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В Башкирии интернет стал свободнее

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В минувшем году члены международной правозащитной группы "Агора" зафиксировали 662,8 тысячи фактов нарушения свободы в российском интернете. Большая часть из них связана с ограничением доступа и блокировками ресурсов. Об этом говорится в ежегодном исследовании группы "Свобода интернета 2018: делегирование репрессий". "Idel.Реалии" публикуют часть доклада о состоянии рунета в Башкортостане, Татарстане и Чувашии.

В Башкирии интернет стал свободнее


За последние годы значительно выросло число регионов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением, считают авторы доклада — правовой аналитик международной правозащитной группы "Агоры" Дамир Гайнутдинов и ее руководитель Павел Чиков. В 2018 году в "красную зону" попал 41 регион, а годом ранее — 26. При этом 11 субъектов, в числе которых и Татарстан, ни разу не покидали "красную зону" вот уже с 2015 года.

В республике в 2018 году зафиксировали 57 фактов вмешательства госорганов в управление интернет-сегментом. В сорока пяти случаях это вмешательство связано с запретом и ограничением информации со стороны прокуратуры и судов. Пять раз власти прибегали к административному давлению: два обвинения активиста Батырхана Агзамова в демонстрации запрещенной символики; штраф эко-активистки Ирины Никифоровой за репост; дело Раушана Валиуллина также за репост, которое в дальнейшем прекратили; штраф координатора казанского штаба Навального Эльвиры Дмитриевой за репост.

Уголовному преследованию за минувший год в Татарстане, исходя из доклада, подвергались четыре раза: обвинение и приговор по ст.282 УК РФ против сторонника "Артподготовки" в Казани Олега Деткина; обвинение и приговор в отношении уроженца Узбекистана за публикации антисемитских и антикавказских постов; "экстремистское" дело татарского общественного деятеля и правозащитника Рафиса Кашапова; дело Ольги Зиятдиновой.

В остальных случаях, как говорится в докладе, власти республики "давили" на местные телеграм-каналы, жители развязывали потасовки из-за асфальтоукладчиков, а крупный бизнес жаловался на конкуренцию с малым. Также упоминается ограничение доступа к сайту "Idel.Реалии" в республиканских министерствах, Госсовете РТ, а также судах – Верховном и Вахитовском.

Похожая ситуация в Чувашии. Здесь правозащитники зафиксировали 16 фактов вмешательства власти в свободу сети. В шести случаях такие действия заканчивались уголовным преследованием: троих жителей Чебоксар приговорили к двум годам условно за публикацию в соцсети ксенофобных материалов; еще одному жителю города назначили полгода исправительных работ по аналогичному обвинению; наказание в два года условно получил блогер из Канаша за посты, направленные на возбуждение религиозной ненависти; против еще одного чувашского блогера Константина Ишутова продолжается расследование дело о реабилитации нацизма. В рамках этого дела на блогера наложили запрет на использование интернета, почты, телеграфа и телефона.

Ранее Ишутов вошел в число пользователей соцсетей, которых оштрафовали за посты. Также в прошлом году сотрудники МВД подали против блогера гражданский иск и обязали его удалить шесть публикаций.

Помимо Ишутова еще в двух случаях публикации в сети обернулись для авторов административным давлением: обвинение против адвоката Юрия Иванова о публикации нацистской символики и штраф адвоката "Агоры" Алексея Глухова за чужой комментарий, размещенный на его странице в Facebook.

Помимо этого в течение года прокуратура и суды Чувашии заблокировали как минимум 52 ресурса (в некоторых случаях не уточняется число заблокированных сайтов), а администрация Чебоксар искала новых кибердружинников.

В Башкортостане, заверяют исследователи, в 2018 году интернет стал относительно свободнее. В отличие от 2017 года не было отмечено насилия или угроз из-за онлайн-активности, зато вынесен как минимум один приговор к реальному лишению свободы — жителя Уфы осудили на два года колонии по обвинению в публикации комментариев во "ВКонтакте". Позже Верховный суд заменил реальный срок на условный.

Помимо этого, члена "Открытой России" Виталия Буркина лишили статуса адвоката после критики судебной системы в республике; спецкорреспондента агентства "Медиакорсеть" Марата Гареева удалили с открытого судебного заседания из-за того, что он отказался давать подписку о неразглашении; житель Благовещенского района Башкортостана получил 2,5 года колонии за оскорбление чувств верующих. Также за год прокуратура и суды заблокировали три интернет-ресурса.

