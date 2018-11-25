В канун Нового года врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети обратился к руководителям различных уровней с просьбой отменить «ненужный обряд вип-обмена подарками и открытками».
Он рассказал, что часто замечал, как в некоторых приемных скапливались огромное количество подарков, цветов и коробок с дорогим содержимым.
«Давайте лучше окажем внимание одиноким, пожилым, нуждающимся. Лучше им подарите то, что собирались дарить мне или другим начальникам. Это и по совести будет правильно и, кстати, по закону. А поздравления в мессенджерах отправляйте, не зря ж освоили...» – пишет врио главы Башкирии.
Здравое предложение: «Давайте отменим ненужный обряд вип-обмена подарками»
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