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А вдруг поборем? Старых планов мало, будут новые

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Радий Хабиров распорядился утвердить план по борьбе с коррупцией. Распоряжение об утверждении плана мероприятий на 2019-2021 годы было подписано еще 24 декабря прошлого года.

А вдруг поборем? Старых планов мало, будут новые


21 января, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике Башкортостан на 2019-2021 годы».

Документ был подписан еще в конце прошлого года. Одновременно с этим принятие и корректировка планов и общественное обсуждение проектов госорганами и органами муниципального управления Башкирии должны быть проведены до конца этого месяца.

Контроль за исполнением плана по борьбе с коррупцией будет осуществляться аппаратом межведомственного Совета общественной безопасности РБ.






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  • 1 | 22.01.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...распорядился утвердить план по борьбе с коррупцией.

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Это как бороться с моторным маслом, например, ROLF. Заклинит же.



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  • 2 | 22.01.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В первую очередь необходимо отменить аутсорсинг на питание в школах и садиках. Новая лазейка!!!



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  • 3 | 22.01.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята, начните с Туймазов. Если получится здесь, то получится везде!



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  • 4 | 22.01.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Переложить с одного кармана в другой называется борьбой с коррупцией.



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  • 5 | 22.01.2019, 09:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1233 | Рейтинг: +333,9
Интересная получится борьба. С самим собой и всеми вместе. Кто же будет чемпионом в этой борьбе? Потом начнется чемпионат по прыжкам в сторону.



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  • 6 | 22.01.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо начать с Москвы. Если там получится, то получится везде. Башкирия один из отсталых окраин империи, потуги, какие бы они не были, никогда решающими не будут.



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  • 7 | 22.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сразу после назначения, пошел к главному коррупционеру и своему наставнику муртаЗлу, и они там решили расчистить поляну, то бишь убрать конкурентов, чтобы все бабло шло в один карман.
Борьба с коррупцией!!! Не смешите мои тапочки!!!!!



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  • 8 | 22.01.2019, 10:39 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3363 | Рейтинг: -277,6
Это для галочки. Они ежегодно такой план утверждают, потом посмеются и в стол убирают.



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  • 9 | 22.01.2019, 12:15 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2563 | Рейтинг: -610,6
Пчёлы борются с мёдом. Наверное,уже не покатит,народ устал от вранья



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  • 10 | 22.01.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.01.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Переложить с одного кармана в другой называется борьбой с коррупцией.

****
это и есть коррупция. Таких фраз множество. Поясните вы о чем конкретно?



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