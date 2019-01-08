В Башкирии интернет стал свободнее

В минувшем году члены международной правозащитной группы "Агора" зафиксировали 662,8 тысячи фактов нарушения свободы в российском интернете. Большая часть из них связана с ограничением доступа и блокировками ресурсов. Об этом говорится в ежегодном исследовании группы "Свобода интернета 2018: делегирование репрессий". "Idel.Реалии" публикуют часть доклада о состоянии рунета в Башкортостане, Татарстане и Чувашии.За последние годы значительно выросло число регионов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением, считают авторы доклада — правовой аналитик международной правозащитной группы "Агоры" Дамир Гайнутдинов и ее руководитель Павел Чиков. В 2018 году в "красную зону" попал 41 регион, а годом ранее — 26. При этом 11 субъектов, в числе которых и Татарстан, ни разу не покидали "красную зону" вот уже с 2015 года.В республике в 2018 году зафиксировали 57 фактов вмешательства госорганов в управление интернет-сегментом. В сорока пяти случаях это вмешательство связано с запретом и ограничением информации со стороны прокуратуры и судов. Пять раз власти прибегали к административному давлению: два обвинения активиста Батырхана Агзамова в демонстрации запрещенной символики; штраф эко-активистки Ирины Никифоровой за репост; дело Раушана Валиуллина также за репост, которое в дальнейшем прекратили; штраф координатора казанского штаба Навального Эльвиры Дмитриевой за репост.Уголовному преследованию за минувший год в Татарстане, исходя из доклада, подвергались четыре раза: обвинение и приговор по ст.282 УК РФ против сторонника "Артподготовки" в Казани Олега Деткина; обвинение и приговор в отношении уроженца Узбекистана за публикации антисемитских и антикавказских постов; "экстремистское" дело татарского общественного деятеля и правозащитника Рафиса Кашапова; дело Ольги Зиятдиновой.В остальных случаях, как говорится в докладе, власти республики "давили" на местные телеграм-каналы, жители развязывали потасовки из-за асфальтоукладчиков, а крупный бизнес жаловался на конкуренцию с малым. Также упоминается ограничение доступа к сайту "Idel.Реалии" в республиканских министерствах, Госсовете РТ, а также судах – Верховном и Вахитовском.Похожая ситуация в Чувашии. Здесь правозащитники зафиксировали 16 фактов вмешательства власти в свободу сети. В шести случаях такие действия заканчивались уголовным преследованием: троих жителей Чебоксар приговорили к двум годам условно за публикацию в соцсети ксенофобных материалов; еще одному жителю города назначили полгода исправительных работ по аналогичному обвинению; наказание в два года условно получил блогер из Канаша за посты, направленные на возбуждение религиозной ненависти; против еще одного чувашского блогера Константина Ишутова продолжается расследование дело о реабилитации нацизма. В рамках этого дела на блогера наложили запрет на использование интернета, почты, телеграфа и телефона.Ранее Ишутов вошел в число пользователей соцсетей, которых оштрафовали за посты. Также в прошлом году сотрудники МВД подали против блогера гражданский иск и обязали его удалить шесть публикаций.Помимо Ишутова еще в двух случаях публикации в сети обернулись для авторов административным давлением: обвинение против адвоката Юрия Иванова о публикации нацистской символики и штраф адвоката "Агоры" Алексея Глухова за чужой комментарий, размещенный на его странице в Facebook.Помимо этого в течение года прокуратура и суды Чувашии заблокировали как минимум 52 ресурса (в некоторых случаях не уточняется число заблокированных сайтов), а администрация Чебоксар искала новых кибердружинников.В Башкортостане, заверяют исследователи, в 2018 году интернет стал относительно свободнее. В отличие от 2017 года не было отмечено насилия или угроз из-за онлайн-активности, зато вынесен как минимум один приговор к реальному лишению свободы — жителя Уфы осудили на два года колонии по обвинению в публикации комментариев во "ВКонтакте". Позже Верховный суд заменил реальный срок на условный.Помимо этого, члена "Открытой России" Виталия Буркина лишили статуса адвоката после критики судебной системы в республике; спецкорреспондента агентства "Медиакорсеть" Марата Гареева удалили с открытого судебного заседания из-за того, что он отказался давать подписку о неразглашении; житель Благовещенского района Башкортостана получил 2,5 года колонии за оскорбление чувств верующих. Также за год прокуратура и суды заблокировали три интернет-ресурса."Прошедший год, возможно, свидетельствует о фундаментальном повороте государственной политики в сфере интернета в попытке установить контроль над крупными субъектами, имеющими доступ к информации о пользователях и реальную возможность ограничивать распространение информации. Российские власти надеются контролировать интернет, вынудив к сотрудничеству крупные сервисы и монополизируя рынок доступа в интернет", — говорится в результатах исследования.По данным "Агоры", в России в минувшем году увеличилось число пользователей старше 16-ти и 18-ти лет. При этом продолжила сокращаться зона ".ru": впервые с 2015 года количество доменов в основной русской зоне оказалось менее пяти миллионов.