"Прошедший год, возможно, свидетельствует о фундаментальном повороте государственной политики в сфере интернета в попытке установить контроль над крупными субъектами, имеющими доступ к информации о пользователях и реальную возможность ограничивать распространение информации. Российские власти надеются контролировать интернет, вынудив к сотрудничеству крупные сервисы и монополизируя рынок доступа в интернет", — говорится в результатах исследования.

По данным "Агоры", в России в минувшем году увеличилось число пользователей старше 16-ти и 18-ти лет. При этом продолжила сокращаться зона ".ru": впервые с 2015 года количество доменов в основной русской зоне оказалось менее пяти миллионов.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 06.02.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии интернет стал свободнее
------------
Полностью согласен! Кухарка спокойно оскорбляет высших должностных лиц государства, значит демократия процветает!



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 06.02.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 06.02.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии интернет стал свободнее
------------
Полностью согласен! Кухарка спокойно оскорбляет высших должностных лиц государства, значит демократия процветает!
_______________________________

Что же прикажешь делать со слугами народа, если они про энтот самый народ забыли?



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1

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 06.02.2019, 09:29 | Автор: natall
    Публикации: 550 | Комментарии: 182 | Рейтинг: +83,2
Быстрее бы подохли эти ваши обосранные и до лютой ненависти заебавшие высшие должностные проклятые рожи, жирующие на шее людей и грабящие народ



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  • 4 | 06.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Агора" зафиксировали 662,8 тысячи фактов нарушения свободы
=============================
Это связанно с тем что все усилмя путинского режима направлены на нврушения прав человека в реальной жизни, а на интернет свобод в интернете у них нехватает не времени ни специалистов.



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  • Гость
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  • 5 | 06.02.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быстрее бы подохли эти ваши обосранные и до лютой ненависти заебавшие высшие должностные проклятые рожи, жирующие на шее людей и грабящие народ
--------------

Как видим, между обязательной критикой и истеричным хамством довольно большая разница.



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  • 6 | 06.02.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 06.02.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быстрее бы подохли эти ваши обосранные и до лютой ненависти заебавшие высшие должностные проклятые рожи, жирующие на шее людей и грабящие народ
--------------

Как видим, между обязательной критикой и истеричным хамством довольно большая разница.
________________________

Это же от безысходности, бесполезности, бесперспективности всякой критики высших должностных лиц государства. Условия для противоборства между властями и народом разные, у властей все, у народа ничего.



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  • 7 | 06.02.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это же от безысходности, бесполезности, бесперспективности всякой критики высших должностных лиц государства. Условия для противоборства между властями и народом разные, у властей все, у народа ничего.
---------------------
Наташка с Ленкой еще не весь народ. У обеих ярко выраженные проблемы в личной жизни. Счастливая женщина из-за политики с ума сходить не будет.



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  • 8 | 06.02.2019, 12:06 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36706 | Рейтинг: +5688,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 06.02.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован

Наташка с Ленкой еще не весь народ. У обеих ярко выраженные проблемы в личной жизни. Счастливая женщина из-за политики с ума сходить не будет.

============================================================

Натали с бандершой не равняй. Она имеет своё мнение и не кидается на несогласных . а БАНДЕРША обнаглела от вседозволенности.
Вот как только лишат её права модерации, сразу заткнётся.



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  • 9 | 06.02.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вы только картинки смотрите в Яндексе, да свободный. Если ищете информацию - то и дело "ресурс заблокирован по решению роскопозора", да ещё и извиняются. До 2012 года, интернет был свободен, потом началось.



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  • 10 | 06.02.2019, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63078 | Рейтинг: +12214,3
Нету Интернета
АВТОР
Антон Орехъ
обозреватель
Битва с ветряными мельницами не имеет перспектив, потому что невозможно победить ветер. Он все равно будет что-то вращать. Мельницы или что-нибудь другое — но ветер не остановишь. Наше государство пытается остановить ветер интернета. За год количество заблокированных судом страниц выросло чуть ли не в 80 раз. А заблокированных вовсе без суда выросло в пять раз, и в сумме речь уже о полумиллионе.

