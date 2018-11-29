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«Свободный Идель-Урал» и другие влажные мечты националистов

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До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а Оренбург был столицей Казахстана.

«Свободный Идель-Урал» и другие влажные мечты националистов


В общественном движении "Свободный Идель-Урал" призвали башкирских властей инициировать вопрос о передаче в состав Республики Башкортостан Кувандыкского и Гайского районов Оренбургской области.

Письмо на башкирском языке с соответствующим предложением направлено на имя врио главы Башкортостана Радия Хабирова. Обращение имеется в распоряжении редакции "Idel.Реалии".

В 2019 году планируется определить границу республики с Оренбургской областью. Территории указанных районов ранее входили в состав Усерганского и Зилаирского кантонов Автономной Башкирской ССР.

— Там и сейчас значительный процент населения составляют башкиры и татары. К сожалению, в Оренбуржье практически отсутствуют условия для сохранения и развития башкирской культуры. Важно и то, чтобы новые границы Республики Башкортостан не только максимально охватывали ареалы проживания башкир, но и способствовали укреплению экономических и гуманитарных связей между братскими народами Башкортостана и Казахстана. Следует напомнить, что до 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а Оренбург был столицей Казахстана, — отмечают в организации.

В текущем году Башкортостан определил границы с Пермским краем, закрепив это особым соглашением. В 2019-2020 гг. власти республики намерены урегулировать данный вопрос и с остальными прилегающими регионами.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 28.12.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские националисты совсем распоясались от безнаказанности.
Любому, даже Русскому терпению приходит конец.
Я считаю, что назрела необходимость создания инициативной группы, которая бы начала сбор подписей с требованием
1. Восстановления Уфимской губернии в границах 1917 года.
2. Установить черту оседлости башкир в пределах земель выделенных им для проживания Иваном Грозным.
3. Преподавание в школах, в черте оседлости, вести только на башкирском языке.

Уверен что необходимое количество подписей будет собранно в считанные дни, так как, они уже достали всех так, что мочи больше нет!!!



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  • 2 | 28.12.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первому -согласен на все 100.Уже край ...Какая то кучка выпускников Педунивера и истфака БГУ будет воду мутить.Границы с Казахстаном ,а затем выхода из состава России захотят .Мурзик такое тоже хотел.Но через Челябинскую область проложить дорожку к Казахстану .Всех подписантов в 4 утра в автозак и в Белорецкий район старый лес валить и делянки засаживать новым.Общественно-полезное занятие для общества и нашей природы. Не сделать этого-страну потерять



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  • 3 | 28.12.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Это я думаю только начало, а если они будут сопротивляться как русские против немецко фашских захватчиков



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  • 4 | 28.12.2018, 10:16 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5548 | Рейтинг: +1459,8
А что такого то? Подумаешь,хотят вернуть земли. Это как бы вежливые люди. башкирский мир восстанавливают.



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  • 5 | 28.12.2018, 10:18 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5548 | Рейтинг: +1459,8
А на фотографии,это зеленый человечки? Скорее синие.



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  • 6 | 28.12.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.12.2018, 10:18 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5545 | Рейтинг: +1458,9
А на фотографии,это зеленый человечки? Скорее синие.
==================================
Нееееее! Это не "человечки",- это башкиры...



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  • 7 | 28.12.2018, 10:23 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5548 | Рейтинг: +1459,8
Вот присоединят Кувандык и Гай. Будет рай в Башкирии. И пенсии повысят.и зарплаты,медицина поднимет свой уровень,а дорог построят видимо невидимо. Может даже наградят. Посмертно



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  • 8 | 28.12.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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• 7 | 28.12.2018, 10:23 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5546 | Рейтинг: +1458,9
Будет рай в Башкирии. И пенсии повысят.и зарплаты,медицина поднимет свой уровень,а дорог построят видимо невидимо. Может даже наградят.

Имеете в виду прежний коллектив Ужа?



