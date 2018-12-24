21 января, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике Башкортостан на 2019-2021 годы».
Документ был подписан еще в конце прошлого года. Одновременно с этим принятие и корректировка планов и общественное обсуждение проектов госорганами и органами муниципального управления Башкирии должны быть проведены до конца этого месяца.
Контроль за исполнением плана по борьбе с коррупцией будет осуществляться аппаратом межведомственного Совета общественной безопасности РБ.
А вдруг поборем? Старых планов мало, будут новые
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