3046325

Причин для блокировки множество и не все из них неправедные. Действительно в Сети есть и фашисты, и педофилы, и торговцы наркотиками. И среди забаненного контента наверняка хватает такого, который надо забанить. Но куда охотнее суды и Роскомнадзор запрещают совсем другие вещи. Те, в которых видят призраки угрозы правящей компании.

Людям ограничивают доступ не просто к террористической или наркотической информации, а к информации как таковой. Потому что понимают, что единственный шанс продлить существование этой власти состоит в невежестве масс. Чем меньше граждане знают, тем охотнее верят пропаганде и тем проще им повесить на уши любую лапшу.

Интернет рассматривается еще и как средство самоорганизации. Власти думают, что если у вас в телефоне не будет, допустим, Телеграма, то вы не будете протестовать и ходить на митинги — просто потому, что не сумеете договориться о встрече.

Но я хочу напомнить, что Советский Союз развалился, а коммунизм рухнул в тот момент, когда никакого интернета и в помине не было. А в 1917 революция началась тогда, когда даже телефон был редкостью и рабочие и крестьяне не знали, как он выглядит и как им пользоваться.

Это не мешало выходить на улицы сотням тысяч и не мешало бунтовать по всей стране. Потому что проблема была не в телефонах, как и сейчас она не в интернете.

В интернете нет ничего такого, чего не было бы в жизни. И если эта жизнь по каким-то причинам народу не нравится, то народ найдет способ сообщить об этом друг другу и донести свое недовольство до властей. А власти вместо того, чтобы открыть свои глаза и уши, пытаются затыкать вам рот.

Даже если построить наш, русский файерволл не хуже китайского; даже если устроить наш собственный интернет, в котором останется только сайт Кремля; даже если вовсе отключить всё и расформировать все яндексы – пружина просто сильнее разожмется и всё.

И чем больше будут запрещать, тем хуже будет в первую очередь самой власти. Но она злобна и глупа и этого не понимает.



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  • 11 | 06.02.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Натали с бандершой не равняй. Она имеет своё мнение и не кидается на несогласных . а БАНДЕРША обнаглела от вседозволенности.
Вот как только лишат её права модерации, сразу заткнётся.
-------------------------------
Иди ты на фуй тебя еще не спросили. Ты такой же как и эти две истерички. Тоже шлюшка хоть и с яйцами.



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  • 12 | 06.02.2019, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По оценке Счетной палаты, почти половина финансовых нарушений в стране связана с этой госкорпорацией. Из общей суммы в 1 трлн 865 млрд выявленных нарушений 760 млрд руб. приходится на космическую отрасль, указано в прошлогоднем отчете аудиторов.

Несмотря на череду скандалов, карьера Рогозина не знает крушений. В отличие от российских ракет.



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  • 13 | 06.02.2019, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министерство труда и социальной защиты РФ в понедельник объяснило рост числа официально зарегистрированных безработных россиян сезонным фактором и повышением с 2019 года пособия по безработице.

По данным ведомства, в период с 23 по 30 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 5,5%, составив 730,1 тысячи человек.
Наибольший рост наблюдается в республиках Крым, Дагестан, Марий Эл, Сахалинской, Курской, Новосибирской, Кировской, Липецкой, Ульяновской и Курганской областях.

По оперативным данным, на 1 января уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от общей численности экономически активного населения (на 1 января 2018 года — 1%).
==========================================
Голимый физдеж ! У нас в России есть грамотные и
образованные люди и ученые периода СССР !
Вот по их расчетам РЕАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА в России
СЕГОДНЯ в районе 20%

!выяснится, что безработица у нас находится в районе 20%. То есть превышает официальную не вдвое, а вчетверо
.
Какова все-таки реальная безработица в России?

marafonec.livejournal.com›10262718.html



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  • 14 | 06.02.2019, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Татарии не только интернет под строгим контролем, там люди боятся говорить. Там можно только хвалить и благодарить местных баев.



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  • 15 | 06.02.2019, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 06.02.2019, 17:41 | Автор:

В Татарии не только интернет под строгим контролем, там люди боятся говорить. Там можно только хвалить и благодарить местных баев.
==================================================
Интернет под строгим контролем ?
Этого никак даже в РФ , не могут добиться .
Делись как смогли достичь , таких успехов ?
Думаешь русские люди допустили бы это ?
Однако , ты фантазер !



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  • 16 | 06.02.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия на 50 месте по уровню свободы интернета. С сайта nonews.co



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