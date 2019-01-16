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Владимир Кобзев: Еще одна карманная палата

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Вы будете смеяться, но у нас теперь есть не только республиканская Общественная палата, но и уфимская. Смешна не столько сама в общем то здравая идея склепать Общественную Палату Горсовета (ОПГ), а смешна сама по себе форма её формирования.

Владимир Кобзев: Еще одна карманная палата


Попробую рассказать понятным языком.

Организация создана (цитирую): "для защиты интересов, прав и свобод граждан, общественного контроля над деятельностью органов местного самоуправления".

Но выбирать кандидатов, будут в горсовете. Смешно?

То есть те, чью деятельность общественники должны контролировать, те и будут утверждать кандидатов.

Смешно? Погодите смеяться. Это еще не всё.

После того как "горсоветовкие" выберут себе гарантов прав и свобод, начнется второй этап марлезонского балета.

Читайте и не говорите что не читали:

Для того что бы Общественная палата по праву называлась Общественной, необходимо туда взять хотя бы кого-нибудь от общественности.

Цитирую: "Еще девять членов палаты будут отбираться от общественности — анкета для претендентов опубликована на официальном сайте мэрии.

Примечательно, что голосовать за кандидатов от общественности будут уже утвержденные члены ОП".

Поняли о чем речь? Сначала хрен знает кто, из хрен знает кого, формируют палату, а уже потом "хрен знает кем и как выбранные" выбирают из кандидатов от общественности девять "общественников", по только им известным критериям.

Шах вам и мат.

Спросите меня зачем такой сложный фильтр?

Я не знаю. Наверное переживают, что бы какой-нибудь Vadim Belyakoff туда не затесался. А то не ровен час найдется какой-нибудь неугомонный, который фразу: "общественный контроль над деятельностью органов местного самоуправления" за чистую монету примет. )))))

Владимир Кобзев, Уфа






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  • 1 | 14.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Примечательно, что голосовать за кандидатов от общественности будут уже утвержденные члены ОП".
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Весь секрет в том, что ОП это сокращенная аббревиатура от ОПГ.



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  • 2 | 14.02.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я бы рекомендовал в приложении к Положению об ОП указать список лиц, права которых она будет защищать... У меня есть право хотя бы на эту информацию?!



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  • 3 | 14.02.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
Владимир Беляков изучил назначенных членов этой новой ОПГ(Общественной палаты города или организованной преступной группировки - кому, как нравится) -

Общественная палата г.Уфы

Мы строили, строили, и вот построили.

После долгих попыток и желаний мэрии сделать при администрации города свою общественную палату, наконец то в начале февраля такое решение было принято.
Вряд ли желание мэрии завести свою общественную палату обусловлено фразой "все побежали - и я побежал", потому что общественны палаты при органах власти РФ появились достаточно давно. Но, видимо, черед настал.
11 февраля мэрия "объявляет о начале приема документов для включения в состав Общественной палаты городского округа город Уфа Республики Башкортостан"



Документы принимаются в рабочие дни с 09:00 часов 12 февраля 2019 года до 18:00 часов 21 февраля 2019 года в отделе приема обращений граждан Администрации города по адресу: г.Уфа, улица проспект Октября, 120. Почему нельзя было сделать прием документов в электронном виде - мне непонятно. Тот же Госкомитет по жилищному надзору вполне успешно это делает.

Ну да ладно.

Если кто из моих друзей желает поучаствовать в этом мероприятии (а я крайне рекомендую это сделать - ниже будет, почему), то необходимо:
1. Заполнить заявление;
2. Предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (то ли паспорт, то ли справку о регистрации - не уточнили, думаю копии паспорта с пропиской достаточно);
3. Письменное согласие кандидата на включение в состав Общественной палаты и обработку его персональных данных. Образца нет, видимо в свободной форме;
4. Документы, подтверждающие активную общественную деятельность (при наличии) - тут на ваше усмотрение.

Чем будет заниматься общественная палата, можно почитать тут - http://ufacity.info/document/267176.html
В двух словах, функции Общественной палаты описаны тут:
- участвует в разработке и анализе эффективности муниципальных программ социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - городского округа);
- проводит общественную экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа, регулирующих отношения в социальной и экономической сферах;
- разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления и их должностным лицам по вопросам социально-экономического развития;
- представляет предложения по эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью;
- рассматривает обращения общественных организаций, граждан - жителей города, направляемых в Общественную палату, по значимым вопросам развития городского округа;
- осуществляет аналитическую, просветительскую деятельность, организацию семинаров, конференций, круглых столов и т.п.;
- информирует о своей деятельности общественность городского округа, органы местного самоуправления;
- осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан общественный контроль на территории городского округа.

