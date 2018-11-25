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Здравое предложение: «Давайте отменим ненужный обряд вип-обмена подарками»

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Лучше подарить их тем, кто в этом действительно нуждается, считает Хабиров.

Здравое предложение: «Давайте отменим ненужный обряд вип-обмена подарками»


В канун Нового года врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети обратился к руководителям различных уровней с просьбой отменить «ненужный обряд вип-обмена подарками и открытками».

Он рассказал, что часто замечал, как в некоторых приемных скапливались огромное количество подарков, цветов и коробок с дорогим содержимым.

«Давайте лучше окажем внимание одиноким, пожилым, нуждающимся. Лучше им подарите то, что собирались дарить мне или другим начальникам. Это и по совести будет правильно и, кстати, по закону. А поздравления в мессенджерах отправляйте, не зря ж освоили...» – пишет врио главы Башкирии.






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  • 1 | 22.12.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
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"Опубликовано 22.12.2018 автором Николай Л., ФОРУМ мск

Какое государство мы строим?

Один простой вопрос на пресс конференции Путина дал исчерпывающий ответ на самый злободневный сегодня вопрос: «Какое государство мы строим?».

Вопрос был предельно прост: можно ли построить социализм в нашей стране. Наш президент дал однозначный и исчерпывающий ответ: реставрация социализма невозможна, и объяснил почему.

Если начать не на словах а на деле бороться с бедностью, увеличивать зарплаты, пенсии и т. д., то появится спрос у населения на различные товары и нужно будет строить заводы, фабрики и т. п.,а команда Медведева и он сам этим заниматься не собираются и экономика рухнет.

Мы в настоящее время добились относительной стабильности. Олигархи вывозят капиталы за рубеж, там покупают себе дворцы, яхты, футбольные клубы и др. Всё произведено не у нас и на нашей экономике это не очень сказывается. У нас “стабильность”. Если их там прижмут, опять всё просто: увеличим плату ЖКХ, поднимем НДС, увеличим пенсионный возраст, ещё что - ни будь подобное придумаем. С миру по нитке, олигарху в карман. Экономика опять стабильна и не рухнет, как если вдруг начать строить социальное государство.

Спасибо Путину, теперь. Мы абсолютно точно знаем, какое государство он нам подсовывает, несмотря на его ежедневную трескотню про заботу о нас. Стабильное государство пещерного капитализма для кучки нуворишей.

Теперь, после такого исчерпывающего разъяснения, “дорогие” наши руководители, не надо сотрясать воздух о борьбе с бедностью и прочих глупостях, спасибо, мы всё поняли."



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  • 2 | 22.12.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Немцов хотел пересадить чиновником с иномарок на Волги, ничего не получилось, только выставил себя в смешном виде.
Господин Хабиров, политика это искусство возможного.



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  • 3 | 22.12.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Не полюдски это - лишать возможности лизнуть ваш анус главам районов господин Хабиров



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  • 4 | 22.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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«Давайте отменим ненужный обряд вип-обмена подарками»

---------------------------

Обряд имеет давнюю традицию. Ещё князь Жорж Милославский дарил
шведскому послу авторучку с дамой в купальнике. Перевернёшь - дама голая.

Ну и посол в долгу не остался: князь заимел брильянтовый медальон. :)



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  • 5 | 22.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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«Давайте отменим ненужный обряд вип-обмена подарками»
================================
Радий в очередной раз решил пропиариться!
Еж ему ли не знать что правительство, в целях борьбы с коррупцией, составило список разрешенных подарков для чиновников, согласно которому, служащим можно будет принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, и только в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Также позволят принимать цветы.
Законопроект предполагает, что если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он должен будет сообщить об этом своему работодателю. Такие презенты автоматически признают федеральной собственностью или собственностью субъекта Федерации.
Так что тут не "советовать" надо, а жестоко пресекать и наказывать по всей строгости закона РФ "Самого гуманного закона в мире"...



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  • 6 | 22.12.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет господа ! Наш министр культуры и её замы не могут без подарков . В обыденные дни хрен кого найдешь ,а в праздничные дни сидят до восьми вечера. ожидая подношения . Так что бесполезно это всё .



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  • 7 | 22.12.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец! Политика малых дел - способна совершить большие перемены!



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  • 8 | 22.12.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Я не знаю как сейчас -а вот лет 5-6 назад управляющий Отделением пенсионного фонда по Башкирии Хантимиров собирал с вассалов деньгами,гусями,индюками , медом ,дорогой водкой и бальзамом башспиртзаводов и собранный ясак отправлял куда вы думаете -в МОСКВУ .Через год работы -он член Правления Пенсионного Фонда России .Ну такого косноязычного больше как он во всей матушке РОССИИ не найти.



