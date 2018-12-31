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Мешок с достоинством

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В Саратове, как известно, учителей школы отправили в 20-градусный мороз убирать снег в помощь местным дворникам. А чтобы было куда снег класть, им выдали мешки, как для мусора. И есть фото, как они собирают снег в эти мешки.

Мешок с достоинством


Конечно, общественность возмутилась, все стали грозно требовать к ответу того, кто приказал складывать снег в мешки, и вскоре появилось сообщение что уволена начальник отдела образования соответствующего района, где снег собирали в мешки.

Конечно, интернет бурлит – как так можно, кричит интернет, как можно собирать снег в мешки, что за абсурд, за дурость!

Однако, я вижу дурость и абсурд совсем не в мешках, и даже не в том, что учителей послали снег убирать, а в том, что никто не замечает.

А не замечают того, что учителя как должное приняли двойной абсурд – что их, учителей, отправили снег собирать, и то что в мешки.

Конечно, помогать собирать снег после аномального снегопада – это дело не зазорное, ибо это помощь родному городу. Но только в том случае, если это добровольно, а не по указке отдела образования. А про мешки… я понимаю, что учителя видимо смеялись над этой вселенской глупостью… но снежок в мешки собирали. Точно так, как я, будучи студентом еще в советские времена, по указанию деканата отправлялся на овощную базу перебирать гнилую картошку и капусту. Боже, как мы нашим курсом смеялись над «тупым Брежневым», как поносили эту «смешную власть идиотов». Да, мы смеялись и поносили, но… послушно перебирали гниль. Почему не протестовали? Мы, студенты, просто не знали этого слова, да и советская власть казалась вечной.

Конечно же, я далёк осуждать учителей и сурово вопрошать – почему не вышли стройными колонами на протест. Все хорошо знают, что такое в современной России выйти на протест. Тут важно другое – на восемнадцатом году правления Путина, мы оказываемся в ситуации, когда снег поручают собирать учителям при 20-градусном морозе, и в мешки. А учителя, конечно же, внутренне кроют матом эту власть, но глубоко внутренне. И собирают снег в мешки. И нет никакого Брежнева.

Думаю, что Россия всем богата – богата нефтью, газом, медведями, территориями и всем прочим, чем может гордиться любая страна. Не может гордиться Россия только одним – человеческим достоинством своих граждан. Оно растоптано не только властью московской, но и местной. И его, это человеческое достоинство, собирают в мешки, вместе со снегом.

Не задавая вопросов и возмущаясь глубоким внутренним возмущением.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 29.01.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во внутреннем дворе школы месяц назад надо было из снега вылепить
сказочных персонажей. Снег был только вблизи школьной ограды. Мы, родители, решили не оставлять детей без новогодней радости - и натаскали
снег от забора именно мешками. Получились замечательные снежные скульптуры, в лепке которых принимали участие и дети. Конечно, это другой случай.



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  • 2 | 29.01.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего вы взбеленились. Не всякая техника подходяща для уборки снега вокруг школы. А мешки закинул в подъехавший КамАЗ - и вся недолга.



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  • Участник
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  • 3 | 29.01.2019, 09:56 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 806 | Рейтинг: +98,6
2 | 29.01.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего вы взбеленились. Не всякая техника подходяща для уборки снега вокруг школы. А мешки закинул в подъехавший КамАЗ - и вся недолга.
...............................................

Молодец, подай идею жильцам собирать снег в мешки возле родных домов. Не надо будет ругать ЖКХ из-за неубранного снега. Вся недолга, дешево и патриотично!



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  • 4 | 29.01.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.01.2019, 09:56 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 805 | Рейтинг: +98,4
2 | 29.01.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего вы взбеленились. Не всякая техника подходяща для уборки снега вокруг школы. А мешки закинул в подъехавший КамАЗ - и вся недолга.
...............................................

Молодец, подай идею жильцам собирать снег в мешки возле родных домов. Не надо будет ругать ЖКХ из-за неубранного снега. Вся недолга, дешево и патриотично!
==========

Вот не надо передёргивать. Возле "родных домов" можно ездить снегоуборочной технике, возле школ - нет.



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  • 5 | 29.01.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мотю заклинило, одно и то же повторяет. У него в Куеве идиотов нет, по нашим соскучился.



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  • 6 | 29.01.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец, подай идею жильцам собирать снег в мешки возле родных домов. Не надо будет ругать ЖКХ из-за неубранного снега. Вся недолга, дешево и патриотично!
--------------------------------------
А ты сам что предложил, зайка? Что сделал?



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  • 7 | 29.01.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Казани учителей и врачей в любую погоду гоняли на строительство стадионов мусовр и грязь убирать.



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  • 8 | 29.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толстые буржуи-пассажиры тоже кочевряжились очищать от снега рельсы для своего же поезда, но Павка Корчагин всучил каждому по лопате.



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  • 9 | 29.01.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...как поносили эту «смешную власть идиотов».
----------------------------------------------------------
Власть сменилась, а идиоты остались....



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  • 10 | 29.01.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63032 | Рейтинг: +12215,5
Страна рабов.



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  • 11 | 29.01.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.01.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец, подай идею жильцам собирать снег в мешки возле родных домов. Не надо будет ругать ЖКХ из-за неубранного снега. Вся недолга, дешево и патриотично!
--------------------------------------
А ты сам что предложил, зайка? Что сделал?
__________________________

Не торопись, почитай повнимательнее выложенное предложение.
Опосля выдвинешь свою версию предложений.



