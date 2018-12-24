А вдруг поборем? Старых планов мало, будут новые

Радий Хабиров распорядился утвердить план по борьбе с коррупцией. Распоряжение об утверждении плана мероприятий на 2019-2021 годы было подписано еще 24 декабря прошлого года.21 января, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике Башкортостан на 2019-2021 годы».Документ был подписан еще в конце прошлого года. Одновременно с этим принятие и корректировка планов и общественное обсуждение проектов госорганами и органами муниципального управления Башкирии должны быть проведены до конца этого месяца.Контроль за исполнением плана по борьбе с коррупцией будет осуществляться аппаратом межведомственного Совета общественной безопасности РБ.