Всего в составе Палаты 30 человек, которые туда попадают разными путями:
1. 7 человек утверждает мэр города Ульфат Мустафин, внимание, по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями. С кем именно совещался мэр не ясно, но людей он выбрал.
2. 7 человек утверждает Президиум Горсовета. Как они выбирают также неясно, но на текущий момент решение приняли.
3. 7 человек назначают каждого района Уфы. Тоже процедура отбора не прописана, кандидатов каждая районная администрация уже выбрала.
4. Оставшихся 9 кандидатов будут утверждать 21 утвержденных членов Палаты, по итогам голосования, исходя из анкет, которые будут направлены в мэрию до 21 февраля.

Теперь подробнее об уже выбранных и назначенных кандидатах, которыми, согласно Положению, могут быть граждане активно участвующие в общественной жизни городского округа (опыт работы в социальной сфере, стаж работы в общественных организациях, дипломы, сертификаты и награды, полученные гражданином городского округа и т.п.)
Где была возможность, добавил ссылки по описаниям кандидатов и найденные профили в ФБ.

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  • Эксперт
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  • 4 | 14.02.2019, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
Члены Общественной палаты ГО г.Уфа, утвержденные Президиумом Совета ГО г.Уфа
1. Ахтямов Эрик Касимович - директор управляющей компании "Умный дом", пытался избираться в Горсовет, гугл упоминаний об общественной жизни и опыте работы в социальной сфере не находит. Профиль ФБ.
2 Бахтизин Наиль Тагирович - депутат Курултая третьего созыва (не помню какие годы), что то связано с нефтянкой, в 70-е годы был первым секретарем башкирского обкома комсомола. Ну ок, наверное опыт общественной жизни.
3. Булатов Шамиль Энгельсович - главный врач Клиники Башкирского государственного медицинского университета, учредитель ООО "Тима" и связан с еще с некоторым количеством коммерческих компаний, химчистка "Галия", например (я там пару раз дубленку делал, вполне годно). Наверное можно отнести к социальной сфере.
4. Кривошеев Андрей Николаевич - советский российский конькобежец. Участник Олимпийских игр (1998). В сборной команде России с 1991 года. Завершил спортивную карьеру в 2001 году. Есть статья на Вики. Так что считаю, крутой чел (без иронии). Сейчас директор спортивной школы №24. Ну ок, тоже наверное социальная сфера.
5. Одинокова Ольга Леонидовна - бывший депутат Горсовета, владелец компании Респект (правовая система Консультант+, вот это все). Знаком лично. Насчет участия в общественной и социальной сфере не знаю. Профиль ФБ.
6. Шаммазов Айрат Мингазович - еще один владелец своей странички на Вики. Многим уфимцам знаком как ректор, а сейчас как президент УГНТУ. Собственно награды и прочая общественная жизнь описана там же в вики. Имхо - 70/30. Профиль ФБ.
7. Юсупов Юлдаш Мухамматович - руководитель центра социо-культурного анализа. Не знаю что это, так что сорян. Профиль ФБ. Кстати, уже указывают его как член общественной палаты Уфы))