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  • 12 | 29.01.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 29.01.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.01.2019, 09:56 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 805 | Рейтинг: +98,4
2 | 29.01.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего вы взбеленились. Не всякая техника подходяща для уборки снега вокруг школы. А мешки закинул в подъехавший КамАЗ - и вся недолга.
...............................................

Молодец, подай идею жильцам собирать снег в мешки возле родных домов. Не надо будет ругать ЖКХ из-за неубранного снега. Вся недолга, дешево и патриотично!
==========

Вот не надо передёргивать. Возле "родных домов" можно ездить снегоуборочной технике, возле школ - нет.
________________________

Где ты в Уфе видел дворы, по которым ездят снегоуборщики и Камазы? Все пространство заполнено автомобилями жильцов.



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  • 13 | 29.01.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.01.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63030 | Рейтинг: +12215,1

Страна рабов.
--------------------------------------
да и ты тоже рабыня. Активная рабыня, которая любое свободомыслие считаешь неприемлемым и активно закидываешь словесным поносом.



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  • 14 | 29.01.2019, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36569 | Рейтинг: +5716,9
ЛОНДОН, 12 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Возбудителями целой группы тяжелейших заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, аутизм, депрессию и шизофрению, являются особые микробы. Об этом сообщил влиятельный и популярный в Европе французский научный журнал "Сьянс э Ви" /"Наука и жизнь"/.

До сих пор современная наука не пришла к единому мнению относительно природы этих заболеваний, связанных с головным мозгом человека, когда называются самые различные причины, включая генетические, психологические и биохимические. "Результаты проведенных в последние десятилетия исследований многочисленных научных коллективов в самых различных странах мира приводят к одному и неожиданному выводу – мы имеем дело с микробным заражением", - пишет научный журнал.

Согласно новейшему взгляду, болезни вызывают особые микробы и бактерии, способные преодолевать мощный природный барьер между циркулирующей кровью и клетками мозга. Оказываясь в последних, микробы действуют далее тремя способами. Они либо изменяют действие электромагнитных сигналов мозга, либо проникают внутрь клеток и разрушают их структуру, либо выделяют вещества, которые изменяют функционирование мозга. В результате развиваются тяжелые заболевания, включая болезнь Паркинсона, шизофрению, аутизм, болезнь Альцгеймера и различного вида депрессии, отмечает журнал.

Особый интерес вызывают исследования, в ходе которых было обнаружено, что депрессия является следствием атаки находящихся в пищеварительной системе человека бактерий на биологический механизм защиты организма от стресса. Ученые установили, что разновидности бактерий атакуют блуждающий нерв, который осуществляет обмен информации между мозгом и желудком. Посылая "искаженные" сигналы из пищевой системы в мозг, они дезориентируют ответ последнего на стресс и вызывают тяжелую депрессию.

Новый подход закладывает условия для создания новейшего поколения лекарств, заключает "Сьянс э Ви". Тем более, что существующие методы лечения перечисленных выше заболеваний не всегда дают желаемый эффект.



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  • 15 | 29.01.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.01.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.01.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63030 | Рейтинг: +12215,1

Страна рабов.
--------------------------------------
да и ты тоже рабыня.
++++++++++++

Раб на рабе, рабом погоняет!



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  • 16 | 29.01.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где ты в Уфе видел дворы, по которым ездят снегоуборщики и Камазы? Все пространство заполнено автомобилями жильцов.

-----------------------------------

В оттепель глянь из окна.



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  • Участник
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  • 17 | 29.01.2019, 11:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1241 | Рейтинг: +334,9
А не эти ли училки занимались подтасовкой на и так лживых недовыборах? А теперь кайло им в руки и пусть херачат за вошьдя своего.



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0

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  • Гость
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  • 18 | 29.01.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 29.01.2019, 11:16 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1240 | Рейтинг: +334,7

А не эти ли училки занимались подтасовкой на и так лживых недовыборах? А теперь кайло им в руки и пусть херачат за вошьдя своего.
------------------------------
А ты обоссался и свалил все на учительниц? Тебя на баррикадах тоже не было видно. Где был?



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  • Участник
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  • 19 | 29.01.2019, 11:30 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12076 | Рейтинг: -1888,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
17 | 29.01.2019, 11:16 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1241 | Рейтинг: +334,7

А не эти ли училки занимались подтасовкой на и так лживых недовыборах? А теперь кайло им в руки и пусть херачат за вошьдя своего.
______________________________________________
Хорошо эти резусы-макаки устроились.
Мало того, что учителя их выучили, теперь учат их детей и внуков, так они ещё должны и права всяких резусов защищать. Бороться с властью, пока эти резусы жопы возле компьютеров греют.
А резусы будут их критиковать.



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4

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  • 20 | 29.01.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 29.01.2019, 11:30 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 12076 | Рейтинг: -1887,9
17 | 29.01.2019, 11:16 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1241 | Рейтинг: +334,7

А не эти ли училки занимались подтасовкой на и так лживых недовыборах? А теперь кайло им в руки и пусть херачат за вошьдя своего.
______________________________________________
Хорошо эти резусы-макаки устроились.
Мало того, что учителя их выучили, теперь учат их детей и внуков, так они ещё должны и права всяких резусов защищать. Бороться с властью, пока эти резусы жопы возле компьютеров греют.
А резусы будут их критиковать.
++++++++++++++++++

Ну а ты их будешь мочить. Прекрасное занятие для твоей задницы!



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