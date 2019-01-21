Портфели для господ и другие побрякушки из вашего кармана

К этой дате планируется изготовить 95 информационных плакатов, по 1 тыс. блокнотов, приглашений, именных карточек и серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, а кроме того — 200 портфелей из натуральной и 800 портфелей из искусственной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом республики.
Изготовителя сувенирной продукции ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» планирует отобрать на аукционе 11 марта. Максимальная цена контракта определена в 6,01 млн руб.
Майя Иванова, Коммерсант
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На празднование 100-летия со дня образования Республики Башкортостан планируется закупить сувениров на 6 млн рублей
Соответствующий тендер был размещен на официальном портале госзакупок ГКУ «Хозяйственное управление РБ». Согласно документации аукциона, исполнитель обязуется изготовить 95 брендированных плакатов, тысячу блокнотов, приглашений, именных карточек, тысячу сувенирных авторучек с символикой республики в футляре, портфели с символикой мероприятия – 200 из натуральной кожи и 800 – из искусственной.
Дата окончания принятия заявок – 6 марта, аукцион будет проведен 11 марта. Празднование 100-летия Башкортостана пройдет в конце марта.
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