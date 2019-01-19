Песков и остальные уже подготовились к худшему, их дети живут в других странах

Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему. Пресс-секретарь Путина отметил, что не приходится надеяться «на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию «болезни русофобии» в США.Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.«Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но в случае настроений и в конгрессе [США], и в сенате на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию «болезни русофобии» надеяться не приходится», — сказал Песков, отметив, что эта «абсолютно эмоциональная оголтелая русофобия» не имеет под собой конкретных экспертных данных. В противном случае, считает представитель Кремля, в подобных законопроектах говорилось бы не о дестабилизирующей роли России в Сирии, а о ее ключевой роли в спасении этого региона от терроризма.Песков также предположил, что за идеей антироссийских санкций стоит «такой напористый» прагматичный подход США к торговой сфере, «иногда граничащий с рэкетирством». Ограничения направлены на срыв проектов России в энергетической сфере и подрыв бизнеса российских банков с госучастием, пояснил он. По мнению представителя Путина, это попытка вытеснить конкурентные российские компании с рынка и «расчистить место» для американских компаний.«Мы считаем это неприемлемым подобные действия могут иметь очень пагубные последствия, я уж не говорю об очень негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений», — отметил Песков. На вопрос, каким будет эффект для экономики России, представитель Путина пояснил, что «наша экономика научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях санкций и научилась обеспечивать рост в целом ряде областей». «Определенная резистентность у нашей экономики возникла, и, конечно, правительством уже разработан и предпринят ряд эффективных мер с тем, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных», — добавил он.В минувшую среду группа американских сенаторов представила Акт о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) — законопроект, который предполагает дополнительные санкции против России в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Также среди причин введения ограничений указываются события, связанные с кризисом на Украине.В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах, и санкции против политических деятелей, олигархов и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». Также предлагаются ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых сочтут причастными к нападению в Керченском проливе, а также меры, направленные против российской судостроительной отрасли.