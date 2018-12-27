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Очередной Единоросс предложил народу посидеть на хлебе и воде

  • Опубликовано: natall | 25.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26088 | Комментарии: 39
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Это позволит понять чувства блокадников, считает Ильдар Бикбаев. Депутат Госдумы от Башкортостана Ильдар Бикбаев (партия "Единая Россия") предложил россиянам один день пожить на хлебе и воде. Таким образом, считает парламентарий, они смогут понять, что испытывали жители блокадного Ленинграда, сообщает "Башинформ".

Очередной Единоросс предложил народу посидеть на хлебе и воде


Бикбаев предложил в память о блокадниках прожить 27 января, питаясь только блокадной нормой в 125 граммов хлеба и водой.

Депутат стал инициатором акции в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. В Бирске несколько лет к этой дате пекут хлеб по рецепту блокадного Ленинграда. Технологи подобрали рецепт, аналогичный тому, который использовали для выпечки в 1941 году, за исключением обойной пыли.

25 и 26 января по 125 грамма хлеба будут раздавать людям в Башкортостане, 27 января — в Санкт-Петербурге.






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  • 1 | 25.01.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталка натощак сидеть несогласная!



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  • 2 | 25.01.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дол2оеб сам посиди на 9000р хотя бы один месяц -это позволит тебе понять чувства простого народа!



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  • 3 | 25.01.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да у нас полстраны ежедневно живет практически на хлебе и воде!
Я бы посоветовал этому мудозвону самому посидеть на диете , а то щеки отрастил как у хряка,-ушей невидно!



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  • 4 | 25.01.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутату надо было предложить блокадный паёк на этот день своим однопартийцам, тогда бы мог набрать очков. Дурак, нюх потерял.



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  • 5 | 25.01.2019, 09:51 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7782 | Рейтинг: +2035,3
Депутат Госдумы от Башкортостана Ильдар Бикбаев (партия "Единая Россия") предложил россиянам один день пожить на хлебе и воде...
__________________________
Зажравшимися идиотами госдума полнится...

Я бы предложил засунуть им этот хлеб себе в услужливо-патриотическое отверстие, а бесстыжие зенки промыть этой самой водой...



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  • 6 | 25.01.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К стати о "птичках":

Депутат Госдумы от Башкирии в два раза превысил бюджетный лимит на автомобильные поездки
#ГОСДУМА #ДЕПУТАТ
В Госдуме отказались оплатить поездки депутата от Башкирии Ильдара Бикбаева на «Audi Q7». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в нижней палате Федерального Собрания РФ. По данным издания, народный избранник в два раза превысил бюджетный лимит, установленный Думой, на автомобильные поездки.



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  • 7 | 25.01.2019, 10:03 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 797 | Рейтинг: +97,9
Глядя на фото хочется сказать, всякие идиотства совершаются с умным выражением лица.
А харю отъел приличную, аккурат чтобы посидеть на хлебе с водой, и не один месяц.



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  • 8 | 25.01.2019, 10:23 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1847 | Рейтинг: +447
Предложений как я вижу этому человеку много но вот в чем парадокс заключается! Мы сейчас точно знаем что эти ребята оторваны от мира , нашего реального мира где мы не живём , а выживаем ! Чего же мы тогда от них хотим !? Им не место у власти и тем более им не место в рядах тех кого надо слушать или тем более прислушиваться к их мнению! То что они предлагают или хотят предложить нам точно не понравится и от ихних высказываний мы как правило приходим в ярость ! Это позволяет на какой то время переключить наше внимание на этого безумца, чего и хотят власти! При обсуждении тяжёлой темы они могут перейти на эту тему которая не требует обсуждения да и вообще по сути своей считать её темой невозможно так как она для них не несёт никакой нагрузки!
Вот к примеру сократить безработицу или расселить с ветхого и аварийного жилья или дать бесплатное образование, решить вопрос с плохими дорогами , да этих тем полно ! Но они будут мусолить всякую ерунду !!



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  • 9 | 25.01.2019, 10:29 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1847 | Рейтинг: +447
Если честно то эти люди уже вызывают у меня раздражение! Куда не кинь всюду они со своими идиотскими предложениями или реклама ! Для граждан ничего вообще не делается или только вредительство ! Мне Лена кухарка помогла деньгами 1000 рублей огромное ей спасибо ! Купил каши и масла ем и радуюсь ! Спасибо тебе Лена большое :)



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  • 10 | 25.01.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Гениальный долпоёп, к тому же башкирёнок, которые по утверждению такого же долпоёпа каца все как один - добродушные, наивные, отзывчивые. Так что это он от доброты души своей, прошу отнестись с пониманием.



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  • 11 | 25.01.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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а то, что одновременно трактором давятся "санкционные" продукты это как? А это называется верхом цинизма



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  • 12 | 25.01.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А этот изрекающий умный вещь, холёный засранец, не предложил россиянам пожить один день на лангустах с омарами, икре, ни в чём себе не отказывая, что бы понять, что испытывают "наши" депутаты?



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  • 13 | 25.01.2019, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36566 | Рейтинг: +5717,9
12 | 25.01.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А этот изрекающий умный вещь, холёный засранец, не предложил россиянам пожить один день на лангустах с омарами, икре, ни в чём себе не отказывая, что бы понять, что испытывают "наши" депутаты?
=======================
Они предлагают марлевые повязки задыхающимся жителям Сибая



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  • 14 | 25.01.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что браты други.., пора брать Зимний. И всю эту опухшую от крови присосавшуюся гадость давить.



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  • 15 | 25.01.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А давайте его запакуем в деревянный гробик и потаскаем на санках по центру города. Чем не ретроспектива кадров кинохроники, наряду с блокадным хлебушком



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  • 16 | 25.01.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Сам в это день будет питаться, как блокадник Жданов, ни в чем себе не отказывая.



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  • 17 | 25.01.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А я всем доволен! Есть конечно недочёты в работе партии ЕР, но они не существенные. Да и работа Нашего Президента Путина только с каждым днём улучшает свои показания как и в стране, так и в мире. Очень Опытный



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  • 18 | 25.01.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутаты у нас каждый раз «рожают» всё более и более глупые законы и реформы с одной лишь целью увеличения поборов. Ни одного закона по улучшению жизни населения. Вместо того, чтобы развивать промышленность науку сельское хозяйство, скурпулёзно ищут способы как бы ещё ободрать население. Cами при том ни в чем себе не отказывают - и зряплаты у них растут и пенсии и льготы множатся. Нужна нам такая власть, построенная на лжи, лицемерии и воровстве? Этот тип вероятно из села. Что думают о нём односельчане? Хотя ему скорее покуй. Нам покуй.



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  • 19 | 25.01.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.01.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К стати о "птичках":
***
Когда сей (проблемный?) фигурант отирался в Общественной палате то он обещал, как ветеран МО РФ навести должный порядок на госпитальном кладбище на Курочкиной горе.
Так что можно не обращать внимания на слова этого политика- за ними предсказуемая пустота.



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  • 20 | 25.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По морде он из бумажных титульных, Иглинский протеже Хамитова.



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