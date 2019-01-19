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Песков и остальные уже подготовились к худшему, их дети живут в других странах

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Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему. Пресс-секретарь Путина отметил, что не приходится надеяться «на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию «болезни русофобии» в США.

Песков и остальные уже подготовились к худшему, их дети живут в других странах


Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но в случае настроений и в конгрессе [США], и в сенате на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию «болезни русофобии» надеяться не приходится», — сказал Песков, отметив, что эта «абсолютно эмоциональная оголтелая русофобия» не имеет под собой конкретных экспертных данных. В противном случае, считает представитель Кремля, в подобных законопроектах говорилось бы не о дестабилизирующей роли России в Сирии, а о ее ключевой роли в спасении этого региона от терроризма.

Песков также предположил, что за идеей антироссийских санкций стоит «такой напористый» прагматичный подход США к торговой сфере, «иногда граничащий с рэкетирством». Ограничения направлены на срыв проектов России в энергетической сфере и подрыв бизнеса российских банков с госучастием, пояснил он. По мнению представителя Путина, это попытка вытеснить конкурентные российские компании с рынка и «расчистить место» для американских компаний.

«Мы считаем это неприемлемым подобные действия могут иметь очень пагубные последствия, я уж не говорю об очень негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений», — отметил Песков. На вопрос, каким будет эффект для экономики России, представитель Путина пояснил, что «наша экономика научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях санкций и научилась обеспечивать рост в целом ряде областей». «Определенная резистентность у нашей экономики возникла, и, конечно, правительством уже разработан и предпринят ряд эффективных мер с тем, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных», — добавил он.

В минувшую среду группа американских сенаторов представила Акт о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) — законопроект, который предполагает дополнительные санкции против России в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Также среди причин введения ограничений указываются события, связанные с кризисом на Украине.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах, и санкции против политических деятелей, олигархов и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». Также предлагаются ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых сочтут причастными к нападению в Керченском проливе, а также меры, направленные против российской судостроительной отрасли.

РБК
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  • 1 | 17.02.2019, 11:58 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2602 | Рейтинг: -609,4
Скорее бы они все свалили на Багамы,очистили воздух и землю от своего присутствия.



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  • 2 | 17.02.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это называется не русофобия,это называется не позволим бандитствовать в мире так как вы это делаете в России и чтоб и духа песковых,навок и прочей мрази не было в цивилизованном мире.



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  • 3 | 17.02.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Эй янки хватит загонять крысу в угол, крыса ядерная.



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  • 4 | 17.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Суровые годы уходят
Борьбы 90-х страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны...



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  • 5 | 17.02.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своей страной надо заниматься в первую очередь, поднимать разрушенную либерастами промышленность! Именно их теория о том, что не зачем что-то выпускать у себя, когда можно купить за границей, угробила промышленность РФ! Вся ответственность на либерастных экономистах, пиндосовских поджопниках! Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный



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  • 6 | 17.02.2019, 12:56 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +5674,3
5 | 17.02.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный

==================Не в отставку- а на скамью подсудимых!



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  • 7 | 17.02.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всех цивильных странах президенты и их прессекретари обещают своиму народу достаток и процветание, а вот в путинской россии стало нормой обещать населению дальнейшее ухудшение их благосостояния!



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  • 8 | 17.02.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 17.02.2019, 11:58 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2601 | Рейтинг: -609,2
Скорее бы они все свалили на Багамы,очистили воздух и землю от своего присутствия.
_________________________
И что будет? Долго их места останутся вакантными?
Вы уверены, что новые будут лучше прежних? Или вам просто хочется перемен и острых ощущений?
В 1991 году (да и перед 1917) многие рассуждали так же, как вы, а потом охали и ахали.



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  • 9 | 17.02.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 17.02.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это называется не русофобия,это называется не позволим бандитствовать в мире так как вы это делаете в России и чтоб и духа песковых,навок и прочей мрази не было в цивилизованном мире.
_______________________
"не позволим бандитствовать в мире так как вы это делаете в России"
Это верно: бандитствовать в мире позволено только США и их шестёркам вроде остриженного британского льва и французского пуделя.
Всё по понятиям: банда держит территорию (сферу американских интересов), грабит её и никого не хочет на неё пускать, чтобы не делиться награбленным. Без стрелки не обойтись.

"чтоб и духа песковых,навок и прочей мрази не было в цивилизованном мире"
И это верно: в так называемом "цивилизованном" мире (интересно, почему Китай с 5-тысячелетней уникальной цивилизацией не относится либерастами к цивилизованным странам, а Норвегия, Швеция, Германия и др., где ещё тысячу лет назад жили дикари, грабившие соседние племена (а кто такие викинги?), относятся?) есть место только своей мрази - потомкам пиратов, бандитов, работорговцев, подонков, осуществлявших геноцид народов Азии, Африки, Америки.



