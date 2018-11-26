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Частые гулянки за бюджетный счет

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V Всемирный курултай башкир может пройти в год 100-летия Республики Башкортостан в 2019 году. Ранее планировалось провести курултай в 2020 году, пишет РБК.

Частые гулянки за бюджетный счет


С соответствующей инициативой выступили участники круглого стола "Новые тенденции и перспективы курултаев субъектов Российской Федерации".

Точную дату съезда определит Исполком башкирской общественной организации.

— Считаю закономерным в такой исторически значимый для Башкортостана год провести наш общий съезд, на год раньше, — рассказал журналистам руководитель Исполкома Курултая Данир Гайнуллин.

По его словам, празднества планируют организовать не только в столице, но и провести народные йыйыны с национальными традициями и обычаями в районах республики.

I курултай состоялся в июне 1995 года в Уфе. В нем участвовало 806 делегатов, представлявших все города и районы РБ, 10 республик, 18 областей РФ, 7 государств ближнего зарубежья, а также 12 зарубежных стран.

II курултай прошел в 2002 году, III курултай — в 2010 году, IV — в 2015 года.

Башкирские общественные организации действуют в Австралии, Венгрии, Италии, Германии, Швейцарии, Израиле, Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Латвии, Эстонии.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.12.2018, 01:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая общественная организация поможет перебраться в Латвию, Эстонию, Украину и т.п.



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