Члены Общественной палаты ГО г.Уфа, утвержденные главой Администрации ГО г.Уфа

1. Булатов Рим Нигматьянович - знаком лично, мой любимый кандидат) Руководитель уфимского центра общественного контроля по ЖКХ. Отношение к этой структуре у меня двоякое, но сейчас не об этом. С точки зрения участия в общественной жизни города - да. Остальное без комментариев) Профиль ФБ.
2 Гиндуллин Фарит Хурматуллович - бывший депутат Горсовета, директор компании АИФ (не газета).
3. Файзрахманов Ришат Шарипович - председатель городского совета ветеранов. Ок, общественная работа.
4. Фарахов Тагир Гималиевич - директор Лайфстайл Башкирия (ТЦ который), с 1994 по 2002 год начальник управления МВД по г.Уфе. Президент БРО ВПА Международной Полицейской Ассоциации, член Координационного Совета АВФ РБ. Ну тут тоже сложно комментировать. Формально - общественная деятельность.
5. Хисматуллин Рамиль Амирович - ОЗНА, Таргин, для жителей Башкирии эти названия на слуху. Работал (или работает) в ТПП РБ. Общественной деятельности гугл не выдает.
6. Юсупов Марат Рафаелович - возможно ошибка в написании, т.к. гугл выдает похожего гражданина с отчеством Рафаэлович. Если это он, то первое 100% попадание в суть самой палаты. Работает в общественной организации инвалидов "Факел", некая "Волонтерская служба" и т.п. Честно, не слышал про них, но это не значит что их нет и они не работают. Повторюсь, по заявленным целям Палаты - первый железобетонный кандидат. Профиль ФБ.
7. Яфаев Рамиль Камилович - зам директора в Газпроммежрегионгаз Уфа. Явный протеже мэра города. Общественной деятельности гугл не выдает.

Члены Общественной палаты ГО г.Уфа, утвержденные Администрациями районов ГО г.Уфа

1. Желтова Олеся Владимировна – представитель от Демского района - директор школы 113 из Демы. Может человек хороший, не знаю.
2 Слепнев Алексей Евгеньевич – представитель от Калининского района - из когорты выходцев с УМПО, зам директора этого предприятия.
3. Шагимуратов Альберт Ниязович – представитель от Кировского района - руководитель общественной организации ветеранов "Боевое братство". Знаю лично. Вроде как тоже так или иначе общественная деятельность, хотя и результаты неизвестны.
4. Ардаширова Нина Анатольевна – представитель от Ленинского района - профсоюзы Уфы. Про профсоюзы знаю две вещи - в Уфе есть дом профсоюзов, и недавно Воландеморт российской политики что то говорил в ютубе про профсоюз бюджетников.
5. Нугуманов Аскар Альфредович – представитель от Октябрьского района - директор фонда социальных целевых программ. Про фонд такой не слышал, адрес фонда совпадает с адресом Единой России в Уфе, финансируют социальные некоммерческие проекты (надо бы записаться к ним), правда последняя новость на сайте от 2014 года.
6. Сафин Зуфар Нуруллинович – представитель от Орджоникидзевского района - прокурор Орджоникидзевского района, прокурор города, бывший депутат Курултая, подробная биография по ссылке, останавливаться не буду, учредитель 2-х управляющих компаний Уфы.
7. Бахтияров Искандар Махмутович – представитель от Советского района - если мы про главу Уфанета, то он все таки Махмудович. В остальном - известная в городе личность. Благотворительный фонд есть.

Вкратце все. Выводов не будет, устал )))
Но как то все не очень.
________________________________________
Кто такой Владимир Беляков? Это чел, который запустил сайт по проблемам ЖКХ в Уфе и плотно, активно занимается вопросами ЖКХ.
http://www.ufacity.me/
Там есть все разъяснения по вопросам ЖКХ - очень рекомендую!



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  • 5 | 14.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Как всегда всё с ног на голову.



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  • 6 | 14.02.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
И еще...ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!

На городской номер звонит баба и наглым тоном представляется Уфаводоканалом - фамилия, наверное, у нее такая.
Называет мою фамилию(а позже, в конце разговора и номер квартиры) - что какбэ должно создать у меня впечатление, что я у нее под мелкоскопом и она знает обо мне всё и даже час моего зачатья, который и Высоцкий-то не помнил про себя... и я, судя по ее угрожающему тону, должна убояться своей несговорчивости... но это потом, а сначала:

Требует(именно так!) командным голосом назвать даты замены водосчетчиков. Отвечаю - а ХЗ, это что мои дети, что я должна помнить их дни рождения?! Она мне - через 20 минут перезвоню - найдите даты замены-установки водосчетчиков!
Я - а накуя?
Она - у вас закончился срок бла-бла-бла, и хотя поверка сейчас таким-то постановлением отменена, но это касается только новых счетчиков у которых срок эксплуатации 12 лет. Вы будете до 2-х часов дома?
Я - буду, я на пенсии...
Она - вот до 2-х часов к вам придут и заменят неправильные счетчики на наши - очень правильные и умные.
Я - какбэ заинтересовалась(на самом деле просто было любопытно на какую сумму она мечтает меня развести) - и почем такое счастье?
Она - вам, как пенсу 2500(Пфи! А я-то думала, что меня ценят подороже, а меня за нищебродку держат!) Заменят, опломбируют и вы будете в шоколаде!

