С соответствующей инициативой выступили участники круглого стола "Новые тенденции и перспективы курултаев субъектов Российской Федерации".
Точную дату съезда определит Исполком башкирской общественной организации.
— Считаю закономерным в такой исторически значимый для Башкортостана год провести наш общий съезд, на год раньше, — рассказал журналистам руководитель Исполкома Курултая Данир Гайнуллин.
По его словам, празднества планируют организовать не только в столице, но и провести народные йыйыны с национальными традициями и обычаями в районах республики.
I курултай состоялся в июне 1995 года в Уфе. В нем участвовало 806 делегатов, представлявших все города и районы РБ, 10 республик, 18 областей РФ, 7 государств ближнего зарубежья, а также 12 зарубежных стран.
II курултай прошел в 2002 году, III курултай — в 2010 году, IV — в 2015 года.
Башкирские общественные организации действуют в Австралии, Венгрии, Италии, Германии, Швейцарии, Израиле, Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Латвии, Эстонии.
Идель.Реалии
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Частые гулянки за бюджетный счет
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