Какой из друзей-олигархов займется распилом мусора?

Путин подписал указ о создании единого оператора по утилизации мусора. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.В рамках национального проекта «Экология», подразумевающего более экологичное обращение с отходами страны и переход к сортировке мусора, создан "Российский экологический оператор".Он будет формировать систему обращения с ТБО по всей стране. Кроме комплексного контроля соблюдения норм законодательства в области экологии, также оператор будет заниматься привлечением инвестиций.В России начался очередной передел отрасли управления отходами в пользу федеральной монополии, анализирует ситуацию издание "Коммерсант", называя нового оператора госмонополией с функциями министерства и обширным влиянием на бюджет.Компания будет находиться в Москве, функции учредителя отдадут Минприроды. Оператор будет заниматься госпрограммами по обращению с мусором и привлекать инвесторов для проектов по утилизации отходовНа совещании 14 января с премьер-министром Дмитрием Медведевым вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что вскоре в платежках за квартиру у россиян появится строка об оплате сбора твердых отходов.По его словам, стоимость услуги составит 120–​130 руб. в месяц на человека, ранее она была включена в общедомовые расходы.