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Повальное пьянство в прекрасной стране: А может дело не в алкоголе?

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Радий Хабиров предложил изменить федеральный закон, чтобы избавиться от контрафактного алкоголя. На оперативке в Правительстве Башкирии в очередной раз поднималась тема продажи контрафактного алкоголя.

Повальное пьянство в прекрасной стране: А может дело не в алкоголе?


В одном только Абзелиловском районе существует 258 точек по продаже нелегального алкоголя. В связи этим Радий Хабиров поручил Совету общественной безопасности Башкирии разработать комплексную программу по пресечению контрафактной продукции во всех городах и районах республики.Он должен быть разработан в течение месяца.

– Вы сами видите, что творится, я повторю, это самый настоящий геноцид, – заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, если невозможно изменить законодательство на региональном уровне, нужно выступить с инициативой изменить федеральный закон.

Глава региона также поделился, что знаком со случаями, когда пожилые люди тратили всю пенсию на дешевый алкоголь из канистр.






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  • Изображение
  • Гость
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  • 1 | 05.02.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий, пока ты будешь менять региональное и федеральное законодательство траванется не один десяток алкашей, наших граждан. Может не надо громких пиар акций, а просто усилить контроль и привлекать к суду виновных в продаже котрафакта?
Но к сожалению, чтобы провести работу по усилению контроля и привлечению к ответственности нечистых на руку торгашей, надо действительно, засучив рукава поработать, а это процесс долгий и затратный, а самое главное, не такой эффетный в глазах будущих избирателей. А тут все красиво, СМИ разнесут по весям добрую весть: врио главы Башкирии Радий Хабиров вышел с инициативой изменения законодательства и бла, бла, бла. И обыватель тут же подумает: Надо же, а Радий то благодетель, о народе думает!
Молодец, не то что предыдущий бздун, только языком чесал, а этот конкретно решает вопросы, выходит на федеральный уровень!



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  • 2 | 05.02.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарку пора закодировать.



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  • 3 | 05.02.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." В одном только Абзелиловском районе существует 258 точек по продаже нелегального алкоголя. В связи этим Радий Хабиров поручил Совету общественной безопасности Башкирии разработать комплексную программу по пресечению контрафактной продукции во всех городах и районах республики.Он должен быть разработан в течение месяца.

– Вы сами видите, что творится, я повторю, это самый настоящий геноцид, – заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров......."
===================================================
Не там видит геноцид народа РБ , геноцид кроется в катастрофической безработице и безысходности в этой нищей жизни .



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6

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  • 4 | 05.02.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни спасается от правды нашего бытия в алкоголе !
Другие зарабатывают таким образом , чтобы как- то жить , и не
умереть от голода в этой чумной стране !



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2

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  • Гость
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  • 5 | 05.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Гурьевском рынке вчера купил баллон разливухи - 750 рублей 5 литров.



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7

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  • 6 | 05.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров НАШ президент! Слава Радию Хабирову!
Очень Опытныйщ



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0

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  • 7 | 05.02.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 05.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Гурьевском рынке вчера купил баллон разливухи - 750 рублей 5 литров.
____________________

Надолго хватит?



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  • 8 | 05.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рекордный рост ВВП, начнем жировать. Слава Путину! Слава Лаврову! Слава Шойгу! Слава России!



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  • 9 | 05.02.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.02.2019, 10:00 | Автор:

Рекордный рост ВВП, начнем жировать. Слава Путину! Слава Лаврову! Слава Шойгу! Слава России!
================================================
УРРРААА ! Урряяя , Ура , карааауулл и ни Х..Я !



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2

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  •  
  • 10 | 05.02.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.02.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.02.2019, 10:00 | Автор:

Рекордный рост ВВП, начнем жировать. Слава Путину! Слава Лаврову! Слава Шойгу! Слава России!
================================================
УРРРААА ! Урряяя , Ура , карааауулл и ни Х..Я !
__________________

Кто ищет всегда найдет. Ищи получше, найдешь побольше и подлиннее..



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  • 11 | 05.02.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.02.2019, 10:32 | Автор:
УРРРААА ! Урряяя , Ура , карааауулл и ни Х..Я !
__________________

Кто ищет всегда найдет. Ищи получше, найдешь побольше и подлиннее..
======================================
По собственному опыту знаешь ? Поделись !



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  • 12 | 05.02.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 05.02.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.02.2019, 10:32 | Автор:
УРРРААА ! Урряяя , Ура , карааауулл и ни Х..Я !
__________________

Кто ищет всегда найдет. Ищи получше, найдешь побольше и подлиннее..
======================================
По собственному опыту знаешь ? Поделись !
__________________

Тебе не поможет. Не мучайся с поиском, зашей и дело с концом.



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  • 13 | 05.02.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 05.02.2019, 11:23 | Автор:
По собственному опыту знаешь ? Поделись !
__________________

Тебе не поможет. Не мучайся с поиском, зашей и дело с концом.
==============================================
Что , после примерки не понравилось ?
Ты же Нашел большой и длинный !
Примерил а теперь скромничаешь ,



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  • Участник
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  • 14 | 05.02.2019, 11:39 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3393 | Рейтинг: -280,4
Это Турки касается. Пьёт всякий ацетон, потом тут с ума сходит.



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  • 15 | 05.02.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 05.02.2019, 11:39 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3393 | Рейтинг: -280,5
Это Турки касается. Пьёт всякий ацетон, потом тут с ума сходит.
___________________

Ищет толстого и длинного?



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1

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  • Гость
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  • 16 | 05.02.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Стерлитамаке и вокруг него водку промпроизводства на глазах полиции и налоговиков продают вообще в 3-х л. банках.
Значит- это кому -то надо?



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  • 17 | 05.02.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 05.02.2019, 11:39 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3393 | Рейтинг: -280,5
Это Турки касается. Пьёт всякий ацетон, потом тут с ума сходит.
______________________________
то ли Хруль моржовый, то ли морж Хрулёвый
турк



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  • 18 | 05.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 05.02.2019, 11:51 | Автор:

то ли Хруль моржовый, то ли морж Хрулёвый
турк
=======================================
Ты посмотри жив Курилка , а то сидел Я , не Я !
Задели ! И махом из укрытия ,



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2

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  • 19 | 05.02.2019, 12:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1246 | Рейтинг: +334,9
Получается что пьют больше русских. А как же коран, муслимы и тому подобная хрень?



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  • 20 | 05.02.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 05.02.2019, 12:01 | Автор: резус

Получается что пьют больше русских. А как же коран, муслимы и тому подобная хрень?
================================================
Русские пьют больше , но друг друга не сдают !



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