларации о государственном суверенитете. В первых рядах были Чечня, Татарстан, Башкирия, Калмыкия и Якутия. Начался развал не только СССР, но и России. В планы российского руководства такое не входило.

Руководители России, Украины и Белоруссии: Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич решились, по сути, на государственный переворот. 8 декабря 1991 г. они поставили подписи под документом о роспуске СССР. В заключении документа было зафиксировано: «СССР как геополитическая реальность прекратил своё существование».

Мир потерял СССР и приобрёл 15 голодных, но свободных государства. В итоге: с одной стороны, Россия перестала кормить Среднюю Азию, Закавказье, Прибалтику и страны, объединённые под флагом национально – освободительной борьбы, с другой – рухнул оплот мировой системы социализма.

Как распорядились «свободой» национальные республики в составе России?

Дальше всех пошла Чечня. Д. Дудаев убедил сограждан полностью отделиться от России, что вызвало вооружённое противостояние с Москвой.

Полномасштабная война Вооружённых сил и боевиков Чечни закончилась тысячами убитых с обеих сторон, уничтожением городов и сёл восставших. Чечня осталась в составе России.

М. Шаймиев, руководитель Татарстана, сумел обуздать радикальную молодёжь, был за федерализм с национальным лицом, «поладил» с Москвой.

Взамен, Татарстан получил финансирование, были построены новые промышленные производства, экономика пошла в гору, а уровень жизни населения повысился.

Суверенитет – сепаратизм Башкирии «мучился» до 2002 г. В чём была политическая ошибка М. Рахимова с суверенитетом и первой Конституцией?

Во-первых, он и его советники неверно оценили ситуацию и, поэтому, М. Рахимов принял ошибочное решение.

Во-вторых, содержание Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР, на основе которой была принята Конституция республики, было безграмотным с правовой точки зрения и, утопическим в смысле реализации.

Декларация предусматривала:

- верховенство республиканских законов над российскими;

- собственное республиканское гражданство;

- всё, что находится на территории республики (заводы, фабрики, учреждения образования, культуры, науки, природные богатства), принадлежит только Башкирии;

- как следствие, отказ от уплаты налогов в федеральный бюджет;

- собственные налоговые, бюджетные, судебные, внешнеполитические органы;

- силовые структуры подчиняются главе республики;

- получение статуса субъекта международного права.

Всё это означало создание государства в государстве и полное неповиновение федеральной власти. Такого в федеративном государстве быть не может.

В дальнейшем, Конституционный Суд России определил, что правом суверенитета пользуется сама Российская Федерация, а не субъекты в её составе.

Мои оппоненты могут возразить, что в республике состоялся референдум и, люди проголосовали за экономическую самостоятельность. Да. Но это не имеет никакого отношения к содержанию Декларации о государственном суверенитете. Башкирия, действительно, имела в советское время мощную промышленность и развитое сельское хозяйство, но люди, как и везде в СССР, жили бедно. Вдруг им сказали, что всё в Башкирии будет нашим, они поверили и повелись.

Б. Ельцин терпел политику государственного суверенитета Башкирии из соображения «политической целесообразности» - нет стрельбы, а проблема сама рассосётся. Он вынужденно (назревала война в Чечне) даже поддерживал М. Рахимова:

- 31 марта 1992 г. руководством России и Башкирии были подписаны Договор и Приложение к нему от Республики Башкортостан;

- не принял никаких мер после принятия Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 г. Конституции РБ, полностью противоречащей Конституции России;

- 3 августа 1994 г. был подписан Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимного делегирования полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан».

После всего этого, М. Рахимов почувствовал себя не просто Президентом республики, а «хозяином». Была «задавлена» оппозиция, пошла торговля промышленными предприятиями, появились первые миллионеры, сохранялись колхозы и совхозы до их полного разорения, предпринимательство, при этом, не поощрялось, главы городов и районов назначались и одновременно были председателями Советов и депутатами Госсобрания. Никакого общественного контроля, за действиями власти, не было. Народ республики как был нищим, таким и оставался.