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  • 9 | 28.12.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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По злой иронии судьбы именно башкиры 18-19 г. в том числе и по глупости Колчака спасли федерацию, по сути, учредили ее. Это краеугольный камень в соглашении 19 года башкирского правительства и советского правительства. Интервью Дильмухаметова.



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  • 10 | 28.12.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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А.Д.: По злой или доброй иронии, но именно башкирский народ в лице своих лучших представителей снова поднимает вопрос сохранения страны в рамках настоящей федерации. Проблема этой страны в том, что она может развиваться только по демократическим федеральным рельсам. Но ведь это было сто лет назад. Если сто лет назад Россия совершила над собой титанические усилия, стала действительно самой свободно страной мира, они себя провозгласили федеративной страной. И опять же это не подарок большевиков, они вынуждены были с этим считаться.



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  • 11 | 28.12.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 28.12.2018, 10:16 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5546 | Рейтинг: +1458,9
А что такого то? Подумаешь,хотят вернуть земли. Это как бы вежливые люди. башкирский мир восстанавливают.
++++++++++++++++++

Образцовый большой брат демонстрирует примеры приращения земель с использованием "вежливых" людей. Неужели это исключение из правил в мировой политике?



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  • 12 | 28.12.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 28.12.2018, 10:23 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5546 | Рейтинг: +1458,9
Вот присоединят Кувандык и Гай. Будет рай в Башкирии. И пенсии повысят.и зарплаты,медицина поднимет свой уровень,а дорог построят видимо невидимо. Может даже наградят. Посмертно
+++++++++++++++++

Эти территории из России не уходят, налоги уплачивают в России, в чем проблема в изменении административных границ?



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  • 13 | 28.12.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему Крым можно, а Кувандык нельзя?



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  • 14 | 28.12.2018, 11:41 | Автор: УФИmez
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...корты,...идели....Сколько же дармоедов развелось...



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  • 15 | 28.12.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Новой старой администрации главы региона нужно серьезно. не по мурзагуловски отнестись к разъяснительной работе в башкирской насквозь провалидированной и сепарированной эсбеэмовцами националистической среде.
Поджиганием трусов и репрессиями засранные мозги башнациков не исправишь?



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  • 16 | 28.12.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 28.12.2018, 11:41 | Автор: УФИmez
Публикации: 0 | Комментарии: 926 | Рейтинг: +119,5
...корты,...идели....Сколько же дармоедов развелось...
++++++++++++++++

Много, очень много, потому как ты себя забыл приплюсовать к действительным дармоедам.



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  • 17 | 28.12.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 28.12.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему Крым можно, а Кувандык нельзя?
++++++++++++++++++

Приращать можно, перетосовывать низзя, большой брат пострадает.



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  • 18 | 28.12.2018, 11:56 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5548 | Рейтинг: +1459,8
Башкирские башкиры не хотят учить башкирский язык, а вы хотите оренбургских башкир заставить. Там почти каждый второй брак смешанный. Там одни метисы живут. Не зря говорят самые красивые девушки живут в самаре и в Оренбуржье.



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  • 19 | 28.12.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 28.12.2018, 11:56 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5547 | Рейтинг: +1458,9
Башкирские башкиры не хотят учить башкирский язык, а вы хотите оренбургских башкир заставить. Там почти каждый второй брак смешанный. Там одни метисы живут. Не зря говорят самые красивые девушки живут в самаре и в Оренбуржье.
++++++++++++++++++++++

Нужен или нет метисам башкирский язык, сами разберутся, за них не решай.



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  • 20 | 28.12.2018, 12:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16488 | Рейтинг: -2957
Статья украинского политолога Павла Подобеда в еженедельнике «Український Тиждень». Автор размышляет о значении общей башкиро-казахской границы для суверенизации всех Республик Идель-Урала. Перевод на русский язык осуществлён нашим движением. Оригинальный текст статьи на украинском языке.
Идель-Урал (Поволжье) - регион, с которого может начаться распад современной Российской Федерации.
------------
Один укроп решил поиметь всех. А татнацики дружно подхватили.
Наберите "свободный идель-урал" и увидите откуда ноги растут.



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