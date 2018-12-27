Бикбаев предложил в память о блокадниках прожить 27 января, питаясь только блокадной нормой в 125 граммов хлеба и водой.
Депутат стал инициатором акции в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. В Бирске несколько лет к этой дате пекут хлеб по рецепту блокадного Ленинграда. Технологи подобрали рецепт, аналогичный тому, который использовали для выпечки в 1941 году, за исключением обойной пыли.
25 и 26 января по 125 грамма хлеба будут раздавать людям в Башкортостане, 27 января — в Санкт-Петербурге.
Очередной Единоросс предложил народу посидеть на хлебе и воде
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