Отступление: Надо сказать, что я просто обожаю вот этих, кто мне несет счастье своими телефонными звонками - то пластиковые окна бесплатно регулируют(отвечаю, что у меня нет окон вообще!), то медицинские обследования, стоматологические услуги предлагают - ваще даром, то есть - бесплатно, не страна, а родина альтруистов-бессребренников! Готовы семью хлебами и одной рыбиной - всех накормить. В общем - редкая неделя обходится без цирка с клоВунами! Ну а что?! Хоть кому-то нужна, иначе зачем мне телефоны, а? Друзья-то в вацапе в основном все.... а вацап я на комп установила - удобней.

Продолжу:
Она: если вы не поменяете счетчики, то будете платить за воду по двойному тарифу. Вас с 10 февраля поставили на замену счетчиков и с этого дня - вы в попадосе!(ну смысл такой).
У меня лопается терпение и я говорю, что в такого рода услугах не нуждаюсь. Дело в том, что я старшая по дому и на связи с директором нашей УК, кроме того - в прошлый раз о замене счетчиков мне сообщили прямо в квитанции - это, согласитесь, на много дешевле, чем содержать колл-центр с живыми бабами и обзванивать по городским номерам, при этом чаще НЕзаставая жильцов дома в дневные часы. В это время дома только лохи-пенсы или декретчицы.
Тут моя благодетельница начинает терять терпение и говорит - ждите уведомлени!
О! грю я - отлично! Жду уведомления!
Но она не довольна почему-то - даже не знаю почему, ведь получив уведомление. изучив вопрос, я сама на коленях должна поползти к ним за своим счастьем, разве нет? Еще и в очередь выстроюсь, как сукино дитё!
Но - нет! Баба по фамилии Уфаводоканал - истеричным уже голосом как отрубает: с этого дня вы будете платить по ДВОЙНОМУ тарифу!
Но тут уже моё терпение просто разрывает эфир: я посылаю ее туда, откуда она и вылупилась(про час зачатия ее я не знаю, а вот откуда вылезла эта мразь мошенническая - точно знаю) и кладу трубку. Перед этим она успевает мне сообщить, что знает не только мою фамилию, но еще и номер квартиры.

Так начался мой рыбный четверг в день всех влюблённых))))

Хорошего всем настроения - и не верьте данайцам, дары приносящим!
Я вас всех люблю))))



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  • 7 | 14.02.2019, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Так начался мой рыбный четверг в день всех влюблённых))))

==============

В Рыбинске-то, небось, кажинный день был рыбным? Теперь тока по четвергам рыбьи кости отхаркиваешь.



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  • 8 | 14.02.2019, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 14.02.2019, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так начался мой рыбный четверг в день всех влюблённых))))

==============

В Рыбинске-то, небось, кажинный день был рыбным?
****
капустным со свеклою, може быть?



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  • 9 | 14.02.2019, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 14.02.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1907 | Комментарии: 63140 | Рейтинг: +12213,8
И еще...ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ! ____________________________________________________________
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________ Кухарка! Мне неделю назад звонила женщина Уфаводоканал! Тоже назвала адрес и ФИО и спросила когда счётчик на воду поставлен! Нас недавно передали на прямые расчёты с Уфаводоканалом, поэтому я решил, что уточняют что-то из переданной им информации и сказал. что на ХВС в их квитанции указывают всё правильно, около 4-х лет назад! Последовал вопрос, а на горячую? А у нас колонка, говорю! Сказала до свидания и отключилась! Пока не прочитал твой коммент, то был уверен, что звонили из настоящего Уфаводоканала, а теперь закрались сомнения! Просто чёткие мои ответы на её вопросы не дали ей возможность за что-то зацепиться и развести меня! Я так думаю! Очень Опытный



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  • 10 | 14.02.2019, 18:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
Вот имнно, что у Уфаводоканала есть дата смены или установки счетчиков - вспомни, что когда акт составлялся - ты относил его(или ваш слесарь) а ЕРКЦ или другой какой расчетный узел, где вас обслуживают.
И Уфаводоканал - лучше тебя помнит - когда тебе следует поменять счетчики на воду! Со дня выхода срока - они начинают НЕ принимать показания счетчика, а выставляют оплату по нормативам с количества прописанных.

