Мешок с достоинством ...

В Саратове, как известно, учителей школы отправили в 20-градусный мороз убирать снег в помощь местным дворникам. А чтобы было куда снег класть, им выдали мешки, как для мусора. И есть фото, как они собирают снег в эти мешки.Конечно, общественность возмутилась, все стали грозно требовать к ответу того, кто приказал складывать снег в мешки, и вскоре появилось сообщение что уволена начальник отдела образования соответствующего района, где снег собирали в мешки.Конечно, интернет бурлит – как так можно, кричит интернет, как можно собирать снег в мешки, что за абсурд, за дурость!Однако, я вижу дурость и абсурд совсем не в мешках, и даже не в том, что учителей послали снег убирать, а в том, что никто не замечает.А не замечают того, что учителя как должное приняли двойной абсурд – что их, учителей, отправили снег собирать, и то что в мешки.Конечно, помогать собирать снег после аномального снегопада – это дело не зазорное, ибо это помощь родному городу. Но только в том случае, если это добровольно, а не по указке отдела образования. А про мешки… я понимаю, что учителя видимо смеялись над этой вселенской глупостью… но снежок в мешки собирали. Точно так, как я, будучи студентом еще в советские времена, по указанию деканата отправлялся на овощную базу перебирать гнилую картошку и капусту. Боже, как мы нашим курсом смеялись над «тупым Брежневым», как поносили эту «смешную власть идиотов». Да, мы смеялись и поносили, но… послушно перебирали гниль. Почему не протестовали? Мы, студенты, просто не знали этого слова, да и советская власть казалась вечной.Конечно же, я далёк осуждать учителей и сурово вопрошать – почему не вышли стройными колонами на протест. Все хорошо знают, что такое в современной России выйти на протест. Тут важно другое – на восемнадцатом году правления Путина, мы оказываемся в ситуации, когда снег поручают собирать учителям при 20-градусном морозе, и в мешки. А учителя, конечно же, внутренне кроют матом эту власть, но глубоко внутренне. И собирают снег в мешки. И нет никакого Брежнева.Думаю, что Россия всем богата – богата нефтью, газом, медведями, территориями и всем прочим, чем может гордиться любая страна. Не может гордиться Россия только одним – человеческим достоинством своих граждан. Оно растоптано не только властью московской, но и местной. И его, это человеческое достоинство, собирают в мешки, вместе со снегом.Не задавая вопросов и возмущаясь глубоким внутренним возмущением.