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  • 10 | 17.02.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 17.02.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй янки хватит загонять крысу в угол, крыса ядерная.
________________________
Да, янки загнали своего президента в угол. Что-то будет!



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  • 11 | 17.02.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 17.02.2019, 12:56 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36767 | Рейтинг: +5674,7
5 | 17.02.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный

==================Не в отставку- а на скамью подсудимых!
_____________________
А судить-то кто будет? Люди с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками, а ты в роли прокурора?
И много таких в рядах оппозиции? Хоть бы одним глазом на них взглянуть.
Самому не смешно?



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  • 12 | 17.02.2019, 13:55 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3426 | Рейтинг: -283,1
Надо активно участвовать в жизни страны, ходить голосовать на выборы, агитировать, просвещать народ, на законных основаниях участвовать в митингах. Тогда к власти постепенно придут здоровые силы и жизнь наладится, иначе всем кирдык.

Всё элементарно.



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  • 13 | 17.02.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.02.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Своей страной надо заниматься в первую очередь, поднимать разрушенную либерастами промышленность!

==========

Надо. Но как? Кругом же - частные лавочки, коммерческие тайны.
Для начала необходима национализация стратегических отраслей.
Возвращение ГОСПЛАНА - структуры государственного планирования.

ГУЛАГ - тоже не лишнее заведение. Там даже зарплату начисляли.
Снять мораторий на смертную казнь. А то совсем бояться перестали.

Пойдёт?



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  • 14 | 17.02.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 17.02.2019, 13:55 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3425 | Рейтинг: -283,1

Надо ... агитировать, просвещать народ...

================

"Народники" уже были, результат - нулевой. На смену им пришли народовольцы.



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  • 15 | 17.02.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Тогда:
ГУЛАГ - Главное управление лагерей.

Сегодня:
ГУФСИН - Главное управление федеральной службы исполнения наказаний.

То же самое. Ну, будут вместо пошива рукавиц махать кайлом, строить заводы.



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  • 16 | 17.02.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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"Народники" уже были, результат - нулевой. На смену им пришли народовольцы.

--------------------

После казни одного народовольца его брат сказал: "Мы пойдём другим путём!"



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  • 17 | 17.02.2019, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Империя зла и воровства, войны с детьми и геноцидов - в изгоях. Детишки главарей эвакуированы в заграницу
Но тем не менее ВДУБ-иванушка и КУХА-маруська и далее за то чтоб колония по названию Башкортостан продолжал кормить это ненасытное чудовище



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  • 18 | 17.02.2019, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 17.02.2019, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Империя зла и воровства, войны с детьми и геноцидов - в изгоях. ...

------------------

Насчёт "изгоя" - перебор, конечно. На США свет клином не сошёлся.
Весь мир их ненавидит. А враг моего врага - мой друг.



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  • 19 | 17.02.2019, 16:19 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2602 | Рейтинг: -609,4
12 | 17.02.2019, 13:55 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3425 | Рейтинг: -283,1
Надо активно участвовать в жизни страны, ходить голосовать на выборы,
------------------------------------------
Надо забирать с выборов свои бюллетени законно на основании Конституции РФ. Все кандидаты без исключения это прокремлёвская "оппозиция"



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  • 20 | 17.02.2019, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
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В минувшую среду, 13 февраля, в Благоварском районе Башкирии сотрудники производственно-охотничьей инспекции задержали нескольких мужчин, незаконно подстреливших трех косуль и четырех зайцев. Как оказалось впоследствии, среди задержанных оказались депутат райсовета от партии КПРФ, один действующий и два бывших сотрудника РОВД.
___________________________
очередное БЫДЛОООО... и КПРФ такое же БЫДЛООО из народа, все БЫДЛОООО... куда ни копни, тока становится маленьким начальником и сразу раздувается как жаба- вывод , в душЕ БЫДЛОООО.. и это всё земляки, соседи, товарищи. Быдло-начальники не с Марса прилетели. вот они сидят вместе с нами за столом, а вот мы вместе убираем снег в гараже и материм власть за дороговизну и коррупцию, а вот... я стал начальником и пошел на охоту..
а вот дальше...не поймали их и завтра родственники, друзья,соседи будут благодарны за мясо косули и будут говорить - какой хороший человек, и в люди выбился и нас не забывает, мясом делится . при этом всезнают , что добыл он это мясо незаконно... потому что БЫДЛООО, лишь бы своя задница в тепле..
а поймали его и сразу праведный гнев народа - ату его, ату.. ибо нех... но блять где ж вы все родственники, соседи, друзья..раньше были? где вы были когда мясо ворованное жрали? да просто вы такое же БЫДЛООО и поступили бы точно также окажись на его месте
турк



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