Так что - ты им показался "не вкусным" - раз помнишь что всего 4 года, а срок 6 лет, да и на горячую нет счетчика. Не получится тебя развести.

Видишь как они действуют - придем сегодня и ДО 14 часов, а звонят в 10 с минутами - ну чтобы старики-лохи даже не успели детей оповестить толком, чтобы дети не вмешались и не запретили пускать кого либо в квартиру.

Кстати - в моем ФБ - одна написала, что попалась на это мошенство - :

Альфия Усманова
Лена! Вы- молодец, сумели дать отпор. А ко мне пришла "милая" девушка, проверяла, воду лила-лила. Потом сказала не работает и я купилась. Поставила новый.
_____________________________
То есть - с заменой счетчика легко справилась "милая девушка" - так уж любой мужик, хоть и пенс - тем более с этим совладает.
Ищут скорее всего - одиноких старух...

Жаль, что я сняла нормальнгый телефон с определителем(там аккумы сдохли а искать их проблема да и не дешево, а городским мы уже давно не пользуемся да и нам никто не звонит кроме спамеров), оставив обычный китайский - номер этих мошенников стоило бы записать и заяву на них накатать... ведь стариков грабят, мрази конченные! Поди и в бога верят...



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  • 11 | 14.02.2019, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кто создал сайт и для кого разве не депутаты горсовета.....

участвуем чтоб хотя здесь донести....... для контролирующих...



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  • 12 | 14.02.2019, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 14.02.2019, 18:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1907 | Комментарии: 63143 | Рейтинг: +12214 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Я сам ставил счётчик, когда мы ещё в ЕРКЦ передавали все данные, потом вызывал из УК слесаря и он бесплатно ставил пломбу! Пришёл слесарь, посмотрел, что всё поставлено верно и говорит:"Молодец, 600 рублей сэкономил!" Заменить старый на новый совершенно не трудно, а пломбировка по закону бесплатна! А эти аферисты разводят стариков, как кроликов! Очень Опытный



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  • 13 | 14.02.2019, 23:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГРИА Новости 14:14
За создание и руководство ОПГ предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов преступной группы предусмотрен такой же тюремный срок и штраф до миллиона рублей.Читать в источнике



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  • 14 | 14.02.2019, 23:26 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 69 | Комментарии: 1487 | Рейтинг: +258,5
---... у Уфаводоканала есть дата смены или установки счетчиков ...---

Похоже не всегда так. В этом месяце нам по нормативу забубенили. После звонка в УВК, выяснилось, что данные по нашим счётчика утеряны. Но после того, как мы отправим сканы паспортов с датой установки, всё будет нормально. Посмотрим.



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  • 15 | 14.02.2019, 23:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГРИА
___________________________________
Норм статья! Пусть учится заходить: "вечер в хату", как создатель ОПГ "Озеро"



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  • 16 | 14.02.2019, 23:36 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38380 | Рейтинг: +6467,4
13 | 14.02.2019, 23:21 | Автор: Не зарегистрирован

.. ужесточить наказание за создание ОПГ ...
===
А кого будут штрафовать и сажать?
Даже ЦРУ не смогло найти в Россию мафию.
В докладе так и написано, что все функции взяли на себя органы.



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  • 17 | 14.02.2019, 23:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
данные по нашим счётчика утеряны
____________________
Бывает. Но вам никто не звонил, а узнали об этом вы из квитанции - и это самый результативный мтод оповещения
А звонки на городской номер - АБСУРД!!! - ведь сейчас у многих попросту городских телефонов нет, да и работающие в рабочее время дома отсутствуют.
Только представь КПД подобного метода оповещения по сравнению с доп-инфой на квитанции!!!!



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  • 18 | 14.02.2019, 23:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63147 | Рейтинг: +12214,4
А кого будут штрафовать и сажать?
______________________________
На кого укажет глава конкурирующего ОПГ - котрых в Италии(или Испании?) не смогли привлечь за создание ОПГ и их деяния... Петров, который Бастрыкина на должность поставил, например...



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  • 19 | 14.02.2019, 23:47 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 14.02.2019, 23:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1908 | Комментарии: 63146 | Рейтинг: +12215,2
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГРИА
___________________________________
Норм статья! Пусть учится заходить: "вечер в хату", как создатель ОПГ "Озеро"

===========================================================
Кух, а как у тебя с ОПГ "ВАЗ" что-нить получается?



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