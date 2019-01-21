Портфели для господ и другие побрякушки из вашего кармана

К празднованию столетия Башкирии закажут тысячу портфелей из натуральной и искусственной кожи. Власти Башкирии определились с сувенирной продукцией, которая будет изготовлена к празднованию столетия республики (отмечается в этом году).К этой дате планируется изготовить 95 информационных плакатов, по 1 тыс. блокнотов, приглашений, именных карточек и серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, а кроме того — 200 портфелей из натуральной и 800 портфелей из искусственной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом республики.Изготовителя сувенирной продукции ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» планирует отобрать на аукционе 11 марта. Максимальная цена контракта определена в 6,01 млн руб.***Соответствующий тендер был размещен на официальном портале госзакупок ГКУ «Хозяйственное управление РБ». Согласно документации аукциона, исполнитель обязуется изготовить 95 брендированных плакатов, тысячу блокнотов, приглашений, именных карточек, тысячу сувенирных авторучек с символикой республики в футляре, портфели с символикой мероприятия – 200 из натуральной кожи и 800 – из искусственной.Дата окончания принятия заявок – 6 марта, аукцион будет проведен 11 марта. Празднование 100-летия Башкортостана пройдет в конце марта.