Попробую рассказать понятным языком.
Организация создана (цитирую): "для защиты интересов, прав и свобод граждан, общественного контроля над деятельностью органов местного самоуправления".
Но выбирать кандидатов, будут в горсовете. Смешно?
То есть те, чью деятельность общественники должны контролировать, те и будут утверждать кандидатов.
Смешно? Погодите смеяться. Это еще не всё.
После того как "горсоветовкие" выберут себе гарантов прав и свобод, начнется второй этап марлезонского балета.
Читайте и не говорите что не читали:
Для того что бы Общественная палата по праву называлась Общественной, необходимо туда взять хотя бы кого-нибудь от общественности.
Цитирую: "Еще девять членов палаты будут отбираться от общественности — анкета для претендентов опубликована на официальном сайте мэрии.
Примечательно, что голосовать за кандидатов от общественности будут уже утвержденные члены ОП".
Поняли о чем речь? Сначала хрен знает кто, из хрен знает кого, формируют палату, а уже потом "хрен знает кем и как выбранные" выбирают из кандидатов от общественности девять "общественников", по только им известным критериям.
Шах вам и мат.
Спросите меня зачем такой сложный фильтр?
Я не знаю. Наверное переживают, что бы какой-нибудь Vadim Belyakoff туда не затесался. А то не ровен час найдется какой-нибудь неугомонный, который фразу: "общественный контроль над деятельностью органов местного самоуправления" за чистую монету примет. )))))
Владимир Кобзев, Уфа
Владимир Кобзев: Еще одна карманная палата
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