Работу по централизации власти, уже В. Путин, с 2000 г. начал с создания семи федеральных округов, с целью возвращения регионов России в её правовое поле.

12 мая 2000 г. В. Путин обратился с письмом к Председателю Госсобрания республики К. Толкачёву с предложением привести в соответствие с Конституцией РФ и Федеральными законами Конституцию Республики Башкортостан. Реакции не было.

Вслед за письмом, 27 июня 2000 г. Конституционный Суд РФ вынес определение по запросу группы депутатов Госдумы ФС РФ о проверке соответствия Конституции РФ отдельных положений Конституций шести национальных республик, в том числе, Республики Башкортостан. Настойчивость федерального центра заставила Госсобрание республики внести 3 ноября 2000 г. в Конституцию республики ряд изменений и дополнений. Но эти поправки не решили проблему соответствия Конституций.

Приверженность республиканской власти к самостоятельной стратегии во внутренней политике заставила, уже заместителя Генерального прокурора по Приволжскому федеральному округу А. Звягинцева направить в Госсобрание республики протест по 55 статьям обновлённой Конституции РБ. Непринятие каких-либо мер Госсобранием республики по протесту, вынудила А. Звягинцева обратиться в Верховный Суд Республики Башкортостан. Решением Верховного Суда РБ (Председатель Суда М. Вакилов) от 15 марта 2002 г. ряд статей Конституции РБ были признаны недействующими и не подлежали применению.

С принятием этого решения рушилась вся законодательная система, повседневная работа судов и прокуратуры, базирующаяся на Конституции республики. Дальше откладывать принятие новой Конституции стало невозможным.

В то же время, было понятно, раз инициатива по приведению Конституций в соответствие исходит от Президента России В. Путина, то и решение, по возникшей в республике проблеме, примет именно он. Всё зависело от В. Путина, готов он и дальше видеть лидером Республики Башкортостан М. Рахимова или нет? Вопрос мог получить разрешение только при личной встрече В. Путина и М. Рахимова. Вскоре, федеральные СМИ сообщили: «25 ноября 2002 г. в Москве состоялась встреча В. Путина и М. Рахимова. Особое место в их беседе заняли вопросы внесения изменений в Конституцию Республики Башкортостан». Кроме того, видимо, В. Путин согласился и в дальнейшем видеть М. Рахимова на посту Президента республики, об этом говорят последующие события. Сразу после этой встречи, 29 ноября, состоялось заседание Законодательной Палаты Госсобрания РБ, где в первом чтении был принят проект закона РБ «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан».

3 декабря 2002 г. на заседании Госсобрания был принят Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». Здесь же на заседании закон подписал Президент М. Рахимов. С принятием новой Конституции, соответствующей Конституции Российской Федерации, все опасения М. Рахимова за своё политическое будущее были сняты.

Так закончилась игра М. Рахимова в «государственный сувернитет». Поэтому, большим недоразумением, на мой взгляд, остаётся празднование Дня республики 11 октября – дня принятия Декларации о государственном суверенитете. Ни один пункт из Декларации не воплощён в жизнь и не мог быть воплощён.

Воспользовавшись возвращением регионов в правовое поле России, федеральная власть, так её «зацентрила», что регионы сегодня не имеют вообще никакой власти. Всё и за всех решает один человек, стоящий во главе «вертикали власти». Это неправильно и является грубейшим нарушением Конституции Российской Федерации.

Гафур Гилязов, председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске, специально для Уфимского Журнала






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  • 1 | 20.12.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суверенитет и Конституция М. Рахимова
====================================
Весь "сЮверенитет страны башкир свелся к сказочному обогащению семейки рахимовых, невиданному до селе национализму и восхвалению фашистских прихвостней.
И пусть радий даже не пытается обелить деяния муртаЗла, в историю муртаЗло войдет как расхититель народной собственности и потакатель башкирского национализма.



