Дети вертикали ...

До чего довел страну «вертикальщик» Путин, до какого хамского, наглого отношения несменяемых властей к гражданам, попавшим к ним в кабалу, показывает новая история в стиле «государство вам ничего не должно».В городе Клинцы Брянской области, в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре.Как выяснилось, большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.Факт, практически подтвержден городской прокуратурой, которую цитируют «Брянские новости»:«Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению».Ответ городских начальников, интервью у которых взял портал klintsy.info:Замглавы администрация Лубская:«А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»На вопрос журналиста главе города Клинцы Шкуратову о добровольных отставках «после такого события» последовал ответ, что отставок не будет, и никаких злоупотреблений не было.Стране явлен новый тип путинского чиновника – наглый, агрессивный, плевать хотевший даже и на прокуратуру. Уверенный, что и дальше можно отталкивать слабых, пихая к благам своих, в силу того, что ты – власть.Это прямой ответ отстранению Путину от наказания виновных. Глацких не уволена. Покрывающий ее губернатор Куйвашев не уволен.Получайте новых персонажей из чиновников, которые «ничего не должны».Шкуратов и Лубская должны покинуть свои посты. Не могут сами – помогите им из Москвы. Это не трудно.И пусть деньги за поездку властные и правоохранительные родители перечислят в Фонд, а поехать должны дети из обычных семей по профилю Фонда. Не захотят перечислять – всех уволить за злоупотребление служебным положением.Вертикаль сгнила – от верхушек до корешков и обратно.На помойку ее, осатаневшую.