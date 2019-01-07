Повальное пьянство в прекрасной стране: А может дело не в алкоголе?

Радий Хабиров предложил изменить федеральный закон, чтобы избавиться от контрафактного алкоголя. На оперативке в Правительстве Башкирии в очередной раз поднималась тема продажи контрафактного алкоголя.В одном только Абзелиловском районе существует 258 точек по продаже нелегального алкоголя. В связи этим Радий Хабиров поручил Совету общественной безопасности Башкирии разработать комплексную программу по пресечению контрафактной продукции во всех городах и районах республики.Он должен быть разработан в течение месяца.– Вы сами видите, что творится, я повторю, это самый настоящий геноцид, – заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.По его словам, если невозможно изменить законодательство на региональном уровне, нужно выступить с инициативой изменить федеральный закон.Глава региона также поделился, что знаком со случаями, когда пожилые люди тратили всю пенсию на дешевый алкоголь из канистр.