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  • 2 | 20.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Считал, что Гилязев умный, на деле оказывается несет полную чепуху. После объявления суверинетита Республика оставляла себе налоги в разы больше чем сейчас, а. Вы пишете ничего не имела. Как все объясните?



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  • 3 | 20.12.2018, 10:06 | Автор: юнг
    Публикации: 329 | Комментарии: 36179 | Рейтинг: +5776,7
Органы производят аресты и посадки , как печень- желчь, или булочник- пирожки.
Опубликовано: юнг | 19.12.2018
Раздел: --- | Просмотры: 12369 | Комментарии: 0
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Недавно мы узнали, как оправданного дважды присяжными Виля Гареева (дело №5947009) наши органы вновь посадили, теперь уж на 19 лет.(См. УЖ от 15.12.).
Тогда я писал- неужели дебилы, неужели не знали , что он невиновен?
Нет, не дебилы, нет , знали, но боялись потерять звёздочки и теплые кресла!
Такова сегодняшняя ситууация в стране.

...в череде арестов и посадок последнего времени Юлия Латынина увидела тень Большого террора. Но поскольку времена сейчас более вегетарианские и на кону обычно не жизнь, а скорее кошелек (и свобода), наш обозреватель предпочитает говорить о Большом терроре. И вот что именно:

«Со стороны элиты есть гигантский запрос на ясность. Люди хотели бы знать правила игры. Они хотели бы знать, где расставлены красные флажки. Что можно, а что нельзя. За что бьют по рукам, а за что — нет. Проблема заключается в том, что этих правил больше нет. В России в уголовное дело попадают, как в ДТП, — случайно. Есть действия, которые могут повысить вероятность попадания в ДТП. Но нет действий, которые гарантируют, что ты в него не попадешь».

Примерно так же было и в 1937 году, когда арест и расстрел могли настигнуть кого угодно.

«Террор — это когда главными в стране становятся органы, а не бизнес, интеллектуальная или даже управленческая элита.

Органы производят аресты, как печень — желчь, или булочник — пирожки, Аресты и есть их способ существования. Террор — это когда любой арест, как бы безумен он ни был, приносит уважение, статус, карьеру и деньги. И никогда или почти никогда не приносит обратки», — резюмирует Латынина.(ЭМ).



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  • 4 | 20.12.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Шаймиева 40% татар, у Рахимова 20% башкир, это называется социальная база, то на что опирается руководитель республики! Я сам башкир и честно скажу: башкир, как не грустно - это дикий и ленивый татарин, тут вопрос уже не о количестве, а о качестве.

"Зри в корень"- говорил Кузьма Прутков.



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  • 5 | 20.12.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весь "сЮверенитет страны башкир свелся к сказочному обогащению семейки рахимовых, невиданному до селе национализму и восхвалению фашистских прихвостней.
И пусть радий даже не пытается обелить деяния муртаЗла, в историю муртаЗло войдет как расхититель народной собственности и потакатель башкирского национализма.
___________________________________________________________
Постер крупными буквами на въезде в каждый город и район. Вся соль Сюверинитета, мракобесие, национализм, дремучесть



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  • 6 | 20.12.2018, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 329 | Комментарии: 36179 | Рейтинг: +5776,7
2 | 20.12.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня всенародный праздник, 20 декабря день Чекиста!!! Страна чиновников чекистов, во главе главного чекиста, сегодня проведет спектакль "Общения с народом", четыре года страна нищает, но нам будут вещать лапшу, что все хорошо, прекрасная Маркиза, а если где что ни так так это украинские фашисты и америкосы.

============Органы производят аресты, как печень — желчь, или булочник — пирожки, Аресты и есть их способ существования. Террор — это когда любой арест, как бы безумен он ни был, приносит уважение, статус, карьеру и деньги. И никогда или почти никогда не приносит обратки», — резюмирует Латынина.(ЭМ).



