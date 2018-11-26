Частые гулянки за бюджетный счет

V Всемирный курултай башкир может пройти в год 100-летия Республики Башкортостан в 2019 году. Ранее планировалось провести курултай в 2020 году, пишет РБК.С соответствующей инициативой выступили участники круглого стола "Новые тенденции и перспективы курултаев субъектов Российской Федерации".Точную дату съезда определит Исполком башкирской общественной организации.— Считаю закономерным в такой исторически значимый для Башкортостана год провести наш общий съезд, на год раньше, — рассказал журналистам руководитель Исполкома Курултая Данир Гайнуллин.По его словам, празднества планируют организовать не только в столице, но и провести народные йыйыны с национальными традициями и обычаями в районах республики.I курултай состоялся в июне 1995 года в Уфе. В нем участвовало 806 делегатов, представлявших все города и районы РБ, 10 республик, 18 областей РФ, 7 государств ближнего зарубежья, а также 12 зарубежных стран.II курултай прошел в 2002 году, III курултай — в 2010 году, IV — в 2015 года.Башкирские общественные организации действуют в Австралии, Венгрии, Италии, Германии, Швейцарии, Израиле, Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Латвии, Эстонии.