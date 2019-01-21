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Портфели для господ и другие побрякушки из вашего кармана

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К празднованию столетия Башкирии закажут тысячу портфелей из натуральной и искусственной кожи. Власти Башкирии определились с сувенирной продукцией, которая будет изготовлена к празднованию столетия республики (отмечается в этом году).

Портфели для господ и другие побрякушки из вашего кармана


К этой дате планируется изготовить 95 информационных плакатов, по 1 тыс. блокнотов, приглашений, именных карточек и серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, а кроме того — 200 портфелей из натуральной и 800 портфелей из искусственной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом республики.

Изготовителя сувенирной продукции ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» планирует отобрать на аукционе 11 марта. Максимальная цена контракта определена в 6,01 млн руб.

Майя Иванова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

На празднование 100-летия со дня образования Республики Башкортостан планируется закупить сувениров на 6 млн рублей

Соответствующий тендер был размещен на официальном портале госзакупок ГКУ «Хозяйственное управление РБ». Согласно документации аукциона, исполнитель обязуется изготовить 95 брендированных плакатов, тысячу блокнотов, приглашений, именных карточек, тысячу сувенирных авторучек с символикой республики в футляре, портфели с символикой мероприятия – 200 из натуральной кожи и 800 – из искусственной.

Дата окончания принятия заявок – 6 марта, аукцион будет проведен 11 марта. Празднование 100-летия Башкортостана пройдет в конце марта.






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  • Гость
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  • 1 | 19.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чинуши для себя любимых решили устроить празднования, хотя надо было объявить траур, по некогда богатой и процветающей Уфимской губеорнии, по загубленным ни в чем не повинным душам, по той Великой и неделимой России, чьи деьги ходили по миру как сейчас ходит доллар!

Кстати: Изделия из кожи, которые носят официальное название "портфел", на самом деле являются кошельками с ручками и предназначены для более удобной транспортировке неимоверных зарплат и взяток.



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3

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  • Гость
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  • 2 | 19.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чинуши для себя любимых решили устроить празднования, хотя надо было объявить траур, по некогда богатой и процветающей Уфимской губеорнии, по загубленным ни в чем не повинным душам, по той Великой и неделимой России, чьи деьги ходили по миру как сейчас ходит доллар!
-----------------------------------
Представь цифры как процветала экономика в Уфимской губернии и сравни с цифрами Башкирии. И потом еще раз расскажешь про богатство и процветание.



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 19.02.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по той Великой и неделимой России, чьи деьги ходили по миру как сейчас ходит доллар!
--------------------------------
Только на заре советской власти. Золотой червонец. Российские деньги никогда больше не ходили по всему миру так, как сейчас ходит доллар.



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 19.02.2019, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
Деньги - на ветер!



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 19.02.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Представь цифры как процветала экономика в Уфимской губернии и сравни с цифрами Башкирии. И потом еще раз расскажешь про богатство и процветание.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Проставь цифры Ногайской орды и уфимской губернии И потом еще раз расскажешь про богатство и процветание.



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 19.02.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.02.2019, 11:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1908 | Комментарии: 63178 | Рейтинг: +12211,1
Деньги - на ветер!

+++++++++++++++++++++++++
шиномантажник в армии служил?
или под под подолом прятался?



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0

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  • 7 | 19.02.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.02.2019, 12:28 | Автор:

шиномантажник в армии служил?
или под под подолом прятался?
========================================
А ты из бани иль из дурдома ?



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  • 8 | 19.02.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проставь цифры Ногайской орды и уфимской губернии И потом еще раз расскажешь про богатство и процветание.
______________________________________________________
У индейцев были цифры? Римские или арабские? Или насечки делали просто?



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  • 9 | 19.02.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.02.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.02.2019, 12:28 | Автор:

шиномантажник в армии служил?
или под под подолом прятался?
========================================
А ты из бани иль из дурдома ?
=======================================
Из дурдома. Кухарку раньше выписали.



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1






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