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  • 7 | 20.12.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Что теперь переливать из пустого в порожнее: есть суверенитет, нет суверенитета. В стране, где установилась, и из года в год она становится прочнее, власть одного человека о какой Конституции можно говорить, а тем более о выполнении уложений в этом Основном Законе?

Б.Ельцин говорил: "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить." Вот, сколько смогли "проглотить" этого самого суверенитета, столько и взяли. Какие могут быть жалобы! Да и "жалобная книга" у "директора".



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  • 8 | 20.12.2018, 10:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29142 | Рейтинг: -694,6
Такого в федеративном государстве быть не может.
---------------
Такое может, потому что такое было. То, что называется конфедерацией. СССР формально имел признаки конфедерации, если бы не руководящая роль КПСС, то была бы полноценной. СССР так и декларировался, как добровольный союз, а РСФСР и Киргизия имели одинаковый статус.
История знала случаи таких союзов - Австро-Венгрия, Речь Посполитая. В таких добровольных объединениях все участники имеют равные права и причин для сепаратизма много меньше. Хотя конфедерации легко распадаются. всякие демократические начала - вещь хрупкая и неустойчивая.



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  • 9 | 20.12.2018, 10:59 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
7 | 20.12.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что теперь переливать из пустого в порожнее: есть суверенитет, нет суверенитета. В стране, где установилась, и из года в год она становится прочнее, власть одного человека о какой Конституции можно говорить, а тем более о выполнении уложений в этом Основном Законе?

Б.Ельцин говорил: "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить."
===========================

Мортаза когда вырабатывал обоснование суверенитета региона утверждал, что это обусловлено исключительно экономическими аспектами. При попустительстве Центра установил националистические порядки.

Режим в свою очередь заменил одним человеком всю конституцию, уничтожил экономическую самостоятельность регионов.



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  • 10 | 20.12.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.

Обоснованная, серьезная и без каких-либо оттенков статья.



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  • 11 | 20.12.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии мужчина убил тяжелобольную жену
Раньше жителя Зианчуринского района уже судили за убийство, он до смерти избил односельчанина
В апреле этого года, будучи изрядно пьяным, мужчина жестоко избил 61-летнюю супругу, страдавшую онкозаболеванием последней стадии и не имевшую возможности передвигаться самостоятельно.
Также злоумышленник нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Тело обнаружил сын и вызвал полицию.
Прокурор предложил приговорить убийцу к 19 годам колонии особого режима, тем более, что тот уже был судим за подобное преступление. Четыре года назад он до смерти избил односельчанина, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Потомок салаватки?



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  • 12 | 20.12.2018, 11:35 | Автор: Зулия
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Потомок салаватки?
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Алкогольный дебилизм передался по наследству.



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  • 13 | 20.12.2018, 11:38 | Автор: Зулия
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Чакматаш.

Обоснованная, серьезная и без каких-либо оттенков статья
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На уровне среднеуспевающего старшеклассника.
Наумкин умнее.



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  • 14 | 20.12.2018, 11:49 | Автор: Зулия
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Воспользовавшись возвращением регионов в правовое поле России, федеральная власть, так её «зацентрила», что регионы сегодня не имеют вообще никакой власти.
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Гилязов, какое "правовое поле"?!



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  • 15 | 20.12.2018, 11:54 | Автор: san-ufa
    Публикации: 189 | Комментарии: 1304 | Рейтинг: +445,8
С подачи Б.Ельцина подавились суверенитетом в пользу В.Путина и его "друзей-олигархов", отгрызающих от каждого рубля экономики России.
Нет в России независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, местного самоуправления, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, ЦИК, УИК.
И реального федерализма в России тоже нет! Одно название «Федерация» …
Президент, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, роснацгвардия, перекраивая под себя Конституцию, нарушают её, социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать.



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