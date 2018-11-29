«Свободный Идель-Урал» и другие влажные мечты националистов

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а Оренбург был столицей Казахстана.В общественном движении "Свободный Идель-Урал" призвали башкирских властей инициировать вопрос о передаче в состав Республики Башкортостан Кувандыкского и Гайского районов Оренбургской области.Письмо на башкирском языке с соответствующим предложением направлено на имя врио главы Башкортостана Радия Хабирова. Обращение имеется в распоряжении редакции "Idel.Реалии".В 2019 году планируется определить границу республики с Оренбургской областью. Территории указанных районов ранее входили в состав Усерганского и Зилаирского кантонов Автономной Башкирской ССР.— Там и сейчас значительный процент населения составляют башкиры и татары. К сожалению, в Оренбуржье практически отсутствуют условия для сохранения и развития башкирской культуры. Важно и то, чтобы новые границы Республики Башкортостан не только максимально охватывали ареалы проживания башкир, но и способствовали укреплению экономических и гуманитарных связей между братскими народами Башкортостана и Казахстана. Следует напомнить, что до 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а Оренбург был столицей Казахстана, — отмечают в организации.В текущем году Башкортостан определил границы с Пермским краем, закрепив это особым соглашением. В 2019-2020 гг. власти республики намерены урегулировать данный вопрос и с остальными прилегающими регионами.