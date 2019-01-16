Владимир Кобзев: Еще одна карманная палата

Вы будете смеяться, но у нас теперь есть не только республиканская Общественная палата, но и уфимская. Смешна не столько сама в общем то здравая идея склепать Общественную Палату Горсовета (ОПГ), а смешна сама по себе форма её формирования.Попробую рассказать понятным языком.Организация создана (цитирую): "для защиты интересов, прав и свобод граждан, общественного контроля над деятельностью органов местного самоуправления".Но выбирать кандидатов, будут в горсовете. Смешно?То есть те, чью деятельность общественники должны контролировать, те и будут утверждать кандидатов.Смешно? Погодите смеяться. Это еще не всё.После того как "горсоветовкие" выберут себе гарантов прав и свобод, начнется второй этап марлезонского балета.Читайте и не говорите что не читали:Для того что бы Общественная палата по праву называлась Общественной, необходимо туда взять хотя бы кого-нибудь от общественности.Цитирую: "Еще девять членов палаты будут отбираться от общественности — анкета для претендентов опубликована на официальном сайте мэрии.Примечательно, что голосовать за кандидатов от общественности будут уже утвержденные члены ОП".Поняли о чем речь? Сначала хрен знает кто, из хрен знает кого, формируют палату, а уже потом "хрен знает кем и как выбранные" выбирают из кандидатов от общественности девять "общественников", по только им известным критериям.Шах вам и мат.Спросите меня зачем такой сложный фильтр?Я не знаю. Наверное переживают, что бы какой-нибудь Vadim Belyakoff туда не затесался. А то не ровен час найдется какой-нибудь неугомонный, который фразу: "общественный контроль над деятельностью органов местного самоуправления" за чистую монету примет. )))))