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  • 9 | 22.12.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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82% богатсв России принадлежит 200 семьям, которые не живут в России. Идёт геноцид и грабёж народа.



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  • 10 | 22.12.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Но прежде- восстановить производство, и столько безработных в холодном климате и при прежних возможностях и опыте государства и народа - просто преступление .
Похоже , что из дома выкинули кошку, которая всю жизнь прожила дома и заявив:,,...ты сейчас свободна можешь ловить мышей ...можешь с кошками бегать по крышам... и вообше можешь только приносить только мышей в виде налогов.
А вот безрабоицей сделано хорошо : ведь узда нужна для борзых. Плавающие цены , хотя и противоречат соцализму- тоже необходима , учат бережливости .



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  • 11 | 22.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Портрет Главы в масле в остальных кабинетах входит в графу запрещено?



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  • 12 | 22.12.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Подарки хорошо или плохо?Не забывайте ,что РБ мусульманская республика и дарить подарки - обязательный атрибут гостепреимства . И не только в РБ , а и в Чел обл.Приедет ,напр. комиссия в Златоуст или в Южноуралск, то обязательно подарят гравюру или чацный сервиз (соответственно).Хуже когда ничего не смогут подарить- значит неорганизованы и расхлябаны . да притом хотят прикрыть свой бардак - то караул и тогда подарок не примут ,какой бы он ни был дорогим.



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  • 13 | 22.12.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Если запретить подарки гусями и медом , тогда появятся подарки в иде конвертов с купюрами....
Просто обязать руководителей указать кол-во подарков принятых ими .Как раньше т.Сталин тоже брал подарки от оленеводов в виде шубы, от казахских скотоводов в виде казы или украшенной сбруи, украшенной сабли от художников Златоуста.Но они немедленно перекочевывали в музей или элементано сьедались!



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  • 14 | 22.12.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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В канун Нового года врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети обратился к руководителям различных уровней с просьбой отменить «ненужный обряд вип-обмена подарками и открытками».
*****
Просто перенесут этот коммунистический башкирский чиновничий обряд в санатории, ГЛЦ, базы отдыха, резиденции и рестораны, где планируются лукуловы пиры в честь новых: года и "перзидента" РБ стоящей на коленях Башкирии.

Сделать, как поступил бывший фермер в период его каденции президентом Аргентины- лично привести в Сочельник в беднейшие кварталы Б.А. труппу знаменитых комедийных артистов и несколько армейских грузовиков детских подарков ни одна башкирская чиновничья душа не догадается.



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  • 15 | 22.12.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Все верно,никаких на...хер подарков,они все возьмут деньгами..... из наших с вами карманов убл...и.



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  • 16 | 22.12.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 22.12.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все верно,никаких на...хер подарков,они все возьмут деньгами..... из наших с вами карманов убл...и.
***
Считаешь, что все "старо-новые" чиновники уже окончательно перетрамбовались вокруг государственной кормушки под названием региональный бюджет?



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  • 17 | 22.12.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.12.2018, 10:07 | Автор:
Радий в очередной раз решил пропиариться!
Еж ему ли не знать что правительство, в целях борьбы с коррупцией, составило список разрешенных подарков для чиновников, согласно которому, служащим можно будет принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, и только в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Также позволят принимать цветы.
Законопроект предполагает, что если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он должен будет сообщить об этом своему работодателю. Такие презенты автоматически признают федеральной собственностью или собственностью субъекта Федерации.
Так что тут не "советовать" надо, а жестоко пресекать и наказывать по всей строгости закона РФ "Самого гуманного закона в мире"...
================================================
не надо так громко плиз доболить .



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  • 18 | 22.12.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Всяческие предположения и " научные " изыскания в конкретике
действий человека , это Долбо..бство заинтересованных лиц !



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  • 19 | 22.12.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше подарить их тем, кто в этом действительно нуждается, считает Хабиров.
===========================================
Правильный мужик !



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  • 20 | 22.12.2018, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62590 | Рейтинг: +12210,9
Очередной пиар.

1.Обратился на страницах соцсетей, где пасутся не только те, к кому он обращается...
2. В его приемной сидят секретари(уверена, что не один, а как минимум 2-3 с разными фукнциями) - вот им и сказать, что с сегодняшнего дня - ни у кого не принимать никаких подношений, к нему в кабинет с пакетами, свертками, коробками - не впускать.
3. Руководителям подчиненных служб разослать запрет на получение подношений.

ВСЁ!

А это - пиаразм! И он - банальный пиараст!



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